GeForce RTX 5050 trafił do sprzedaży bez większego szumu medialnego, tak jakby miał coś do ukrycia. Z pewnością nie były to sekretne pokłady wydajności, ale czy to oznacza, że nie warto tej karty kupować? Sprawdziłem, jak wypada na tle swojej konkurencji.

Niedawno przygotowałem zbiorczy test tanich kart graficznych wyposażonych w 8 GB pamięci graficznej - teraz do tego grona dołącza jeszcze GeForce RTX 5050 8 GB, którego NVIDIA wprowadziła do sprzedaży w lipcu tego roku. Do testów wybrałem najtańszy model dostępny w większości sklepów (MSI Ventus 2X), jako że to zwykle takie karty w tym segmencie sprzedają się najlepiej. Zapraszam zatem do recenzji, w której postaram się nieco dokładniej niż zwykle przeanalizować sens istnienia takiej karty.



Kupując najtańsze GPU, nie ma sensu przepłacać za układ chłodzenia.

Słabiej się już nie da, prawda?

W tym roku minęły trzy lata od premiery poprzedniej karty graficznej RTX z najniższego segmentu - mowa o GeForce RTX 3050 8 GB. Co prawda, karta ta później doczekała się jeszcze jednej, co zaskakujące, jeszcze słabszej odmiany z 6 GB pamięci graficznej, ale jej istnienie lepiej całkowicie zignorować. Warto tutaj zaznaczyć, że w serii GeForce RTX 4000 nie otrzymaliśmy tak nisko pozycjonowanej karty, zatem to pierwsza “pięćdziesiątka”, która otrzyma wsparcie dla generatora klatek (w dodatku w nowej, wieloklatkowej odsłonie). Jeżeli natomiast skupimy się na specyfikacji, to zdaje się jakby czas stanął w miejscu. Dodatkowo warto odnotować, że NVIDIA na potrzeby RTX 5050 zastosowała układ z oznaczeniem kończącym się cyfrą "7" - tak przycięte układy wcześniej trafiały niemal wyłącznie do najtańszych kart w laptopach (np. GeForce RTX 3050 Mobile)... Obecnie jednak GPU stanowiące tylko 20% pełnego rdzenia Blacwell awansowało do poziomu GeForce RTX 5060 (Ti...), zatem konieczna była odrobina kreatywności przy tworzeniu jeszcze słabszej karty.

Specyfikacja GeForce RTX 5050 na tle zbliżonych kart NVIDII

Model GeForce RTX 3050 GeForce RTX 5050 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 5060 Generacja / Architektura Ampere GA106 Blackwell GB207 Ada Lovelace AD206 Blackwell GB206 PCI-E PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8 CUDA 2560 2560 3072 3840 TMU 80 80 96 120 ROP 32 32 48 48 RT 20 (2. gen) 20 (4. gen) 24 (3. gen) 30 (4. gen) Tensor 80 (3. gen) 80 (5. gen) 96 (4. gen) 120 (5. gen) Taktowanie 1552 / 1777 MHz 2310 / 2570 MHz 1830 / 2460 MHz 2280 / 2497 MHz Pamięć wideo 8GB

GDDR6 128-bit 8GB

GDDR6 128-bit 8GB

GDDR6 128-bit 8GB

GDDR7 128-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 20 000 MHz 17 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 320 GB/s 272 GB/s 448 GB/s TDP 130 W 130 W 115 W 145 W Sugerowana cena 249 dol 249 dol 299 dol 299 dol

W porównaniu do RTX 3050 dostajemy dokładnie tyle samo rdzeni CUDA, RT oraz Tensor, a także tyle samo jednostek teksturujących (TMU) i rasteryzujących (ROP) - choć za to ostatnie pewnie nikt obecnie nie poręczy. Bez zmian pozostaje również limit mocy, który ustawiono na 130 W. Oczywiście całkowicie zmieniła się architektura (z Ampere od razu na Blackwell, z pominięciem Ada Lovelace), a do tego GPU produkowane jest przez TSMC (zamiast Samsunga) i to w znacznie niższym procesie technologicznym (4N, zatem między 4 a 5 nm, zamiast 8 nm w Ampere). To pozwoliło uzyskać znacznie wyższe taktowanie rdzenia i pamięci. Jeżeli jednak w porównaniu skupimy się na GeForce RTX 5060, to nagle okazuje się, że dopłata 20% ceny do 50% większej ilości wszystkiego to może być bardzo dobry wybór, a przypominam, że RTX 5060 sam w sobie nie jest obecnie specjalnie opłacalną kartą w porównaniu do Radeona RX 9060 XT 8 GB.

GeForce RTX 5050 8 GB z pewnością nie zaimponuje wam swoją specyfikacją - nie sądzę, aby dało się to GPU bardziej przyciąć…

Tutaj też warto zaznaczyć, że GeForce RTX 5050 to jedyny układ graficzny NVIDIA obecnej generacji, w którym zastosowano moduły GDDR6 - zatem tej samej generacji, co we wspomnianym GeForce RTX 3050. To o tyle dezorientujące, że w laptopach postawiono jednak na GDDR 7 (najpewniej z uwagi na ich efektywność energetyczną). Od strony fizycznej nowy RTX 5050 szczęśliwie nie doczekał się dalszego przycinania linii PCI-E, którymi komunikuje się z procesorem - tych jest osiem, zatem identycznie, jak w obu RTX 5060 oraz w starszym RTX 3050, przy czym nowe karty, włączając w to dziś omawiany model, operują już z nowszym PCI-E 5.0, co oznacza dwukrotnie większą przepustowość niż na PCI-E 4.0 w RTX 3050.



Obecność trzech DisplayPort 2.1 jest pewną zaletą w tym segmencie cenowym.

Ostatecznie, tak jak reszta kart z nowej serii, RTX 5050 dostaje pełne wsparcie dla złącza DisplayPort 2.1 (aż po UHBR20, zatem pełne 80 Gbps) i karty, praktycznie wszystkie jakie są w obiegu, są wyposażone w cztery złącza wideo (w przeciwieństwie do najtańszych kart AMD, w których liczbę tę zredukowano do trzech). Obecne są po jednym dekoderze i enkoderze wideo najnowszej generacji, a wszystkie wymienione wcześniej jednostki obliczeniowe są w najnowszej odsłonie, co w szczególności istotne jest w przypadku rdzeni Tensor, jako że DLSS 4 Multi Frame Generation wymaga do działania ich obecnej wersji.



Wszystkie GeForce RTX 5050 korzystają ze złącza 8-PIN.

Jak GeForce RTX 5050 wypada w 3DMarkach?

Do testów użyłem tej samej platformy, z której korzystam od początku roku i premiery pierwszych RTXów z serii 5000. To oczywiście znacznie mocniejsza platforma niż te, z którymi zwykle są parowane karty z najniższego segmentu, ale też pozwala to uniknąć wpływu procesora lub pamięci na przebieg testów i tym samym porównanie czystej wydajności samych kart. Wszystkie karty zostały ponownie przetestowane w lipcu i korzystają z tych samych sterowników, włącznie z RTX 5050, którego co prawda testowałem już na początku sierpnia, ale nadal na tych samym sterownikach. Pozostałe ustawienia oraz wersja systemu również pozostały identyczne.

Podstawowa platforma testowa:

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 7033 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6701 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6498 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 6150 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 5522 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5453 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 4986 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 4956 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4810 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 4570 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3866 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 3810 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabyte Gaming OC 3768 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 3643 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3478 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 3434 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 3333 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 3271 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3186 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 3006 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 2940 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 2799 Intel ARC B570

Asrock Challenger 2623 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 2372 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 2298 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus X2 2289 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

Asus Pheonix 1998 AMD Radeon RX 6600

PowerColor 1522 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB

Gigabyte Eagle 1343

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 7642 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6300 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 6284 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6274 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 6150 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 5856 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 5848 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 5551 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5286 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4893 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 4492 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4417 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 4170 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus X2 3974 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3776 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 3609 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3530 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 3296 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 3156 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 3002 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabyte Gaming OC 2988 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 2673 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 2519 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 2412 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

Asus Pheonix 2223 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 2081 Intel ARC B570

Asrock Challenger 1958 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB

Gigabyte Eagle 1548

Testy GeForce RTX 5050 w grach na tle innych kart

Testy syntetyczne potwierdzają to, co NVIDIA zaprezentowała na swoich slajdach, oczywiście pod warunkiem, że zignorujemy słupki z aktywnym MFG. Nowy RTX 5050 z 8 GB vRAM trzyma się bardzo blisko najsłabszego RTXa z poprzedniej generacji, to jest GeForce’a RTX 4060 8 GB, ustępując mu jednak nieco w teście śledzenia promieni (tutaj kłania sie przewaga 50% jednostek RT). Z drugiej strony widać ponad 50% przewagi w punktacji nad starym RTX 3050, choć nie mnie decydować, czy można to uznać za osiągnięcie.

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT średni,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 49

44 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 45

40 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 44

34 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 41

34 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 40

36 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 40

36 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 39

24 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 34

31 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 30

27 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 30

26 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 30

26 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 27

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 24

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Alan Wake niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej wymagających gier (a to powyżej to nawet nie są najwyższe ustawienia...), choć bez wątpienia potrafi zachwycić oprawą. Testowany dziś RTX 5050 dosłownie zrównał się z osiągami RTX 4060 i razem z nim oferuje iście konsolowe wrażenie. W teorii można aktywować generator klatek nawet w trybie x4, ale nie polecam tego robić bez redukcji ustawień, aby bazowo było chociaż 60 FPS. Podobnie wyceniony Radeon RX 7600 wypada tu jeszcze gorzej, ale już tańsza karta Intel ARC B570 okazuje się wyprzedzać nowego GeForce - niezły start testów...

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 57

46 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 52

42 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 47

39 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 44

36 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 36

32 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 36

30 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 33

27 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 28

24 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 26

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong to kolejna gra, która na topowym sprzęcie zapiera dech fotorealistyczną oprawą (abstrahując od tego, że biegamy tam magiczną małpą). Niestety nie dla RTX 5050 takie luksusy - nawet bez aktywacji Path Tracingu karta zmaga się, aby utrzymać stabilnie 30 FPS. Udało się symbolicznie wyprzedzić RTX 4060 oraz dosyć wyraźnie pokonać tak samo wycenione ARC B580 oraz RX 7600, co jest już jakimś sukcesem. Tutaj również mamy dostęp do MFGx4, ale ponownie - nie ma sensu go aktywować przy tak niskim bazowym FPS.

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 87

63 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 84

63 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 81

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 74

56 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 73

43 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 64

37 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 61

50 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 60

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 59

47 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 55

45 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 54

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 48

38 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 42

35 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 36

30 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk zdaje się dokładnie potwierdzać testy syntetyczne - nowy RTX 5050 depcze po piętach RTX 4060, jednocześnie o blisko 100% wyprzedzając poprzednika. Brzmi wyśmienicie, dopóki nie spojrzymy na czerwony słupek z podpisem RX 9060 XT - kartę co prawda o niespełna 20% droższą, ale dostarczającą faktycznie komfortowe 100 FPS, zatem o ponad 66% wyższą wydajność. Zaznaczę jeszcze, że w tej grze podczas testów kart AMD został już użyty FSR 4, zatem GeForce nie zyskuje znacząco na jakości oprawy graficznej za sprawą DLSS. Warto też zwrócić uwagę na karty Intela - wyceniony na 900 zł ARC B570 zdołał wyprzedzić RTX 5050... Jednakże w tym przypadku użyty XeSS wyraźnie ustępuje jakością DLSS 4.

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 118

84 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 110

84 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 104

83 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 96

75 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 95

66 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 94

82 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 93

74 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 86

75 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 78

66 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 76

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 74

54 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 71

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 45

37 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Wyniki w zeszłorocznej odsłonie F1 (którą niebawem zamienię w testach na tegoroczną odsłonę, jak tylko twórcy skończą ją łatać…) nowy RTX 5050 zdołał nawet wyprzedzić starszego RTX 4060 i ponad dwukrotnie przegonić RTX 3050, tylko że niczego nie zmienia to w kontekście lepszych kart z obecnej generacji. RTX 5060 dokłada kolejne 20% wydajności, a wspomniany wcześniej RX 9060 znowu zamyka temat opłacalności tanich RTXów oferując o ponad 50% wyższą wydajność za symboliczną tylko dopłatą. Analogicznie też Intel ARC B570 okazuje się być szybszy, a do tego w F1 mamy wsparcie dla XeSS 2, co zrównuje jakość upscalingu między kartami.

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 93

71 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 90

52 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 85

41 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 70

54 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 69

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 68

38 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 65

35 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 51

32 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 50

44 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 50

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 46

39 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 41

33 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 29

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy jest drobnym wyjątkiem od tej rysującej się powoli reguły - co prawda nowy RTX ponownie osiąga wydajność RTX 4060 i diametralnie dominuje nad poprzednikiem sprzed dwóch generacji, ale Radeony aż tak tutaj się nie wybijają. RX 9060 XT 8 GB okazał się oferować nieco tylko wyższą wydajność, niż wynosi różnica w cenie pomiędzym nim, a RTX 5050. Może i nie są to idealne wiadomości dla nowej karty zielonych, ale nie są też tragiczne, zwłaszcza że tutaj akurat DLSS 4 nadal ma przewagę w kwestii jakości oprawy (Hogwarts Legacy nie wspiera oficjalnie FSR 4, co można, przy odrobinie upartości, obejść z pomocą aplikacji OptiScaler).

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 101

75 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 92

81 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 80

70 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 76

68 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 75

45 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 71

61 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 70

43 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 64

37 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 61

54 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 61

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 56

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 55

48 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 53

36 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 41

31 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

W przypadku Zakazanego Zachodu można powiedzieć, że wszystkie karty z 8 GB mają problem na najwyższych ustawieniach, co nieco wypłaszcza wyniki tańszych kart. Daje to przewagę kartom ekstremalnie słabym, których pracy i tak 8 GB nie ogranicza (jak RTX 3050). Niemniej kolejność kart na wykresie pozostaje praktycznie bez zmian - RTX 4060 z lekką przewagą i RTX 3050 na samym dnie. Oczywiście taka sytuacja sprzyja kartom Intela, jako że ten nie oszczędza na pamięci graficznej i kosztujący 900 zł ARC B570 znacząco wyprzedza wszystkie karty z 8 GB, za wyjątkiem jedynie dwukrotnie droższego RTX 5060 Ti...

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 116

100 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 115

101 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 101

91 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 99

65 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 87

61 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 74

64 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 70

51 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 67

60 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 66

60 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 59

49 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 56

41 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 55

27 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 37

29 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Indiana Jones wymagał redukcji bufora pamięci graficznej na kartach z 8 GB do niemalże najniższej wartości, aby w ogóle móc przeprowadzić test w ramach procedury ustanowionej przez droższe karty. Daje to delikatną przewagę słabszym kartom, ale ostatecznie i tak nie sprawia, że gra się na nich dobrze w ten konkretny tytuł z takimi ustawieniami. Zwłaszcza stary RTX 3050 wypada bardzo źle, ale nowa karta też zdecydowanie nie zabłysnęła, co może wynikać z zastosowania starszego typu pamięci graficznej GDDR6. Wcześniej testowany RTX 5060 uzyskał o 60% lepszy wynik, a Radeon RX 9060 XT, do którego trzeba dopłacić 200 zł, generuje 2x więcej FPS… Choć tutaj nawet OptiScaler nie pozwoli aktywować FSR 4 (karty NVIDII mają natywnie DLSS 4), zatem trzeba się nastawić na wizualnie znacznie gorszy upscaling. Ponownie też okazuje się, że 10 GB vRAM pozwala ARC B570 przegonić nowego RTX'a - zwłaszcza w kontekście minimalnego FPS.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 88

70 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 83

34 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 78

66 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 78

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 76

32 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 72

61 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 66

29 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 64

26 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 63

27 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 56

49 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 52

44 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 50

43 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 40

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Stalker też nie przepada za kartami z 8 GB vRAM, co widać po ich odczytach 1% najniższych FPS (oznacza to, że gra sprawia wrażenie znacznie mniej płynnej, niż sugeruje średni FPS). Ostatecznie jednak skalowanie w ramach kart NVIDII się nie zmienia - nowy RTX 5050 dogania RTX 4060, a o ponad 50% wyprzedza “poprzednika”. Znacznie gorzej w tej grze radzą sobie karty AMD - RX 9060 XT jest tylko 5% szybszy od nowego RTX 5050… Przy okazji to jedna z tych niszowych gier (mimo iż na silniku UE5), w których karty Intela sobie nie radzą i plasują się bardzo nisko na wykresach.

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 62

51 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 54

36 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 54

35 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 52

31 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 48

32 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 45

37 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 43

28 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB 8 GB

MSI Ventus X2 40

32 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 37

31 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 33

29 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 29

25 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Testy w dużych grach zakończyłem na Star Wars: Outlaws - grze, w której RTX 3050 ledwo spełnia wymagania minimalne i to zdecydowanie widać na wykresach. Jego dwie generacje nowszy zamiennik wcale nie ma się dużo lepiej i bez redukcji detali nie pogracie. Szczęśliwie dla niego to samo dotyczy podobnie wycenionych RX 7600 oraz obu kart Intela. Dopiero karty o te 200 zł droższe, zatem GeForce RTX 5060 oraz Radeon RX 9060 XT pozwalają utrzymywać średnio powyżej 60 FPS.

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia wysokie (domyślne),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 402

235 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 401

239 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 390

213 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 374

209 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 362

210 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 353

218 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 341

193 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 279

156 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 266

170 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 261

156 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 252

128 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 243

125 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 237

149 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 169

82 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

W grach nastawionych na kompetytywną rozgrywkę, w których RTX 3050 miewa już problemy, aby stabilnie utrzymać trzycyfrową wartość FPS, jego następca faktycznie wypada znacznie lepiej. Niestety nie aż tak dobrze, jak RTX 4060, oraz znacznie poniżej tego, co oferuje RTX 5060 lub RX 9060 XT, co zaczyna brzmieć jak mantra, ale takie niestety są fakty - w przypadku CS2 nawet identycznie wyceniony Radeon RX 7600 zdołał wyprzedzić nowego RTX’a.

Fortnite - miasto przy moście

1080p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 471

306 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 464

293 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 441

265 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 438

260 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 430

279 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 417

262 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 387

253 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

MSI Ventus X2 365

248 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 319

240 AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB

Sapphire Pulse 311

215 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 254

194 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Gigabyte Eagle 241

151 Intel ARC B580 12 GB

Intel Limited Edition 238

201 Intel ARC B570 10 GB

Asrock Challenger 215

174 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

W przypadku Fortnite karty AMD wypadają już znacznie gorzej - przynajmniej te starsze, jako że nowym sporo dała lipcowa aktualizacja sterowników i RX 9060 XT nadal jest bardziej opłacalnym wyborem w tym konkretnym tytule, zakładając oczywiście, że mamy około 1400 zł do wydania. Jeżeli te 200 zł koniecznie musimy oszczędzić, to owszem - RTX 5050 brzmi całkiem atrakcyjnie, a z pewnością lepiej w tym przypadku 200 zł dopłacić do lepszego procesora niż karty, jako że zwykle przy ponad 300 FPS to właśnie CPU będzie was limitować. Zatem w tego typu grach sytuacja jest nie aż tak oczywista.

