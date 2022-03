Philips Dual Scan to cichy oczyszczacz powietrza, który skutecznie poradzi sobie nawet z najmniejszymi zanieczyszczeniami. Jednak zaawansowany system filtracji to nie jedyne atuty tego urządzenia. Testujemy Philips Dual Scan AC3858

4,8/5

Elegancki i niezwracający przesadnie uwagi

Funkcjonalność oczyszczaczy powietrza sprawia, że zawsze będą one widoczne w pomieszczeniach, więc kwestie wizualne często są bardzo ważne dla użytkowników. Liczy się to, aby dobrze się prezentował, a przy tym przesadnie nie zwracał uwagi. Nie chcemy, aby oczyszczacz odwracał uwagę od innych atutów naszego wnętrza.

Philips Dual Scan to biały oczyszczacz powietrza, który prezentuje się bardzo schludnie. Szary element na froncie sprawia, że urządzenie o z pozoru prostej budowie wygląda znacznie ciekawiej. Taki klasyczny, a zarazem elegancki design wpasuje się w wyposażenie wnętrza różnych pomieszczeń, a przy tym nie będzie ich największą atrakcją.

Trzeba przyznać, że rozmiary urządzenia są dość spore (36 x 37 x 79 cm). Jednak trudno uznać to za wadę, gdy kupujemy wydajny sprzęt, dostosowany do oczyszczania dużych powierzchni. Oczyszczacz, który poradzi sobie z filtrowaniem powietrza w pomieszczeniach do aż 73 m2 to również większy rozmiar systemu filtrującego, a to przekłada się na duży rozmiar urządzenia.

Duża powierzchnia wokół oczyszczacza pobiera powietrze, które przefiltrowuje, następnie oczyszczone powietrze jest wypuszczane górną częścią (Cyrkulacja powietrza 3D). Philips Dual Scan w ciągu godziny może dostarczyć aż 610 m3 czystego powietrza (na podstawie pomiarów CADR zgodnie z normą GB/T 18801/2015).

Wartość CADR w oczyszczaczach powietrza jest bardzo ważna. Jest to wskaźnik czystości dostarczanego powietrza, który jest międzynarodowym standardem oceny skuteczności oczyszczaczy powietrza. Wysoki wskaźnik CADR oznacza zatem wysoką jakość oczyszczacza, która przekłada się na szybkość usuwania zanieczyszczeń.

Philips Dual Scan - wideorecenzja

Filtry + czujniki = skuteczna ochrona

Oczywiście najważniejsza przy wyborze oczyszczacza powietrza jego efektywność i skuteczność. Należy zatem zwrócić uwagę na system filtrowania oraz czujniki, których zadaniem jest stała kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach oraz szybka reakcja na pojawiające się zanieczyszczenia.

Usuwa nawet najmniejsze niebezpieczne cząsteczki

Philips Dual Scan posiada duży filtr 3w1, na którego budowę składa się:

Filtr wstępny , który wyłapuje duże zanieczyszczenia np. kurz, sierść zwierząt.

, który wyłapuje duże zanieczyszczenia np. kurz, sierść zwierząt. Filtr NanoProtect HEPA , który wyłapuje m.in. cząsteczki smogu, czyli PM2,5 oraz alergeny, a także najmniejsze cząsteczki o wielkości nawet do 0,003 mikrometra .

, który wyłapuje m.in. cząsteczki smogu, czyli PM2,5 oraz alergeny, a także najmniejsze cząsteczki o wielkości nawet do 0,003 mikrometra . Filtr węglowy, który wyłapuje zapachy i szkodliwe gazy.

Filtr o takiej 3-stopniowej konstrukcji usuwa do 99,97% zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu. Poradzi sobie ze smogiem, alergenami roztoczy, zarodnikami pleśni, pyłkami, wirusami, bakteriami, szkodliwymi gazami w tym lotnymi związkami organicznymi, nieprzyjemnymi zapachami czy sierścią zwierząt.

Najważniejsze jest jednak to, że usunie on nie tylko standardowe niebezpieczne cząsteczki smogu, wirusy czy bakterie. Wśród dostępnych na rynku oczyszczaczy powietrza, wyróżnia go to, że usunie nawet najmniejsze cząsteczki o wielkości do 0,003 mikrometra, które ze względu na tak niewielkie rozmiary są szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia (np. wirusy od 0,02 do 1 mikrometra oraz cząsteczki smogu poniżej 0,1 mikrometra).

Do 6 lat bez inwestowania w nowy filtr

Zawsze przy zakupie oczyszczacza powietrza warto zwrócić uwagę na koszt zakupu nowego filtra. W przypadku filtra zastosowanego w oczyszczaczu Philips Dual Scan możemy liczyć na wydajność aż do 3 lat (zużycie zależne jest m.in. od zanieczyszczenia powietrza i miejsca, gdzie pracuje urządzenie).

Warto dodać, że producent znacznie zmniejsza koszty związane z zakupem nowego filtra. Jeśli dokonacie rejestracji po zakupie oczyszczacza, uzyskacie możliwość zakupienia kolejnego filtra za jedynie 1 zł. Wtedy jedynie złotówka staje się dodatkowym kosztem zwązanym z zakupem filtrów na okres aż do 6 lat.

Podwójny czujnik jakości powietrza

Za stałe kontrolowanie jakości powietrza w pomieszczeniu odpowiadają dwa precyzyjne czujniki Dual Scan. Ich zadaniem jest skanowanie powietrza aż 1000 razy na sekundę.

Kolorowa dioda informująca o stanie powietrza

Cyfrowy wyświetlacz otoczony jest diodą, której kolor informuje nas o aktualnym stanie powietrza w pomieszczeniu.

Niebieski — powietrze dobre

Niebiesko-fioletowy — przeciętny stan powietrza

Fioletowo-czerwony — zły stan powietrza

Czerwony — bardzo zły stan powietrza

Cyfrowy wyświetlacz i tryby pracy urządzenia

Panel z cyfrowym wyświetlaczem pozwala nam sprawdzić szczegółowe informacje o stanie powietrza.

IAI — indeks stężenia alergenów unoszących się w naszym powietrzu (skala:1-12)

PM2,5 — stężenie PM2,5, czyli smogu w naszym powietrzu

Gas — określa stężenie szkodluwych zanieczyszczeń gazowych.

Możemy również wybrać interesujący nas tryb pracy oczyszczacza. Do wyboru mamy 4 tryby pracy dziennej oczyszczacza: Auto mode (tryb automatyczny), Speed 1, Speed 2, Turbo mode. Zdecydowanie najwygodniejszym trybem jest tryb automatyczny, dzięki któremu oczyszczacz sam będzie dostosowywał intensywność pracy do aktualnego stanu powietrza w jego zasięgu.

Mamy tutaj też dwa tryby pracy nocnej: tryb nocny oraz tryb alergiczny automatyczny. W czasie ich działania wyświetlacz zostaje automatycznie wyłączony, a wyjątkowo cicha praca nie zakłóca snu domowników.

Cicha praca to podstawa

Zdecydowanie tryb dzienny automatyczny jest cichy. Oczywiście wprowadzając oczyszczacz powietrza do swojej przestrzeni, na początku będziecie słyszeć delikatny szum w tle, ale jest on na tyle delikatny, że bardzo szybko przestanie on być słyszalny. Trzeba przyznać, że oczyszczacz w trybie turbo pracuje głośniej, jego działanie generuje znacznie większy szum (57dB). Jednak taki tryb włącza się jedynie w wypadkach dużego zanieczyszczenia w celu błyskawicznego oczyszczenia powietrza, a następnie oczyszczacz przełącza się w tryb automatyczny.

Na największe wyróżnienie pod względem cichej pracy zasługują tryby nocne - są praktycznie niesłyszalne (18 dB). Podczas testów wybierałam na noc nocny tryb alergiczny automatyczny i rzeczywiście mogłam liczyć na spokojny, regenerujący sen. Przyda się on szczególnie w sezonie wiosennym, gdy śpimy przy uchylonych oknach. Oczyszczanie powietrza powinno zmniejszyć objawy alergii wynikających np. z uczulenia na pyłki roślin.

Aplikacja rzeczywiście się przydaje

Aplikacje do oczyszczaczy powietrza nie są oczywiście niezbędne, ale zdecydowanie są wygodnym dodatkiem. Przede wszystkim możemy zdalnie sterować oczyszczaczem np. włączyć oczyszczacz, zanim wrócimy do domu.

Aplikacja Clean Home+ jest bardzo prosta w obsłudze. Możemy zdalnie włączyć i wyłączyć urządzenie, znajdziemy też wszystkie istotne informacje:

Aktualny stan powietrza w rejonie, w którym się znajdujemy

Aktualny stan powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się oczyszczacz

Zużycie filtra w urządzeniu.

Czy wato kupić Philips Dual Scan AC3858/51?

Philips Dual Scan AC3858/51 to zdecydowanie porządny i skuteczny oczyszczacz. Jest dobrym wyborem, gdy szukacie urządzenia, które poradzi sobie z filtrowaniem powietrza w dużych pomieszczeniach (zasięg do 73m2).

Jego mocne strony to:

Design pasujący do większości wnętrz.

Wydajność: 610m 3 oczyszczonego powietrza na godzinę.

Zintegrowany filtr 3w1: usuwanie do 99,97% zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu, w tym cząsteczki 800 razy mniejsze od smogu.

Cicha praca i ultracichy tryb nocny.

Niskie koszty eksploatacji (plus możliwość zakupu nowego filtra za 1 zł).

Wygodna obsługa wspierana przez aplikację.

To wszystko sprawia, że Philips Dual Scan to godny polecenia oczyszczacz powietrza. Jednak zawsze warto spojrzeć na takie urządzenia również od strony ewentualnych minusów, jakie mogą zauważyć użytkownicy. W tym wypadku za minus można uznać cenę, która wymaga od nas inwestycji. Cena Philips Dual Scan AC3858/51 to 2869 złotych. Jednak warto zaznaczyć, że tańsze oczyszczacze wiążą się często z rezygnacją z kilku elementów specyfikacji, które mogą być dla Was bardzo istotne np. mniejsza efektywność i skuteczność oraz wysokie koszty utrzymania. Skuteczność oczyszczania, jaką zapewnia Philips Dual Scan to z pewnością inwestycja w zdrowie nasze i naszych najbliższych.

Oczyszczacz Philips Dual Scan jako jedyny na rynku usuwa nawet najmniejsze zanieczyszczenia (o wielkości do 0,003 mikrometra), które szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Jeśli chcecie zainwestować w zaawansowany sprzęt, gwarantujący najwyższy poziom skuteczności i wygody użytkowania to Philips Dual Scan jest bardzo dobrym wyborem.

Opinia o Philips Dual Scan AC3858/51 Plusy elegancki design,

usuwanie do 99,97% zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu,

jako jedyny na rynku usuwa nawet najmniejsze, najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia (o wielkości do 0,003 mikrometra),

cicha praca,

niskie koszty eksploatacji oraz możliwość zakupu nowego filtra za 1 zł,

aplikacja do sterowania urządzeniem, Minusy dość wysoka cena (jednak adekwatna do skuteczności i funkcjonalności).

Ocena końcowa Philips Dual Scan AC3858/51 96% 4.8/5





Artykuł powstał we współpracy z firmą Philips.