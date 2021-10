Odświeżony interfejs ułatwia korzystanie z serwera, a zaktualizowane jądro czyni system QTS 5.0 stabilniejszym, wydajniejszym i przede wszystkim bezpieczniejszym. To rozwiązanie, na którym można polegać.

QTS 5.0 ma ambicje, by odczarować NAS-y. Ich konfiguracja ma być łatwiejsza, korzystanie z nich – wygodniejsze i bezpieczniejsze, a możliwości – większe niż kiedykolwiek wcześniej. Brzmi świetnie, ale jak QNAP zamierza to zrobić? Przeprowadzając gruntowny remont tak w środku, jak i na zewnątrz. Zaktualizował linuksowe jądro swojego serwerowego systemu i wykorzystał sztuczną inteligencję, aby zoptymalizować i zautomatyzować procesy, a z wierzchu postarał się o odnowiony interfejs.

Nowy QTS 5.0 to nowe jądro Linux…

Zacząć wypada od źródła, czyli w tym przypadku jądra, które doczekało się aktualizacji do nowszej wersji. Konkretnie jest to kernel Linux 5.10. Na jego wdrożeniu QTS zyskał między innymi obsługę ulepszeń AMD i zintegrowanych chipów graficznych. Przyspieszenie jest realnie widoczne – wystarczy zerknąć na poniższe tabelki:

Wzrost wydajności odnotowano też w przypadku pamięci podręcznej nośników NVMe SSD z włączoną akceleracją.

A z nowym jądrem Linux przychodzi większe bezpieczeństwo

Przede wszystkim jednak poprawki zaowocowały zwiększonym bezpieczeństwem. W tym miejscu warto wspomnieć o wbudowanym, open-source’owym protokole WireGuard VPN (słynącym z niezawodności i niskiej zasobożerności). Umożliwia on ukrycie aktywności w sieci w prosty i szybki sposób. Wraz z QVPN 2.0 daje to szansę na utworzenie bezpiecznego połączenia z serwerem – kluczowego do bezpiecznej pracy z różnych lokalizacji poza biurem.

Aby poprawić bezpieczeństwo QNAP zdecydował się także na wprowadzenie obsługi protokołu TLS 1.3. Ponadto można liczyć na automatyczne aktualizacje oprogramowania (o ile będziemy sobie tego życzyć), a dostępu – strzec przy użyciu kluczy SSH. Dzięki temu serwer jest mniej podatny na najróżniejsze sztuczki stosowane przez cyberprzestępców, mające służyć wykradaniu haseł i danych.

Nie bez znaczenia jest również to, że konto administratora jest domyślnie zamknięte. To wszystko razem sprawia, że można czuć się bezpiecznie i bez obaw łączyć się z NAS-em, niezależnie od lokalizacji i warunków.

Zmiany widać już na pierwszy rzut oka

Choć mają olbrzymie znacznie, dostrzeżenie zmian wynikających z aktualizacji jądra, nie należy do najprostszych zadań. Są jednak i takie nowości, które widać już na pierwszy rzut oka. One również są ważne, bo mają realny wpływ na to, czy z serwera korzysta się wygodnie.

Najważniejszą spośród tych nowości jest odświeżony interfejs graficzny. Chociaż już wcześniej należał do wygodnych i intuicyjnych, w wersji oznaczonej numerem 5.0 QTS wchodzi pod tym względem na jeszcze wyższy poziom. Producent zadbał o najdrobniejsze detale, składające się na całość.

Jedną z nowinek jest tablica informacyjna po prawej stronie ekranu. Przeprowadzi cię ona przez kolejne kroki podczas konfiguracji systemu, a później pomoże ci też w trzymaniu ręki na pulsie, komunikując ci najważniejsze spośród wiadomości. To wygodne i w pełni intuicyjne rozwiązanie, dzięki któremu masz pewność, że sytuację masz pod kontrolą.

Z kolei odnajdywanie poszukiwanych aplikacji ułatwiono poprzez dodanie pola wyszukiwarki w górnej części głównego menu, otwieranego przyciskiem w lewym górnym rogu. Mała rzecz, a cieszy.

W pełni płynne doświadczenie

To, że system QTS dostał wydajnościowego kopa zauważymy także podczas zwykłego korzystania z serwera. Jest tak dlatego, że wszelkie akcje i interakcje odbywają się znacznie szybciej i płynniej. Mamy tu na myśli między innymi rozwijanie i zwijanie okien, wciskanie przycisków czy też przełączanie się pomiędzy jedną i drugą aplikacją. Na nic nie trzeba czekać – wszystko zdaje się płynąć.

W kilku słowach wypada również wspomnieć o nowym instalatorze systemu QTS, który przyspiesza tak samą instalację, jak i późniejsze aktualizacje, upraszczając cały proces.

Sztuczna inteligencja rusza na pomoc

W systemie QTS 5.0 producent wprowadził też kilka mniejszych nowości, które pojedynczo może nie robią dużego wrażenia, ale razem składają się na coś świetnego. To między innymi technologia Coral Edge TPU w aplikacji QNAP AI Core, która 10-krotnie przyspiesza rozpoznawanie obiektów na zdjęciach.

To praktyczne rozwiązanie, z którego skorzystasz na przykład w menedżerze zdjęć QuMagie – pomoże organizować zarówno profesjonalne sesje zdjęciowe, jak i fotki z wakacji. Program sam rozpozna uwiecznione obiekty i dokona wstępnej klasyfikacji, aby pomóc ci w utrzymaniu porządku.

Dzięki tej samej funkcji, ale już w aplikacji QVR Face, przyspieszeniu uległo również rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym – na potrzeby firmowych systemów automatycznych opartych na monitoringu wizyjnym. Mamy tu na myśli takie technologie jak automatyczny dostęp do drzwi czy też zarządzanie obecnością w budynkach przedsiębiorstwa. To kolejna funkcja, zwiększająca zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę.

Z QTS będziesz mądry przed szkodą

Jeszcze jednym zastosowaniem dla sztucznej inteligencji jest automatyczny system przewidywania awarii dysków. Mechanizm DA Drive Analyzer (opracowany wspólnie przez QNAP i ULINK Technology) minimalizuje przestoje, pozwalając na podejmowanie odpowiednich działań z wyprzedzeniem.

Rozwiązanie to umożliwia monitorowanie stanu wszystkich nośników. Gdy coś jest nie tak, pojawia się komunikat, dzięki któremu możemy uniknąć niepożądanych zdarzeń. Z interfejsu aplikacji dowiemy się między innymi o przewidywanej żywotności dysków oraz ich aktualnej kondycji.

A gdy chodzi o przesyłanie danych, to w ruch idzie QuFTP – jedna aplikacja, w której znalazło się miejsce na wszystkie zadania związane z protokołem FTP. Serwer wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS dla bezpieczeństwa i pasmo QoS do wygodnego ustawiania ograniczeń. Możliwa jest szczegółowa konfiguracja, z ustaleniem nawet takich detali, jak godziny dostępu. Program pozwala także na automatyzację takich działań, jak na przykład dodawanie znaków wodnych do materiałów wideo i obrazów.

Dostęp zdalny przez TeamViewer

Choć wspominamy o niej na końcu, ta nowinka jest jedną z najciekawszych. QNAP nawiązał współpracę z firmą TeamViewer, której owocem jest możliwość zdalnego zarządzania serwerami NAS za pomocą komputerów z systemem Windows. Aplikacja TeamViewer pozwala na uzyskiwanie dostępu do urządzeń, a następnie monitorowanie ich i zarządzanie nimi. Równocześnie oferuje takie rozwiązania jak maskowanie adresu IP oraz 256-bitowe szyfrowanie sesji. Połączenie jest więc nie tylko szybkie, ale i bezpieczne.

Premiera QTS 5.0

System QTS 5.0 trafi na nowe urządzenia, jak również na kompatybilne modele serwerów NAS, które pracują już w naszych firmach i domach. Będzie to kolejny krok na drodze firmy QNAP do popularyzacji tego typu urządzeń poprzez zwiększanie ich bezpieczeństwa i wygody korzystania z nich, a także ułatwianie zarządzania nimi i ich konserwacji.

Z poprzedniej wersji systemu QTS – a więc z „czwórką” – korzysta na całym świecie ponad 1,7 miliona urządzeń, z czego ponad 876 tysięcy to serwery domowe.