Dostałeś RTX 5050 w prezencie? Nie panikuj!

Wszystkie powyższe testy pokazują dosyć klarownie, że raczej nie warto oszczędzać tych 200 zł przy zakupie GPU, jeżeli przez to wybór padnie na RTX 5050. Same wyniki w testowanych grach również niosą przekaz, jakoby ta karta nie nadawała się do grania. W istocie jednak nie jest aż tak źle i jeżeli już taką kartę kupiliście albo ktoś wam sprezentował komputer z RTX 5050, to nie ma powodu do paniki. Jeśli zaakceptujecie realia i fakt, że nie jest to karta do “grania na Ultra”, to okazuje się, że da się pograć nawet w najnowsze tytuły przy rozsądnym FPS.

Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 w FHD na średnich i wysokich ustawieniach

F1 2024

Wysokie 160

131 Indiana Jones i Wielki Krąg

(Średnie) 95

80 Avatar: Frontiers of Pandora

(Wysokie) 95

75 Cyberpunk 2077

(Ultra bez RT) 91

71 Horizon: Forbidden West

(Średnie) 87

66 Space Marine 2

(Wysokie) 86

78 Hogwarts Legacy

Wysokie 75

51 S.T.A.L.K.E.R. 2 Serce Czarnobyla

(Wysokie) 74

59 Black Myth: Wukong

(Średnie) 72

63 Star Wars: Outlaws

(Średnie) 62

52 Alan Wake 2

(Średnie) 60

51 Doom: The Dark Ages

(Średnie) 59

50 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Tutaj pozwoliłem sobie nieco rozszerzyć spektrum gier o kilka nowszych tytułów, właśnie po to, aby pokazać, że na RTX 5050 8 GB da się faktycznie pograć i to w jakości, którą w sumie często oferują konsole. Co więcej, w wielu grach można też pokusić się o granie w QHD, zwłaszcza że DLSS w trybie Zbalansowanym w takiej rozdzielczości oferuje ostrzejszy obraz niż to, co w konsolach określa się mianem “4K”. Niestety w tej rozdzielczości zdarzają się gry, w których nawet relatywnie niskie ustawienia okazują się być zbyt wymagające, aby grę uznać za płynną - w szczególności Indiana Jones, Doom Dark Ages oraz Star Wars: Outlaws, zatem te trzy gry, które domyślnie używają śledzenia promieni - zdecydowanie 20 jednostek RT to zbyt mało dla tej ilości obliczeń w czasie rzeczywistym.

Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 w QHD na średnich i wysokich ustawieniach

F1 2024

Wysokie 131

103 Horizon: Forbidden West

(Średnie) 78

59 Avatar: Frontiers of Pandora

(Wysokie) 76

64 Cyberpunk 2077

(Ultra bez RT) 71

56 Black Myth: Wukong

(Średnie) 64

54 Space Marine 2

(Wysokie) 61

56 S.T.A.L.K.E.R. 2 Serce Czarnobyla

(Wysokie) 58

46 Hogwarts Legacy

Wysokie 57

45 Alan Wake 2

(Średnie) 49

43 Doom: The Dark Ages

(Średnie) 46

38 Star Wars: Outlaws

(Średnie) 38

26 Indiana Jones i Wielki Krąg

(Średnie) 28

23 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Ostatecznie jest jeszcze kwestia Multi Frame Generation, które to trafia do coraz większej liczby gier i które pozwala z tych 60-80 FPS wyciągnąć płynność animacji zbliżoną do 200 FPS, bez wyraźnie odczuwalnego wzrostu opóźnień. W teorii wygląda to dobrze, ale zbyt często po aktywacji tej funkcji zamiast wzrostu płynności ta albo wprost spada, albo pojawiają się przycięcia lub artefakty związane z wyczerpaniem się puli pamięci graficznej, aby traktować tę funkcję jako istotny atut karty GeForce RTX 5050. Niemniej starszy RTX 4060 oraz karty AMD pozwalają używać generatorów tylko w trybie x2, podczas gdy nowe RTXy z serii 5000 dają dostęp do mnożników x3 oraz x4.

GeForce RTX 5050 jako budżetowa karta do zadań kreatywnych?

