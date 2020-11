Sprawdzamy akcesorium niezbędne w dobie konferencji stacjonarnych jak i zdalnych. Zestaw PressIT zastępuje połączenia przewodowe poprzez HDMI. Przesyła sygnał w rozdzielczości 1080/60p i jest dziecinnie proste w obsłudze.

PressIT to zestaw do bezprzewodowej prezentacji treści z urządzeń takich jak laptop, pecet, smartfon, tablet, na ekranach. Zwykle oznacza to duże ekrany, a także projektory, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by był to nawet zwykły monitor, do którego możemy podłączyć odbiornik. Rynkowa premiera PressIT przypada w czasie, w którym unikamy spotkań grupowych w biurach. Wydawałoby się, że w takim razie system bezprzewodowej prezentacji, to produkt, który na swoje dobre czasy musi zaczekać. A jednak jest dokładnie na odwrót. To właśnie teraz jest dobry moment, by sprawdzić w akcji taki zestaw akcesoriów. Dlaczego?

Wygoda w tworzeniu środowiska do prezentacji ważna także w świecie spotkań online

Otóż, choć gromadzić się w dużym gronie nie można, to życie nie zamarło. Oprócz zdalnych spotkań w formie pogawędki przy biurku i kawie, które nie wymagają wielkich nakładów, wciąż organizowane są zdalne fora, konferencje, premiery produktowe. Powszechna stała się zdalna edukacja (w ramach szkolnictwa, czy firmowych warsztatów). To, że odbywają się one w formie online, w postaci strumieniowanych przez YouTube czy z pomocą wideokomunikatorów, nie zmienia faktu, że przy ich realizacji muszą pracować ludzie. Czasem może to być tylko jeden człowiek orkiestra, ale bez sprzętu też się nie obędzie.

Takie spotkania online odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale bardzo podobnie jak wcześniej. Oznacza to, że prelegenci prezentują swoje dokonania z przyniesionych laptopów, na dużych ekranach wyświetlane są informacje dla występujących, często z podglądem nagrania.

To wszystko wymaga transmisji strumieni wideo pomiędzy różnymi urządzeniami, często w miejscach, które nie były wcześniej przewidziane do tego typu wydarzeń i nie mają odpowiedniej infrastruktury lub jej zorganizowanie to niepotrzebny nakład czasu. Gdy taki problem pojawia się przed organizatorem spotkania, rozwiązaniem są samodzielne systemy bezprzewodowej transmisji, które są niezależne od tego co zastaniemy na miejscu wydarzenia.

Zestaw PressIT, co zawiera, na co pozwala?

Jednym z takich zestawów jest PressIT, który mieści się w niewielkiej sztywnej torebce. Przypomina ona pojemnik na małego drona lub przenośną kamerę. W środku znajdują się:

przypominający router odbiornik, który ma własny zasilacz w zestawie

dwa nadajniki, każdy z nich ze złączem HDMI oraz USB typu A dla zasilenia, do urządzeń innych niż smartfon

dodatkowe akcesoria połączeniowe i instalacyjne oraz instrukcja obsługi

Taki zestaw wystarczy do bezprzewodowego połączenia dwóch różnych urządzeń wyjściowych z jednym wyświetlaczem. Odbiornik jest w stanie obsłużyć maksymalnie 32 źródła sygnału, z czego 4 mogą być wyświetlane jednocześnie. Wystarczy sobie wyobrazić taką liczbę sprzętów połączoną przewodowo i od razu stanie się jasne jaką swobodę daje bezprzewodowość.

Opcjonalnie, zamiast nadajnika ze złączem HDMI można nabyć nadajnik z portem USB typu C. Ułatwia podłączenie urządzeń mobilnych zdolnych do transmisji sygnału przez złącze USB. Taką funkcję znajdziemy w zaawansowanych telefonach z Androidem, bez konieczności stosowania przejściówki na HDMI. Sprzęty z iOS wymagają przejściówki z portu Lightning.

