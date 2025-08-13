Najwyraźniej to też jest RTX - recenzja GeForce RTX 5050
GeForce RTX 5050 trafił do sprzedaży bez większego szumu medialnego, tak jakby miał coś do ukrycia. Z pewnością nie były to sekretne pokłady wydajności, ale czy to oznacza, że nie warto tej karty kupować? Sprawdziłem, jak wypada na tle swojej konkurencji.
Niedawno przygotowałem zbiorczy test tanich kart graficznych wyposażonych w 8 GB pamięci graficznej - teraz do tego grona dołącza jeszcze GeForce RTX 5050 8 GB, którego NVIDIA wprowadziła do sprzedaży w lipcu tego roku. Do testów wybrałem najtańszy model dostępny w większości sklepów (MSI Ventus 2X), jako że to zwykle takie karty w tym segmencie sprzedają się najlepiej. Zapraszam zatem do recenzji, w której postaram się nieco dokładniej niż zwykle przeanalizować sens istnienia takiej karty.
O czym przeczytasz w recenzji GeForce RTX 5050:
- Specyfikacja najsłabszego RTX’a z serii 5000
- Platforma testowa i testy syntetyczne
- Testy w grach - FHD (ustawienia Ultra)
- Testy w grach - FHD i QHD (ustawienia Średnie/Wysokie)
- Testy w aplikacjach użytkowych i AI
- Potencjał podkręcania i pobór energii
- Konstrukcja autorskiego modelu MSI Ventus x2
- Czy i kiedy warto wybrać GeForce RTX 5050
Kupując najtańsze GPU, nie ma sensu przepłacać za układ chłodzenia.
Słabiej się już nie da, prawda?
W tym roku minęły trzy lata od premiery poprzedniej karty graficznej RTX z najniższego segmentu - mowa o GeForce RTX 3050 8 GB. Co prawda, karta ta później doczekała się jeszcze jednej, co zaskakujące, jeszcze słabszej odmiany z 6 GB pamięci graficznej, ale jej istnienie lepiej całkowicie zignorować. Warto tutaj zaznaczyć, że w serii GeForce RTX 4000 nie otrzymaliśmy tak nisko pozycjonowanej karty, zatem to pierwsza “pięćdziesiątka”, która otrzyma wsparcie dla generatora klatek (w dodatku w nowej, wieloklatkowej odsłonie). Jeżeli natomiast skupimy się na specyfikacji, to zdaje się jakby czas stanął w miejscu. Dodatkowo warto odnotować, że NVIDIA na potrzeby RTX 5050 zastosowała układ z oznaczeniem kończącym się cyfrą "7" - tak przycięte układy wcześniej trafiały niemal wyłącznie do najtańszych kart w laptopach (np. GeForce RTX 3050 Mobile)... Obecnie jednak GPU stanowiące tylko 20% pełnego rdzenia Blacwell awansowało do poziomu GeForce RTX 5060 (Ti...), zatem konieczna była odrobina kreatywności przy tworzeniu jeszcze słabszej karty.
Specyfikacja GeForce RTX 5050 na tle zbliżonych kart NVIDII
|Model
|GeForce RTX 3050
|GeForce RTX 5050
|GeForce RTX 4060
|GeForce RTX 5060
|Generacja / Architektura
|Ampere GA106
|Blackwell GB207
|Ada Lovelace AD206
|Blackwell GB206
|PCI-E
|PCIe 4.0 x8
|PCIe 5.0 x8
|PCIe 4.0 x8
|PCIe 5.0 x8
|CUDA
|2560
|2560
|3072
|3840
|TMU
|80
|80
|96
|120
|ROP
|32
|32
|48
|48
|RT
|20 (2. gen)
|20 (4. gen)
|24 (3. gen)
|30 (4. gen)
|Tensor
|80 (3. gen)
|80 (5. gen)
|96 (4. gen)
|120 (5. gen)
|Taktowanie
|1552 / 1777 MHz
|2310 / 2570 MHz
|1830 / 2460 MHz
|2280 / 2497 MHz
|Pamięć wideo
|8GB
GDDR6 128-bit
|8GB
GDDR6 128-bit
|8GB
GDDR6 128-bit
|8GB
GDDR7 128-bit
|Taktowanie pamięci
|14 000 MHz
|20 000 MHz
|17 000 MHz
|28 000 MHz
|Przepustowość pamięci
|224 GB/s
|320 GB/s
|272 GB/s
|448 GB/s
|TDP
|130 W
|130 W
|115 W
|145 W
|Sugerowana cena
|249 dol
|249 dol
|299 dol
|299 dol
W porównaniu do RTX 3050 dostajemy dokładnie tyle samo rdzeni CUDA, RT oraz Tensor, a także tyle samo jednostek teksturujących (TMU) i rasteryzujących (ROP) - choć za to ostatnie pewnie nikt obecnie nie poręczy. Bez zmian pozostaje również limit mocy, który ustawiono na 130 W. Oczywiście całkowicie zmieniła się architektura (z Ampere od razu na Blackwell, z pominięciem Ada Lovelace), a do tego GPU produkowane jest przez TSMC (zamiast Samsunga) i to w znacznie niższym procesie technologicznym (4N, zatem między 4 a 5 nm, zamiast 8 nm w Ampere). To pozwoliło uzyskać znacznie wyższe taktowanie rdzenia i pamięci. Jeżeli jednak w porównaniu skupimy się na GeForce RTX 5060, to nagle okazuje się, że dopłata 20% ceny do 50% większej ilości wszystkiego to może być bardzo dobry wybór, a przypominam, że RTX 5060 sam w sobie nie jest obecnie specjalnie opłacalną kartą w porównaniu do Radeona RX 9060 XT 8 GB.
GeForce RTX 5050 8 GB z pewnością nie zaimponuje wam swoją specyfikacją - nie sądzę, aby dało się to GPU bardziej przyciąć…
Tutaj też warto zaznaczyć, że GeForce RTX 5050 to jedyny układ graficzny NVIDIA obecnej generacji, w którym zastosowano moduły GDDR6 - zatem tej samej generacji, co we wspomnianym GeForce RTX 3050. To o tyle dezorientujące, że w laptopach postawiono jednak na GDDR 7 (najpewniej z uwagi na ich efektywność energetyczną). Od strony fizycznej nowy RTX 5050 szczęśliwie nie doczekał się dalszego przycinania linii PCI-E, którymi komunikuje się z procesorem - tych jest osiem, zatem identycznie, jak w obu RTX 5060 oraz w starszym RTX 3050, przy czym nowe karty, włączając w to dziś omawiany model, operują już z nowszym PCI-E 5.0, co oznacza dwukrotnie większą przepustowość niż na PCI-E 4.0 w RTX 3050.
Obecność trzech DisplayPort 2.1 jest pewną zaletą w tym segmencie cenowym.
Ostatecznie, tak jak reszta kart z nowej serii, RTX 5050 dostaje pełne wsparcie dla złącza DisplayPort 2.1 (aż po UHBR20, zatem pełne 80 Gbps) i karty, praktycznie wszystkie jakie są w obiegu, są wyposażone w cztery złącza wideo (w przeciwieństwie do najtańszych kart AMD, w których liczbę tę zredukowano do trzech). Obecne są po jednym dekoderze i enkoderze wideo najnowszej generacji, a wszystkie wymienione wcześniej jednostki obliczeniowe są w najnowszej odsłonie, co w szczególności istotne jest w przypadku rdzeni Tensor, jako że DLSS 4 Multi Frame Generation wymaga do działania ich obecnej wersji.
Wszystkie GeForce RTX 5050 korzystają ze złącza 8-PIN.
Jak GeForce RTX 5050 wypada w 3DMarkach?
Do testów użyłem tej samej platformy, z której korzystam od początku roku i premiery pierwszych RTXów z serii 5000. To oczywiście znacznie mocniejsza platforma niż te, z którymi zwykle są parowane karty z najniższego segmentu, ale też pozwala to uniknąć wpływu procesora lub pamięci na przebieg testów i tym samym porównanie czystej wydajności samych kart. Wszystkie karty zostały ponownie przetestowane w lipcu i korzystają z tych samych sterowników, włącznie z RTX 5050, którego co prawda testowałem już na początku sierpnia, ale nadal na tych samym sterownikach. Pozostałe ustawienia oraz wersja systemu również pozostały identyczne.
Podstawowa platforma testowa:
- Procesor: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer II 420 mm RGB
- Płyta główna: ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
- RAM: 2x16 GB DDR5 6400 MT/s CL28 (Kingston Fury Renegade 8000 MHz)
- SSD: Lexar NM1090 1 TB + Lexar NM790 4 TB
- Zasilacz: be quiet! Dark Power Pro 13 1300 W
- Obudowa: testbench Cooler Master (testy wydajności)
3D Mark - Steel Nomad (DX12)
[punkty]
|NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition
|14178
|NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition
|9234
|NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition
|8164
|AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure
|7033
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition
|6727
|AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.
|6701
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus 3X
|6498
|AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure
|6150
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X
|5522
|AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.
|5453
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY Verto Triple Fan
|4986
|NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition
|4956
|AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX Ref.
|4810
|NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X
|4605
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition
|4570
|NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC
|3866
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
|3810
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC
|3768
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
|3643
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition
|3478
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
|3434
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
|3333
|AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse
|3271
|NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition
|3186
|Intel ARC B580
Intel Limited Edition
|3006
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
|2940
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC
|2799
|Intel ARC B570
Asrock Challenger
|2623
|AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC
|2372
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
|2298
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus X2
|2289
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix
|1998
|AMD Radeon RX 6600
PowerColor
|1522
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB
Gigabyte Eagle
|1343
3D Mark - Speed Way (DXR)
[punkty]
|NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition
|14622
|NVIDIA GeForce RTX 4090
ASUS Matrix Platinium
|10417
|NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition
|10219
|NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition
|9016
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus 3X
|7642
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition
|7573
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X
|6300
|AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure
|6284
|AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.
|6274
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
KFA2 Ex Gamer
|6150
|AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure
|5856
|NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition
|5848
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY Verto Triple Fan
|5551
|AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.
|5286
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition
|5196
|NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X
|4893
|NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC
|4492
|AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX Ref.
|4417
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
|4170
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus X2
|3974
|AMD Radeon RX 7800 XT
ASUS Dual
|3785
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition
|3776
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
|3609
|NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition
|3530
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
|3296
|AMD Radeon RX 7700 XT
Sapphire Pulse
|3178
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC
|3156
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
|3002
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC
|2988
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
|2673
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
|2519
|Intel ARC B580
Intel Limited Edition
|2412
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix
|2223
|AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC
|2081
|Intel ARC B570
Asrock Challenger
|1958
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB
Gigabyte Eagle
|1548
Testy GeForce RTX 5050 w grach na tle innych kart
Testy syntetyczne potwierdzają to, co NVIDIA zaprezentowała na swoich slajdach, oczywiście pod warunkiem, że zignorujemy słupki z aktywnym MFG. Nowy RTX 5050 z 8 GB vRAM trzyma się bardzo blisko najsłabszego RTXa z poprzedniej generacji, to jest GeForce’a RTX 4060 8 GB, ustępując mu jednak nieco w teście śledzenia promieni (tutaj kłania sie przewaga 50% jednostek RT). Z drugiej strony widać ponad 50% przewagi w punktacji nad starym RTX 3050, choć nie mnie decydować, czy można to uznać za osiągnięcie.
Alan Wake 2 - Las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT średni,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 49
44
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 45
40
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 44
34
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 41
34
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 40
36
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 40
36
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 39
24
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 34
31
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 30
27
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 30
26
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 30
26
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 27
24
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 24
22
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Alan Wake niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej wymagających gier (a to powyżej to nawet nie są najwyższe ustawienia...), choć bez wątpienia potrafi zachwycić oprawą. Testowany dziś RTX 5050 dosłownie zrównał się z osiągami RTX 4060 i razem z nim oferuje iście konsolowe wrażenie. W teorii można aktywować generator klatek nawet w trybie x4, ale nie polecam tego robić bez redukcji ustawień, aby bazowo było chociaż 60 FPS. Podobnie wyceniony Radeon RX 7600 wypada tu jeszcze gorzej, ale już tańsza karta Intel ARC B570 okazuje się wyprzedzać nowego GeForce - niezły start testów...
Black Myth: Wukong - Akt 1, Las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 57
46
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 52
42
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 49
39
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 48
39
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 47
39
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 44
36
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 38
32
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 36
32
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 36
30
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 33
27
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 30
25
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 28
24
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 26
22
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Black Myth: Wukong to kolejna gra, która na topowym sprzęcie zapiera dech fotorealistyczną oprawą (abstrahując od tego, że biegamy tam magiczną małpą). Niestety nie dla RTX 5050 takie luksusy - nawet bez aktywacji Path Tracingu karta zmaga się, aby utrzymać stabilnie 30 FPS. Udało się symbolicznie wyprzedzić RTX 4060 oraz dosyć wyraźnie pokonać tak samo wycenione ARC B580 oraz RX 7600, co jest już jakimś sukcesem. Tutaj również mamy dostęp do MFGx4, ale ponownie - nie ma sensu go aktywować przy tak niskim bazowym FPS.
Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 87
63
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 84
63
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 81
56
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 74
56
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 73
43
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 64
37
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 61
50
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 60
48
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 59
47
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 55
45
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 54
41
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 48
38
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 42
35
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 36
30
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Cyberpunk zdaje się dokładnie potwierdzać testy syntetyczne - nowy RTX 5050 depcze po piętach RTX 4060, jednocześnie o blisko 100% wyprzedzając poprzednika. Brzmi wyśmienicie, dopóki nie spojrzymy na czerwony słupek z podpisem RX 9060 XT - kartę co prawda o niespełna 20% droższą, ale dostarczającą faktycznie komfortowe 100 FPS, zatem o ponad 66% wyższą wydajność. Zaznaczę jeszcze, że w tej grze podczas testów kart AMD został już użyty FSR 4, zatem GeForce nie zyskuje znacząco na jakości oprawy graficznej za sprawą DLSS. Warto też zwrócić uwagę na karty Intela - wyceniony na 900 zł ARC B570 zdołał wyprzedzić RTX 5050... Jednakże w tym przypadku użyty XeSS wyraźnie ustępuje jakością DLSS 4.
F1 2024 - fragment wbudowanego testu
1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,
[FPS] więcej=lepiej
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 118
84
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 110
84
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 104
83
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 96
75
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 95
66
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 94
82
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 93
74
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 86
75
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 78
66
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 76
63
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 74
54
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 71
49
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 64
54
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 45
37
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Wyniki w zeszłorocznej odsłonie F1 (którą niebawem zamienię w testach na tegoroczną odsłonę, jak tylko twórcy skończą ją łatać…) nowy RTX 5050 zdołał nawet wyprzedzić starszego RTX 4060 i ponad dwukrotnie przegonić RTX 3050, tylko że niczego nie zmienia to w kontekście lepszych kart z obecnej generacji. RTX 5060 dokłada kolejne 20% wydajności, a wspomniany wcześniej RX 9060 znowu zamyka temat opłacalności tanich RTXów oferując o ponad 50% wyższą wydajność za symboliczną tylko dopłatą. Analogicznie też Intel ARC B570 okazuje się być szybszy, a do tego w F1 mamy wsparcie dla XeSS 2, co zrównuje jakość upscalingu między kartami.
Hogwart's Legacy - Zakazany Las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 93
71
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 90
52
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 85
41
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 70
54
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 69
54
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 68
38
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 65
35
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 56
45
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 51
32
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 50
44
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 50
39
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 46
39
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 41
33
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 29
22
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Hogwarts Legacy jest drobnym wyjątkiem od tej rysującej się powoli reguły - co prawda nowy RTX ponownie osiąga wydajność RTX 4060 i diametralnie dominuje nad poprzednikiem sprzed dwóch generacji, ale Radeony aż tak tutaj się nie wybijają. RX 9060 XT 8 GB okazał się oferować nieco tylko wyższą wydajność, niż wynosi różnica w cenie pomiędzym nim, a RTX 5050. Może i nie są to idealne wiadomości dla nowej karty zielonych, ale nie są też tragiczne, zwłaszcza że tutaj akurat DLSS 4 nadal ma przewagę w kwestii jakości oprawy (Hogwarts Legacy nie wspiera oficjalnie FSR 4, co można, przy odrobinie upartości, obejść z pomocą aplikacji OptiScaler).
Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum
1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 101
75
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 92
81
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 80
70
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 76
68
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 75
45
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 71
61
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 70
43
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 64
37
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 61
54
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 61
39
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 56
33
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 55
48
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 53
36
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 41
31
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
W przypadku Zakazanego Zachodu można powiedzieć, że wszystkie karty z 8 GB mają problem na najwyższych ustawieniach, co nieco wypłaszcza wyniki tańszych kart. Daje to przewagę kartom ekstremalnie słabym, których pracy i tak 8 GB nie ogranicza (jak RTX 3050). Niemniej kolejność kart na wykresie pozostaje praktycznie bez zmian - RTX 4060 z lekką przewagą i RTX 3050 na samym dnie. Oczywiście taka sytuacja sprzyja kartom Intela, jako że ten nie oszczędza na pamięci graficznej i kosztujący 900 zł ARC B570 znacząco wyprzedza wszystkie karty z 8 GB, za wyjątkiem jedynie dwukrotnie droższego RTX 5060 Ti...
Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 116
100
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 115
101
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 101
91
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 99
65
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 87
61
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 81
51
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 74
64
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 70
51
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 67
60
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 66
60
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 59
49
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 56
41
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 55
27
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 37
29
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Indiana Jones wymagał redukcji bufora pamięci graficznej na kartach z 8 GB do niemalże najniższej wartości, aby w ogóle móc przeprowadzić test w ramach procedury ustanowionej przez droższe karty. Daje to delikatną przewagę słabszym kartom, ale ostatecznie i tak nie sprawia, że gra się na nich dobrze w ten konkretny tytuł z takimi ustawieniami. Zwłaszcza stary RTX 3050 wypada bardzo źle, ale nowa karta też zdecydowanie nie zabłysnęła, co może wynikać z zastosowania starszego typu pamięci graficznej GDDR6. Wcześniej testowany RTX 5060 uzyskał o 60% lepszy wynik, a Radeon RX 9060 XT, do którego trzeba dopłacić 200 zł, generuje 2x więcej FPS… Choć tutaj nawet OptiScaler nie pozwoli aktywować FSR 4 (karty NVIDII mają natywnie DLSS 4), zatem trzeba się nastawić na wizualnie znacznie gorszy upscaling. Ponownie też okazuje się, że 10 GB vRAM pozwala ARC B570 przegonić nowego RTX'a - zwłaszcza w kontekście minimalnego FPS.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 88
70
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 83
34
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 78
66
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 78
31
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 76
32
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 72
61
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 66
29
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 64
26
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 63
27
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 56
49
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 56
48
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 52
44
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 50
43
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 40
22
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Stalker też nie przepada za kartami z 8 GB vRAM, co widać po ich odczytach 1% najniższych FPS (oznacza to, że gra sprawia wrażenie znacznie mniej płynnej, niż sugeruje średni FPS). Ostatecznie jednak skalowanie w ramach kart NVIDII się nie zmienia - nowy RTX 5050 dogania RTX 4060, a o ponad 50% wyprzedza “poprzednika”. Znacznie gorzej w tej grze radzą sobie karty AMD - RX 9060 XT jest tylko 5% szybszy od nowego RTX 5050… Przy okazji to jedna z tych niszowych gier (mimo iż na silniku UE5), w których karty Intela sobie nie radzą i plasują się bardzo nisko na wykresach.
Star Wars: Outlaws - Kijimi
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 62
51
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 57
48
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 54
36
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 54
35
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 52
31
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 48
32
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 45
37
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 43
28
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB 8 GB
MSI Ventus X2
| 40
32
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 37
31
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 35
30
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 33
29
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 29
25
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 25
21
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
Testy w dużych grach zakończyłem na Star Wars: Outlaws - grze, w której RTX 3050 ledwo spełnia wymagania minimalne i to zdecydowanie widać na wykresach. Jego dwie generacje nowszy zamiennik wcale nie ma się dużo lepiej i bez redukcji detali nie pogracie. Szczęśliwie dla niego to samo dotyczy podobnie wycenionych RX 7600 oraz obu kart Intela. Dopiero karty o te 200 zł droższe, zatem GeForce RTX 5060 oraz Radeon RX 9060 XT pozwalają utrzymywać średnio powyżej 60 FPS.
Counter-Strike 2 - mapa benchmark
1080p, ustawienia wysokie (domyślne),
[FPS] więcej=lepiej
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 402
235
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 401
239
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 390
213
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 374
209
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 362
210
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 353
218
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 341
193
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 279
156
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 266
170
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 261
156
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 252
128
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 243
125
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 237
149
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 169
82
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
W grach nastawionych na kompetytywną rozgrywkę, w których RTX 3050 miewa już problemy, aby stabilnie utrzymać trzycyfrową wartość FPS, jego następca faktycznie wypada znacznie lepiej. Niestety nie aż tak dobrze, jak RTX 4060, oraz znacznie poniżej tego, co oferuje RTX 5060 lub RX 9060 XT, co zaczyna brzmieć jak mantra, ale takie niestety są fakty - w przypadku CS2 nawet identycznie wyceniony Radeon RX 7600 zdołał wyprzedzić nowego RTX’a.
Fortnite - miasto przy moście
1080p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,
[FPS] więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC
| 471
306
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
| 464
293
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC
| 441
265
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC
| 438
260
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
| 430
279
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
| 417
262
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
| 387
253
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2
| 365
248
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix
| 319
240
|AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse
| 311
215
|AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
| 254
194
|NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle
| 241
151
|Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition
| 238
201
|Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger
| 215
174
|Legenda
|/// średni FPS
/// 1% Low FPS
W przypadku Fortnite karty AMD wypadają już znacznie gorzej - przynajmniej te starsze, jako że nowym sporo dała lipcowa aktualizacja sterowników i RX 9060 XT nadal jest bardziej opłacalnym wyborem w tym konkretnym tytule, zakładając oczywiście, że mamy około 1400 zł do wydania. Jeżeli te 200 zł koniecznie musimy oszczędzić, to owszem - RTX 5050 brzmi całkiem atrakcyjnie, a z pewnością lepiej w tym przypadku 200 zł dopłacić do lepszego procesora niż karty, jako że zwykle przy ponad 300 FPS to właśnie CPU będzie was limitować. Zatem w tego typu grach sytuacja jest nie aż tak oczywista.
Dostałeś RTX 5050 w prezencie? Nie panikuj!
Wszystkie powyższe testy pokazują dosyć klarownie, że raczej nie warto oszczędzać tych 200 zł przy zakupie GPU, jeżeli przez to wybór padnie na RTX 5050. Same wyniki w testowanych grach również niosą przekaz, jakoby ta karta nie nadawała się do grania. W istocie jednak nie jest aż tak źle i jeżeli już taką kartę kupiliście albo ktoś wam sprezentował komputer z RTX 5050, to nie ma powodu do paniki. Jeśli zaakceptujecie realia i fakt, że nie jest to karta do “grania na Ultra”, to okazuje się, że da się pograć nawet w najnowsze tytuły przy rozsądnym FPS.
Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 w FHD na średnich i wysokich ustawieniach
|F1 2024
Wysokie
| 160
131
|Indiana Jones i Wielki Krąg
(Średnie)
| 95
80
|Avatar: Frontiers of Pandora
(Wysokie)
| 95
75
|Cyberpunk 2077
(Ultra bez RT)
| 91
71
|Horizon: Forbidden West
(Średnie)
| 87
66
|Space Marine 2
(Wysokie)
| 86
78
|Hogwarts Legacy
Wysokie
| 75
51
|S.T.A.L.K.E.R. 2 Serce Czarnobyla
(Wysokie)
| 74
59
|Black Myth: Wukong
(Średnie)
| 72
63
|Star Wars: Outlaws
(Średnie)
| 62
52
|Alan Wake 2
(Średnie)
| 60
51
|Doom: The Dark Ages
(Średnie)
| 59
50
|Legenda
| średni FPS
1% Low FPS
Tutaj pozwoliłem sobie nieco rozszerzyć spektrum gier o kilka nowszych tytułów, właśnie po to, aby pokazać, że na RTX 5050 8 GB da się faktycznie pograć i to w jakości, którą w sumie często oferują konsole. Co więcej, w wielu grach można też pokusić się o granie w QHD, zwłaszcza że DLSS w trybie Zbalansowanym w takiej rozdzielczości oferuje ostrzejszy obraz niż to, co w konsolach określa się mianem “4K”. Niestety w tej rozdzielczości zdarzają się gry, w których nawet relatywnie niskie ustawienia okazują się być zbyt wymagające, aby grę uznać za płynną - w szczególności Indiana Jones, Doom Dark Ages oraz Star Wars: Outlaws, zatem te trzy gry, które domyślnie używają śledzenia promieni - zdecydowanie 20 jednostek RT to zbyt mało dla tej ilości obliczeń w czasie rzeczywistym.
Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 w QHD na średnich i wysokich ustawieniach
|F1 2024
Wysokie
| 131
103
|Horizon: Forbidden West
(Średnie)
| 78
59
|Avatar: Frontiers of Pandora
(Wysokie)
| 76
64
|Cyberpunk 2077
(Ultra bez RT)
| 71
56
|Black Myth: Wukong
(Średnie)
| 64
54
|Space Marine 2
(Wysokie)
| 61
56
|S.T.A.L.K.E.R. 2 Serce Czarnobyla
(Wysokie)
| 58
46
|Hogwarts Legacy
Wysokie
| 57
45
|Alan Wake 2
(Średnie)
| 49
43
|Doom: The Dark Ages
(Średnie)
| 46
38
|Star Wars: Outlaws
(Średnie)
| 38
26
|Indiana Jones i Wielki Krąg
(Średnie)
| 28
23
|Legenda
| średni FPS
1% Low FPS
Ostatecznie jest jeszcze kwestia Multi Frame Generation, które to trafia do coraz większej liczby gier i które pozwala z tych 60-80 FPS wyciągnąć płynność animacji zbliżoną do 200 FPS, bez wyraźnie odczuwalnego wzrostu opóźnień. W teorii wygląda to dobrze, ale zbyt często po aktywacji tej funkcji zamiast wzrostu płynności ta albo wprost spada, albo pojawiają się przycięcia lub artefakty związane z wyczerpaniem się puli pamięci graficznej, aby traktować tę funkcję jako istotny atut karty GeForce RTX 5050. Niemniej starszy RTX 4060 oraz karty AMD pozwalają używać generatorów tylko w trybie x2, podczas gdy nowe RTXy z serii 5000 dają dostęp do mnożników x3 oraz x4.
GeForce RTX 5050 jako budżetowa karta do zadań kreatywnych?
Nowa architektura Blackwell niesie ze sobą sporo bardzo dużych optymalizacji w obliczeniach związanych z AI, a także dokłada sprzętowe wsparcie dla dekodowania 4K 4:2:2. W praktyce jednak to zbyt słabe GPU wyposażone w zbyt mało pamięci, aby w takich zastosowaniach oferowało realną wartość. Owszem - testy wykazują nieco lepsze wyniki od RTX 4060, ale samej wydajności realnie starcza co najwyżej do hobbystycznej i amatorskiej pracy na małych projektach.
Procyon - LLM
[punkty], więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5090
| 6296
6821
6695
|NVIDIA GeForce RTX 4090
| 5238
5317
5072
|NVIDIA GeForce RTX 5080
| 4625
4870
4681
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
| 4432
4667
4395
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
| 4423
4155
3843
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
| 3923
3581
3399
|NVIDIA GeForce RTX 5070
| 3689
3737
3510
|NVIDIA GeForce RTX 3080
| 3661
3462
3303
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
| 3559
3357
3144
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
| 3539
3095
2868
|NVIDIA GeForce RTX 4070
| 3327
3135
2926
|Intel ARC B580
| 3275
3237
2913
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
| 3242
3070
2698
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
| 3098
2990
1863
|Intel ARC B570
| 3055
2841
2617
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
| 2989
2799
2369
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
| 2932
2856
2074
|NVIDIA GeForce RTX 3070
| 2883
2629
2032
|NVIDIA GeForce RTX 5060
| 2813
2733
1932
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
| 2776
2516
1821
|AMD Radeon RX 7900 XTX
| 2343
2468
2297
|NVIDIA GeForce RTX 4060
| 2249
1981
1401
|NVIDIA GeForce RTX 5050
| 2200
1954
1524
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
| 2111
1894
1741
|AMD Radeon RX 7900 XT
| 2097
2194
2034
|AMD Radeon RX 9070 XT
| 2084
2245
2088
|AMD Radeon RX 9070
| 2021
2110
1971
|AMD Radeon RX 7900 GRE
| 1790
1811
1675
|AMD Radeon RX 7800 XT
| 1754
1759
1616
|AMD Radeon RX 7700 XT
| 1493
1480
1327
|AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
| 1302
1288
1151
|AMD Radeon RX 7600 XT
| 1101
1039
935
|LEGENDA:
| PHI
Mistral
LLama 3.1
Procyon AI Generation - SD 1.5 FP16
[sekuny], mniej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 4090
|1,03
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
|1,43
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
|1,85
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
|2,03
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
|2,22
|AMD Radeon RX 9070 XT
|2,40
|NVIDIA GeForce RTX 3080
|2,54
|AMD Radeon RX 9070
|2,56
|NVIDIA GeForce RTX 4070
|2,57
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
|2,99
|AMD Radeon RX 7900 XTX
|3,13
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
|3,32
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|3,39
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
|3,58
|NVIDIA GeForce RTX 3070
|3,59
|AMD Radeon RX 7900 XT
|3,65
|AMD Radeon RX 7900 GRE
|4,01
|Intel ARC B580
|4,07
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
|4,10
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
|4,29
|AMD Radeon RX 7800 XT
|4,88
|NVIDIA GeForce RTX 5050
|4,96
|NVIDIA GeForce RTX 4060
|5,07
|Intel ARC B570
|5,15
|AMD Radeon RX 7700 XT
|5,50
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
|5,52
|AMD Radeon RX 7600 XT
|7,82
|LEGENDA:
|sekundy/obrazek
PugetBench for Creators
DaVinci Resolve 19.1.3
[punkty], wynik ogólny + składowe, więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5090
| 12717
121 204 134
|NVIDIA GeForce RTX 5080
| 11 708
107 127 109
|NVIDIA GeForce RTX 4090
| 11 465
104 144 126
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
| 10 906
98 111 102
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
| 10 622
99 105 107
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
| 10 113
92 93 103
|NVIDIA GeForce RTX 5070
| 9769
95 86 89
|AMD Radeon RX 7900 XTX
| 9135
85 89 55
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
| 9010
85 76 84
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
| 8838
84 75 85
|NVIDIA GeForce RTX 4070
| 8740
81 72 78
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
| 8584
78 61 74
|NVIDIA GeForce RTX 3080
| 8194
51 87 88
|AMD Radeon RX 7900 XT
| 8176
88 74 50
|AMD Radeon RX 7900 GRE
| 7549
79 58 41
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
| 7308
62 67 74
|AMD Radeon RX 7700 XT
| 7147
68 52 34
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
| 6887
50 64 63
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
| 6806
55 42 57
|NVIDIA GeForce RTX 3070
| 6570
61 67 62
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
| 5532
30 45 54
|AMD Radeon RX 7600 XT
| 5172
55 31 29
|LEGENDA:
| Wynik ogólny
RAW
Efekty GPU
Efekty AI
Blender 4.3.1
[punkty], więcej=lepiej
|NVIDIA GeForce RTX 5090
| 7424
3922
3690
|NVIDIA GeForce RTX 4090
| 5602
2706
2803
|NVIDIA GeForce RTX 5080
| 4370
2335
2237
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
| 4339
2109
2181
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
| 3614
1935
1894
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
| 3492
1747
1809
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
| 3166
1517
1626
|NVIDIA GeForce RTX 5070
| 2960
1681
1572
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
| 2792
1517
1595
|NVIDIA GeForce RTX 4070
| 2545
1285
1369
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
| 2108
1118
1143
|NVIDIA GeForce RTX 3080
| 2101
1324
1183
|AMD Radeon RX 7900 XTX
| 2092
1151
987
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
| 1927
909
1015
|AMD Radeon RX 7900 XT
| 1839
984
853
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
| 1630
1025
922
|NVIDIA GeForce RTX 3070
| 1484
922
844
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
| 1403
898
807
|AMD Radeon RX 7900 GRE
| 1373
755
691
|NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
| 1351
778
774
|AMD Radeon RX 7800 XT
| 1227
654
585
|AMD Radeon RX 7700 XT
| 1059
528
493
|AMD Radeon RX 7600 XT
| 640
362
349
|LEGENDA:
| Monster
Junkshop
Classroom
RTX 5050 oferuje niski potencjał podkręcania, ale za to pobiera sporo energii
Ostatnim, co mogło zbawić nowego RTX 5050, byłby jego potencjał podkręcania. Tu oczywiście wiele może zależeć od wybranej wersji autorskiej karty i ten najtańszy MSI Ventus, którego tak korzystnie udało mi się dostać w sklepie Komputronik.pl, nie pozwala nawet podnieść limitu zasilania (choć ten raczej nie jest problemem w tak przyciętej karcie). Z drugiej strony pamiętajmy, że dopłata do topowej wersji RTX 5050 na poziomie 200 zł zrównuje tę kartę z najtańszymi Radeonami RX 9060 XT, które też da się (nawet lepiej) podkręcać. To czyni zakup droższych modeli RTX 5050 zupełnie absurdalnym (jeżeli miałbym to oceniać).
Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 po podkręceniu
|3DMark Steel Nomad
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC
|3768
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
|3333
|GeForce RTX 5050 - OC
(150 MHz / 1250 MHz)
|2441
|GeForce RTX 5050
ustawienia domyślne
|2298
|3DMark Speed Way
|NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite
|3609
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC
|2988
|GeForce RTX 5050 - OC
(280 MHz / 2176 MHz)
|2690
|GeForce RTX 5050
ustawienia domyślne
|2519
Dodatkowe 6-7% wydajności to nie jest coś, co z łatwością odczujemy w grach, choć przynajmniej nie wzrasta przy tym znacząco pobór energii. Ogólnie karta nie korzysta w ogóle z zasilania przez płytę główną i cała energia jest dostarczana przez wtyczkę 8-PIN, jako że nie wykracza to poza jej specyfikację. Na poniższym wykresie warto odnotować, że wielokrotnie wspominany w recenzji Radeon RX 9060 XT 8 GB pobiera blisko 40% więcej energii (dodatkowe 50 W), co nie jest całkowicie pomijalną wartością. Natomiast starszy RTX 3050 oraz nieco świeższy RTX 4060 pobierają dokładnie tyle samo energii, co nowy RTX 5050. Tego ostatniego za to należy pochwalić za rekordowo niski pobór energii w spoczynku - możliwe, że część funkcji Max-Q została aktywna, gdy NVIDIA przenosiła ten mobilny GPU na osobne PCB ;)
Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]
Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
|128
|NVIDIA GeForce RTX 5050
MSI Ventus 2X
|129
|AMD Radeon RX 6600
PowerColor
|135
|NVIDIA GeForce RTX 5060
Gigabyte Aorus Elite
|156
|Intel ARC B570
Asrock Challenger
|159
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
|160
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
MSI Ventus 2X
|161
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix
|169
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Asus TUF Gaming OC
|171
|AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC
|183
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
|185
|Intel ARC B580
Intel Limited Edition
|187
|AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC
|192
|AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse
|202
|NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC
|205
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition
|215
|NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition
|220
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC
|226
|AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure
|243
|AMD Radeon RX 7800 XT
AMD Ref.
|245
|NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition
|250
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY XLR8
|275
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition
|289
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X
|290
|AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX ref.
|292
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus X3
|299
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition
|303
|AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.
|305
|AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure
|319
|NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition
|344
|AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.
|350
|NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X
|375
|NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition
|409
|NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition
|562
Pomiar poboru energii podczas renderu [W]
Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty
|NVIDIA GeForce RTX 5050
MSI Ventus 2X
|97
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
|97
|NVIDIA GeForce RTX 5060
Gigabyte Aorus Elite
|103
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X
|107
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition
|107
|Intel ARC B570
Asrock Challenger
|111
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Asus TUF Gaming OC
|114
|NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix
|118
|Intel ARC B580
Intel Limited Edition
|130
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
|132
|AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC
|133
|NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition
|157
|NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition
|160
|NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC
|161
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition
|172
|AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse
|176
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY XLR8
|178
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC
|187
|AMD Radeon RX 7800 XT
AMD Ref.
|193
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus X3
|193
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X
|202
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition
|205
|AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX ref.
|215
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition
|215
|NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition
|217
|AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure
|231
|AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure
|263
|NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X
|269
|NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition
|283
|AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.
|293
|AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.
|335
|NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition
|387
Pomiar poboru energii w spoczynku [W]
Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty
|NVIDIA GeForce RTX 5050
MSI Ventus 2X
|7
|Intel ARC B570
Asrock Challenger
|8
|AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC
|8
|Intel ARC B580
Intel Limited Edition
|8
|AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse
|9
|AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure
|9
|AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure
|9
|NVIDIA GeForce RTX 5060
Gigabyte Aorus Elite
|10
|NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition
|10
|AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC
|10
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition
|10
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition
|10
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Asus TUF Gaming OC
|11
|AMD Radeon RX 7800 XT
AMD Ref.
|11
|NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition
|11
|AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Ref.
|11
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY XLR8
|11
|AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.
|11
|NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X
|12
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC
|12
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus X3
|12
|NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition
|14
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X
|15
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition
|15
|NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC
|16
|AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.
|16
|NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition
|16
|NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition
|19
|NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X
|28
Ventus Ventusowi nierówny
Zanim przejdę do podsumowania, pozwólcie jeszcze, że w dwóch akapitach opiszę testowaną konstrukcję od MSI. Przede wszystkim Ventus X2 w przypadku RTX 5050 jest znacznie bardziej okrojonym chłodzeniem niż tak samo nazwany Ventus X2, którego miałem okazję poznać przy okazji testów RTX 5060 Ti 8 GB. Chłodzenie jest krótsze, lżejsze i korzysta z jednego tylko ciepłowodu (ułożonego w kształt litery S). Backplate jest plastikowy, a sama karta zdaje się nic nie ważyć. W rezultacie, co prawda, zmieści się nawet do bardzo ciasnych zestawów PC, ale jej kultura pracy pozostawia nieco do życzenia.
Względem GeForce RTX 5060 Ti 8 GB Ventus 2X MSI w przypadku RTX 5050 ścisnęło nieco wentylatory, aby karta była krótsza.
Karta podczas testów osiąga relatywnie wysokie temperatury 69*C, co byłoby nawet akceptowalne, gdyby jednocześnie układ chłodzenia był cichy, a do takich zdecydowanie nie mogę go zaliczyć. Nadal daleko tu do hałasu generowanego przez laptopy, ale też nie liczcie na granie w ciszy. Po podkręceniu wiele się nie zmienia, jako że karta nadal musi odprowadzić podobną ilość ciepła. Ogólnie układ chłodzenia oceniam na wystarczający i adekwatny do segmentu cenowego, w którym się znajduje - osobiście z pewnością nie dopłaciłbym do lepszego chłodzenia, jako że taka dopłata jeszcze bardziej zredukuje dystans cenowy do najtańszych RX 9060 XT 8 GB.
Mimo że karta jest bardzo krótka, MSI zdołało część backplate zrobić z perforacją dla lepszej wentylacji.
GeForce RTX 5050 byłby wyśmienitą kartą, ale nie w tej cenie
Podchodząc do testów nowego RTX 5050 siłą rzeczy wiedziałem czego się spodziewać - karta co prawda nie miała hucznej premiery, ale tak czy owak została w ciągu pierwszych 2-3 tygodni obecności na rynku dosyć dobrze sprawdzona przez zachodnie media. Po cichu liczyłem na to, że moje testy na nieco nowszych sterownikach wykażą lepsze rezultaty, albo że odkryję jakiś głębszy sens istnienia tej karty, ale niestety nic takiego się nie wydarzyło. GeForce RTX 5050 to właśnie taka karta “fifty-fifty” - z jednej strony jest jedną z najszybszych i z pewnością najnowocześniejszą kartą w cenie “około 1000 zł”, ale z drugiej strony absurdem jest nie dopłacić tych 200 zł do karty z “60” w nazwie. A jeżeli już musimy aż tak oszczędzać to obecnia za 900 zł można kupić Intel ARC B570 z 10 GB vRAM, który sumarycznie oferuje identyczną wydajność, ale bez wsparcia dla DLSS 4.
Może i nie imponuje wydajnością, ale za to w nazwie ma RTX.
Owszem - można na RTX 5050 bardzo przyjemnie pograć nawet w najnowsze tytuły, ale tylko pod warunkiem, że nie zależy nam na oglądaniu gier w pełnej okazałości graficznej. Choć dodam, że testy w Średnich ustawieniach często nie ustępowały aż tak bardzo w kwestii oprawy testom na ustawieniach Ultra - dopiero aktywacja Path Tracingu diametralnie wpływa na oprawę, ale to funkcja w praktyce zarezerwowana obecnie tylko dla kart z wyższego segmentu. Tak samo mógłbym tu ponarzekać na niedzisiejsze, a przynajmniej nieprzyszłościowe 8 GB vRAM, w jakie wyposażono tę kartę, ale w zasadzie to rzadko pamięć limitowała kartę - za wyjątkiem może próby aktywacji DLSS Multi Frame Generation, jeżeli nie obniżylismy mocno ustawień tekstur.
Są sytuacje w których RTX 5050 ma nieco sensu, ale nie ma ich wiele.
Podsumowując - jeżeli szukacie taniej i nowej karty graficznej, która ma sens w świeżych grach, to GeForce RTX 5050 spełnia ten warunek. Problem w tym, że nie czyni to z niego karty godnej polecenia i jeżeli jakkolwiek możecie dopłacić do RTX 5060 lub tym bardziej RX 9060 XT 8 GB, to stanowczo warto to zrobić (a jeżeli nie, to lepiej już wybrać tańszego B570). Wyjątkiem będą gracze, których interesuje tylko wydajność w grach e-sportowych i celują w bardzo wysoki FPS - tutaj nowy RTX 5050 to, jak na ironię, faktycznie dobra opcja i wspomniane 200-300 zł zdecydowanie lepiej przeznaczyć na szybszy CPU, gdy mocno ogranicza nas budżet. W takich grach też całkowicie nie radzą sobie karty Intela, co ponownie wskazuje na nową kartę NVIDII jako najlepszy wybór. Pozostaje jeszcze pytanie, czy przypadkiem ten “wyjątek” nie dotyczy znacznej większości nabywców kart z tego segmentu cenowego.
Moja ocena GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB w niskim segmencie cenowym
Warto kupić jeżeli:
- Grasz w gry kompetytywne i liczy się każdy grosz;
- Nie przeszkadza ci granie na średnich ustawieniach.
Nie warto kupować jeżeli:
- Możesz dopłacić do karty 200-250 zł;
- Zależy Ci na wykorzystaniu DLSS 4 Multi Frame Generation;
- Chcesz grać w najwyższych ustawieniach i/lub w QHD;
- Chcesz używać komputera do pracy kreatywnej;
- Masz starszego PC z PCI-E 3.0 (które dodatkowo obniży wydajność tej karty).
Komentarze2