Nowa architektura Blackwell niesie ze sobą sporo bardzo dużych optymalizacji w obliczeniach związanych z AI, a także dokłada sprzętowe wsparcie dla dekodowania 4K 4:2:2. W praktyce jednak to zbyt słabe GPU wyposażone w zbyt mało pamięci, aby w takich zastosowaniach oferowało realną wartość. Owszem - testy wykazują nieco lepsze wyniki od RTX 4060, ale samej wydajności realnie starcza co najwyżej do hobbystycznej i amatorskiej pracy na małych projektach.

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 6296

6821

6695 NVIDIA GeForce RTX 4090 5238

5317

5072 NVIDIA GeForce RTX 5080 4625

4870

4681 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 4432

4667

4395 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4423

4155

3843 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 3923

3581

3399 NVIDIA GeForce RTX 5070 3689

3737

3510 NVIDIA GeForce RTX 3080 3661

3462

3303 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 3559

3357

3144 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3539

3095

2868 NVIDIA GeForce RTX 4070 3327

3135

2926 Intel ARC B580 3275

3237

2913 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 3242

3070

2698 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 3098

2990

1863 Intel ARC B570 3055

2841

2617 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 2989

2799

2369 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 2932

2856

2074 NVIDIA GeForce RTX 3070 2883

2629

2032 NVIDIA GeForce RTX 5060 2813

2733

1932 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 2776

2516

1821 AMD Radeon RX 7900 XTX 2343

2468

2297 NVIDIA GeForce RTX 4060 2249

1981

1401 NVIDIA GeForce RTX 5050 2200

1954

1524 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 2111

1894

1741 AMD Radeon RX 7900 XT 2097

2194

2034 AMD Radeon RX 9070 XT 2084

2245

2088 AMD Radeon RX 9070 2021

2110

1971 AMD Radeon RX 7900 GRE 1790

1811

1675 AMD Radeon RX 7800 XT 1754

1759

1616 AMD Radeon RX 7700 XT 1493

1480

1327 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1302

1288

1151 AMD Radeon RX 7600 XT 1101

1039

935 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

Procyon AI Generation - SD 1.5 FP16

[sekuny], mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 1,03 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 1,43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 1,85 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2,03 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2,22 AMD Radeon RX 9070 XT 2,40 NVIDIA GeForce RTX 3080 2,54 AMD Radeon RX 9070 2,56 NVIDIA GeForce RTX 4070 2,57 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 2,99 AMD Radeon RX 7900 XTX 3,13 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 3,32 NVIDIA GeForce RTX 5060 3,39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 3,58 NVIDIA GeForce RTX 3070 3,59 AMD Radeon RX 7900 XT 3,65 AMD Radeon RX 7900 GRE 4,01 Intel ARC B580 4,07 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 4,10 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB 4,29 AMD Radeon RX 7800 XT 4,88 NVIDIA GeForce RTX 5050 4,96 NVIDIA GeForce RTX 4060 5,07 Intel ARC B570 5,15 AMD Radeon RX 7700 XT 5,50 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 5,52 AMD Radeon RX 7600 XT 7,82 LEGENDA: sekundy/obrazek

PugetBench for Creators

DaVinci Resolve 19.1.3

[punkty], wynik ogólny + składowe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 12717

121 204 134 NVIDIA GeForce RTX 5080 11 708

107 127 109 NVIDIA GeForce RTX 4090 11 465

104 144 126 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 10 906

98 111 102 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 10 622

99 105 107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 10 113

92 93 103 NVIDIA GeForce RTX 5070 9769

95 86 89 AMD Radeon RX 7900 XTX 9135

85 89 55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 9010

85 76 84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 8838

84 75 85 NVIDIA GeForce RTX 4070 8740

81 72 78 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 8584

78 61 74 NVIDIA GeForce RTX 3080 8194

51 87 88 AMD Radeon RX 7900 XT 8176

88 74 50 AMD Radeon RX 7900 GRE 7549

79 58 41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 7308

62 67 74 AMD Radeon RX 7700 XT 7147

68 52 34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 6887

50 64 63 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB 6806

55 42 57 NVIDIA GeForce RTX 3070 6570

61 67 62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 5532

30 45 54 AMD Radeon RX 7600 XT 5172

55 31 29 LEGENDA: Wynik ogólny

RAW

Efekty GPU

Efekty AI

Blender 4.3.1

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 7424

3922

3690 NVIDIA GeForce RTX 4090 5602

2706

2803 NVIDIA GeForce RTX 5080 4370

2335

2237 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4339

2109

2181 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 3614

1935

1894 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 3492

1747

1809 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3166

1517

1626 NVIDIA GeForce RTX 5070 2960

1681

1572 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2792

1517

1595 NVIDIA GeForce RTX 4070 2545

1285

1369 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 2108

1118

1143 NVIDIA GeForce RTX 3080 2101

1324

1183 AMD Radeon RX 7900 XTX 2092

1151

987 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 1927

909

1015 AMD Radeon RX 7900 XT

1839

984

853 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 1630

1025

922 NVIDIA GeForce RTX 3070 1484

922

844 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 1403

898

807 AMD Radeon RX 7900 GRE 1373

755

691 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB 1351

778

774 AMD Radeon RX 7800 XT 1227

654

585 AMD Radeon RX 7700 XT 1059

528

493 AMD Radeon RX 7600 XT 640

362

349 LEGENDA: Monster

Junkshop

Classroom

RTX 5050 oferuje niski potencjał podkręcania, ale za to pobiera sporo energii

Ostatnim, co mogło zbawić nowego RTX 5050, byłby jego potencjał podkręcania. Tu oczywiście wiele może zależeć od wybranej wersji autorskiej karty i ten najtańszy MSI Ventus, którego tak korzystnie udało mi się dostać w sklepie Komputronik.pl, nie pozwala nawet podnieść limitu zasilania (choć ten raczej nie jest problemem w tak przyciętej karcie). Z drugiej strony pamiętajmy, że dopłata do topowej wersji RTX 5050 na poziomie 200 zł zrównuje tę kartę z najtańszymi Radeonami RX 9060 XT, które też da się (nawet lepiej) podkręcać. To czyni zakup droższych modeli RTX 5050 zupełnie absurdalnym (jeżeli miałbym to oceniać).

Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 po podkręceniu

3DMark Steel Nomad AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabyte Gaming OC 3768 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 3333 GeForce RTX 5050 - OC

(150 MHz / 1250 MHz) 2441 GeForce RTX 5050

ustawienia domyślne 2298 3DMark Speed Way NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

Gigabyte Aorus Elite 3609 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabyte Gaming OC 2988 GeForce RTX 5050 - OC

(280 MHz / 2176 MHz) 2690 GeForce RTX 5050

ustawienia domyślne 2519

Dodatkowe 6-7% wydajności to nie jest coś, co z łatwością odczujemy w grach, choć przynajmniej nie wzrasta przy tym znacząco pobór energii. Ogólnie karta nie korzysta w ogóle z zasilania przez płytę główną i cała energia jest dostarczana przez wtyczkę 8-PIN, jako że nie wykracza to poza jej specyfikację. Na poniższym wykresie warto odnotować, że wielokrotnie wspominany w recenzji Radeon RX 9060 XT 8 GB pobiera blisko 40% więcej energii (dodatkowe 50 W), co nie jest całkowicie pomijalną wartością. Natomiast starszy RTX 3050 oraz nieco świeższy RTX 4060 pobierają dokładnie tyle samo energii, co nowy RTX 5050. Tego ostatniego za to należy pochwalić za rekordowo niski pobór energii w spoczynku - możliwe, że część funkcji Max-Q została aktywna, gdy NVIDIA przenosiła ten mobilny GPU na osobne PCB ;)

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 128 NVIDIA GeForce RTX 5050

MSI Ventus 2X 129 AMD Radeon RX 6600

PowerColor 135 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 156 Intel ARC B570

Asrock Challenger 159 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 160 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

MSI Ventus 2X 161 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

Asus Pheonix 169 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

Asus TUF Gaming OC 171 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabyte Gaming OC 183 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 185 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 187 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 192 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 202 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 205 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 226 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 243 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 245 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 250 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 275 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 290 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 292 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 299 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 305 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 319 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 344 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 350 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 375 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5050

MSI Ventus 2X 97 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 97 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 103 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 107 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 107 Intel ARC B570

Asrock Challenger 111 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

Asus TUF Gaming OC 114 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

Asus Pheonix 118 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 130 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 132 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 133 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 157 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 160 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 172 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 176 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 178 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 187 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 193 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 193 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 202 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 205 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 215 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 217 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 231 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 263 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 269 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 293 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 335 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5050

MSI Ventus 2X 7 Intel ARC B570

Asrock Challenger 8 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabyte Gaming OC 8 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 8 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 9 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 9 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 9 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 10 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 10 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

Asus TUF Gaming OC 11 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 11 AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 11 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

MSI Ventus 2X 12 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 12 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 12 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

Ventus Ventusowi nierówny

Zanim przejdę do podsumowania, pozwólcie jeszcze, że w dwóch akapitach opiszę testowaną konstrukcję od MSI. Przede wszystkim Ventus X2 w przypadku RTX 5050 jest znacznie bardziej okrojonym chłodzeniem niż tak samo nazwany Ventus X2, którego miałem okazję poznać przy okazji testów RTX 5060 Ti 8 GB. Chłodzenie jest krótsze, lżejsze i korzysta z jednego tylko ciepłowodu (ułożonego w kształt litery S). Backplate jest plastikowy, a sama karta zdaje się nic nie ważyć. W rezultacie, co prawda, zmieści się nawet do bardzo ciasnych zestawów PC, ale jej kultura pracy pozostawia nieco do życzenia.



Względem GeForce RTX 5060 Ti 8 GB Ventus 2X MSI w przypadku RTX 5050 ścisnęło nieco wentylatory, aby karta była krótsza.

Karta podczas testów osiąga relatywnie wysokie temperatury 69*C, co byłoby nawet akceptowalne, gdyby jednocześnie układ chłodzenia był cichy, a do takich zdecydowanie nie mogę go zaliczyć. Nadal daleko tu do hałasu generowanego przez laptopy, ale też nie liczcie na granie w ciszy. Po podkręceniu wiele się nie zmienia, jako że karta nadal musi odprowadzić podobną ilość ciepła. Ogólnie układ chłodzenia oceniam na wystarczający i adekwatny do segmentu cenowego, w którym się znajduje - osobiście z pewnością nie dopłaciłbym do lepszego chłodzenia, jako że taka dopłata jeszcze bardziej zredukuje dystans cenowy do najtańszych RX 9060 XT 8 GB.



Mimo że karta jest bardzo krótka, MSI zdołało część backplate zrobić z perforacją dla lepszej wentylacji.

GeForce RTX 5050 byłby wyśmienitą kartą, ale nie w tej cenie

Podchodząc do testów nowego RTX 5050 siłą rzeczy wiedziałem czego się spodziewać - karta co prawda nie miała hucznej premiery, ale tak czy owak została w ciągu pierwszych 2-3 tygodni obecności na rynku dosyć dobrze sprawdzona przez zachodnie media. Po cichu liczyłem na to, że moje testy na nieco nowszych sterownikach wykażą lepsze rezultaty, albo że odkryję jakiś głębszy sens istnienia tej karty, ale niestety nic takiego się nie wydarzyło. GeForce RTX 5050 to właśnie taka karta “fifty-fifty” - z jednej strony jest jedną z najszybszych i z pewnością najnowocześniejszą kartą w cenie “około 1000 zł”, ale z drugiej strony absurdem jest nie dopłacić tych 200 zł do karty z “60” w nazwie. A jeżeli już musimy aż tak oszczędzać to obecnia za 900 zł można kupić Intel ARC B570 z 10 GB vRAM, który sumarycznie oferuje identyczną wydajność, ale bez wsparcia dla DLSS 4.



Może i nie imponuje wydajnością, ale za to w nazwie ma RTX.

Owszem - można na RTX 5050 bardzo przyjemnie pograć nawet w najnowsze tytuły, ale tylko pod warunkiem, że nie zależy nam na oglądaniu gier w pełnej okazałości graficznej. Choć dodam, że testy w Średnich ustawieniach często nie ustępowały aż tak bardzo w kwestii oprawy testom na ustawieniach Ultra - dopiero aktywacja Path Tracingu diametralnie wpływa na oprawę, ale to funkcja w praktyce zarezerwowana obecnie tylko dla kart z wyższego segmentu. Tak samo mógłbym tu ponarzekać na niedzisiejsze, a przynajmniej nieprzyszłościowe 8 GB vRAM, w jakie wyposażono tę kartę, ale w zasadzie to rzadko pamięć limitowała kartę - za wyjątkiem może próby aktywacji DLSS Multi Frame Generation, jeżeli nie obniżylismy mocno ustawień tekstur.



Są sytuacje w których RTX 5050 ma nieco sensu, ale nie ma ich wiele.

Podsumowując - jeżeli szukacie taniej i nowej karty graficznej, która ma sens w świeżych grach, to GeForce RTX 5050 spełnia ten warunek. Problem w tym, że nie czyni to z niego karty godnej polecenia i jeżeli jakkolwiek możecie dopłacić do RTX 5060 lub tym bardziej RX 9060 XT 8 GB, to stanowczo warto to zrobić (a jeżeli nie, to lepiej już wybrać tańszego B570). Wyjątkiem będą gracze, których interesuje tylko wydajność w grach e-sportowych i celują w bardzo wysoki FPS - tutaj nowy RTX 5050 to, jak na ironię, faktycznie dobra opcja i wspomniane 200-300 zł zdecydowanie lepiej przeznaczyć na szybszy CPU, gdy mocno ogranicza nas budżet. W takich grach też całkowicie nie radzą sobie karty Intela, co ponownie wskazuje na nową kartę NVIDII jako najlepszy wybór. Pozostaje jeszcze pytanie, czy przypadkiem ten “wyjątek” nie dotyczy znacznej większości nabywców kart z tego segmentu cenowego.

Moja ocena GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB w niskim segmencie cenowym 52% 2.6/5

Warto kupić jeżeli:

Grasz w gry kompetytywne i liczy się każdy grosz;

Nie przeszkadza ci granie na średnich ustawieniach.

Nie warto kupować jeżeli: