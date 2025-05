Tęskniliście za filozoficzno-technologicznymi dyskusjami Kasi i Przemka? Zatem mamy dobre wieści! Podcast “Historie Jutra” powrócił z 2. sezonem, a wraz z nim kolejny, niezwykle aktualny temat… i pomysł za miliony dolarów. Kto pierwszy, ten lepszy!

Historie Jutra: sezon 2 powraca. Tematem bliskość i bezpieczeństwo

Kolejna rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami, intuicyjnie wydaje się postępować obok sfer, takich jak bliskość i bezpieczeństwo. Jeśli jednak coś działa, to nie jest głupie, a użytkownicy nowych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji generatywnej zadecydowali – w tym roku najczęściej korzystają z nich do celów wsparcia osobistego i profesjonalnego.

Tak przynajmniej wynika z badań, na które powołuje się Kasia, a które opublikowano na łamach czasopisma Harvard Business Review. Kiedy przyjrzymy im się bliżej, zauważymy, że na podium znalazły się trzy szczególne obszary wsparcia – kolejno: terapia / towarzystwo, organizacja życia oraz poszukiwanie celu.

To ciekawa zmiana względem roku poprzedniego, w którym dominowały stricte technologiczne zastosowania AI, takie jak kreowanie pomysłów, szczegółowe wyszukiwanie czy edytowanie tekstu. Jak myślicie, z czego wynika owo przesunięcie? Kasia i Przemek mają kilka teorii na ten temat.

Sztuczna inteligencja a relacje romantyczne

Jak się okazuje, niemało użytkowników idzie o krok dalej i dopuszcza sztuczną inteligencję do najintymniejszej sfery swojego życia. Rozmowy z AI na temat relacji romantycznych nie należą już wcale do rzadkości. Jako zalety tego typu zastosowania wskazuje się m.in.: dostępność 24/7, zerowy lub bardzo niski koszt użytkowania oraz pewność, że uniknie się osądu. Szczególnie ten trzeci argument daje do myślenia naszym rozmówcom. A Wy, macie swoje wnioski?

Psychoterapeuta AI?

Skoro jesteśmy ze swoim chatbotem tak blisko, można by odnieść wrażenie, że regularne korzystanie z niego to już swoista terapia. W tym miejscu warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że żadna technologiczna nowinka nie zastąpi profesjonalnego wsparcia.

Jak zauważają Kasia i Przemek, sztuczna inteligencja może pomóc w wyklarowaniu obrazu sytuacji, w której się znajdujemy, odsuwając na bok emocje. W odpowiednich warunkach mogłaby również stanowić cenne wsparcie pomiędzy sesjami psychoterapii. To już jednak pomysł za miliony dolarów, którym prowadzący dzielą się na łamach podcastu (tym bardziej warto zajrzeć).

Póki co, pozostaje nam – tylko i aż – zdrowy rozsądek. Demonizowanie coraz to nowszych zastosowań technologicznych nie jest najlepszym rozwiązaniem – podobnie jak bezgraniczne zaufanie do nich. Trudno jednak nie odnotować, że wraz z dokonywanym postępem to ostatnie rośnie, czego przykładem jest m.in. kolejna, przytoczona przez Kasię ciekawostka – tym razem z rynku smartwatchy.

Jak słyszymy, w USA FDA (Agencja Żywności i Leków) akceptuje dane, zbierane przez niektóre inteligentne zegarki (np. Apple Watch) o migotaniu przedsionków. Co za tym idzie, mogą one posłużyć jako biomarker w badaniach klinicznych. Musicie przyznać, że na przykładzie tego typu wearables bezpieczeństwo i bliskość niezaprzeczalnie idą w parze z nowymi technologiami.

Źródło: Harvard Business Review