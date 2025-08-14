MSI Cyborg 15 to jeden z najtańszych laptopów do gier z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5050. Sprawdziłem, na co pozwala sprzęt za nieco ponad 4 tys. zł.

Mówi się, że laptop do gier wcale nie musi być drogi. Trzeba jednak liczyć się z pewnymi kompromisami – to zrozumiałe, bo przecież nikt rozsądny nie będzie oczekiwał od podstawowego modelu najwyższej wydajności i wszystkich zaawansowanych funkcji. Pytanie tylko:chyba na jak duży kompromis można pójść w 2025 roku? Postanowiłem to sprawdzić w praktyce.

Wybrałem najnowszą wersję laptopa MSI Cyborg 15 – jednego z najtańszych modeli wyposażonych w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5050. W polskich sklepach można go kupić za nieco ponad 4 tys. zł. Cena może kusić graczy, zwłaszcza tych z ograniczonym budżetem, ale czy sprzęt ten rzeczywiście jest wart zakupu?

Z pozoru niepozorny

Cyborg to jeden z tych laptopów, który ma przyciągnąć uwagę graczy. Na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorny, ale warto mu się bliżej przyjrzeć – ma szansę zainteresować osoby poszukujące nietuzinkowego sprzętu.

Z zewnątrz jednym z elementów, który zdradza zastosowanie Cyborga jest aluminiowa pokrywa matrycy z logo MSI Gaming

Z zewnątrz Cyborg utrzymany jest w eleganckiej, stonowanej stylistyce, więc początkowo nie wyróżnia się niczym szczególnym. Wnętrze prezentuje się jednak znacznie ciekawiej. Uwagę zwraca nietypowe, półprzezroczyste wykończenie palmrestu oraz klawiatura z 4-strefowym podświetleniem RGB LED.

Nad ekranem znalazła się mechaniczna przesłona kamery, więc będziemy mieli pewność, że nikt nas nie podgląda

Laptop wyposażono w 15,6-calową matrycę - producent podaje, że jest to panel typu IPS, jednak w rzeczywistości jest to matryca AVHA (AUO B156HAN15.1). Ekran oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz, co docenią miłośnicy dynamicznych gier akcji. Trzeba jednak pamiętać, że panel charakteryzuje się stosunkowo niską jasnością (250 cd/m²), więc w silnym świetle słonecznym czytelność obrazu może być ograniczona.



Do dyspozycji oddano złącze audio, port USB typ C, port USB i wyjście HDMI. Na końcu znajdziemy złącze do podłączenia zasilacza



Po drugiej stronie przewidziano złącze zabezpieczające Kensington Lock, złącze RJ45 i drugi port USB

Klawiatura jest dość wygodna, choć ja do jej "wyczucia" wymagałem kilku chwil przyzwyczajenia. Na pochwałę zasługują również głośne głośniki – wprawdzie nie zastąpią słuchawek, ale oferują donośny dźwięk i całkiem mocny bas. Do rozgrywki czy oglądania filmów powinny w zupełności wystarczyć.

Do dyspozycji użytkownika oddano standardowy zestaw portów. Po jednej stronie znajdziemy złącze combo audio (słuchawki/mikrofon), port USB 3.2 Gen2 typu C 20 Gb/s (obsługujący przesyłanie obrazu przez DisplayPort i ładowanie w standardzie Power Delivery 3.0), klasyczny port USB 3.2 Gen2 oraz wyjście HDMI 2.1. Po drugiej stronie umieszczono drugi port USB 3.2 Gen2, złącze sieciowe RJ45 oraz gniazdo zabezpieczające Kensington Lock. Nie zabrakło także bezprzewodowej łączności Intel Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

Mamy tutaj do czynienia z klasyczną, 15,6-calową konstrukcją o wadze nieco ponad 2 kg. Nie jest to najlżejszy laptop, ale bez problemu zmieści się do plecaka, co umożliwia wygodne przenoszenie. Dobra informacja jest taka, że dołączony do zestawu zasilacz jest całkiem kompaktowy, więc też będzie można go łatwo zabrać w podróż.

Podstawowa konfiguracja

Producent udostępnił mi konfigurację MSI Cyborg 15 B2RWEKG-044XPL — najtańszą wersję nowego Cyborga. Wersja z podstawowymi podzespołami może przyciągnąć graczy z mniej zasobnym portfelem. Co otrzymujemy zatem za ok. 4 tys. zł?



Procesor Intel Core 5 210H połączono z 16 GB (2x 8 GB) pamięci RAM - producent zastosował moduły DDR5-5600, które w praktyce działają w trybie DDR5-5200 (maksymalnej obsługiwanej przez procesor)

W środku znajduje się procesor Intel Core 5 210H — pomimo zmienionego oznaczenia jest to w praktyce odświeżona wersja układu Intel Core i5-12450H z generacji Raptor Lake. Procesor współpracuje z 16 GB pamięci DDR5-5200 w konfiguracji dwukanałowej (dwa moduły po 8 GB), co poprawia wydajność, ale jednocześnie utrudnia rozbudowę do 32 GB, ponieważ konieczna będzie wymiana obu kości.



Karta graficzna GeForce RTX 5050 pracuje z limitem mocy 45 W

Największą ciekawostką jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5050 — najniższy model z nowej generacji Blackwell. Układ ten pracuje z ograniczonym limitem mocy, wynoszącym maksymalnie 45 W (z Dynamic Boost). Oznacza to, że jego wydajność będzie niższa niż w wersjach z wyższym limitem mocy — warto przy tym pamiętać, że dostępne są warianty tego układu z limitem sięgającym nawet 115 W. W zamian karta generuje mniej ciepła i wymaga mniej rozbudowanego systemu chłodzenia.



Mimo zastosowania dodatkowego chłodzenia, przy mocnym obciążeniu dysk osiąga dosyć wysokie temperatury

Na dane przewidziano dysk SSD o pojemności 512 GB. W testowanym egzemplarzu znalazł się model Western Digital PC SN5000S - jest to budżetowy nośnik korzystający z interfejsu PCI-Express 4.0 x4 oparty na pamięciach QLC NAND – maksymalne transfery sekwencyjne przekraczają 6000 MB/s przy odczycie i 4000 MB/s przy zapisie. W razie potrzeby można go łatwo wymienić na inny dysk SSD PCIe 4.0 x4 w formacie M.2 2280. Szkoda jednak, że na płycie głównej nie przewidziano drugiego slotu M.2 na dodatkowy nośnik SSD.



Dostęp do wnętrza laptopa wymaga odkręcenia kilku śrubek oraz demontażu plastikowej osłony



Moduły pamięci RAM schowano pod blaszaną osłoną. Obok znalazł się dysk SSD z płaską płytką wspomagającą odprowadzanie ciepła



Ciepło z procesora i karty graficznej odprowadza system chłodzenia oparty o kilka miedzianych ciepłowodów i wentylator

Wnętrze laptopa ukryto pod obudową z tworzywa sztucznego. W razie potrzeby można ją łatwo zdjąć – wystarczy odkręcić kilka śrubek i delikatnie podważyć pokrywę (jest ona mocowana na zatrzaski). Po jej zdjęciu zyskujemy dostęp do podzespołów, dzięki czemu bez problemu wymienimy dysk SSD oraz moduły pamięci RAM (te znajdują się pod metalową osłoną).

Model MSI Cyborg 15 B2RWEKG-044XPL Ekran 15,6 cala AHVA - 1920×1080 px 144 Hz (250 cd/m²) Klawiatura Pełnowymiarowa

(4-strefowe podświetlenie RGB LED) Kamera HD (30fps@720p) Głośniki 2x 2W Procesor Intel Core 5 210H

(8 rdzeni/12 wątków - 4/8 P-Core + 4/4 E-Core) Pamięć RAM 2x 8 GB DDR5-5600 CL50@DDR5-5200 CL42 SO-DIMM Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5050 (45W TGP)

Zintegrowana Intel Graphics Dysk SSD Western Digital PC SN5000S 512 GB

(PCIe NVMe 4.0 x4 - M.2 2280) Porty 1x typ C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort/ Power Delivery 3.0)

2x typ A USB3.2 Gen2

1x HDMI 2.1 (4K @ 60Hz)

1x audio jack Sieć GbE LAN, Wi-Fi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.3 Bateria 55,2 Wh (Li-Pol 4-komorowa) Zasilacz 120 W (20V/6A) Wymiary/waga 360 x 246 x 23,2 mm / 2,1 kg System operacyjny brak Cena w dniu pisania tekstu 4349 zł

Warto jednak zaznaczyć, że model MSI Cyborg 15 dostępny w polskich sklepach sprzedawany jest bez systemu operacyjnego, więc trzeba go nabyć we własnym zakresie. Jeśli nie posiadacie licencji w wersji BOX, należy doliczyć około 500 zł, co znacząco podnosi całkowity koszt zakupu laptopa. System trzeba też zainstalować samodzielnie.

Jak się sprawdza?

Jak sprawdza się laptop MSI Cyborg 15 B2RWEKG-044XPL w praktyce? Korzystałem z niego przez kilka dni i mogę podzielić się swoimi wrażeniami, które pokażą zarówno mocne, jak i słabe strony tego modelu.



Aplikacja MSI Center pozwala na monitorowanie parametrów, ale też wybór trybów zasilania



Tryb Inteligencja automatyczna pozwala automatycznie dostosować parametry laptopa, gdy uruchomimy na nim grę, a przy niskim poziomie baterii przełączyć do energooszczędnego trybu ECO-cichy

Producent przewidział cztery tryby zasilania: Ekstremalna Wydajność, Zrównoważony, ECO Cichy oraz Inteligencja automatyczna (AI). Umożliwiają one dostosowanie parametrów laptopa – wydajności, ale też poboru mocy, co przekłada się również na generowany hałas i czas pracy przy zasilaniu bateryjnym.



W trybie Ekstremalna Wydajność można zwiększyć taktowanie procesora graficznego i pamięci, a także dostosować prędkość obrotową wentylatora

Z moich obserwacji wynika, że tryby Zrównoważony oraz Inteligencja automatyczna oferują bardzo podobną wydajność i czas pracy na baterii, jednak generują dość głośny hałas sięgający 48 dBA. Najcichszą i najbardziej energooszczędną opcją jest tryb ECO, który podczas intensywnej pracy osiąga ok. 37 dBA (mówimy zatem już o akceptowalnym poziomie hałasu), ale ogranicza płynność animacji do 30 kl./s, co może obniżyć komfort grania.

Wydajność w grach

GeForce RTX 5050 to najsłabszy przedstawiciel generacji Blackwell, zaprojektowany z myślą o graniu w rozdzielczości 1080p. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z dość mocno „skręconą” wersją, której możliwości ograniczono limitem mocy wynoszącym 45 W.

Jak więc nowy Cyborg radzi sobie w grach? Sprawdziłem to na przykładzie trzech tytułów: Cyberpunk 2077 – jako reprezentanta nowszych, wymagających produkcji, DiRT 5 – jako starszej gry o mniejszych wymaganiach sprzętowych oraz Counter-Strike 2 – popularnej gry e-sportowej. Warto zaznaczyć, że wyniki w trybie ECO należy traktować raczej jako ciekawostkę, ponieważ laptop ogranicza w nim płynność animacji do 30 FPS.

Wszystkie testy przeprowadziłem przy podłączonym zasilaczu.

Cyberpunk 2077 (1080p, RT Niskie)

[fps] więcej = lepiej

Ekstremalna wydajność 58

50 Zrównoważony 58

49 AI 58

49 ECO 28

21 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Aby uzyskać płynną animację, konieczne było obniżenie detali do niskiego poziomu z włączonym Ray Tracingiem. Warto jednak zauważyć, że tryby Zrównoważony i AI zapewniają tutaj praktycznie identyczne osiągi.

DiRT 5 (1080p, High)

[fps] więcej = lepiej

Ekstremalna wydajność 75

65 Zrównoważony 75

65 AI 75

65 ECO 30

30 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Mimo że to starsza gra, dla zachowania płynności musiałem ustawić detale na wysoki poziom (jest jeszcze ultra wysoki). Podobnie jak w przypadku Cyberpunka, przełączenie na tryb Zrównoważony lub AI nie spowodowało spadku wydajności.

Counter-Strike 2 (1080p, średnie)

[fps] więcej = lepiej

AI 250

113 Ekstremalna wydajność 244

118 Zrównoważony 234

108 ECO 30

30 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Testy przeprowadziłem w trybie predefiniowanego presetu „średnie”. Co ciekawe, tryb AI zapewnił tutaj nieco lepsze wyniki niż tryb Ekstremalna wydajność, natomiast tryb Zrównoważony oferował minimalnie gorszą płynność animacji.

