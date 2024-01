Płyta indukcyjna, czy kuchenka na gaz? Który kuchenny sprzęt do gotowania jest lepszy? Porównujemy je pod względem wygody, szybkości gotowania, bezpieczeństwa i kosztów eksploatacji.

Kuchenka lub płyta grzewcza to podstawowe wyposażenie każdej kuchni. Jednocześnie sprzęt ten jest jednym z najbardziej kosztownych w eksploatacji. Warto więc zastanowić się, co jest lepsze - płyta indukcyjna, czy kuchenka na gaz? Poza kosztami eksploatacji sprawdzamy też inne aspekty związane z użytkowaniem obu sprzętów AGD - wygodę, bezpieczeństwo i szybkość gotowania, a także względy ekologiczne.

Płyta indukcyjna - co to jest i jak działa?

Co to jest płyta indukcyjna? Ten rodzaj płyty grzewczej służącej do gotowania jest zasilany energią elektryczną. Płyta indukcyjna do gotowania jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu. Działa na nieco innej zasadzie od klasycznych płyt elektrycznych, które po prostu nagrzewały się do wysokiej temperatury i oddawały ciepło do garnka lub innych naczyń do gotowania. Po uruchomieniu płyta indukcyjna tworzy pole elektromagnetyczne. Wymagane jest więc użycie specjalnych garnków i patelni. Dziś większość dostępnych w sprzedaży naczyń do gotowania pozwala już jednak na używanie na kuchence indukcyjnej.

Na dnie postawionego na polu indukcyjnym kuchenki garnka powstaje indukcja prądu. Ten efekt prowadzi do bardzo szybkiego nagrzewania się naczynia i jego zawartości. W przeciwieństwie do kuchenki gazowej lub starszej kuchenki elektrycznej to nie powierzchnia płyty grzewczej się nagrzewa. W płytach indukcyjnych podgrzewamy bezpośrednio garnek. Wszystko to powoduje, że nowoczesne płyty indukcyjne są ekonomiczne, a także bardzo bezpieczne w użyciu. Gotowanie jest też szybkie i proste - czego chcieć więcej?

Kuchenka gazowa to bardziej tradycyjny sprzęt do gotowania

Płyta indukcyjna bez dwóch zdań ma sporo zalet. Jeśli w Twojej kuchni masz jednak możliwość skorzystania z gazu, kuchenka gazowa też jest opcją godną rozważenia. Gaz jest w końcu paliwem dość ekologicznym, nie jesteśmy też wtedy uzależnieni od dostaw prądu. W kuchenkach gazowych gaz dostarczamy z instalacji (np. w mieście) lub z butli. Paliwem w tym przypadku jest gaz ziemny lub butan. Gaz płynie przy pomocy specjalnych rurek do palnika, gdzie do gotowania używamy “żywego” ognia z widocznymi płomieniami. Oczywiście, jest to o wiele mniej bezpieczne od gotowania na kuchenkach elektrycznych lub płycie indukcyjnej. Nie chodzi przy tym jedynie o możliwość oparzenia się po zbliżeniu do płomienia. W skrajnych przypadkach możliwe jest też wywołanie pożaru, a nawet spowodowanie groźnego wybuchu. Oczywiście, kuchenki na gaz posiadają pewne zabezpieczenia, należy jednak obchodzić się z nimi dość ostrożnie.

Aby gotować na kuchence gazowej musimy uruchomić przepływ gazu do palnika, a następnie zapalić płomień. Zwykle dzieje się to w sposób zautomatyzowany. Nie jest to jednak tak wygodne, jak w przypadku płyty indukcyjnej - tam wystarczy po prostu wybrać odpowiednią moc gotowania przy pomocy przycisków.

Gotowanie przy pomocy kuchenki gazowej polega na bezpośrednim ogrzewaniu dna garnka lub patelni płomieniem spalanego gazu. Szybkość nagrzewania jest bardzo duża - od razu po powstaniu płomienia możemy gotować z pełną mocą.

Co jest prostsze w użyciu - płyta indukcyjna czy kuchenka gazowa?

