5G ULTRA od Plusa, czyli sposób na szybki internet nawet w Bieszczadach!

Plus to bezsprzeczny lider rankingu Speedtest.pl w technologii 5G w Polsce, który oferuje dziś niemal 3500 stacji bazowych oraz obejmuje zasięgiem ponad 20 milionów mieszkańców naszego kraju. Jak ten szybki internet sprawdzał się w Bieszczadach?

Płatna współpraca z marką Plus.

Tegoroczny Tech Winter Challenge udowodnił nam, że w Bieszczadach jest pięknie, a przy tym spokojnie i odludnie. Pomyślałby kto, że w tak pięknych okolicznościach przyrody można pracować? Przesłać filmik na YouTube`a, wstawić artykuł, pograć w gry? Otóż… Można! Można wygodnie pracować zdalnie, korzystając z internetu mobilnego dostarczanego przez Plusa.

5G ULTRA na wideo

Jak sprawdza się ta łączność w tych warunkach? Wybornie, ale to możecie obejrzeć na dłuższym filmie z akcji TWC 2024, który poświęciłem 5G oraz aplikacji Ratunek. Tu zaznaczę tylko, że Plus udowodnił po raz kolejny, że sieć 5G w jego wykonaniu to nie technologiczna nowinka, a doskonale działający standard.

Wiele bym dał, by w czasach pandemii, kiedy pracowałem po zawodnym LTE ze swojej podpoznańskiej wsi, dysponować tak szybkim internetem, jaki mieliśmy ze sobą w Bieszczadach. To jest po prostu technologiczna rewolucja, na którą wszyscy zasługujemy.

