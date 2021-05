Jaki serwer NAS wybrać? W TOP5 polecamy modele NAS do domu i do małej firmy. Znajdziesz tu dobre NASy 2-dyskowe poniżej 1000 zł, dobry NAS do 1500 zł na duże archiwa oraz bardzo wydajny i dobrze wyposażony 4-dyskowy serwer NAS z HDMI do 3000 zł.

­Aktualny TOP 5 zawiera zarówno serwery NAS do domu, jak i polecane serwery plików NAS do firmy - małej lub średniej. Nie stosujemy tu jednak wyraźnego podziału na produkty do domu i do firmy, bowiem wiele zależy od konkretnych potrzeb. Ostatecznie nawet w warunkach domowych może okazać się przydatny bardzo wydajny NAS czterodyskowy. Analogicznie z kolei nawet średnich rozmiarów firma niekoniecznie będzie potrzebować bardzo rozbudowanego modelu.

Proponowane serwery NAS do domu i do małej firmy:

Wskazówki, jaki NAS do domu lub jaki NAS do firmy, jakie powinien mieć cechy, komu przyda się NAS, znajdziesz w naszym poradniku: Jak wybrać serwer NAS. Natomiast w osobnym rankingu TOP: Jaki dysk do NAS, znajdziecie także nasze rekomendacje konkretnych dysków NAS.

Wybierając modele do poniższego zestawienia, przyjęliśmy też założenie, że skupimy się jedynie na serwerach wielodyskowych oraz w szczególności na tych bardziej funkcjonalnych, wyposażonych w pełnoprawny system operacyjny. Są droższe, ale mają znacznie więcej do zaoferowania. W praktyce można rozpocząć używanie NAS z jednym dyskiem, a w razie potrzeby można łatwo zwiększyć jego pojemność dokładając kolejne dyski. W realnych zastosowaniach zalecamy jednak od razu dosztukować co najmniej dwa dyski, aby dzięki macierzy RAID 1 uzyskać zabezpieczenie przechowywanych danych (na wypadek awarii jednego z dysków). Dwa dyski można również połączyć w macierz RAID 0, aby uzyskać przyspieszenie operacji zapisu i odczytu (w tym przypadku bez zabezpieczeń).

Bardziej rozbudowane serwery NAS, oferujące miejsce na więcej niż dwa dyski, pozwalają tworzyć bardziej zaawansowane macierze (RAID 5/6/10), co dodatkowo pozwoli zabezpieczyć nasze dane, ale również zoptymalizować dostępną przestrzeń dla użytych fizycznie dysków. Warto też mieć na uwadze, iż droższe serwery można w przyszłości rozbudować o dedykowane zewnętrzne magazyny na kolejne dyski, dzięki czemu w łatwy sposób możemy jeszcze bardziej powiększyć rozmiar naszej przestrzeni dyskowej, przyłączonej do sieci.

Niedrogi NAS dwudyskowy do 700 zł

WD My Cloud EX2 Ultra









4,2/5 Listę otwieramy najbardziej domową propozycją, która wbrew pozorom powinna zadowolić znaczną większość użytkowników domowych właśnie. WD My Cloud EX2 nie tylko pozwoli na bezpieczne przechowywanie naszych danych, ale również bez problemu będzie służyć za serwer DLNAA do odtwarzania bezpośrednio z niego filmów czy też muzyki. Urządzenia mobilne mogą (również zdalnie) wykonywać na nim kopie zdjęć oraz filmów (aplikacja My Cloud), a użytkownicy urządzeń Apple otrzymują do dyspozycji funkcję Time Machine, aby na bieżąco dokonywać backupów. Serwer jest banalnie prosty w konfiguracji oraz obsłudze, choć okupione jest to znacznie ograniczoną funkcjonalnością względem pozostałych propozycji. Najważniejsze cechy: Obsługiwana liczba dysków 2 szt.

Porty LAN 1 szt.

Tryby RAID RAID 0, RAID 1, JBOD, łączony, hot swap

Procesor główny (częstotliwość) 1.3 GHz

Pamięć RAM 1 GB Zobacz recenzję

Dobry niedrogi NAS o wysokiej funkcjonalności

QNAP TS-230 - funkcjonalny, ale nadal niedrogi, dwudyskowy NAS









4/5 QNAP TS-230 to jeden z najtańszych NAS, zgodnych z systemem operacyjnym QTS 4.4. Ten fakt daje mu ogromną przewagę nad podobnie wycenioną konkurencją, ze względu na ogrom możliwości, jakie stawia przed użytkownikiem. Warto jednak mieć na uwadze, że ze względu na zastosowany procesor ARM, nie ukazuje on jeszcze pełni potencjału systemu QTS. Bez problemu jednak może służyć za serwer poczty, www czy też wydruku, jednocześnie pełniąc funkcję tradycyjnego NAS. Znakiem rozpoznawczym NAS od QNAP jest obecny tutaj przycisk szybkiego tworzenia kopii urządzenia, podpiętego do przedniego portu. Najważniejsze cechy: Obsługiwana liczba dysków 2 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność dysku 16 TB

Porty LAN 1 szt.

Tryby RAID RAID 0, RAID 1, JBOD

Procesor główny (nazwa) Realtek RTD1296

Pewną alternatywą dla tego modelu może być Synology DS220j pracujący pod kontrolą systemu Synology DSM. W zbliżonej cenie oferuję zbliżoną funkcjonalność oraz wydajność.

Wydajny dwudyskowy NAS z HDMI i pilotem

QNAP TS-251+ - więcej niż tylko NAS









4,5/5 Nieco większy rozmiarem QNAP TS-251 jest również znacznie wydajniejszy, dzięki zastosowaniu czterordzeniowego procesora Intel Celeron 2GHz (do 2.4 GHz w trybie Turbo). Tak duża moc procesora może zapewnić między innymi jeszcze wyższy transfer danych z 256-bitowym szyfrowaniem AES, dochodzący do 200 MB/s (dzięki agregacji łącza – mamy tu bowiem dwa złącza 1GbE). Jest to więc dobra propozycja dla tych z Was, którzy oczekują mocnego zabezpieczenia danych i jednocześnie bardzo szybkiego przesyłania plików.

To, co jednak ten model najbardziej wyróżnia, to jego multimedialność. QNAP korzystając ze zintegrowanego z Celeronem układu graficznego, doposażył ten model w złącze HDMI, dzięki czemu możemy postawić go zaraz obok TV i korzystając z trybu QNAP HybridDesk Station oraz dołączonego w zestawie pilota używać NAS jak odtwarzacza multimediów. Oczywiście to wszystko może mieć miejsce wtedy, gdy nieprzerwanie pełni funkcję NAS. To świetne rozwiązanie dla posiadaczy starszego TV bez obsługi połączenia sieciowego. Może też służyć jako centrum monitoringu dla małej firmy! Najważniejsze cechy: Obsługiwana liczba dysków 2 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność dysku 8 TB

Porty LAN 2 szt.

Tryby RAID RAID 0, RAID 1

Procesor główny (częstotliwość) 2.0 GHz

Pamięć RAM 2 GB

Jeżeli poza aspektem multimediów zależy Wam również na większym bezpieczeństwie oraz pojemności, to polecamy przyjrzeć się (wyraźnie droższemu) testowanemu przez nas QNAP TS-351-2G.

Czterodyskowy NAS do 1800 zł z obsługą 2,5 GbE

QNAP TS-431P3 – odświeżona wersja wyśmienitego NAS









4/5 Jeżeli otoczka multimedialna nie jest dla Was ważna, a serwer ma współpracować z nowymi komputerami, to zdecydowanie warto przyjrzeć się QNAP TS-431P3. Jest to odświeżona wersja modelu polecanego przez nas poprzednim razem. Wśród zmian znalazła się implementacja nowszego standardu prędkości połączenia sieciowego. Jest to zatem odpowiedź na potrzeby coraz większego transferu danych do coraz większej liczby urządzeń jednocześnie. Szybki procesor i dużo pamięci operacyjnej bez problemu pozwolą wykorzystać potencjał wszystkich aplikacji, jakie oferuje system QTS 4.5, ale również wysycą łącze 2,5 GbE (a w rezerwie pozostaje jeszcze jedno 1 GbE do dyspozycji). Jest to też pierwszy na naszej liście dysk z 4 kieszeniami na dyski, dzięki czemu możliwe będzie skorzystanie z zaawansowanych typów macierzy RAID. Jeżeli nawet taka ilość dysków nie będzie wystarczająca, to przy pomocy szybkiego USB 3.2 Gen. 1 można dołączyć nawet dwa dodatkowe magazyny z kolejnymi dyskami. Najważniejsze cechy: Obsługiwana liczba dysków 4 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność dysku 16 TB

Porty LAN 2 szt.

Tryby RAID pojedynczy wolumen, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+spare, RAID 6, RAID 10, JBOD, hot swap

Procesor główny (nazwa) AnnapurnaLabs Alpine AL-324 Cortex-A57

Tutaj jako alternatywę chcemy jeszcze polecić Synology DS620slim, który pozwoli na wykorzystanie od razu 6 dysków i efektywne użycie np. macierzy RAID 6. Jest on jednak odczuwalnie droższy oraz nie obsługuje 2,5 GbE (ale pozwala agregować 2x1 GbE, zatem nie ustępuje znacząco prędkością w przypadku większego ruchu na NAS).

Wydajny czterodyskowy NAS z obsługą do 5 GbE!

QNAP TS-453D – wszystko czego potrzebuje domowy NAS









4,5/5 Ostatnim NAS w cenie, którą można jeszcze uznać za mieszczącą się w segmencie domowym, jest kosztujący 2750 zł QNAP TS-453-4G. W tym przypadku mamy już wszystko w pakiecie. Szybki procesor i dużo pamięci? Jest. Bardzo funkcjonalny system z mnóstwem aplikacji? Jest. Serwer multimedialny lub stacja monitorowania przez złącze HDMI? Jest. Obsługa do 6 dysków z segmentacją wydajności? Jest. Ale jak to „6 dysków”, skoro kieszenie tylko 2? Otóż w środku mamy jeszcze miejsce na dwa dyski SSD M.2, co pozwala skorzystać z QNAP Qtier, czyli wykorzystania SSD do przyspieszenia pracy tradycyjnych macierzy RAID z dysków HDD! Serwer ten posiada również dwa złącza 2,5 GbE, dzięki czemu korzystając z agregacji łącza, możemy uzyskać nawet 550 MB/s prędkości odczytu liniowego! Najważniejsze cechy: Obsługiwana liczba dysków 6 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność dysku 16 TB

Porty LAN 2 szt.

Tryby RAID pojedynczy wolumen, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+spare, RAID 6, RAID 10, JBOD, inny, łączony, hot swap

Procesor główny (nazwa) Intel Celeron J4125

Jeżeli jednak nawet tak nowoczesne rozwiązanie Was nie zadowala, to polecamy przyjrzeć się recenzji QNAP TS-h973AX, który wprowadza do domowych NAS namiastkę tego, co oferują serwery klasy enterprise – chociażby poprzez obsługę systemu plików ZFS. Oferuje również łącznie 9 miejsc na dyski, z opcją stworzenia 3-poziomowej macierzy z różnej prędkości nośników. Tutaj mówimy już również o połączeniu z prędkością 10 Gbps!