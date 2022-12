Jak przesłać obraz z telefonu na TV? Jak połączyć telefon z telewizorem i wyświetlać pulpit, filmy i zdjęcia? Odpowiedź znajdziesz w tym poradniku.

Obraz z telefonu na TV przez Wi-Fi

Możesz bardzo łatwo podłączyć swój ulubiony telefon do telewizora bez kabla. Bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku z telefonu na TV to obecnie norma. Zazwyczaj nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria, wystarczy w miarę nowoczesny TV i smartfon. Różni producenci mogą jednak stosować odmienne standardy. Niektórzy preferują własne rozwiązania, a inni wykorzystują gotowe, popularne technologie, takie jak np. AirPlay, który jest obecny np. w nowszych telewizorach Samsung, podobnie jak funkcja Smart View.

Oto jak połączyć telefon z TV bezprzewodowo i przesłać obraz oraz dźwięk.



Niektóre metody, takie jak Chromecast pozwalają połączyć telefon z TV i monitorem

Jak udostępnić ekran z telefonu z Androidem na telewizor z Androidem?

Przed wykonaniem poniższych kroków upewnij się, że telefon i telewizor są połączone w tej samej sieci Wi-Fi.

Zainstaluj na smartfonie darmową aplikację Smart View ze sklepu Google Play i otwórz ją. Wybierz opcję Podłącz urządzenie. Upewnij się, że opcja Ekran bezprzewodowy jest aktywna. Poniżej powinna pojawić się lista obsługiwanych wyświetlaczy, w tym Twój telewizor z Androidem. Dotknij swój model telewizora. Gdy wyświetli się wiadomość Rozpocznij nagrywanie lub przesyłanie naciśnij przycisk Rozpocznij teraz. Na telewizorze pojawi się to co widzisz na telefonie. Obraz będzie pionowy lub poziomy, w zależności od tego jak trzymasz telefon (o ile masz włączoną opcję automatycznego obracania w smartfonie). W ten sposób możesz wyświetlać zdjęcia, filmy, strony internetowe, dokumenty, aplikacje lub po prostu pulpit telefonu.

Jak połączyć iPhone z telewizorem Samsung (Tizen)?

Aby móc połączyć iPhone z telewizorem Samsung upewnij się, że telewizor ten obsługuje funkcję AirPlay. Jest to bardzo dobra i szybka metoda, która nie wymaga dopłaty. Zapewnia dobrą jakość i płynność obrazu oraz dźwięku, pod warunkiem, że sygnał bezprzewodowy jest mocny.

Łączenie urządzeń Apple przez AirPlay nie wymaga łączenia ich w tej samej sieci Wi-Fi (router nie jest potrzebny). Natomiast w przypadku łączenia telefonu Apple iPhone z telewizorem obsługującym AirPlay połączenie przez lokalną sieć Wi-Fi (przez router) może być konieczne. Dlatego upewnij się, że oba urządzenia są połączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Wysuń górne menu w iPhone, znajdź przycisk Klonowanie ekranu (ikona z dwoma nachodzącymi na siebie prostokątami) i dotknij go. W nowym okienku pojawi się lista współpracujących urządzeń. Dotknij nazwy Twojego telewizora w tym okienku. Obraz z iPhone pojawi się na telewizorze.

Jak połączyć telefon Samsung z telewizorem Samsung bezprzewodowo?