Rozpoczęcie gotowania jest prostsze w płycie indukcyjnej. Wystarczy włączyć kuchenkę, wybrać jedno z pól grzewczych, a następnie ustawić moc. Najczęściej służy do tego kilka przycisków dotykowych. Płyty indukcyjne posiadają też dodatkowe zabezpieczenie - chroni przed przypadkowym włączeniem. Aby je wyłączyć należy przez określony czas wciskać odpowiednią kombinację przycisków (np. przycisk zasilania i kłódkę/klucz). W przypadku kuchenek gazowych niezbędne jest odkręcenie dopływu gazu, a następnie podpalenie płomienia (zwykle przy pomocy wbudowanego, automatycznego zapłonu). To równie szybkie, wymaga jednak nieco większej ostrożności. W przypadku gotowania na “indukcji” musimy pamiętać o użyciu odpowiednich patelni i garnków.

Kontrola temperatury i szybkości gotowania w przypadku obu rozwiązań jest taka sama - bardzo dobra. Możemy precyzyjnie dawkować temperaturę przyrządzanej potrawy, po prostu zmniejszając lub zwiększając moc (indukcja) lub wielkość płomienia w kuchence gazowej. W każdej z przedstawionych opcji do dyspozycji mamy zwykle dwa lub cztery pola grzewcze lub palniki. Ich zróżnicowana wielkość dobrze odpowiada potrzebom gotowania - możemy dostosować wybrane pole do wielkości garnka lub patelni.

W przypadku płyty indukcyjnej zaletą jest też o wiele prostsze utrzymanie płyty w czystości. Całość jest jedną taflą szkła hartowanego, na którym w wydzielonej strefie znajdują się przyciski do sterowania. Powierzchnia jest płaska i łatwa do wyczyszczenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że płyta indukcyjna jest też nieco bardziej wrażliwa na uszkodzenie. Jeśli ciężki i twardy przedmiot spadnie na jej szklaną powierzchnię, może ona ulec uszkodzeniu. W najlepszym wypadku płyta będzie nieestetyczna, w najgorszym - wymagana będzie jej wymiana.

Płyta indukcyjna vd kuchenka gazowa - porównanie kosztów eksploatacji

A jak wypada porównanie płyty indukcyjnej i kuchenki gazowej pod względem kosztów gotowania? Płyta indukcyjna to bardzo nowoczesny sprzęt, znany z wysokiej efektywności energetycznej. Niemal całość energii elektrycznej zamieniana jest na ciepło nie na powierzchni płyty, a na dnie garnka lub innego naczynia. W przypadku kuchenek gazowych gotowanie również jest efektywne. Część energii jest jednak tracona podczas spalania gazu.

Ostatecznie koszty gotowania na kuchence gazowej lub płycie indukcyjnej zależą jednak w dużej mierze od cen gazu i energii elektrycznej. W ostatnich kilku latach ich wysokość dość nagle ulegała zmianie. Do kosztów eksploatacji kuchenki gazowej musimy jednak doliczyć bardziej kosztowne podłączenie jej i opłaty za cykliczne przeglądy instalacji. Aby była sprzętem trwałym i użytecznym przez wiele lat, trzeba też regularnie ją czyścić. W związku z wystawieniem na bezpośredni kontakt z płomieniem i wysokimi temperaturami, niektóre elementy kuchenek gazowych mogą wymagać wymiany w toku eksploatacji. Części zamienne nie są drogie, w przypadku płyty indukcyjnej eksploatacja jest jednak niemalże bezobsługowa. Jeszcze kilka lat temu naczynia (garnki i patelnie) do gotowania na płycie indukcyjnej były nieco droższe od “standardowych”. Dziś różnica w cenie jest właściwie niezauważalna. Naczynia używane do gotowania na gazie mogą natomiast szybciej się zużywać i są trudniejsze do wyczyszczenia - są narażone na kontakt z płomieniem.

Jakie są koszty użytkowania domowych sprzętów AGD?

Szybkość gotowania

Co jest lepsze pod kątem szybkości gotowania - płyta indukcyjna, czy kuchenka na gaz? Oba sprzęty kuchenne pozwalają na dość szybkie i sprawne gotowanie. Płyta indukcyjna nagrzewa się bardzo szybko, podobnie jak kuchenka gazowa. W obu sprzętach możemy też błyskawicznie zmieniać temperaturę gotowania.

Bezpieczeństwo gotowania - czy płyta indukcyjna jest bardziej bezpieczna, niż kuchenka na gaz?

Tak, płyta indukcyjna jest obecnie najbezpieczniejszym urządzeniem do gotowania. Powierzchnia płyty indukcyjnej nie jest aż tak mocno rozgrzana, jak w przypadku płyt grzewczych elektrycznych. Oczywiście, nie wykorzystujemy też gazu, który (na przykład w razie nieszczelności instalacji) może doprowadzić do problemów - zatrucia pożaru, a nawet wybuchu. Nowoczesne kuchenki gazowe posiadają jednak pewne zabezpieczenia, na przykład odcinające dopływ gazu gdy płomień zgaśnie. Niezbędne są jednak regularne kontrole instalacji, jak i samej kuchenki.

Rozważne i odpowiednie korzystanie z kuchenki na gaz jest bezpieczne. Jeśli natomiast domownikami są również dzieci lub osoby w podeszłym wieku, lepszym wyborem będzie płyta indukcyjna. Posiadacze kuchenek na gaz powinni natomiast wyposazyć się w czujnik czadu i gazu.

Ekologia i wpływ gotowania na środowisko

Płyta indukcyjna pozwala na świetną efektywność zamiany prądu w nagrzewanie się zawartości garnków. W Polsce produkcja prądu nie jest jednak zbyt ekologiczna. Wpływ gotowania z wykorzystaniem tego sprzętu na środowisko naturalne w dużej mierze zależy więc od źródła energii.

W przypadku kuchenki gazowej gotowanie może być nieco bardziej ekologiczne. Gaz jest bowiem paliwem dość przyjaznym dla środowiska. Z drugiej jednak strony, gotowanie na gazie powoduje pewną emisję gazów cieplarnianych. Czasem niezbędny jest też transport gazu (np. jeśli kuchenkę zasilany z butli gazowej). Ciężko więc wskazać, co jest bardziej ekologiczne - płyta indukcyjna czy kuchenka gazowa.

Pamiętaj o doborze odpowiednich sprzętów kuchennych do rodzaju kuchenki lub płyty

W przypadku kuchenek na gaz możemy użyć właściwie dowolnego naczynia. Kuchenki indukcyjne wymagają natomiast stosowania specjalnych garnków i patelni. Dziś nie stanowi to jednak problemu, akcesoria kuchenne nie są też bardziej kosztowne.

Porównanie - kuchenka gazowa czy płyta indukcyjna - co wybrać?

Podsumowując, w zdecydowanej większości przypadków kuchenka gazowa jest gorszym wyborem. Płyta indukcyjna to najnowocześniejszy sprzęt do gotowania, jaki możemy dziś kupić. Sam koszt zakupu zwykle jest nieco wyższy, kuchenka gazowa jest natomiast zwykle droższa w późniejszej eksploatacji. Wybór jednej z opcji w dużej mierze zależy jednak od posiadania w domu lub mieszkaniu odpowiednich instalacji. W wielu nowoczesnych mieszkaniach i domach wcale nie ma instalacji gazowej, wtedy zakup kuchenki gazowej zwykle po prostu nie ma sensu.

Z biegiem czasu kuchenki gazowe prawdopodobnie będą coraz rzadziej używane. Może wpłynąć to na ceny ich eksploatacji - napraw, wymian zużytych części, czy cyklicznych przeglądów. Kuchenki na gaz wciąż są natomiast doskonałym wyborem jako kuchenki turystyczne. W miejscach, gdzie nie ma stałego dostępu do prądu, możliwość gotowania przy pomocy niedużych kuchenek gazowych jest wykorzystywana przez wielu turystów. W zastosowaniu domowym płyta indukcyjna ma jednak niemal same zalety.