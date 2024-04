Jaką suszarkę do włosów wybrać? Oto jest pytanie! Suszarki do włosów to dziś urządzenia zaskakująco zaawansowane, skutecznie suszące włosy oraz - dbające o ich dobrą kondycję! W naszym zestawieniu znalazły się popularne, cenione i po prostu skuteczne modele.

Suszarka do włosów, czyli co?

Z suszarką do włosów jest jak z koniem. Jaki koń jest, każdy widzi. Jaka, a raczej czym jest suszarka - również każdy widzi, a raczej wie. Urządzenia te nie zmieniły się od lat i wciąż ich głównym zadaniem jest suszenie włosów. Oczywiście, znajdziemy dziś na rynku modele szalenie zaawansowane, z iście kosmicznymi technologiami, ale ciągle nawet podstawowa suszarka lepiej niż dobrze wywiąże się ze swojego głównego zadania, jakim jest suszenie włosów. Pytanie zatem, czy warto dopłacać do droższych modeli? Odpowiedź brzmi - to zależy.

Jaką suszarkę do włosów wybrać? Ranking polecanych modeli w 2024 roku:

Cechy dobrej suszarki do włosów

Kontynuując odpowiedź na pytanie zadane w poprzednim paragrafie - sensowność dopłaty do droższych suszarek do włosów zależy od tego, jak pojemny, czy tam głęboki mamy portfel i jak często będziemy z naszej suszarki korzystać. Jeśli nas na to stać - warto dopłacić do bardziej zaawansowanych modeli, które potrafią monitorować temperaturę wydmuchiwanego powietrza, odpowiednio je sprężać czy mają na wyposażeniu opcję dmuchania zimnym powietrzem, choć to akurat nic wybitnego.

Droższe suszarki do włosów, choć nie zawsze drogie (czyli nie zawsze te, których cena zaczyna przekraczać 300 zł) mają funkcję jonizacji, co jest przydatne oraz szereg różnorodnych nakładek, czy tam nasadek. Te przydają się do stylizowania fryzury.

Zmierzając do brzegu - do droższych, bardziej zaawansowanych suszarek warto dopłacić zwłaszcza wtedy, gdy będzie to sprzęt używany często. Jeśli suszarka do włosów będzie w obiegu codziennie, warto postawić na model, który wysuszy włosy, ale jednocześnie zatroszczy się o ich kondycję, czyli nie przegrzeje ich, nie przepali, a pozwoli wysuszyć i wystylizować. W takiej sytuacji sięgamy po sprzęt kontrolujący temperaturę wydmuchiwanego powietrza. Przyda się tu też funkcja jonizacji. Dlaczego?

Jonizator sprawia, że wysuszone włosy mniej się elektryzują, co sprawia, że łatwiej zadbać o piękną fryzurę. Wierzcie mi, miałem kiedyś włosy do ramion (za młodu!), które suszyłem i prostowałem i nie dbając o nie jakoś wybitnie, zmasakrowałem je sobie na amen. Ot, błędy młodości! Wracając, jonizacja zamyka łuski włosa, przez co włos ten wydaje się gładszy i wygląda zdrowiej.

fot. Ketut Subiyanto

Podsumujmy sobie to i owo, i ujmijmy konkrety w dużym skrócie:

używasz suszarki codziennie i masz wolne więcej niż parę stówek - kupujesz droższy model;

używasz suszarki dość często, ale nie codziennie - szukaj sprzętu za około 200, może 300 zł;

używasz suszarki sporadycznie - kupujesz podstawowy model.

Ile kosztuje dobra suszarka do włosów?

No właśnie, ile kosztuje godna polecenia suszarka do włosów? W naszym zestawieniu znalazł się model za jakieś 60 zł, zatem jak widać próg wejścia jest tu nieszczególnie wysoki. Tu mowa akurat o małej, turystycznej suszarce, ale i inne polecane modele nie drenują portfela zanadto. Z jednym, małym, ale trudnym do pominięcia wyjątkiem…

Tak czy inaczej, mając te 100/200 zł w kieszeni uda się kupić urządzenie, które stanie na wysokości zadania i nie zawiedzie. To budujące, zwłaszcza dla wszystkich fanów możliwie atrakcyjnej relacji ceny do możliwości.

Philips BHD351/10: niedroga klasyczna suszarka do włosów z jonizacją Ocena benchmark.pl









4,5/5 Suszarka Philips BHD351/10 to klasyczna i niedroga konstrukcja, która może pochwalić się mocą 2100 W, 6 różnymi poziomami temperatury i prędkości. Jej bezsprzeczną zaletą jest nasadka ThermoProtect, która umożliwia efektywne suszenie włosów w niższej temperaturze - obniża ją o 15 stopni Celsjusza, dbając o ich kondycję oraz funkcja jonizacji, dzięki której włosy nie elektryzują się i nie puszą. Przydatna podczas stylizacji fryzury jest zaś funkcja chłodnego nadmuchu powietrza. Philips BHD351/10 to ceniona, bardzo popularna suszarka do włosów, która łączy wszystkie niezbędne funkcje w klasycznej i miłej w dotyku obudowie - a to wszystko w atrakcyjnej cenie. Najważniejsze cechy: Moc 2100 W

Nawiew zimnego powietrza tak

Jonizacja tak

Długość przewodu 1.8 m

Remington Pro-Air Turbo D5220: mocna suszarka z jonizacją Ocena benchmark.pl









4,7/5 Remington Pro-Air Turbo D5220 to suszarka do włosów o solidnej mocy 2400 W, oferująca 2 poziomy prędkości oraz 3-stopniową regulację temperatury. Model ten wyposażono w efektywny generator jonów, który skutecznie walczy z elektryzującymi się oraz puszącymi włosami. W zestawie z tą suszarką otrzymujemy również koncentrator skupiający strumień wydmuchiwanego powietrza oraz dyfuzor - dzięki nim oraz funkcji chłodnego nadmuchu, modelowanie fryzury jest szybkie, przyjemne i skuteczne. To suszarka do włosów o klasycznej konstrukcji, bardzo efektywna i - co warto podkreślić - o świetnej ergonomii. Dodam jeszcze, że producent nie zapomniał o trybie Turbo, który przyda się, gdy przyjdzie potrzeba szybkiego wysuszenia mokrych włosów. Najważniejsze cechy: Moc 2400 W

Nawiew zimnego powietrza tak

Dyfuzor tak

Jonizacja tak

Składana rączka nie

Długość przewodu 1.8 m

BaByliss D570DE Turbo Shine 2200: skuteczna i designerska suszarka do włosów Ocena benchmark.pl









4,6/5 BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 to kolejna klasyczna suszarka w naszym zestawieniu. Również jest stosunkowo niedroga, ergonomiczna i efektywna. Mamy tu moc na poziomie 2100 W, 2 prędkości nadmuchu, 3-stopniową regulację temperatury oraz funkcję jonizacji i chłodnego nawiewu. Podobnie, jak w przypadku poprzednich modeli z zestawienia, BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 pozwala nie tylko szybko wysuszyć włosy, ale również wymodelować fryzurę. W zestawie znajdziemy też dwie nasadki: dyfuzor oraz koncentrator - przydatne we wspomnianej stylizacji włosów. To solidna, godna polecenia suszarka do włosów o przyjemnym dla oka, eleganckim designie. Najważniejsze cechy: Moc 2200 W

Nawiew zimnego powietrza tak

Dyfuzor tak

Jonizacja tak

Składana rączka nie

Długość przewodu 1.95 m

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500: zaawansowana suszarka do włosów Ocena benchmark.pl









4,4/5 Suszarka do włosów, w której widać powiew nowoczesności - tak spokojnie możemy nazwać Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 i będzie to słuszne określenie! Suszarka ma świeży, modernistyczny nieco desing - rzuca się w oczy i na pewno jest jakaś! Co z możliwościami i efektywnością suszenia włosów? Mamy tu moc 1800 W, 2 prędkości nadmuchu i 3 zakresy temperatury, funkcję nadmuchu zimnym powietrzem oraz jonizację. Innymi słowy, to designerska suszarka do włosów o wysokiej efektywności, która suszy włosy i pomaga w modelowaniu fryzury. To jednak nie wszystko. W tym modelu znajdziemy autorską kontrolę temperatury NTC, która sprawia, że sprzęt dba o nasze włosy i nigdy ich nie przegrzeje oraz super efektywną jonizację, dzięki której człowiek zapomina o naelektryzowanych czy napuszonych włosach. Najważniejsze cechy: Moc 1800 W

Nawiew zimnego powietrza tak

Jonizacja tak

Składana rączka nie

Długość przewodu 1.7 m

Łucznik HD 410: skuteczna i tania suszarka do włosów Ocena benchmark.pl









4,3/5 Dobra i tania suszarka do włosów? A może dobra, tania i składana, idealna do zabrania ze sobą w podróż? Odpowiedzią na te pytania będzie Łucznik HD 410. Małe, proste urządzenie, które dużo potrafi. Mamy tu moc 2200 W, 2 prędkości nadmuchu i 2 poziomy temperatury, funkcję zimnego nadmuchu, jonizator i składaną rączkę. Suszarka jest ładna, elegancka wręcz, a przy tym zachwycająco tania. Ma składaną rączkę, więc doskonale sprawdza się w podróży, a obecność nasadek: dyfuzora i koncentratora cieszy dodatkowo, bo pozwala sprawnie modelować fryzurę. Łucznik HD 410 to bardzo solidna pozycja na rynku, świetnie wyceniona i uderzająca w patriotyczno-technologiczne nuty. Najważniejsze cechy: Moc 2200 W

Nawiew zimnego powietrza tak

Dyfuzor tak

Jonizacja tak

Składana rączka tak

Długość przewodu 1.5 m

Philips BHC010/10: kompaktowa i składana suszarka do włosów Ocena benchmark.pl









4,2/5 Philips BHC010/10 to tania, prosta i niezawodna suszarka do włosów. To sprawdzony turystyczny model: kompaktowy i ze składaną rączką, co sprawia, że zmieści się do każdej torby i w podróży pozwoli zadbać o nienaganną fryzurę. Urządzenie ma moc 1200 W, 3 tryby prędkości nadmuchu oraz 3-stopniową regulację temperatury. Suszarka wyposażona jest w koncentrator, który skupia nadmuch oraz funkcję zimnego nadmuchu, co pomaga w modelowaniu fryzury i suszeniu włosów równomiernie i niespiesznie. Trzeba przyznać, że jak na tak małą suszarkę, Philips BHC010/10 radzi sobie dzielnie i w pełni zasługuje na miejsce wśród polecanych modeli. Najważniejsze cechy: Moc 1200 W

Nawiew zimnego powietrza tak

Składana rączka tak

Długość przewodu 1.5 m

Dyson Supersonic - suszarka do włosów klasy super premium Ocena benchmark.pl









4,9/5 Prawdziwy Mercedes wśród suszarek do włosów. Produkt klasy turbo premium, który samym designem krzyczy wprost - jestem Dyson, jestem uosobieniem prestiżu. Mamy tu 1600 W mocy, 3 prędkości nadmuchu oraz 4-stopniową regulację temperatury, jonizację, funkcję zimnego nadmuchu oraz funkcję turbo. Urządzenie wyróżnia się cyfrowym silnikiem, który obraca się z prędkością do 110000 obrotów na minutę i wraz z autorską technologią Air Amplifier™ generuje wysokociśnieniowy strumień powietrza, który gwarantuje szybkie suszenie i precyzyjną stylizację. Co ważne, temperatura powietrza jest na bieżąco analizowana, więc użytkownik zawsze ma pewność, że wysuszy włosy nadmuchem o dokładnie takiej temperaturze, jaką sobie wybierze. To Dyson - tu nie ma miejsca na przypadki! Na uwagę zasługuje również bogate wyposażenie - w pudełku znajdziemy: dyfuzor, grzebień, koncentrator, końcówkę do delikatnego suszenia i do puszących i niesfornych włosów. Jak widać, Dyson Supersonic ma wszystko, co powinno charakteryzować najlepszą suszarkę do włosów na rynku. Ma też obłędną cenę, ale to w końcu Dyson, a prestiż i zaawansowane technologie muszą kosztować. Najważniejsze cechy: Moc 1600 W

Nawiew zimnego powietrza tak

Dyfuzor tak

Jonizacja tak

Składana rączka nie

Najlepsza suszarka do włosów - subiektywna opinia

Jestem fanem suszarek marki Philips i tak z doświadczenia, jak i rynkowej analizy wiem, że na produkty tej firmy narzekać nie można, a nawet nie wypada i każdy jest zawsze zadowolony i to nawet wybierając najprostsze urządzenia, ale… W tym zestawieniu stawiam na Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500. Kontrowersyjnie może, ale ta suszarka chwyta za serce. To genialna propozycja dla fanów technominimalizmu, która nie kosztuje astronomicznych pieniędzy i doskonale wywiązuje się ze swojej roboty. Mamy tu dużą moc, niewielkie wymiary, skuteczną funkcję jonizacji, skuteczną kontrolę temperatury, opcję dmuchania zimnym powietrzem i takie tam. Dobry, stylowy sprzęt, ot co.

