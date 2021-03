QNAP TS-h973AX to jeden z tych sprzętów, który do tanich nie należy, ale jednocześnie ma się wrażenie, że powinien być znacznie droższy. Przede wszystkim to pierwszy tak przystępny sprzęt z systemem QuTS Hero, a co za tym idzie, z obsługą systemu plików ZFS. Ale co to daje?

Plusy - Obsługa systemu plików ZFS,; - 9 zatok na dyski (w tym 2x U.2 PCIe NVMe),; - bardzo szybka łączność (10 GbE + 2x 2,5 GbE),; - bardzo szybkie USB (4x USB 10 Gbps),; - solidna i kompaktowa konstrukcja,; - system QuTS Hero kompatybilny z aplikacjami QTS. Minusy - Nieco głośna praca chłodzenia,; - procesor bez akceleracji graficznej,; - brak slotu PCI-E.

Klasyczna konstrukcja skrywająca innowacyjne rozwiązania

Zanim przejdziemy do testów oraz omówienia systemu, typowo dla opisu domowego NAS (a takim mianem nadal można określić QNAP TS-h973AX!) zaczniemy od przyjrzenia się samemu urządzeniu. Jak na QNAP przystało, zabezpieczenie na czas transportu jest wyśmienitej jakości. W zestawie z serwerem otrzymujemy wysokiej klasy przewód sieciowy (cat. 6A) oraz komplet śrubek do montażu dysków w kieszeniach. Dodatkowo w opakowaniu znajdziemy dwa klucze do blokady kieszeni oraz zasilacz o mocy 120 W wraz z przewodem zasilającym.



W tym konkretnym przypadku całkiem na miejscu byłoby dołączenie dwóch kabli sieciowych w zestawie…

Obudowa NAS jest w znacznej większości z plastiku, jednak jest to zdecydowanie wysokiej jakości tworzywo. Przynajmniej jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ponieważ tacki na dyski mają bardziej sterylny wygląd. Tu jednak nadrabia front, dzięki bardziej ozdobnemu panelowi z przyciskami po lewej stronie.



Plastik się nie palcuje, choć dosyć łatwo łapie kurz.

A skoro przy nim jesteśmy, chcemy zaznaczyć jak bardzo nam się spodobało, że QNAP w tym sprzęcie, mimo jego ogromnych aspiracji, nie odciął się od przyziemnych zastosowań domowych użytkowników. Chodzi oczywiście o przycisk szybkiego backupu USB – nadal możemy podpiąć dysk/pendrive i jednym kliknięciem wykonać jego kopię na serwerze.



Kolejności dysków nie trzeba się domyślać, wszystkie zatoki są podpisane.

Jeżeli przyjrzymy się bliżej, to okaże się, że całą przestrzeń pomiędzy kieszeniami a panelem z przyciskami zajmują diody sygnalizujące status pracy każdego z 9 możliwych do obsadzenia dysków, systemu QuTS, aktywności sieci oraz oczywiście zasilania.



Trzeba przyznać, że bardzo zgrabnie ukryto wszystkie diody!

Z boków, tudzież od góry, QNAP TS-h973AX nie jest szczególnie interesujący – ot czarna obła skrzynka, choć trzeba mu oddać, że jest wyjątkowo kompaktowy, jak na ilość dysków, jakie może obsłużyć. Z lewego boku mamy jeszcze małe otwory wentylacyjne dla elektroniki serwera.



Złącze zasilania posiada dosyć nietypową końcówkę - uniwersalny zasilacz nas/NAS nie zbawi w przypadku awarii tego fabrycznego.

Ciekawie się robi, gdy zajrzymy do tyłu – w centrum uwagi momentalnie ląduje olbrzymi wentylator, w jaki QNAP wyposażył swój serwer, korzystając z jego nieco bardziej kwadratowych kształtów. Czy takie rozwiązanie ma sens? W teorii tak – duży wentylator jest w stanie przy mniejszej prędkości, a więc mniejszym hałasie, zapewnić tyle samo przepływu powietrza, co kilka mniejszych. A chłodzenia tu z pewnością przyda się sporo.



Poza portami mamy jeszcze ukryty przycisk resetowania sprzętu oraz uchwyt blokady Kensington Lock.

Największe jednak zaskoczenie czeka na nas, gdy przyjrzymy się bliżej portom. Tych w sumie nie ma wiele, więc wypiszemy wszystkie:

1x USB-C gen.2 (10 Gbps)

2x USB 3.2 typu A gen.2 (10 Gbps)

2x RJ45 2,5 GbE

1x RJ45 10 GbE

1x złącze zasilania

Jak widać, QNAP na złączach nie oszczędzał – nie tylko dostępne mamy pełne 10 GbE w miedzi, ale również dwa dodatkowe porty z obsługą agregacji, więc potencjalnie kolejne 5 GbE przepustowości. Najbardziej jednak niepozorne, ale w praktyce przełomowe, są dla tego typu sprzętu złącza USB – wszystkie są w najnowszym standardzie USB 3.2 gen.2, umożliwiającym przesyłanie plików z prędkością 10 Gbps! A pamiętacie ten port USB z przodu? Tak, on też jest 10 Gbps :)



Od spodu znajdziemy wszystkie adresy MAC, a sam NAS stoi stabilnie na 4 gumowych nóżkach.

Powoli czas zajrzeć do środka, a żeby to zrobić potrzeba wyjąć wszystkie kieszenie. Te w przypadku dysków 3,5” oferują mechanizm szybkiego montażu (bez śrubek). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby do tych kieszeni zamontować dyski 2,5”.



Dyski HDD mocowane są na gumkach, które nieco absorbują drgania.

Ta dowolność nie działa oczywiście w przypadku kieszeni 2,5”, choć te też nie są zupełnie zwyczajne. Zacznijmy od tego, że tych dysków się nie przykręca – montaż polega na zatrzaśnięciu dysku bolcami wchodzącymi w otwory na śruby. Aby taki dysk uwolnić, trzeba go nieco na siłę wypchnąć z ramki we wskazanym miejscu.



W tym ujęciu dobrze widać ogromny wentylator umieszczony za dyskami.

To, co jednak jest tutaj najistotniejsze, to interfejs dysków 2,5” nr 3 i 4. Nie jest to SATA, jak w przypadku poprzednich 7 kieszeni, tylko PCI-E U.2 z obsługą NVMe! Zgadza się – ten niepozorny NAS pozwala bez problemu utworzyć trzypoziomowy system hybrydowy, z wykorzystaniem klasycznych HDD, szybkich SSD SATA oraz ultraszybkich SSD, komunikujących się przez PCI-E! Ale jednocześnie nas do tego nie zmusza – równie dobrze wszystkie 9 kieszeni można wykorzystać do przechowywania danych na zainstalowanych w nich nośnikach.



Można by ponarzekać, że nie przewidziano możliwości dołożenia dysku M.2, albo karty rozszerzeń PCI-E, jednak w pierwszym przypadku brak ten nadrabiają wspomniane złącza U.2, a w drugim mamy do dyspozycji 4 bardzo szybkie złącza USB do podpięcia rozszerzeń.

Po wyjęciu wszystkich dysków ukazuje nam się dostęp do samego serwera. Praktycznie jedyne, z czym możemy wejść w interakcję, to złącza SO-DIMM, aby rozszerzyć pamięć RAM (maksymalnie do 64 GB). W tej kwestii dostępne są dwie wersje QNAP TS-h973AX – jedna z 8 GB i druga z 32 GB zainstalowanymi fabrycznie. I uprzedzamy Wasze pytania – system QuTS bez problemu robi pożytek nawet z tych 8 GB!

Specyfikacja QNAP TS-h973AX

System: QuTS hero 4.5.0 Procesor: AMD Ryzen™ V1500B;

4 rdzenie / 8 wątków;

64-bit x86, taktowanie 2,2 GHz;

szyfrowanie AES-NI Pamięć: 8 GB DDR4 SO-DIMM;

rozbudowa do 64 GB;

dostępne warianty: 8 GB lub 32 GB Ilość zatok dysków: 5 x 3.5" lub 2,5" SATA I/II/III, hot-swap;

2x 2,5" SATA I/II/III, hot-swap;

2x 2,5" U.2 PCI-e x4 NVME, hot-swap Sieć: 2 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbps, funkcja agregacji;

1 x RJ45 10 GbE Złącza dodatkowe: 3x USB 3.2 gen.2 Typu A;

1x USB-C gen 2 Wskaźniki LED: zasilanie, status, dyski, LAN Wyświetlacz LCD: nie Obsługa trybów RAID: JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;

RAIDZ, RAIDZ-2, RAIDZ-3;

możliwość rozszerzenia powierzchni (QNAP TR-004(U)/TR-002) Przyciski: zasilanie, szybkie kopiowanie, reset Wymiary: 182.65 × 224.6 × 224.1 mm Waga: 3.52 kg Środowisko pracy: 0-40 st. C Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 120 W Pobór mocy: Hibernacja 2 W;

Uśpione HDD 41,2 W;

Praca typowa 55.4 W Wake on LAN: tak Współpraca z systemem operacyjnym: Windows, Mac OSX, Linux, Unix Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI;

Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN) System plików: ZFS, EXT4, EXT3, FAT (tylko dysk zewnętrzny);

NTFS (tylko dysk zewnętrzny), HFS+ (tylko do odczytu) Konfiguracja sieci: TCP / IP, stały lub dynamiczny adres Serwer DHCP, dyn. DNS: tak Jumbo Frame: tak Wirtualizacja: tak - certyfikat Citrix, Microsoft, Vmware;

Virtualisation Station, Linux Station, Container Station Usługa Network Discovery: UPnP, SNMP, Bonjour Windows Active Directory: tak oraz LDAP, praca jako kontroler domeny Inne usługi: iSCSI target, serwer poczty, serwery multimediów;

serwer kamer sieciowych, serwer VPN;

klient VPN, DHCP, druku, WWW, PHP/MySQL;

serwer druku, chmura, pakiet APP Center Serwer plików i FTP: FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP, TFTP Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewnętrzny, kopia na inny serwer QNAP;

kopia na inny serwer NAS, obsługa Time Machine Powiadomienie awaryjne: e-mail, SMS, komunikatory Inne usługi: kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył Zarządzanie systemem: poprzez przeglądarkę internetową, Qfidner oraz aplikację mobilną

Konfiguracja QNAP TS-h973AX

Proces konfiguracji testowanego NAS nie odbiega w żaden sposób od tego, co opisywaliśmy przy okazji poprzednich testów sprzętu QNAP – sprowadza się to do pobrania aplikacji QFinder, aby wyszukać NAS w naszej sieci lokalnej, a następnie przejścia przez kreator konfiguracji. Sam system QuTS Hero optycznie nie różni się prawie niczym od QTS 4.4 i nawet oferuje dostęp do tej samej biblioteki aplikacji. Oznacza to na przykład, że otrzymujemy jedno z najbardziej zawansowanych tego typu rozwiązań do zarządzania monitoringiem (QNAP QVR), z licencją na używanie 8 kamer IP (większa ilośc wymaga wykupienia pakietu droższego niż standardowy).

QNAP TS-h973AX może też służyć do bardzo wygodnego zarządzania wirtualnymi maszynami, które na nim uruchomimy. Bez problemu również możemy używać QNAP HybridMount, aby lokalnie pracować na podpiętych usługach chmurowych (jak OneDrive, Google Drive i praktycznie każda inna znacząca chmura). Ogólnie funkcjonalnoscią nie ustępuje w żadnej kwestii poprzednio przez nas testowanym NAS z systemem QTS - co nie oznacza, że to ten sam system - zmiany czają się „pod maską”.

Co to jest system plików ZFS i dlaczego jego wsparcie tak dużo zmienia? Zacznijmy od tego, co już w tytule artykułu zdradziliśmy – wsparcie dla systemu plików ZFS. Jest to system stworzony i rozwijany przez Sun Microsystem (to ci od Oracle). Na rynku funkcjonuje od 15 lat i do dzisiaj uchodzi za najbardziej dojrzały system plików klasy Enterprise. Jego największa zaleta to operowanie na poziomie menadżera wolumenów, dzięki czemu ma świadomość fizycznych dysków, z jakich składa się wolumen, który obsługuje. Takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg zalet, zarówno na tle bezpieczeństwa oraz integralności danych, jak i samej szybkości operowania na całych macierzach dysków.

Po lewej "zwykły" system plików, jak NTFS, który nie jest świadom dysków, z jakich korzysta. Po prawej ZFS, który doskonale zdaje sobie sprawę z segmentacji danych na fizycznych dyskach. Kilka różnych systemów ZFS może korzystać ze wspólnej puli dysków, co przyspiesza działanie każdego z systemów. To, co jeszcze ten system plików wyróżnia na tle całej konkurencji, to zdolność do tworzenia kopii migawkowej z funkcją klonowania (samej siebie) na poziomie puli danych! I to wszystko bez odczuwalnego spowolnienia działania systemu dysków. Samo odbudowywanie macierzy jest również całe rzędy prędkości szybsze, niż ma to miejsce przy klasycznych systemach plików. Takie podejście pozwala tworzyć krytyczne punkty przywracania przed każdą zmianą na serwerze i prace bezpośrednio „na produkcji”, bez obaw o utratę danych lub długi przestój w pracy.

Tak prezentuje się proces automatycznej naprawy danych - ZFS, gdy wykryje uszkodzoną wersję danych w macierzy, samodzielnie w tle dokonuje naprawy - funkcja ta działa dopiero przy podwójnej lub potrójnej parzystości (RAIDZ-2 i wyżej). W praktyce sprowadza się to do możliwości tworzenia macierzy RAIDZ/2/3. Optymalny w przypadku dostępnej dla QNAP TS-h973AX konfiguracji dysków wydaje się RAIDZ-2, oferujący podwójną parzystość, co oznacza, że z 5 osadzonych dysków uzyskamy pulę o pojemności 3 z tych dysków, a nasza macierz będzie odporna na jednoczesne uszkodzenie dwóch z 5 dysków HDD. Jednocześnie ZFS cały czas w tle będzie pilnować, aby żaden z dysków nie posiadał uszkodzonej wersji plików – to kolejna przewaga, jaką oferuje ten system (automatyczne leczenie danych w tle).

Co jeszcze wprowadza QuTS Hero? Liniowość – dużo liniowości

Mowa tu oczywiście o liniowej deduplikacji danych, liniowej kompresji oraz liniowej kompakcji. Pierwsza z tych funkcji znacząco optymalizuje ilość zajmowanego miejsca przez zapisywane na serwerze dane zduplikowane (np. wielokrotne kopie jednej VM). Druga funkcja pozwala odciążyć ilość operacji wejścia/wyjścia wykonywanych przez macierz, co przekłada się na zwiększoną wydajność (np. uruchamianie jednocześnie wielu zduplikowanych VM). Ostatnia z funkcji dotyczy głównie wykorzystania dysków SSD w roli bufora (optymalizacja jego pracy).

Warto też nadmienić znaczne przyspieszenie działania AES-NI w zakresie podpisywania i szyfrowania komunikacji przez protokół SMB 3.0 – to już realny zysk wydajności w typowych firmowych zastosowaniach. Nie bez znaczenia może się też okazać funkcja nadmiarowej alokacji puli – pozwala to w przypadku macierzy z dysków HDD uniknąć fragmentacji przy zapisie dużych danych na mocno zapełnionej puli danych. Dla dysków SSD z kolei przyspiesza samą operację zapisu.



Na schemacie widać, jak te same dane "E" są wciskane (fragmentowane) w luki między pozostałymi danymi, gdy alokacja nie jest aktywna, oraz jak w całości lądują w zarezerwowanym miejscu po prawej stronie, gdy alokacja była aktywna.

QNAP TS-h973AX - test wydajności

Na wstępie tej części należy zwrócić uwagę na hardware, w jaki QNAP wyposażył model TS-h973AX. Jest to pierwszy NAS tego producenta, jaki mamy okazję testować, zbudowany w oparciu o procesor AMD Ryzen V1500 – czterordzeniową (ośmiowątkową), 64-bitową jednostkę o taktowaniu 2.2 GH. Co ciekawe w tym przypadku, to brak zintegrowanego układu graficznego, zatem za dekodowanie i kodowanie video na naszym serwerze w całości odpowiada sam procesor.

Testy kompresji video w locie (serwer Plex) - % użcia CPU

720p->480p 28 720p->240p 19 1080p->720p 84 1080p->480p 71 1080p->240p 56 2160p->1080p 100 2160p->720p 96 2160p->480p 89

Dla zwolenników odtwarzania plików z NAS przez słabe łącze internetowe mamy bardzo dobrą wiadomość, serwer bez problemu radzi sobie z konwersją video w dół. Jedynie przy konwersji największych plików (4K) wystepowały problemy z budoforowaniem. Testy w drugą stronę (dekodowanie bez kompresji) również wykazały, że nawet bardzo duże pliki nie są wyzwaniem dla nowego serwera QNAP. W zasadzie tylko laboratoryjnie przygotowane próbki (30 s filmu ważące ponad 1 GB) okazały się być zbyt obciążające dla wykorzystanego tutaj Ryzena bez zintegrowanego akceleratora grafiki.

Weryfikacja działania liniowej kompresji plików [GB]

Legenda: Obszar zajmowany w NAS

Objętość próbki plików Folder ze zdjęciami 500

500 Folder z nagraniami CCTV

(statyczne kadry) 451,3

501 Folder z kopiami

wirtualnych dysków (VM) 401,9

499,5

Funkcja, jaką oferuje nowy system QuTS Hero, sprawdza się wyśmienicie – wrzucenie na serwer kilkunastu obrazów tej samej wirtualnej maszyny zaowocowało wykorzystaniem znacznie mniejszej przestrzeni po aktywacji liniowej kompresji.