Jeśli masz telefon Samsung i telewizor Samsung, to przesyłanie obrazu jest bardzo proste. Producent postarał się, żeby oba urządzenia współpracowały ze sobą łatwo i stabilnie. Pamiętaj, aby były one połączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Aby wyświetlić obraz i dźwięk z telefonu Samsung na telewizorze Samsung wykonaj poniższe kroki:

Wysuń górne menu w telefonie. Znajdź przycisk Smart View i dotknij go. Na liście urządzeń pojawi się Twój telewizor Samsung. Dotknij go. Telefon zapyta czy włączyć odbicie lustrzane. Dotknij opcji Zacznij teraz. Na telewizorze wyświetli się to, co na telefonie. Możesz w ten sposób wyświetlać system, aplikacje, strony, zdjęcia, filmy i wiele innych treści. Jeśli zmaksymalizujesz filmy na YouTube, to pojawią się one również w dużym rozmiarze na telewizorze. Na wyświetlaczu telefonu będzie widoczny przycisk Smart View, w którym możesz włączyć dodatkowe funkcje (np. użyć telefonu jako kamery internetowej) oraz rozłączyć połączenie z TV.

Jak przerzucić obraz z telefonu Android na telewizor HiSense (Vidaa)?

Przed wykonaniem poniższych kroków upewnij się, że telefon i telewizor są połączone w tej samej sieci Wi-Fi.

Na telewizorze wejdź w źródła sygnału (Wejścia). Wybierz opcję Współdzielenie ekranu. Teraz na smartfonie z Androidem wysuń górne menu, znajdź przycisk Projekcja i naciśnij go. W nowym okienku pojawi się Twój telewizor - dotknij go. Na TV pokaże się to co widzisz na telefonie.

Jak wyświetlić obraz z telefonu na telewizorze z Chromecast / Google Cast?

Do prawidłowego działania tej funkcji potrzebny jest telewizor z wbudowaną funkcją Chromecast lub z podłączoną przystawką TV obsługującą Chromecast. Takich akcesoriów jest wiele, a do najbardziej znanych należy np. Google Chromecast 4 lub urządzenia nVidia Shield.

Zainstaluj aplikację Google Home na smartfonie i zaloguj się w niej na swoje konto Google. To samo konto powinno być zalogowane na telewizorze lub podłączonym do niego akcesorium obsługującym Chromecast. W aplikacji Google Home na telefonie pojawią się wspierane urządzenia. Dotknij pozycji w której jest Twój telewizor lub podłączone do niego akcesorium Chromecast. Na dole ekranu dotknij przycisku Prześlij ekran. W nowym oknie ponownie dotknij przycisku Prześlij ekran. Potwierdź dotykając opcji Rozpocznij teraz. Od tego momentu możesz odtwarzać przeróżne treści, wliczając w to filmy z dźwiękiem na telewizorze.

Jak przesłać obraz bezprzewodowo na stary telewizor LCD?

Tutaj również pomoże Chormecast lub inna przystawka do telewizora. Telewizor musi mieć złącze HDMI, a dokupić musimy tylko urządzenie obsługujące technologię Chromecast - np. tani Google Chromecast 4 albo droższą konsolę nVidia Shield TV Pro. Gdy już masz jedno z nich, to procedura łączenia telefonu z telewizorem jest taka sama jak powyżej.

Jak połączyć telefon telewizorem przez Miracast / Screen Mirroring?

W smartfonie z Androidem rozwiń górne menu, znajdź przycisk Przesyłanie ekranu i dotknij go. Pokaże się lista wspieranych wyświetlaczy i akcesoriów. Wybierz swój telewizor. Jeśli na telewizorze wyświetlone zostanie pytanie, czy zezwolić na dostęp, to potwierdź. Obraz z telefonu pojawi się na telewizorze. Teraz możesz przesyłać obraz i dźwięk z telefonu, na TV.

Jak bezprzewodowo połączyć telefon z telewizorem LG?

Na początek upewnij się, że smartfon i telewizor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi (chyba że obsługują funkcję Wi-Fi Direct). Na smartfonie uruchom funkcję Prześlij obraz lub SmartView. Smartfon wyświetli okno z listą dostępnych telewizorów. Wybierz ten, z którym chcesz się połączyć. Poczekaj na wyświetlenie się komunikatu na ekranie telewizora. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeżeli powyższa procedura nie działa, aby uzyskać obraz ze smartfona na TV przez Wi-Fi, wykonaj poniższe kroki: