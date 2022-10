Jeśli telefon działa wolno, warto przeprowadzić czyszczenie Androida oraz cache aplikacji. Znajdziesz tutaj porady jak wyczyścić pamięć telefonu oraz kilka przydatnych aplikacji do tego procesu.

Czyszczenie telefonu - dlaczego warto czyścić pamięć?

Warto zdawać sobie sprawę, że ciągłe gromadzenie śmieci nie tylko zmniejsza wolne miejsce, ale przede wszystkim może wpływać na spowolnienie działania smartfona. Dotyczy to każdego urządzenia mobilnego niezależnie od systemu, producenta i ceny, aczkolwiek najbardziej podatne są tanie smartfony z Androidem. Dlatego, że często stosuje się w nich wolniejszą pamięć masową, mniej RAMu i procesor o mniejszej wydajności. Jednak w praktyce nawet najlepsze smartfony będą działały wolniej jeśli ich pamięć będzie zapełniana zbędnymi elementami przez długi czas.

Akcentowaliśmy tę kwestię w cieszącym się dużą popularnością poradniku Jak przyspieszyć Androida, tutaj pochylamy się nad nią dokładniej. Jeśli myślisz o wyczyszczeniu telefonu do zera, to zobacz nasz poradnik jak przywrócić ustawienia fagryczne telefonu, czyli go zresetować.

Jak wyczyścić pamięć telefonu z Androidem?

A zatem, jak pozbyć się śmieci i poprawić działanie telefonu? Najlepiej zacząć od gruntownego wyczyszczenia pamięci smartfona, wliczają w to aplikacje, system i pliki użytkownika.

Dobra wiadomość jest taka, że najprawdopodobniej nie potrzebujesz instalować żadnej dodatkowej aplikacji, bo współczesne smartfony mają już wbudowane choćby najprostsze narzędzia do czyszczenia. W niektórych przypadkach systemowe funkcje czyszczące są natomiast całkiem zaawansowane i kompleksowe.

Czyszczenie pamięci w Androidzie bez nakładki

Nawet w telefonie z czystym Androidem, bez tak zwanej nakładki graficznej znajdziemy podstawową funkcję czyszczenia. Wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie w pozycję Pamięć wewnętrzna i tutaj dotknąć przycisku Zwolnij miejsce. Tutaj mamy opcję szybkiego czyszczenia lub wybrania innych plików, które chcemy usunąć. Funkcja korzysta z domyślnej przeglądarki plików (w czystym Androidzie najczęściej jest to Files by Google).

Czyszczenie pamięci w MIUI

Niektóre narzędzia dodawane przez producentów są bardziej rozbudowane. Dobrym przykładem jest aplikacja Sprzątacz, do czyszczenia pamięci w smartfonach z interfejsem MIUI, czyli Xiaomi, Redmi oraz Poco. To najpopularniejsze modele na naszym rynku.

Przede wszystkim mamy opcję szybkiego skanowania i czyszczenia pamięci, która usunie wszystkie podstawowe śmieci.

Ponadto jest też funkcja dokładnego czyszczenia danych aplikacji oraz plików zajmujących dużo miejsca w pamięci smartfona. W razie potrzeby można nawet zupełnie odinstalować aplikacje, których nie używamy. Często jest tak, że ktoś instaluje jakieś programy by sprawdzić jak działają, a potem zapomina je usunąć. Aplikacja Sprzątacz i powiązana z nią funkcja Dokładne czyszczenie pozwala szybko zidentyfikować aplikacje stare i nieużywane.

Kompleksowym centrum czyszczenia, skanowania i zarządzania jest Panel sterowania. W nim nie tylko uruchomimy Sprzątacza, ale też sprawdzimy czy na telefonie jest wirus lub inne złośliwe oprogramowanie. Zadbamy więc o bezpieczeństwo i szybkość telefonu.

Jak ręcznie wyczyścić dane aplikacji bez dodatkowych programów?

Na smartfonie wchodzimy w Ustawienia, a następnie w Aplikacje (ta opcja może nazywać się różnie, np. Aplikacje i powiadomienia lub Zarządzanie aplikacjami). Tutaj odnajdujemy aplikację której pamięć chcemy wyczyścić i dotykamy jej. Jeśli programu nie widać poszukajmy opcji Wyświetl wszystkie aplikacje.

Teraz otwieramy opcję Pamięć (lub Pamięć wewnętrzna) i dotykamy opcji „Wyczyść pamięć podręczną” lub „Wyczyść miejsce na dane” jeśli chcemy wyczyścić pliki i przywrócić ustawienia aplikacji. Niekiedy ta opcja nazywa się po prostu „Wyczyść dane”. W ten sposób można ręcznie wyczyścić dane wybranej aplikacji, bez konieczności używania programów czyszczących.

Aplikacje do czyszczenia pamięci telefonu. Czy warto?

Jeśli z jakiegoś powodu nie wystarcza Ci systemowa funkcja czyszczenia lub wbudowana aplikacja służąca do tego celu lub po prostu nie chcesz z tego korzystać, są inne opcje. Chodzi o zewnętrzne aplikacje do czyszczenia pamięci smartfona, których jest naprawę wiele.

Polecamy jednak pewną dozę ostrożności. Po pierwsze, standardowe propozycje lądujące w systemie Android (od Google lub dodatkowo od poszczególnych producentów) są aktualnie wystarczające dla większości użytkowników. Po drugie, jak zawsze w przypadku sięgania po dodatkowe oprogramowanie zalecamy jedynie oficjalny sklep Google. A nawet mimo tego lepiej poświęci kilkanaście sekund na sprawdzenie chociażby opinii innych użytkowników i uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych niespodzianek. No i nie da się przy tym wszystkim zaprzeczać, że większość darmowych propozycji oferuje niemal identyczną funkcjonalność i trzeba być też gotowym na reklamy.

CCleaner

Jedną z aplikacji mogących pochwalić się największą popularnością jest bez wątpienia CCleaner. Jest to też dobrze oceniany program do czyszczenia Androida, który skutecznie radzi sobie z usuwaniem zbędnych plików pamięci podręcznej oraz głębszym skanowaniem w poszukiwaniu nietypowych plików, rzadko używanych aplikacji czy nieudanych zdjęć. To darmowa propozycja wyświetlająca reklamy i elementy które mają namówić nas do zakupu wersji płatnej (bez reklam i rozszerzonej o kilka opcji, w tym Harmonogram czyszczenia czy Oczyszczanie szczegółowe).

Phone Cleaner

Również w przypadku Phone Cleaner pod prostym interfejsem skrywa się sporo opcji do wykorzystania. Poza najbardziej nas tutaj interesującym usuwaniem śmieci można też zlecić tej aplikacji czyszczenie powiadomień, usuwanie największych plików czy skanowanie systemu w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Do tego twórcy zdecydowali się dorzucić jeszcze kilka narzędzi do optymalizacji, nie tylko pamięci, ale też np. baterii (chociaż te nie są już szczególnie rozbudowane).

Czy warto czyścić pamięć RAM?

Szybka odpowiedź brzmi: zazwyczaj nie. Pamięć RAM to najszybsza pamięć smartfona, więc powinniśmy z niej korzystać jak najczęściej. Aplikacje uruchamiane z RAM'u będą otwierały się szybciej, niż z pamięci masowej, zwłaszcza jeśli używamy taniego smartfona wyposażonego w moduł eMMC (stosowany coraz rzadziej) zamiast UFS (tu istotne, w jakim standardzie, bo różnią się szybkością).

Poza tym, system Android potrafi sam zarządzać pamięcią RAM i usuwać z niej starsze programy, by zrobić miejsce dla tych, które uruchomiliśmy przed chwilą. Innymi słowy - nie trzeba czyścić RAM'u by przyspieszyć telefon. Zazwyczaj ma to wręcz odwrotny skutek. Nawet jeśli smartfon ma mało pamięci RAM (np. 2 lub 3 GB), to Android będzie po prostu automatycznie opróżniał RAM gdy zabraknie miejsca.

Wymieniając telefon na nowy warto jednak zwrócić uwagę, by miał on przynajmniej 4 GB RAM (w najniższym budżecie), a najlepiej nie mniej niż 6 GB RAM (przy modelach powyżej 1000 złotych). Dokładniej omawialiśmy to w artykule Ile pamięci RAM w telefonie w 2022 roku, do którego również zapraszamy.