Test przepustowości LAN [MBps]

Legenda Upload

Download 10 GbE 878

1132 2x2,5 GbE 481

551 2,5 GbE 255

285 1 GbE 110

114

Tutaj nieco poniżej oczekiwań wypadło połączenie 10 GbE, ale za to agregacja łączy 2,5 GbE zaskoczyła nas swoim skalowaniem. Wyniki i tak są daleko poza zasięgiem większości konkurencji, która zwykle oferuje w tym segmencie agregację 4x 1 GbE.

Test przepustowości USB 3.2 gen.2 [MBps]

USB-C 3.2 Gen 2 Upload

Download USB-C 3.2 Gen 2 888

896 USB-A 3.2 Gen 1 455

468

W tym przypadku mieliśmy pewien problem, ponieważ nasz redakcyjny dysk (Samsung T7 Touch 1TB) okazał się być wąskim gardłem dla nowego NAS od QNAP… Co ponownie stawia TS-h973AX daleko poza zasięgiem konkurencji w tej cenie.

Testy środowiskowe

Serwer, jak już wspomnieliśmy, jest wyposażony w bardzo duży (14 cm) wentylator, który cały czas pracuje. Podczas pracy potrafi wejść na wyższe obroty, przez co staje się zdecydowanie słyszalny, choć nie na tyle, aby zagłuszyć pracę 5 dysków o wysokiej wydajności. Ogólnie przy pełnym obsadzeniu tego NAS, nie polecamy używania go na biurku obok stanowiska swojej pracy, ale z pewnością nie ma tu mowy o serwerowej klasie hałasu. Pobór prądu również wypadł w granicach tego, o czym w specyfikacji pisze producent.

Pomiar zużycia energii przez QNAP TS-h973AX [W]

5x 8 TB HDD + 2x SATA SSD 2TB + 1x U.2 SSD 512 GB

Obciążenie maksymalne: 67 Obciążenie typowe: 49,5 Spoczynek: 39,5 Spoczynek z uśpieniem dysków: 14,1

Serwer podczas naszych testów praktycznie w ogóle się nie nagrzał, nawet przy dużym obciążeniu. Temperatury obudowy w szczycie dochodziły do 38°, a dyski w środku nie przekraczały 45° (co dla użytych dysków jest wyjątkowo dobrą temperaturą).

Czy QNAP TS-h973AX to udany model?

Naszą recenzję należy podsumować w trzech słowach – jesteśmy na tak! Przejście segmentu domowego i biurowego na ZFS to strzał w dziesiątkę i obecnie daje ogromną przewagę produktowi QNAP nad konkurencją. NAS niepodważalnie zyskuje przez to na bezpieczeństwie oraz funkcjonalności, a jednocześnie jest wstecznie kompatybilny ze wszystkim, co znamy z systemu QTS.



Takiego pudełka należy szukać, jeżeli preferujecie zakupy wykonywać lokalnie.

Samo urządzenie broni się również swoim wyposażeniem, oferując nieoczekiwanie szybką komunikację, jak na swój pułap cenowy. W szczególności 4 złącza USB o przepustowości 10 Gbps to coś, czego konkurencja po prostu nie oferuje. Niezmiennie pozytywny dla QNAP pozostaje aspekt tworzenia warstwowych macierzy, który jest opcjonalny i szybkie dyski SSD można również wykorzystać bezpośrednio do przechowywania danych.



Trudno uwierzyć, że udało się tak zgrabnie rozłożyć dyski.

QNAP TS-h973AX znajdziemy w cenie 4800 zł (wariant 8 GB, opcja z 32 GB kosztuje około 700 zł więcej), co oczywiście nie jest małą ceną za sam serwer, ale biorąc pod uwagę, że funkcjonalnością oraz bezpieczeństwem przypomina bardziej rząd wielkości droższe rozwiązania Enterprise, to okazuje się być nie lada okazją, co nagradzamy wyróżnieniem za Super Opłacalność. Dla świadomych swoich potrzeb klientów to naprawdę wyśmienity oraz przyszłościowy wybór.

Ocena QNAP TS-h973AX

Obsługa systemu plików ZFS

9 zatok na dyski (w tym 2x U.2 PCIe NVMe)

Bardzo szybka łączność (10 GbE + 2x 2,5 GbE)

Bardzo szybkie USB (4x USB 10 Gbps)

Solidna i kompaktowa konstrukcja

System QuTS Hero kompatybilny z aplikacjami QTS



Nieco głośna praca chłodzenia

Procesor bez akceleracji graficznej

Brak slotu PCI-E

96%4,8/5