Dla połączenia z Androidowym tabletem lub telefonem wystarczy nawet sam odbiornik. Konieczna będzie tylko aplikacja PressIT z Google Play, która zamieni telefon w nadajnik (na ekranie wyświetli się imitacja przycisków nadajnika) i pozwoli sparować go z odbiornikiem (hasło połączeniowe dla Wi-Fi, wyświetla się na podłączonym ekranie).

Użytkowanie PressIT jest bardzo proste. Krótka, ale treściwa instrukcja szybko wprowadzi nas w arkana bezprzewodowej transmisji. Szkoda tylko, że nie ma polskiego tłumaczenia, ale nie powinno to być wielką przeszkodą.

PressIT i prostota bezprzewodowego łączenia

Poniższy opis nie jest niezbędny dla celów tej recenzji, ale pokazuje jak łatwo dokonać połączenia. Należy:

połączyć odbiornik z telewizorem lub projektorem i podłączyć do niego zasilanie, następnie włączyć go przyciskiem ON na tylnej ściance,

nadajnik łączymy poprzez złącze HDMI z wyjściem sygnału, na przykład w laptopie, a USB łączymy albo z zasilaczem USB, albo z wyjściem USB urządzenia transmitującego obraz, które jest w stanie zapewnić zasilanie o parametrach 5V/0.9A,

naciskamy główny przycisk w nadajniku i gotowe, ponowne naciśnięcie kończy połączenie, w ten sposób użytkownicy mogą przełączać się w trakcie prezentacji,

dodatkowy przycisk na nadajniku aktywuje tryb wielu połączeń, czyli wyświetlanie obrazu z kilku nadajników na ekranie w sąsiadujących okienkach.

W przypadku telefonu czy innego urządzenia z Androidem, na którym można zainstalować oprogramowanie PressIT:

łączymy się z siecią Wi-Fi generowaną przez odbiornik,

w aplikacji udającej nadajnik w telefonie wciskamy przyciski podobnie jak przy połączeniu z fizycznym nadajnikiem.



Aplikacja PressIT na telefonie

Praca z PressIT w przypadku telefonu, który pełni rolę nadajnika, wygląda jak bezprzewodowe powielanie ekranu na drugim wyświetlaczu. Jeśli skorzystamy z nadajnika, podłączając go przez odpowiednią przejściówkę, możliwe będzie też wykorzystanie telefonu w trybie komputera czy też desktopu (taki tryb, jak np. Dex w Samsungu musi być obsługiwany przez dany telefon).

Połączenie bezprzewodowe przez PressIT. Jak i w jakiej jakości?

Bezprzewodowość jaką oferuje PressIT pozwala także na zachowanie dystansu pomiędzy prelegentami. Zasięg komunikacji w przypadku PressIT to około 20 metrów, a gdy nadajnik widzi odbiornik nawet 30 metrów. To wystarczy nawet w przypadku dużego pomieszczenia gdzie trwa nagranie lub spotkanie. Połączenie realizowane jest za pomocą pasma 5 GHz, w standardzie 802.11/ac, z maksymalną prędkością nadawania 433 Mbps. To wystarczy by przekazać wysokiej jakości obraz. Maksymalna rozdzielczość to 1080/60p. Nie jest to rekordowa wartość, ale wciąż zadowalająca w większości zastosowań, do których przewidziano PressIT.



Ekran startowy PressIT z informacjami jak podłączyć odbiorniki i danymi do logowania się do sieci Wi-Fi na telefonie

Nie jest to zestaw do multimedialnej rozrywki, dlatego wsparcie 4K nie jest, aż tak niezbędne, choć w kolejnych iteracjach PressIT mogłoby się pojawić wraz z nowszym standardem Wi-Fi 802.11/ax.

Sam odbiornik PressIT wspiera jednak wyświetlanie z rozdzielczością 2160/30p, a to oznacza, że w przypadku jednoczesnego wyświetlania sygnału z 4 źródeł zachowana zostanie jakość obrazu (4K to 4 razy więcej pikseli niż 2K). Odbiornik ma też port Ethernet, który sprawdzi się w środowiskach stacjonarnych do zarządzania ustawieniami i zasilania (wsparcie PoE).

Wideo recenzja PressIT

Recenzując ten produkt sprawdziliśmy sprawność nawiązywania połączenia i jakość transmitowanego obrazu. Podobnie jak wygoda transportu, także te kolejne aspekty pracy z PressIT zasługują na pochwałę. Trzeba mieć na uwadze, że zajętość sieci 5G w otoczeniu, a także indywidualne warunki lokalowe, mogą utrudniać uzyskanie niezakłóconego obrazu, ale to czynniki niezależne od samego PressIT. Na minus trzeba zapisać opóźnienie, które jest zauważalne przy transmisji okien aplikacji. Przy prezentacjach, oglądaniu filmów, zdjęć, nie odgrywa roli, ale gracze, którzy chcieliby skorzystać z PressIT dostrzegą ten problem w mig. Co ciekawe, przy przy transmisji samego pulpitu, głównego ekranu w telefonie, opóźnienie nie występuje.

Dzięki PressIT mniej stresu, więcej merytorycznych działań

I to już wszystkie tajemnice konferencji online, które obecnie są bardzo często organizowane. Jako widz nie widzicie tego co dzieje się za kulisami, ale z własnego doświadczenia wiem, że najwięcej stresu wywołuje nie tyle perspektywa występowania przed publicznością, której nie widać, ale problemy z połączeniami, które opóźniają przekaz, zmuszają do powtórek i trudnych do wytłumaczenia „technicznych przerw”.



Z PressIT tylko jedno naciśnięcie dzieli nas o udanego połączenia

To samo tyczy się biurowych spotkań tradycyjnych, dla których PressIT jest domyślnie przeznaczony. Dlatego, gdy wrócimy do mniej restrykcyjnego reżimu organizowania spotkań firmowych, konferencji, gal produktowych, szkoleń czy warsztatów, PressIT wciąż powinien być postrzegany jako atrakcyjne akcesorium. I choć nie dla konsumenta, to fajnie docenić i poznać kulisy technologii konferencyjnej, czy to w formie spotkań online, czy prezentacji stacjonarnych w biurze lub w szkole. Zawsze można ponarzekać, że „u nas to kabelki, a inni to bezprzewodowo mają” i przekonać szefa, dyrektora szkoły, do inwestycji.

PressIT w każdym lokalu - taka jest moja koncepcja na przyszłość

Uważam też, że PressIT, albo mu podobne zestawy, powinny stać się standardowym wyposażeniem każdego lokalu, który oferuje opcję spotkań z użyciem projektora lub telewizora. Zamiast żmudnego bawienia się kabelkami, osoba, która zechce czymś podzielić się z większym gronem widzów, otrzyma bezprzewodowy nadajnik, który wepnie w swoje urządzenie nadawcze i gotowe. Koniec z rozciągniętymi i ukrytymi pod taśmami maskującymi, kablami.

Panasonic PressIT - ocena

wygodne w transporcie

łatwe w obsłudze

zastępuje przewodowe połączenie HDMI

kompatybilne z każdym odbiornikiem i nadajnikiem, który ma port HDMI

dobrej jakości przekaz obrazu i dźwięku, niskie opóźnienie

możliwość wyświetlania obrazu z 4 urządzeń jednocześnie

obsługa do 32 urządzeń łącznie

łatwe dodawanie kolejnych nadajników do zestawu

możliwość zasilania przez port Ethernet

spory zasięg, 20 do 30 m zależnie od liczby przeszkód

transmisja z telefonu z Androidem wymaga tylko aplikacji



szkoda, że odbiornik nie wspiera 60 kl/s przy rozdzielczości 4K

przydałaby się przejściówka USB-C do HDMI w zestawie

zauważalne opóźnienie, gdy transmitujemy okna aplikacji

długość dołączonych przewodów nie każdemu musi odpowiadać

84% 4,2/5