Wydajność w zastosowaniach kreatywnych

Przy okazji sprawdziłem też, jak laptop radzi sobie w zadaniach typowo procesorowych. Byłem jednak przygotowany, że Core 5 210H nie należy do demonów wydajności - jednostka oferuje 4 rdzenie/8 wątków wydajniejszego typu (P-Core) oraz 4 rdzenie/4 wątki energooszczędne (E-Core). Do testów wykorzystałem benchmark Cinebench 2024, który mierzy wydajność procesora w trybie jedno- i wielowątkowym. Podobnie jak w przypadku gier, testy przeprowadziłem po podłączeniu laptopa do zasilacza.

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Ekstremalna wydajność 626 AI 562 Zrównoważony 561 ECO 267

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Ekstremalna wydajność 108 Zrównoważony 108 AI 108 ECO 92

Najlepsze rezultaty uzyskałem w trybie Ekstremalna wydajność. Przełączenie na tryb Zrównoważony lub AI powodowało spadek mocy w testach wielowątkowych o około 10%, natomiast w trybie ECO wydajność spadała już o ponad połowę w trybie wielowątkowym i o ok. 15% w trybie jednowątkowym.

Czas pracy na baterii

Na koniec sprawdziłem, jak laptop działa na wbudowanej baterii przy maksymalnej jasności ekranu (100%). W tym celu wykorzystałem benchmark PCMark 10, który mierzy czas pracy na baterii w różnych typowych scenariuszach. Wybrałem tryb grania oraz Modern Office, który symuluje codzienne czynności zawodowe, takie jak pisanie, przeglądanie stron internetowych i wideokonferencje.

Czas pracy na baterii – granie

[godziny/minuty] więcej = lepiej

ECO 1h 32m AI 1h 07m Ekstremalna wydajność 1h 07m Zrównoważony 1h 02m

Granie to jeden z najbardziej wymagających scenariuszy, dlatego czas pracy jest tutaj bardzo krótki — w trybach ekstremalnej wydajności, zrównoważonym i AI laptop wytrzymuje nieco ponad godzinę. W trybie Eco czas ten wydłuża się do półtorej godziny, choć płynność animacji jest wtedy ograniczona do 30 kl./s.

Czas pracy na baterii – codzienna praca

[godziny/minuty] więcej = lepiej

ECO 4h 47m Ekstremalna wydajność 3h 28m AI 3h 15m Zrównoważony 2h 52m

W trybie codziennego użytkowania laptop działa dłużej, ale wyniki nadal nie są imponujące — około 3 godziny w trybach zrównoważonym i AI oraz prawie do 3,5 godziny w trybie ekstremalnej wydajności. Przełączenie na tryb energooszczędny pozwala wydłużyć ten czas prawie do 5 godzin.

Laptop wielu kompromisów

W tanim laptopie do gier cena nie bierze się znikąd, więc siłą rzeczy trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami. W przypadku nowego Cyborga tych kompromisów jest sporo… A biorąc pod uwagę, że laptop z systemem operacyjnym kosztuje już prawie 5 tys. zł, nie jest to najbardziej opłacalny zakup.

Na pochwałę zasługuje ogólna jakość wykonania sprzętu. Widać, że mamy do czynienia z solidną konstrukcją, która z pewnością może się spodobać. Oryginalna stylistyka i podświetlana klawiatura na pewno przypadną do gustu graczom. Dodatkowo, szybki ekran docenią miłośnicy dynamicznych gier akcji.

Gorzej prezentuje się kwestia podzespołów. W środku znajdziemy dość przestarzały procesor. Pamięć RAM działa w szybkim trybie dwukanałowym, jednak specyfikacja procesora wymusza ustawienie gorszych parametrów. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5050 jest nowa, ale mocno ograniczona pod względem wydajności.

Nowy Cyborg pozwoli na granie w nowsze tytuły, ale przy bardziej wymagających grach konieczne będzie obniżenie detali. Trzeba też liczyć się z głośnym chłodzeniem oraz stosunkowo krótkim czasem pracy na baterii. W budżecie 4-5 tys. zł znajdziemy konstrukcje oferujące dużo lepsze parametry np. z procesorem Intel Core i7-13620H i kartą graficzną GeForce RTX 5060.

Warto kupić, jeśli:

szukasz laptopa o oryginalnej stylistyce

zależy Ci na tanim laptopie z szybkim ekranem

nie zależy Ci szczególnie na wysokiej wydajności

Nie warto kupować, jeśli: