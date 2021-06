Przechowywanie i udostępnianie danych jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a danych tych przybywa teraz jeszcze szybciej. Swoją odpowiedź na te trendy przygotowała firma Synology.

Trzy puzzle, by stworzyć całość

Synology ewidentnie chce zaspokoić potrzeby użytkowników względem przechowywania i przetwarzania danych, jakie by one nie były. Oferuje różne modele biznesowe i różne rozwiązania, wychodząc naprzeciw stawianym wyzwaniom związanym z infrastrukturą czy takim lub innym wymaganiom. Zmniejsza barierę wejścia, oddając do dyspozycji trzy opcje:

lokalny serwer NAS,

usługę SaaS

i chmurę hybrydową.

Podstawą jest oczywiście lokalny serwer NAS. Mieliśmy w ostatnich latach okazję przetestować kilka modeli tego producenta i za każdym razem atutami były: wysoka wydajność, optymalna przepustowość, dbałość o bezpieczeństwo oraz szerokie opcje rozszerzeniowe. Do tego od niedawna Synology oferuje też własne dyski, wychodząc z założenia, że „niezawodność wymaga przewidywalności”, jak powiedział nam w marcu Przemysław Biel, którego stanowisko w firmie to Senior Key Account Manager Poland (Sales Representative).

Tajwański producent oferuje również SaaS, czyli oprogramowanie jako usługę. W takim przypadku użytkownika nie musi interesować właściwie nic – otrzymuje wszystko, czego potrzebuje bez konieczności inwestowania we własny sprzęt czy rozwiązania programowe. To rozwiązanie wydaje się szczególnie atrakcyjne dla użytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw. W tym celu powstała chmurowa platforma C2, ułatwiająca przechowywanie, synchronizowanie i udostępnianie danych.

Synology umożliwia także zintegrowanie chmury prywatnej z chmurą publiczną, które tworzą razem tak zwaną chmurę hybrydową. To sposób na to, by móc na przykład prowadzić testy, przechowywać olbrzymie ilości danych czy uruchamiać wirtualne stacje robocze w chmurze publicznej (bardziej skalowalnej, a przez to tańszej w określonych sytuacjach), a równocześnie zachować bezpieczne miejsce na krytyczne systemy i informacje – „u siebie”.

Połączenie fizycznego serwera NAS i chmury C2 pozwala połączyć właśnie zalety przechowywania lokalnego i działania zdalnego. Takie rozwiązanie jest łatwe do wdrożenia, wysoko skalowalne, a równocześnie tańsze niż sama rozbudowa fizycznych serwerów w biurze. Chmura prywatna daje bezpieczeństwo i pełną kontrolę, ale gorzej wygląda sytuacja z jej rozbudową – na odwrót jest w przypadku przestrzeni w chmurze publicznej.

Nowości Synology – by poprawić bezpieczeństwo i sprostać wymaganiom

Przygotowany przez tę firmę DiskStation Manager 7.0 zwiększy bezpieczeństwo i możliwości administracyjne, a do tego usprawni współpracę w zakresie danych. Z kolei chmurowa platforma C2 zostanie rozszerzona o nowe usługi. To będzie olbrzymi krok naprzód dla serwerów NAS i SAN. Tak przynajmniej widzi to Synology.

DiskStation 7.0 to ogromna aktualizacja. Nadejdzie jeszcze przed końcem czerwca, by usprawnić współpracę i zarządzanie oraz – przede wszystkim – zapewnić użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo. W tym ostatnim kontekście główną rolę odgrywa aplikacja Secure Signin – to nowy system weryfikacji tożsamości, mający sprawiać, że „uwierzytelnianie dwuelementowe będzie proste i łatwe w użyciu”, jak zapewnia sam producent.

DSM 7 to także próba takiego uproszczenia interfejsu i konfiguracji, aby przedsiębiorcy i profesjonaliści mogli liczyć na taką samą łatwość obsługi, co użytkownicy domowi, bez utraty dostępu do zaawansowanych funkcji. Jest między innymi nowy Storage Manager, ułatwiający zrozumienie wszystkiego, co wyświetla się na ekranie. System pomaga również w identyfikacji oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów technicznych.

Przy okazji tej aktualizacji Synology wprowadziło też nowe rozwiązania z zakresu chmury hybrydowej. To Active Insight (wielkoskalowa diagnostyka urządzeń), Hybrid Share (miks elastyczności pamięci C2 Storage i usług lokalnych) oraz C2 Idendity (czyli – cytując producenta – „katalog w chmurze hybrydowej jako usługa upraszczająca zarządzanie domenami w różnych lokalizacjach”).

Mając świadomość sukcesu usługi C2 Storage (stanowiącej zintegrowane i opłacalne ekonomicznie rozwiązanie chmurowe dla użytkowników serwerów NAS), firma Synology przygotowała kolejne elementy układanki: C2 Password zaspokoi potrzeby związane z ochroną haseł, C2 Transfer umożliwi bezpieczne udostępnianie poufnych plików, a C2 Backup pozwoli na tworzenie kopii zapasowych dowolnych punktów końcowych.

Użytkownicy serwerów NAS z DSM 7 mogą tworzyć kopie zapasowe całej swojej infrastruktury – nie tylko danych przechowywanych na serwerach fizycznych i wirtualnych, ale też na komputerach czy zewnętrznych platformach chmurowych pokroju G-Suite czy Microsoft 365.

Spośród pozostałych nowości i usprawnień warto wspomnieć o poprawionej (nawet o 80%) wydajności w RAID 6, (nawet 3 razy) szybszym zapisie zwrotnym pamięci podręcznej SSD, obsłudze protokołu Fibre Channel, monitorze zmian uprawnień czy też nowej opcji aktualizacji: automatyczna tylko w krytycznych przypadkach.

System DSM 7.0 wraz z nowymi rozwiązaniami C2 zadebiutować ma 29 czerwca, przy czym na niektóre nowości możemy poczekać nieco dłużej – kolejna fala nowości jest zaplanowana na połowę lipca.

SaaS i chmura hybrydowa odpowiedzią na zalew danymi

Philip Wong, założyciel i aktualny dyrektor generalny firmy Synology, nie ma wątpliwości, co do tego, że wdrażanie takich rozwiązań jak te spod znaku C2 jest aktualnie kluczowe. – „Duże ilości nieustrukturyzowanych danych są stale generowane w tempie wykładniczym. Tradycyjne scentralizowane wdrożenia pamięci masowej nie są w stanie sprostać stale rosnącym wymaganiom dotyczącym przepustowości i wydajności. Produkty brzegowe w chmurze, takie jak produkty firmy Synology z serii do zarządzania pamięcią masową, są obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rozwiązań na rynku, ponieważ w wyjątkowy sposób spełniają wymagania współczesnych firm”.

Producent, z którego rozwiązań korzysta na świecie ponad osiem milionów klientów domowych i biznesowych, stara się tworzyć jak najbardziej skalowalne i odpowiadające aktualnym potrzebom usługi. Zapowiada również budowę nowych centrów danych, aby obniżyć opóźnienia, a zwiększyć komfort obsługi. – „Cztery lata wdrożenia i eksploatacji naszej usługi w chmurze pozwoliły nam połączyć nasze doświadczenia w zarządzaniu danymi z nowymi technologiami, umożliwiając wprowadzenie innowacyjnych optymalizacji, które pozwolą nam dostarczyć niezawodne, ale niezwykle konkurencyjne cenowo rozwiązanie. Obecnie szukamy ścieżki szybkiej ekspansji na nowe lokalizacje, aby dotrzeć do potencjalnych klientów”.

„DSM 7.0 i nowa rozbudowa C2 pozwalają na realizację nowej wizji Synology w zakresie zarządzania danymi – dodał Philip Wong. – Będziemy kontynuować przekraczanie granic dzięki ściślejszej integracji, dzięki czemu wykorzystamy najlepsze cechy architektury lokalne i chmury”.

Artykuł powstał we wspłpracy z Synology