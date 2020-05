Nieznane triki i porady do Androida mogą być zaskakująco przydatne. Na przykład to, że lampą LED od aparatu można zmierzyć puls, albo, że można używać systemu Linux na Androidzie. Sprawdź, jakie jeszcze ciekawe triki kryją w sobie telefony z Androidem.

Triki na Androida, które warto znać

Około 87% wszystkich użytkowników smartfonów na świecie, używa Androida. Wielu z nich nie zmienia w systemie niczego, poza dzwonkiem, ale Wy raczej do nich nie należycie. Wy moi drodzy, jesteście ciekawi co tam jeszcze można zmajstrować w Waszym telefonie, żeby działał szybciej albo chcecie znaleźć jakieś ukryte funkcje. I chwała Wam za to!

Użyteczne porady i triki do Androida

Porady wykonywałem na smartfonach OnePlus 6 z Androidem 10 oraz Xiaomi Mi A2 Lite, z czystym Androidem 9. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu, w którym wszystko jest pokazane.

1. Zmierz sobie puls za pomocą diody od aparatu

Czy wiesz, że Twój telefon może mierzyć puls, nawet jeśli nie ma specjalnego pulsometru? Wystarczy użyć światła LED od aparatu i darmowej aplikacji o nazwie Błyskawiczne Tętno i Pulsometr. Zwyczajnie otwieramy apkę, przykładamy palec do diody i rozpoczynamy pomiar. Palec powinien być dość solidnie przyciśnięty i trzymany nieruchomo.

2. Zobacz usunięte powiadomienia

Na Twój smartfon codziennie trafiają dziesiątki, albo setki powiadomień. Czasami jest ich tak, dużo, że przez przypadek usuwasz coś istotnego. Na szczęście możesz szybko sprawdzić, co to było. Przytrzymujesz palec w pustym miejscu na ekranie, wchodzisz w widżety, znajdujesz ikonę ustawień (klasyczny trybik), przytrzymujesz na nim palec i upuszczasz na pulpicie. Teraz w otwartym menu wybierasz opcję Dziennik powiadomień i to wszystko. Masz stały dostęp do archiwum powiadomień.

3. Ukryj zbędne ikony na górnym pasku

Jeśli na górze ekranu wyświetlają się ikony, których nie potrzebujesz, to włącz funkcję System UI Tuner. Można ją aktywować rozwijając górne menu i przytrzymując przez kilka sekund przycisk Ustawień. Jeśli ten sposób nie działa, to zainstaluj za darmo aplikację System UI Tuner ze Sklepu Play i wyłącz zbędne ikony lub napisy.

4. Włącz jeszcze bezpieczniejszą blokadę telefonu

Android ma funkcję zwaną Lockdown, która ukrywa powiadomienia na ekranie blokady i jednocześnie blokuje dostęp biometryczny do telefonu (zawsze wymaga PIN'u lub hasła). Żeby ją włączyć wchodzimy w Ustawienia - Bezpieczeństwo i ekran blokady - Blokada ekranu i tutaj zaznaczamy opcję Pokaż opcję blokady. Teraz po przytrzymaniu przycisku zasilania pojawi się opcja Blokada. Jest to przydatne, jeśli boicie się, że ktoś będzie chciał odblokować Wasz telefon, gdy śpicie.

5. Błyskawicznie wycisz dźwięki z telefonu

Nie każdy smartfon ma specjalny suwak do wyciszania dzwonka i innych dźwięków. Na szczęście można skonfigurować skrót. Wchodzimy w Ustawienia - System - Gesty - Wyłącz Dzwonek - Naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Wybieramy opcję wycisz lub wibracje. Teraz po naciśnięciu tych dwóch klawiszy dźwięki zostaną od razu wyciszone.

6. Zmień orientację ekranu ręcznie

Jeśli denerwuje Cię funkcja automatycznego obracania ekranu, to ta opcja powinna Ci się spodobać. W Androidzie 9 i 10 możesz obracać obraz ręcznie. Po prostu wyłącz autoobracanie, zmień orientację telefonu i użyj przycisku obracania, który pojawi się na pasku, obok przycisków systemowych.

7. Szybki dostęp do alarmu, minutnika i stopera

Aby szybko skorzystać z alarmu, minutnika lub stopera nie musisz umieszczać skrótów do tych funkcji na ekranie. Wystarczy rozwinąć górne menu i dotknąć zegara w rogu ekranu.

8. Przyspiesz telefon w prosty sposób

Obojętnie czy masz telefon tani, czy z najwyższej półki, możesz zauważalnie przyspieszyć jego działanie. Wystarczy, że usuniesz animacje. Wejdź w Ustawienia i w wyszukiwarce na górze wpisz "Ułatw". Teraz wejdź w Ułatwienia dostępu i włącz opcję Usuń animacje. Twój smartfon powinien zacząć działać szybciej.

9. Znajdź skopiowany tekst z ostatniej godziny

W czasie pisania na standardowej klawiaturze Androida (Gboard), dotykamy strzałki po lewej stronie na pasku nad klawiaturą, następnie dotykamy trzech kropek i wchodzimy w Schowek. Tutaj znajdziemy skopiowany lub wycięty tekst. Bywa to przydatne, np. do odnalezienia skopiowanego adresu internetowego, lub treści długiej wiadomości, której nie chce nam się przepisywać.

10. Korzystaj z Linuksa na smartfonie

Na koniec porada przewidziana jest dla tych, którzy po prostu nie mogą żyć bez Linuksa. Pobierz ze Sklepu Play aplikację Debian noroot i korzystaj z terminalu oraz podstawowych aplikacji. Jak sama nazwa wskazuje root telefonu nie jest potrzebny, co jest ogromną zaletą. Rzecz jasna system działa wolniej niż Android, ale do prostych zadań wystarczy.

Jeśli znacie inne dobre triki i porady do Androida, to śmiało piszcie w komentarzach. Wezmę je pod uwagę, podczas tworzenia kolejnego poradnika. Tymczasem, do zobaczenia!

Zobacz również: