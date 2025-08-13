Najwyraźniej to też jest RTX - recenzja GeForce RTX 5050
Najwyraźniej to też jest RTX - recenzja GeForce RTX 5050

GeForce RTX 5050 trafił do sprzedaży bez większego szumu medialnego, tak jakby miał coś do ukrycia. Z pewnością nie były to sekretne pokłady wydajności, ale czy to oznacza, że nie warto tej karty kupować? Sprawdziłem, jak wypada na tle swojej konkurencji.

Niedawno przygotowałem zbiorczy test tanich kart graficznych wyposażonych w 8 GB pamięci graficznej - teraz do tego grona dołącza jeszcze GeForce RTX 5050 8 GB, którego NVIDIA wprowadziła do sprzedaży w lipcu tego roku. Do testów wybrałem najtańszy model dostępny w większości sklepów (MSI Ventus 2X), jako że to zwykle takie karty w tym segmencie sprzedają się najlepiej. Zapraszam zatem do recenzji, w której postaram się nieco dokładniej niż zwykle przeanalizować sens istnienia takiej karty.

O czym przeczytasz w recenzji GeForce RTX 5050:

MSI GeForce RTX 5050 Ventus X2 - przy pudełku
Kupując najtańsze GPU, nie ma sensu przepłacać za układ chłodzenia.

Słabiej się już nie da, prawda?

W tym roku minęły trzy lata od premiery poprzedniej karty graficznej RTX z najniższego segmentu - mowa o GeForce RTX 3050 8 GB. Co prawda, karta ta później doczekała się jeszcze jednej, co zaskakujące, jeszcze słabszej odmiany z 6 GB pamięci graficznej, ale jej istnienie lepiej całkowicie zignorować. Warto tutaj zaznaczyć, że w serii GeForce RTX 4000 nie otrzymaliśmy tak nisko pozycjonowanej karty, zatem to pierwsza “pięćdziesiątka”, która otrzyma wsparcie dla generatora klatek (w dodatku w nowej, wieloklatkowej odsłonie). Jeżeli natomiast skupimy się na specyfikacji, to zdaje się jakby czas stanął w miejscu. Dodatkowo warto odnotować, że NVIDIA na potrzeby RTX 5050 zastosowała układ z oznaczeniem kończącym się cyfrą "7" - tak przycięte układy wcześniej trafiały niemal wyłącznie do najtańszych kart w laptopach (np. GeForce RTX 3050 Mobile)... Obecnie jednak GPU stanowiące tylko 20% pełnego rdzenia Blacwell awansowało do poziomu GeForce RTX 5060 (Ti...), zatem konieczna była odrobina kreatywności przy tworzeniu jeszcze słabszej karty.

Specyfikacja GeForce RTX 5050 na tle zbliżonych kart NVIDII

ModelGeForce RTX 3050GeForce RTX 5050GeForce RTX 4060GeForce RTX 5060
Generacja / ArchitekturaAmpere GA106Blackwell GB207Ada Lovelace AD206Blackwell GB206
PCI-EPCIe 4.0 x8PCIe 5.0 x8PCIe 4.0 x8PCIe 5.0 x8
CUDA2560256030723840
TMU808096120
ROP32324848
RT20 (2. gen)20 (4. gen)24 (3. gen)30 (4. gen)
Tensor80 (3. gen)80 (5. gen)96 (4. gen)120 (5. gen)
Taktowanie1552 / 1777 MHz2310 / 2570 MHz1830 / 2460 MHz2280 / 2497 MHz
Pamięć wideo8GB
GDDR6 128-bit		8GB
GDDR6 128-bit		8GB
GDDR6 128-bit		8GB
GDDR7 128-bit
Taktowanie pamięci14 000 MHz20 000 MHz17 000 MHz28 000 MHz
Przepustowość pamięci224 GB/s320 GB/s272 GB/s448 GB/s
TDP130 W130 W115 W145 W
Sugerowana cena249 dol249 dol299 dol299 dol

W porównaniu do RTX 3050 dostajemy dokładnie tyle samo rdzeni CUDA, RT oraz Tensor, a także tyle samo jednostek teksturujących (TMU) i rasteryzujących (ROP) - choć za to ostatnie pewnie nikt obecnie nie poręczy. Bez zmian pozostaje również limit mocy, który ustawiono na 130 W. Oczywiście całkowicie zmieniła się architektura (z Ampere od razu na Blackwell, z pominięciem Ada Lovelace), a do tego GPU produkowane jest przez TSMC (zamiast Samsunga) i to w znacznie niższym procesie technologicznym (4N, zatem między 4 a 5 nm, zamiast 8 nm w Ampere). To pozwoliło uzyskać znacznie wyższe taktowanie rdzenia i pamięci. Jeżeli jednak w porównaniu skupimy się na GeForce RTX 5060, to nagle okazuje się, że dopłata 20% ceny do 50% większej ilości wszystkiego to może być bardzo dobry wybór, a przypominam, że RTX 5060 sam w sobie nie jest obecnie specjalnie opłacalną kartą w porównaniu do Radeona RX 9060 XT 8 GB.

GeForce RTX 5050 8 GB z pewnością nie zaimponuje wam swoją specyfikacją - nie sądzę, aby dało się to GPU bardziej przyciąć…

Tutaj też warto zaznaczyć, że GeForce RTX 5050 to jedyny układ graficzny NVIDIA obecnej generacji, w którym zastosowano moduły GDDR6 - zatem tej samej generacji, co we wspomnianym GeForce RTX 3050. To o tyle dezorientujące, że w laptopach postawiono jednak na GDDR 7 (najpewniej z uwagi na ich efektywność energetyczną). Od strony fizycznej nowy RTX 5050 szczęśliwie nie doczekał się dalszego przycinania linii PCI-E, którymi komunikuje się z procesorem - tych jest osiem, zatem identycznie, jak w obu RTX 5060 oraz w starszym RTX 3050, przy czym nowe karty, włączając w to dziś omawiany model, operują już z nowszym PCI-E 5.0, co oznacza dwukrotnie większą przepustowość niż na PCI-E 4.0 w RTX 3050.

MSI GeForce RTX 5050 Ventus X2 - złącza
Obecność trzech DisplayPort 2.1 jest pewną zaletą w tym segmencie cenowym.

Ostatecznie, tak jak reszta kart z nowej serii, RTX 5050 dostaje pełne wsparcie dla złącza DisplayPort 2.1 (aż po UHBR20, zatem pełne 80 Gbps) i karty, praktycznie wszystkie jakie są w obiegu, są wyposażone w cztery złącza wideo (w przeciwieństwie do najtańszych kart AMD, w których liczbę tę zredukowano do trzech). Obecne są po jednym dekoderze i enkoderze wideo najnowszej generacji, a wszystkie wymienione wcześniej jednostki obliczeniowe są w najnowszej odsłonie, co w szczególności istotne jest w przypadku rdzeni Tensor, jako że DLSS 4 Multi Frame Generation wymaga do działania ich obecnej wersji.

MSI GeForce RTX 5050 Ventus X2 - zasilanie
Wszystkie GeForce RTX 5050 korzystają ze złącza 8-PIN.

Jak GeForce RTX 5050 wypada w 3DMarkach?

Do testów użyłem tej samej platformy, z której korzystam od początku roku i premiery pierwszych RTXów z serii 5000. To oczywiście znacznie mocniejsza platforma niż te, z którymi zwykle są parowane karty z najniższego segmentu, ale też pozwala to uniknąć wpływu procesora lub pamięci na przebieg testów i tym samym porównanie czystej wydajności samych kart. Wszystkie karty zostały ponownie przetestowane w lipcu i korzystają z tych samych sterowników, włącznie z RTX 5050, którego co prawda testowałem już na początku sierpnia, ale nadal na tych samym sterownikach. Pozostałe ustawienia oraz wersja systemu również pozostały identyczne.

Podstawowa platforma testowa:

3DMark

3D Mark - Steel Nomad (DX12)
[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition		 14178
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition		 9234
NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition		  8164
AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure		 7033
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition		 6727
AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.		 6701
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus 3X		 6498
AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure		 6150
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X		 5522
AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.		 5453
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY Verto Triple Fan 		 4986
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition		 4956
AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX Ref.		 4810
NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X		 4605
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition		 4570
NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC		 3866
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 3810
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC		 3768
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 3643
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition		 3478
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 3434
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 3333
AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse		 3271
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition		 3186
Intel ARC B580
Intel Limited Edition		 3006
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 2940
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC		 2799
Intel ARC B570
Asrock Challenger		 2623
AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC		 2372
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 2298
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus X2		 2289
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix		 1998
AMD Radeon RX 6600 
PowerColor		 1522
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB
Gigabyte Eagle		 1343

3DMark Speed Way

3D Mark - Speed Way (DXR)
[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition		 14622
NVIDIA GeForce RTX 4090
ASUS Matrix Platinium		 10417
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition		 10219
NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition		 9016
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus 3X		 7642
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition		 7573
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X		 6300
AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure		 6284
AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.		 6274
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
KFA2 Ex Gamer		 6150
AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure		 5856
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition		 5848
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY Verto Triple Fan		 5551
AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.		 5286
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition		 5196
NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X		 4893
NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC		 4492
AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX Ref.		 4417
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 4170
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus X2		 3974
AMD Radeon RX 7800 XT
ASUS Dual		 3785
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition		 3776
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 3609
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition		 3530
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 3296
AMD Radeon RX 7700 XT
Sapphire Pulse		 3178
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC		 3156
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 3002
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC		 2988
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 2673
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 2519
Intel ARC B580
Intel Limited Edition		 2412
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix		 2223
AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC		 2081
Intel ARC B570
Asrock Challenger		 1958
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB
Gigabyte Eagle		 1548

Testy GeForce RTX 5050 w grach na tle innych kart

Testy syntetyczne potwierdzają to, co NVIDIA zaprezentowała na swoich slajdach, oczywiście pod warunkiem, że zignorujemy słupki z aktywnym MFG. Nowy RTX 5050 z 8 GB vRAM trzyma się bardzo blisko najsłabszego RTXa z poprzedniej generacji, to jest GeForce’a RTX 4060 8 GB, ustępując mu jednak nieco w teście śledzenia promieni (tutaj kłania sie przewaga 50% jednostek RT). Z drugiej strony widać ponad 50% przewagi w punktacji nad starym RTX 3050, choć nie mnie decydować, czy można to uznać za osiągnięcie.

Baner Alan Wake 2

Alan Wake 2 - Las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT średni,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 49
44
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 45
40
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 44
34
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 41
34
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 40
36
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 40
36
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 39
24
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 34
31
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 30
27
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 30
26
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 30
 26
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 27
24
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 24
22
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Alan Wake niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej wymagających gier (a to powyżej to nawet nie są najwyższe ustawienia...), choć bez wątpienia potrafi zachwycić oprawą. Testowany dziś RTX 5050 dosłownie zrównał się z osiągami RTX 4060 i razem z nim oferuje iście konsolowe wrażenie. W teorii można aktywować generator klatek nawet w trybie x4, ale nie polecam tego robić bez redukcji ustawień, aby bazowo było chociaż 60 FPS. Podobnie wyceniony Radeon RX 7600 wypada tu jeszcze gorzej, ale już tańsza karta Intel ARC B570 okazuje się wyprzedzać nowego GeForce - niezły start testów... 

Baner Black Myth Wukong

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 57
46
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 52
42
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 49
39
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 48
39
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 47
39
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 44
36
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 38
32
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 36
 32
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 36
30
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 33
27
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 30
25
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 28
24
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 26
22
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Black Myth: Wukong to kolejna gra, która na topowym sprzęcie zapiera dech fotorealistyczną oprawą (abstrahując od tego, że biegamy tam magiczną małpą). Niestety nie dla RTX 5050 takie luksusy - nawet bez aktywacji Path Tracingu karta zmaga się, aby utrzymać stabilnie 30 FPS. Udało się symbolicznie wyprzedzić RTX 4060 oraz dosyć wyraźnie pokonać tak samo wycenione ARC B580 oraz RX 7600, co jest już jakimś sukcesem. Tutaj również mamy dostęp do MFGx4, ale ponownie - nie ma sensu go aktywować przy tak niskim bazowym FPS. 

Baner Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 87
63
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 84
63
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 81
56
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 74
56
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 73
43
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 64
37
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 61
50
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 60
48
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 59
47
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 55
45
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 54
41
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 48
38
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 42
35
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 36
30
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Cyberpunk zdaje się dokładnie potwierdzać testy syntetyczne - nowy RTX 5050 depcze po piętach RTX 4060, jednocześnie o blisko 100% wyprzedzając poprzednika. Brzmi wyśmienicie, dopóki nie spojrzymy na czerwony słupek z podpisem RX 9060 XT - kartę co prawda o niespełna 20% droższą, ale dostarczającą faktycznie komfortowe 100 FPS, zatem o ponad 66% wyższą wydajność. Zaznaczę jeszcze, że w tej grze podczas testów kart AMD został już użyty FSR 4, zatem GeForce nie zyskuje znacząco na jakości oprawy graficznej za sprawą DLSS. Warto też zwrócić uwagę na karty Intela - wyceniony na 900 zł ARC B570 zdołał wyprzedzić RTX 5050... Jednakże w tym przypadku użyty XeSS wyraźnie ustępuje jakością DLSS 4. 

baner F1 2024

F1 2024 - fragment wbudowanego testu
1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,
[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 118
84
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 110
84
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 104
83
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 96
75
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 95
66
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 94
82
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 93
74
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 86
75
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 78
66
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 76
63
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 74
54
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 71
49
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 64
54
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 45
37
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Wyniki w zeszłorocznej odsłonie F1 (którą niebawem zamienię w testach na tegoroczną odsłonę, jak tylko twórcy skończą ją łatać…) nowy RTX 5050 zdołał nawet wyprzedzić starszego RTX 4060 i ponad dwukrotnie przegonić RTX 3050, tylko że niczego nie zmienia to w kontekście lepszych kart z obecnej generacji. RTX 5060 dokłada kolejne 20% wydajności, a wspomniany wcześniej RX 9060 znowu zamyka temat opłacalności tanich RTXów oferując o ponad 50% wyższą wydajność za symboliczną tylko dopłatą. Analogicznie też Intel ARC B570 okazuje się być szybszy, a do tego w F1 mamy wsparcie dla XeSS 2, co zrównuje jakość upscalingu między kartami. 

baner Hogwarts Legacy

Hogwart's Legacy - Zakazany Las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 93
71
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 90
52
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 85
41
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 70
54
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 69
54
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 68
38
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 65
35
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 56
45
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 51
32
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 50
44
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 50
39
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 46
39
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 41
33
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 29
22
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Hogwarts Legacy jest drobnym wyjątkiem od tej rysującej się powoli reguły - co prawda nowy RTX ponownie osiąga wydajność RTX 4060 i diametralnie dominuje nad poprzednikiem sprzed dwóch generacji, ale Radeony aż tak tutaj się nie wybijają. RX 9060 XT 8 GB okazał się oferować nieco tylko wyższą wydajność, niż wynosi różnica w cenie pomiędzym nim, a RTX 5050. Może i nie są to idealne wiadomości dla nowej karty zielonych, ale nie są też tragiczne, zwłaszcza że tutaj akurat DLSS 4 nadal ma przewagę w kwestii jakości oprawy (Hogwarts Legacy nie wspiera oficjalnie FSR 4, co można, przy odrobinie upartości, obejść z pomocą aplikacji OptiScaler).

baner Horizon Forbiden West

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum
1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 101
75
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 92
81
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 80
70
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 76
68
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 75
45
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 71
61
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 70
43
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 64
37
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 61
54
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 61
39
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 56
33
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 55
48
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 53
36
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 41
31
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

W przypadku Zakazanego Zachodu można powiedzieć, że wszystkie karty z 8 GB mają problem na najwyższych ustawieniach, co nieco wypłaszcza wyniki tańszych kart. Daje to przewagę kartom ekstremalnie słabym, których pracy i tak 8 GB nie ogranicza (jak RTX 3050). Niemniej kolejność kart na wykresie pozostaje praktycznie bez zmian - RTX 4060 z lekką przewagą i RTX 3050 na samym dnie. Oczywiście taka sytuacja sprzyja kartom Intela, jako że ten nie oszczędza na pamięci graficznej i kosztujący 900 zł ARC B570 znacząco wyprzedza wszystkie karty z 8 GB, za wyjątkiem jedynie dwukrotnie droższego RTX 5060 Ti... 

baner Indiana Jones

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 116
100
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 115
101
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 101
91
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 99
65
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 87
61
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 81
51
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 74
64
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 70
51
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 67
60
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 66
60
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 59
49
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 56
41
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 55
27
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 37
29
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Indiana Jones wymagał redukcji bufora pamięci graficznej na kartach z 8 GB do niemalże najniższej wartości, aby w ogóle móc przeprowadzić test w ramach procedury ustanowionej przez droższe karty. Daje to delikatną przewagę słabszym kartom, ale ostatecznie i tak nie sprawia, że gra się na nich dobrze w ten konkretny tytuł z takimi ustawieniami. Zwłaszcza stary RTX 3050 wypada bardzo źle, ale nowa karta też zdecydowanie nie zabłysnęła, co może wynikać z zastosowania starszego typu pamięci graficznej GDDR6. Wcześniej testowany RTX 5060 uzyskał o 60% lepszy wynik, a Radeon RX 9060 XT, do którego trzeba dopłacić 200 zł, generuje 2x więcej FPS… Choć tutaj nawet OptiScaler nie pozwoli aktywować FSR 4 (karty NVIDII mają natywnie DLSS 4), zatem trzeba się nastawić na wizualnie znacznie gorszy upscaling. Ponownie też okazuje się, że 10 GB vRAM pozwala ARC B570 przegonić nowego RTX'a - zwłaszcza w kontekście minimalnego FPS. 

baner Stalker 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 88
70
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 83
34
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 78
66
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 78
31
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 76
32
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 72
61
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 66
29
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 64
26
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 63
27
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 56
49
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 56
48
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 52
44
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 50
43
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 40
22
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Stalker też nie przepada za kartami z 8 GB vRAM, co widać po ich odczytach 1% najniższych FPS (oznacza to, że gra sprawia wrażenie znacznie mniej płynnej, niż sugeruje średni FPS). Ostatecznie jednak skalowanie w ramach kart NVIDII się nie zmienia - nowy RTX 5050 dogania RTX 4060, a o ponad 50% wyprzedza “poprzednika”. Znacznie gorzej w tej grze radzą sobie karty AMD - RX 9060 XT jest tylko 5% szybszy od nowego RTX 5050… Przy okazji to jedna z tych niszowych gier (mimo iż na silniku UE5), w których karty Intela sobie nie radzą i plasują się bardzo nisko na wykresach. 

Baner Star Wars Outlaws

Star Wars: Outlaws - Kijimi
1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 62
51
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 57
48
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 54
36
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 54
35
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 52
31
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 48
32
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 45
37
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 43
28
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB 8 GB
MSI Ventus X2		 40
32
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 37
31
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 35
30
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 33
29
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 29
25
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 25
21
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

Testy w dużych grach zakończyłem na Star Wars: Outlaws - grze, w której RTX 3050 ledwo spełnia wymagania minimalne i to zdecydowanie widać na wykresach. Jego dwie generacje nowszy zamiennik wcale nie ma się dużo lepiej i bez redukcji detali nie pogracie. Szczęśliwie dla niego to samo dotyczy podobnie wycenionych RX 7600 oraz obu kart Intela. Dopiero karty o te 200 zł droższe, zatem GeForce RTX 5060 oraz Radeon RX 9060 XT pozwalają utrzymywać średnio powyżej 60 FPS. 

Baner Cyberpunk 2077

Counter-Strike 2 - mapa benchmark
1080p, ustawienia wysokie (domyślne),
[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 402
235
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 401
239
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 390
213
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 374
209
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 362
210
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 353
218
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 341
193
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 279
156
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 266
170
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 261
156
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 252
128
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 243
125
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 237
149
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 169
82
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

W grach nastawionych na kompetytywną rozgrywkę, w których RTX 3050 miewa już problemy, aby stabilnie utrzymać trzycyfrową wartość FPS, jego następca faktycznie wypada znacznie lepiej. Niestety nie aż tak dobrze, jak RTX 4060, oraz znacznie poniżej tego, co oferuje RTX 5060 lub RX 9060 XT, co zaczyna brzmieć jak mantra, ale takie niestety są fakty - w przypadku CS2 nawet identycznie wyceniony Radeon RX 7600 zdołał wyprzedzić nowego RTX’a.

Baner Fortnite

Fortnite - miasto przy moście
1080p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,
[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
ASUS TUF Gaming OC		 471
306
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 464
293
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabite Gaming OC		 441
265
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabite Gaming OC		 438
260
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 430
279
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 417
262
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 387
253
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
MSI Ventus X2		 365
248
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
ASUS Phoenix		 319
240
AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB
Sapphire Pulse		 311
215
AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 254
194
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
Gigabyte Eagle		 241
151
Intel ARC B580 12 GB
Intel Limited Edition		 238
201
Intel ARC B570 10 GB
Asrock Challenger		 215
174
Legenda/// średni FPS
/// 1% Low FPS

W przypadku Fortnite karty AMD wypadają już znacznie gorzej - przynajmniej te starsze, jako że nowym sporo dała lipcowa aktualizacja sterowników i RX 9060 XT nadal jest bardziej opłacalnym wyborem w tym konkretnym tytule, zakładając oczywiście, że mamy około 1400 zł do wydania. Jeżeli te 200 zł koniecznie musimy oszczędzić, to owszem - RTX 5050 brzmi całkiem atrakcyjnie, a z pewnością lepiej w tym przypadku 200 zł dopłacić do lepszego procesora niż karty, jako że zwykle przy ponad 300 FPS to właśnie CPU będzie was limitować. Zatem w tego typu grach sytuacja jest nie aż tak oczywista.

Dostałeś RTX 5050 w prezencie? Nie panikuj!

Wszystkie powyższe testy pokazują dosyć klarownie, że raczej nie warto oszczędzać tych 200 zł przy zakupie GPU, jeżeli przez to wybór padnie na RTX 5050. Same wyniki w testowanych grach również niosą przekaz, jakoby ta karta nie nadawała się do grania. W istocie jednak nie jest aż tak źle i jeżeli już taką kartę kupiliście albo ktoś wam sprezentował komputer z RTX 5050, to nie ma powodu do paniki. Jeśli zaakceptujecie realia i fakt, że nie jest to karta do “grania na Ultra”, to okazuje się, że da się pograć nawet w najnowsze tytuły przy rozsądnym FPS.

Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 w FHD na średnich i wysokich ustawieniach

F1 2024
Wysokie		 160
 131
Indiana Jones i Wielki Krąg
(Średnie)		 95
 80
Avatar: Frontiers of Pandora
(Wysokie)		 95
 75
Cyberpunk 2077
(Ultra bez RT)		 91
 71
Horizon: Forbidden West
(Średnie)		 87
 66
Space Marine 2
(Wysokie)		 86
 78 
Hogwarts Legacy
Wysokie		 75
 51
S.T.A.L.K.E.R. 2 Serce Czarnobyla
(Wysokie)		 74
 59
Black Myth: Wukong
(Średnie)		 72
 63 
Star Wars: Outlaws
(Średnie)		 62
 52
Alan Wake 2
(Średnie)		 60
 51
Doom: The Dark Ages
(Średnie)		 59
 50
Legenda średni FPS
1% Low FPS

Tutaj pozwoliłem sobie nieco rozszerzyć spektrum gier o kilka nowszych tytułów, właśnie po to, aby pokazać, że na RTX 5050 8 GB da się faktycznie pograć i to w jakości, którą w sumie często oferują konsole. Co więcej, w wielu grach można też pokusić się o granie w QHD, zwłaszcza że DLSS w trybie Zbalansowanym w takiej rozdzielczości oferuje ostrzejszy obraz niż to, co w konsolach określa się mianem “4K”. Niestety w tej rozdzielczości zdarzają się gry, w których nawet relatywnie niskie ustawienia okazują się być zbyt wymagające, aby grę uznać za płynną - w szczególności Indiana Jones, Doom Dark Ages oraz Star Wars: Outlaws, zatem te trzy gry, które domyślnie używają śledzenia promieni - zdecydowanie 20 jednostek RT to zbyt mało dla tej ilości obliczeń w czasie rzeczywistym.

Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 w QHD na średnich i wysokich ustawieniach

F1 2024
Wysokie		 131
 103
Horizon: Forbidden West
(Średnie)		 78
 59
Avatar: Frontiers of Pandora
(Wysokie)		 76
 64
Cyberpunk 2077
(Ultra bez RT)		 71
 56
Black Myth: Wukong
(Średnie)		 64
 54
Space Marine 2
(Wysokie)		 61
 56
S.T.A.L.K.E.R. 2 Serce Czarnobyla
(Wysokie)		 58
 46
Hogwarts Legacy
Wysokie		 57
 45
Alan Wake 2
(Średnie)		 49
 43
Doom: The Dark Ages
(Średnie)		 46
 38
Star Wars: Outlaws
(Średnie)		 38
 26
Indiana Jones i Wielki Krąg
(Średnie)		 28
 23
Legenda średni FPS
1% Low FPS

Ostatecznie jest jeszcze kwestia Multi Frame Generation, które to trafia do coraz większej liczby gier i które pozwala z tych 60-80 FPS wyciągnąć płynność animacji zbliżoną do 200 FPS, bez wyraźnie odczuwalnego wzrostu opóźnień. W teorii wygląda to dobrze, ale zbyt często po aktywacji tej funkcji zamiast wzrostu płynności ta albo wprost spada, albo pojawiają się przycięcia lub artefakty związane z wyczerpaniem się puli pamięci graficznej, aby traktować tę funkcję jako istotny atut karty GeForce RTX 5050. Niemniej starszy RTX 4060 oraz karty AMD pozwalają używać generatorów tylko w trybie x2, podczas gdy nowe RTXy z serii 5000 dają dostęp do mnożników x3 oraz x4.

GeForce RTX 5050 jako budżetowa karta do zadań kreatywnych?

Nowa architektura Blackwell niesie ze sobą sporo bardzo dużych optymalizacji w obliczeniach związanych z AI, a także dokłada sprzętowe wsparcie dla dekodowania 4K 4:2:2. W praktyce jednak to zbyt słabe GPU wyposażone w zbyt mało pamięci, aby w takich zastosowaniach oferowało realną wartość. Owszem - testy wykazują nieco lepsze wyniki od RTX 4060, ale samej wydajności realnie starcza co najwyżej do hobbystycznej i amatorskiej pracy na małych projektach.

Procyon - LLM

Procyon - LLM
[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 6296
6821
6695
NVIDIA GeForce RTX 4090 5238
5317
5072
NVIDIA GeForce RTX 5080 4625
4870
4681
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 4432
4667
4395
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4423
4155
3843
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 3923
3581
3399
NVIDIA GeForce RTX 5070 3689
 3737
 3510
NVIDIA GeForce RTX 3080 3661
3462
3303
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 3559
 3357
 3144
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3539
3095
2868
NVIDIA GeForce RTX 4070 3327
 3135
 2926
Intel ARC B580 3275
 3237
 2913
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 3242
 3070
 2698
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 3098
 2990
 1863
Intel ARC B570 3055
 2841
 2617
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti  2989
2799
2369
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti  2932
 2856
 2074
NVIDIA GeForce RTX 3070 2883
 2629
 2032
NVIDIA GeForce RTX 5060 2813
 2733
 1932
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X  2776
 2516
 1821
AMD Radeon RX 7900 XTX 2343
2468
2297
NVIDIA GeForce RTX 4060 2249
 1981
 1401
NVIDIA GeForce RTX 5050 2200
 1954
 1524
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 2111
 1894
 1741
AMD Radeon RX 7900 XT 2097
2194
2034
AMD Radeon RX 9070 XT 2084
2245
2088
AMD Radeon RX 9070 2021
2110
1971
AMD Radeon RX 7900 GRE 1790
1811
1675
AMD Radeon RX 7800 XT 1754
1759
1616
AMD Radeon RX 7700 XT 1493
1480
 1327
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1302
 1288
 1151
AMD Radeon RX 7600 XT 1101
 1039
 935
LEGENDA: PHI
 Mistral
 LLama 3.1

procyion-ai-gen

Procyon AI Generation - SD 1.5 FP16
[sekuny], mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 1,03
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 1,43
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 1,85
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2,03
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2,22
AMD Radeon RX 9070 XT 2,40
NVIDIA GeForce RTX 3080 2,54
AMD Radeon RX 9070 2,56
NVIDIA GeForce RTX 4070 2,57
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 2,99
AMD Radeon RX 7900 XTX 3,13
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 3,32
NVIDIA GeForce RTX 5060 3,39
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 3,58
NVIDIA GeForce RTX 3070 3,59
AMD Radeon RX 7900 XT 3,65
AMD Radeon RX 7900 GRE 4,01
Intel ARC B580 4,07
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 4,10
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB 4,29
AMD Radeon RX 7800 XT 4,88
NVIDIA GeForce RTX 5050 4,96
NVIDIA GeForce RTX 4060 5,07
Intel ARC B570 5,15
AMD Radeon RX 7700 XT 5,50
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 5,52
AMD Radeon RX 7600 XT 7,82
LEGENDA: sekundy/obrazek

puget-baner

PugetBench for Creators
DaVinci Resolve 19.1.3
[punkty], wynik ogólny + składowe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 12717
121  204  134
NVIDIA GeForce RTX 5080 11 708
107  127  109
NVIDIA GeForce RTX 4090 11 465
104  144  126
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 10 906
98  111  102
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 10 622
99  105  107
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 10 113
92  93  103
NVIDIA GeForce RTX 5070 9769
95  86  89 
AMD Radeon RX 7900 XTX 9135
85  89  55 
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 9010
85  76  84 
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 8838
84  75  85
NVIDIA GeForce RTX 4070 8740
81  72  78
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 8584
78  61  74
NVIDIA GeForce RTX 3080 8194
51  87  88
AMD Radeon RX 7900 XT 8176
88  74  50 
AMD Radeon RX 7900 GRE 7549
79  58  41
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 7308
62  67  74
AMD Radeon RX 7700 XT 7147
68  52  34
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 6887
50  64  63
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB 6806
55  42  57
NVIDIA GeForce RTX 3070 6570
61  67  62
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 5532
30  45  54
AMD Radeon RX 7600 XT 5172
55  31  29
LEGENDA: Wynik ogólny
 RAW
 Efekty GPU
 Efekty AI

Blender baner

Blender 4.3.1
[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 7424
3922
3690
NVIDIA GeForce RTX 4090 5602
2706
2803
NVIDIA GeForce RTX 5080 4370
2335
2237
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4339
2109
2181
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 3614
1935
 1894
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 3492
1747
1809
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3166
1517
 1626
NVIDIA GeForce RTX 5070 2960
 1681
 1572
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2792
 1517
 1595
NVIDIA GeForce RTX 4070 2545
 1285
 1369
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 2108
 1118
 1143
NVIDIA GeForce RTX 3080 2101
1324
1183
AMD Radeon RX 7900 XTX 2092
1151
987
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 1927
 909
 1015
AMD Radeon RX 7900 XT
 		 1839
984
853
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti  1630
1025
 922
NVIDIA GeForce RTX 3070 1484
 922
 844
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 1403
 898
 807
AMD Radeon RX 7900 GRE 1373
 755
 691
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB 1351
 778
 774
AMD Radeon RX 7800 XT 1227
 654
 585
AMD Radeon RX 7700 XT 1059
 528
 493
AMD Radeon RX 7600 XT 640
 362
 349
LEGENDA: Monster
 Junkshop
 Classroom

RTX 5050 oferuje niski potencjał podkręcania, ale za to pobiera sporo energii

Ostatnim, co mogło zbawić nowego RTX 5050, byłby jego potencjał podkręcania. Tu oczywiście wiele może zależeć od wybranej wersji autorskiej karty i ten najtańszy MSI Ventus, którego tak korzystnie udało mi się dostać w sklepie Komputronik.pl, nie pozwala nawet podnieść limitu zasilania (choć ten raczej nie jest problemem w tak przyciętej karcie). Z drugiej strony pamiętajmy, że dopłata do topowej wersji RTX 5050 na poziomie 200 zł zrównuje tę kartę z najtańszymi Radeonami RX 9060 XT, które też da się (nawet lepiej) podkręcać. To czyni zakup droższych modeli RTX 5050 zupełnie absurdalnym (jeżeli miałbym to oceniać).

Pomiar wydajności GeForce RTX 5050 po podkręceniu

3DMark Steel Nomad 
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC		 3768
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 3333
GeForce RTX 5050 - OC
(150 MHz / 1250 MHz)		 2441
GeForce RTX 5050
ustawienia domyślne		 2298
  
3DMark Speed Way 
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Gigabyte Aorus Elite		 3609
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC		 2988
GeForce RTX 5050 - OC
(280 MHz / 2176 MHz)		 2690
GeForce RTX 5050
ustawienia domyślne		 2519

Dodatkowe 6-7% wydajności to nie jest coś, co z łatwością odczujemy w grach, choć przynajmniej nie wzrasta przy tym znacząco pobór energii. Ogólnie karta nie korzysta w ogóle z zasilania przez płytę główną i cała energia jest dostarczana przez wtyczkę 8-PIN, jako że nie wykracza to poza jej specyfikację. Na poniższym wykresie warto odnotować, że wielokrotnie wspominany w recenzji Radeon RX 9060 XT 8 GB pobiera blisko 40% więcej energii (dodatkowe 50 W), co nie jest całkowicie pomijalną wartością. Natomiast starszy RTX 3050 oraz nieco świeższy RTX 4060 pobierają dokładnie tyle samo energii, co nowy RTX 5050. Tego ostatniego za to należy pochwalić za rekordowo niski pobór energii w spoczynku - możliwe, że część funkcji Max-Q została aktywna, gdy NVIDIA przenosiła ten mobilny GPU na osobne PCB ;)

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]
Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 128
NVIDIA GeForce RTX 5050
MSI Ventus 2X		 129
AMD Radeon RX 6600 
PowerColor		 135
NVIDIA GeForce RTX 5060
Gigabyte Aorus Elite		 156
Intel ARC B570
Asrock Challenger		 159
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 160
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
MSI Ventus 2X		 161
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix		 169
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Asus TUF Gaming OC		 171
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Gigabyte Gaming OC		 183
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 185
Intel ARC B580
Intel Limited Edition		 187
AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC		 192
AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse		 202
NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC		 205
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition		 215
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition		 220
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC		 226
AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure		 243
AMD Radeon RX 7800 XT
AMD Ref.		 245
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition		 250
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY XLR8		 275
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition		 289
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X		 290
AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX ref.		 292
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus X3		 299
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition		 303
AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.		 305
AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure		 319
NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition		 344
AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.		 350
NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X		 375
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition		 409
NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition		 562

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]
Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5050
MSI Ventus 2X		 97
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 97
NVIDIA GeForce RTX 5060
Gigabyte Aorus Elite		 103
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
MSI Ventus 2X		 107
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA Founders Edition		 107
Intel ARC B570
Asrock Challenger		 111
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Asus TUF Gaming OC		 114
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
Asus Pheonix		 118
Intel ARC B580
Intel Limited Edition		 130
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 132
AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC		 133
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition		 157
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition		 160
NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC		 161
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition		 172
AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse		 176
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY XLR8		 178
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC		 187
AMD Radeon RX 7800 XT
AMD Ref.		 193
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus X3		 193
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X		 202
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition		 205
AMD Radeon RX 7900 GRE
XFX ref.		 215
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition		 215
NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition		 217
AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure		 231
AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure		 263
NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X		 269
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition		 283
AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.		 293
AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.		 335
NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition		 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]
Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5050
MSI Ventus 2X		 7
Intel ARC B570
Asrock Challenger		 8
AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB
Gigabyte Gaming OC		 8
Intel ARC B580
Intel Limited Edition		 8
AMD Radeon RX 7700 XT
Sapppire Pulse		 9
AMD Radeon RX 9070
Sapphire Pure		 9
AMD Radeon RX 9070 XT
Sapphire Pure		 9
NVIDIA GeForce RTX 5060
Gigabyte Aorus Elite		 10
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA Founders Edition		 10
AMD Radeon RX 7600 XT
Gigabyte Gaming OC		 10
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA Founders Edition		 10
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
NVIDIA Founders Edition		 10
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Asus TUF Gaming OC		 11
AMD Radeon RX 7800 XT
AMD Ref.		 11
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA Founders Edition		 11
AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Ref.		 11
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
PNY XLR8		 11
AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Ref.		 11
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
MSI Ventus 2X		 12
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X
KFA2 1-Click OC		 12
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
MSI Ventus X3		 12
NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA Founders Edition		 14
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MSI Ventus 3X		 15
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
NVIDIA Founders Edition		 15
NVIDIA GeForce RTX 4070
KFA2 1-Click OC		 16
AMD Radeon RX 7900 XTX
AMD Ref.		 16
NVIDIA GeForce RTX 5090
NVIDIA Founders Edition		 16
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA Founders Edition		 19
NVIDIA GeForce RTX 3080
MSI Suprim X		 28

Ventus Ventusowi nierówny

Zanim przejdę do podsumowania, pozwólcie jeszcze, że w dwóch akapitach opiszę testowaną konstrukcję od MSI. Przede wszystkim Ventus X2 w przypadku RTX 5050 jest znacznie bardziej okrojonym chłodzeniem niż tak samo nazwany Ventus X2, którego miałem okazję poznać przy okazji testów RTX 5060 Ti 8 GB. Chłodzenie jest krótsze, lżejsze i korzysta z jednego tylko ciepłowodu (ułożonego w kształt litery S). Backplate jest plastikowy, a sama karta zdaje się nic nie ważyć. W rezultacie, co prawda, zmieści się nawet do bardzo ciasnych zestawów PC, ale jej kultura pracy pozostawia nieco do życzenia.

MSI GeForce RTX 5050 Ventus X2 - front
Względem GeForce RTX 5060 Ti 8 GB Ventus 2X MSI w przypadku RTX 5050 ścisnęło nieco wentylatory, aby karta była krótsza.

Karta podczas testów osiąga relatywnie wysokie temperatury 69*C, co byłoby nawet akceptowalne, gdyby jednocześnie układ chłodzenia był cichy, a do takich zdecydowanie nie mogę go zaliczyć. Nadal daleko tu do hałasu generowanego przez laptopy, ale też nie liczcie na granie w ciszy. Po podkręceniu wiele się nie zmienia, jako że karta nadal musi odprowadzić podobną ilość ciepła. Ogólnie układ chłodzenia oceniam na wystarczający i adekwatny do segmentu cenowego, w którym się znajduje - osobiście z pewnością nie dopłaciłbym do lepszego chłodzenia, jako że taka dopłata jeszcze bardziej zredukuje dystans cenowy do najtańszych RX 9060 XT 8 GB.

MSI GeForce RTX 5050 Ventus X2 - backplate
Mimo że karta jest bardzo krótka, MSI zdołało część backplate zrobić z perforacją dla lepszej wentylacji.

GeForce RTX 5050 byłby wyśmienitą kartą, ale nie w tej cenie

Podchodząc do testów nowego RTX 5050 siłą rzeczy wiedziałem czego się spodziewać - karta co prawda nie miała hucznej premiery, ale tak czy owak została w ciągu pierwszych 2-3 tygodni obecności na rynku dosyć dobrze sprawdzona przez zachodnie media. Po cichu liczyłem na to, że moje testy na nieco nowszych sterownikach wykażą lepsze rezultaty, albo że odkryję jakiś głębszy sens istnienia tej karty, ale niestety nic takiego się nie wydarzyło. GeForce RTX 5050 to właśnie taka karta “fifty-fifty” - z jednej strony jest jedną z najszybszych i z pewnością najnowocześniejszą kartą w cenie “około 1000 zł”, ale z drugiej strony absurdem jest nie dopłacić tych 200 zł do karty z “60” w nazwie. A jeżeli już musimy aż tak oszczędzać to obecnia za 900 zł można kupić Intel ARC B570 z 10 GB vRAM, który sumarycznie oferuje identyczną wydajność, ale bez wsparcia dla DLSS 4. 

MSI GeForce RTX 5050 Ventus X2 - z lotu ptaka
Może i nie imponuje wydajnością, ale za to w nazwie ma RTX.

Owszem - można na RTX 5050 bardzo przyjemnie pograć nawet w najnowsze tytuły, ale tylko pod warunkiem, że nie zależy nam na oglądaniu gier w pełnej okazałości graficznej. Choć dodam, że testy w Średnich ustawieniach często nie ustępowały aż tak bardzo w kwestii oprawy testom na ustawieniach Ultra - dopiero aktywacja Path Tracingu diametralnie wpływa na oprawę, ale to funkcja w praktyce zarezerwowana obecnie tylko dla kart z wyższego segmentu. Tak samo mógłbym tu ponarzekać na niedzisiejsze, a przynajmniej nieprzyszłościowe 8 GB vRAM, w jakie wyposażono tę kartę, ale w zasadzie to rzadko pamięć limitowała kartę - za wyjątkiem może próby aktywacji DLSS Multi Frame Generation, jeżeli nie obniżylismy mocno ustawień tekstur. 

MSI GeForce RTX 5050 Ventus X2 - z tyłu
Są sytuacje w których RTX 5050 ma nieco sensu, ale nie ma ich wiele.

Podsumowując - jeżeli szukacie taniej i nowej karty graficznej, która ma sens w świeżych grach, to GeForce RTX 5050 spełnia ten warunek. Problem w tym, że nie czyni to z niego karty godnej polecenia i jeżeli jakkolwiek możecie dopłacić do RTX 5060 lub tym bardziej RX 9060 XT 8 GB, to stanowczo warto to zrobić (a jeżeli nie, to lepiej już wybrać tańszego B570). Wyjątkiem będą gracze, których interesuje tylko wydajność w grach e-sportowych i celują w bardzo wysoki FPS - tutaj nowy RTX 5050 to, jak na ironię, faktycznie dobra opcja i wspomniane 200-300 zł zdecydowanie lepiej przeznaczyć na szybszy CPU, gdy mocno ogranicza nas budżet. W takich grach też całkowicie nie radzą sobie karty Intela, co ponownie wskazuje na nową kartę NVIDII jako najlepszy wybór. Pozostaje jeszcze pytanie, czy przypadkiem ten “wyjątek” nie dotyczy znacznej większości nabywców kart z tego segmentu cenowego.

Moja ocena GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB w niskim segmencie cenowym

52% 2.6/5

Warto kupić jeżeli:

  • Grasz w gry kompetytywne i liczy się każdy grosz;
  • Nie przeszkadza ci granie na średnich ustawieniach.

Nie warto kupować jeżeli:

  • Możesz dopłacić do karty 200-250 zł;
  • Zależy Ci na wykorzystaniu DLSS 4 Multi Frame Generation;
  • Chcesz grać w najwyższych ustawieniach i/lub w QHD;
  • Chcesz używać komputera do pracy kreatywnej;
  • Masz starszego PC z PCI-E 3.0 (które dodatkowo obniży wydajność tej karty).

