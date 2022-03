Jaka kamera będzie najlepsza do monitoringu domowego? Na co zwracać uwagę przy zakupie kamery IP? Czy rozmiar ma znaczenie? Zobaczcie TOP 5 kamer domowych, WiFi i przewodowych naszym zdaniem godnych polecania.

Od naszego ostatniego rankingu takich kamer do domowego monitoringu minęły ledwie dwa lata, ale to wystarczyło, aby całkowicie odmienić obraz tej branży. Kamery IP o przyzwoitych parametrach są obecnie bardzo tanie i śmiało można powiedzieć, że przystępne dla każdego. Ich przydatność, podobnie jak w przypadku wideorejestratorów samochodowych, doceniamy zwykle dopiero, gdy okaże się, że ich wcześniejszy zakup pozwoliłby na identyfikację sprawcy. Może zatem warto być mądrzejszym przed szkodą, zwłaszcza że obecnie to nie są już zaporowo drogie rozwiązania?

Polecane kamery do monitoringu domowego (od najtańszych):

Zanim jednak przejdziemy do bliższego omówienia naszych propozycji, poświęćmy jeszcze moment na bliższe zapoznanie się z tematyką kamer IP oraz monitorowania domu i mieszkania.

Kamery do monitoringu są obecnie znacznie bardziej zaawansowane

Technologia ciągle się rozwija i widać to w szczególności w segmencie domowego monitoringu. Obecnie standardem są już kamery 1080p, a coraz bardziej przystępne robią się modele 4K. Zapisywanie takiej jakości obrazu wymaga oczywiście więcej przestrzeni, ale to też nie problem, dzięki powszechnemu wsparciu dla kart SDXC. Sama cena za gigabajt pojemności karty również mocno spadła i obecnie 128 GB przestrzeni możemy nabyć za ledwie 50 zł. Najnowsze modele kamer domowych posiadają nawet funkcję zapisu bezpośrednio w chmurze, co czyni je odpornymi na interwencję włamywacza (czytaj – kradzież karty pamięci)!

Nowoczesne kamery do domu działają niczym pełnoprawny system alarmowy, włącznie z możliwością rozpoznawania ludzkich sylwetek

Oznaką postępu jest również przeniesienie sterowania kamerą z niespecjalnie wygodnego panelu w przeglądarce do aplikacji mobilnej. Ta oczywiście może wysyłać nam powiadomienia push, gdy wykryje ruch (lub konkretnie ludzi, w przypadku bardziej zaawansowanych modeli). Co więcej, takimi kamerkami domowymi możemy sterować również spoza domu!

Na co zwracać uwagę przy wyborze kamery?

Pozornie wszystkie kamery w ofertach sklepów wyglądają podobnie. Na co w takim razie zwracać uwagę przy zakupie kamery IP?

Rozdzielczość i płynność nagrywania

To najbardziej oczywisty parametr – określa ilość pikseli, z jakich będzie się składać każda przechwycona przez kamerę klatka obrazu. Niestety sama wysoka rozdzielczość nie gwarantuje jeszcze wysokiej jakości obrazu, gdyż istotna jest jeszcze kompresja, z jaką kamery rejestrują obraz. Można jednak bezpiecznie przyjąć, że 1920x1080 px to najniższa rozdzielczość, jaką obecnie warto brać pod uwagę. Drugi parametr to płynność obrazu – wyrażana w klatkach na sekundę. Typowo kamery rejestrują obraz w 24 FPS, choć tańsze modele mogą tę wartość obniżyć nawet do 10 FPS.

Obiektyw

To najbardziej tajemnicza część kamery – aby przesadnie sprawy nie komplikować możemy uprościć ten parametr do stwierdzenia, że kamery z większą przesłoną, czyli z mniejszą liczbą po „f/”, będą lepiej sprawdzać się w słabiej doświetlonych pomieszczeniach. Typowo kamery IP oferują f/2.8, podczas gdy lepsze modele mogą zejść nawet do f/2.0. Inna forma tego oznaczenia to „2.0F”.



Drugi istotny tutaj parametr to kąt widzenia kamery – im większy, tym szerszy będzie kadr. Dla kamer stycznych dobrze, gdy jest to powyżej 100°, natomiast kamery obrotowe mogą tu postawić na bardziej naturalny obraz, czyli okolice 80°.

Czujniki

Ten parametr określa, co kamera jest w stanie automatycznie wykryć. Większość kamer potrafi wykrywać ruch, przy czym lepsze modele również potrafią rozpoznawać ludzkie sylwetki (i nie będą włączać alarmu, gdy przez salon przebiegnie stado jeleni). Równie istotny jest czujnik oświetlenia, dzięki któremu kamera automatycznie aktywuje tryb podczerwieni, gdy nagle zgaśnie światło. Niektóre kamery posiadają również czujnik dźwięku (co świetnie sprawdza się w roli elektrycznej niani).

Łączność

Obecnie łączność przez Wi-Fi jest praktycznie standardem w podstawowych kamerach do domu (a często wręcz jedyną opcją komunikacji). Kamery zwykle korzystają ze standardu Wi-Fi 4, więc należy mieć na uwadze, aby nasz domowy router wspierał ten nieco już archaiczny tryb pracy (choć jego zaletą jest lepszy zasięg, dzięki czemu kamery mogą być montowane dalej od routera). W droższych i bardziej profesjonalnych rozwiązaniach nadal króluje połączenie przewodowe (jest odporniejsze na zakłócenia/ataki oraz umożliwia używanie większej liczby kamer w jednej sieci), więc niestety nie należy obecności Wi-Fi brać za pewnik.



źródło: fibermarkt.com

Zasilanie

Większość kamer posiada klasyczny zasilacz DC, zwykle z odpowiednio długim przewodem, aby kamerę oddalić nawet kilka metrów od kontaktu. Droższe modele oferują opcję zasilania w standardzie PoE, czyli poprzez kabel sieciowy, którym również komunikują się z odpowiednim przełącznikiem (naturalnie PoE musi być też obsługiwane przez sam przełącznik/router). Są również dostępne kamery z wbudowanym akumulatorem, zapewniającym możliwość nagrywania wykrytych zdarzeń (ruchu) nawet z dala od prądu (często z opcjonalnym panelem słonecznym, ładującym akumulator).

Inne cechy

Wiele domowych kamer posiada wbudowany mikrofon i głośnik, dzięki czemu można ich używać do komunikacji głosowej, ale również pasywnego nasłuchu. Inną, dosyć istotną funkcją, może być tryb prywatności, w którym kamera zostaje na nasze żądanie dezaktywowana (co różne kamery różnie realizują). Bardziej samodzielne modele oferują również zaawansowane systemy alarmu oraz powiadomień, dzięki czemu faktycznie nie wymagają niczego więcej, aby zaoferować pełnię możliwości domowego monitoringu.

Ostatecznie pozostaje jeszcze kwesia stopnia ochronności. W domowych warunkach ten parametr nie jest szczególnie istotny, choć w przypadku montażu kamery np. w kuchni (albo nad prysznicem?) warto wybrać model z oznaczeniem IP64 i wyżej. Jeżeli jednak szukacie kamery do montażu w basenie, to żaden stopień ochrony nie będzie wystarczający – tu potrzeba specjalistycznego urządzenia.

Kamera domowa to nie tylko ochrona majątku

Funkcja dostarczania materiału dowodowego w przypadku włamania to naturalnie podstawowa funkcja większości kamer do monitoringu. Jednakże w domowych warunkach kamery IP mogą pełnić sporo więcej ról, o których często nawet byśmy nie pomyśleli. Oto tylko kilka przykładów:

odstraszenie świeżo przybyłych włamywaczy wbudowaną syreną;

sprawdzanie w podglądzie, czy zamknęliśmy garaż/okna;

działanie jako elektryczna niania, często z dwukierunkową komunikacją głosową;

weryfikacja, czy kurier faktycznie był i "nikogo nie zastał”;

rejestrowanie spektakularnych akcji domowników do rodzinnej kolekcji;

ustalenie, kto zjadł ostatnie lody z zamrażarki;

Jak widać, możliwych scenariuszy użycia kamery jest naprawdę sporo, możecie się z nami w komentarzach podzielić jeszcze innymi. Tymczasem przechodzimy do bliższego omówienia, naszym zdaniem, najlepszych kamer IP do domowego monitoringu.

TP-Link Tapo C100 – malutka kamera do ukrycia na regale Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ten maluszek najlepiej sprawdzi się jako kamera do niewielkiego mieszkania albo jako kamera w pokoju dziecka. Można ją postawić na półce lub przymocować do ściany/sufitu – jedyne, czego potrzebuje do działania, to kontakt, do którego podłączymy zasilacz. Kamera może nagrywać obraz FHD przy 15 FPS oraz posiada tryb nocny (podświetlenie IR działa do około 9 m). Sterowanie przez aplikację pozwala na podsłuch oraz dwukierunkową komunikacją głosową z kamerą. Obiektyw posiada bardzo jasną przesłonę 2.0 F, a sama kamera potrafi wykrywać ruch. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1920 x 1080 px

Karta pamięci microSD

Wymiary 67.6 x 54.8 x 98.9 mm

Tenda CP6 – najtańsza kamera IP 360° z zapisem w chmurze Ocena benchmark.pl









4,8/5 Do większych powierzchni praktyczniejsza może okazać się kamera obrotowa. Tenda CP6 pozwala nie tylko na obrót o 360° na boki, ale również o 135° w pionie, dzięki czemu jest praktycznie wolna od martwych stref. Obraz nagrywany jest w rozdzielczości 2304x1296 px przy 24 FPS. Nagrywanie można zapisywać standardowo na karcie pamięci (do 128 GB) lub w telefonie (przez aplikację), ale również (po wykupieniu subskrypcji - 550 zł/rok…) bezpośrednio w prywatnej chmurze. Kamera posiada czujnik ruchu rozpoznający sylwetki ludzkie oraz zaawansowany moduł alarmowy. Obiektyw 2.2 F pozwala rejestrować obraz przy gorszym oświetleniu, a automatyczny tryb nocny działa do 12 metrów. Tutaj również można używać dwustronnej komunikacji głosowej. Obecnie najłatwiej ją upolować przez Amazon. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 2304 x 1296 px

Karta pamięci microSDXC

Wymiary 103 x 88 x 88 mm Zobacz recenzję

Ezviz C6N 4MP – sprawdzona kamera obrotowa 2K Ocena benchmark.pl









4/5 To nieco gorzej wyceniona i mniej funkcjonalna alternatywa dla Tenda CP6 z oferty bardziej renomowanego producenta sprzętu CCTV. Jej przewaga to pełne 2560x1440p obrazu nagrywanego w kodeku H.265, co oznacza wyższą jakość obrazu przy mniejszym rozmiarze plików. Obsługuje również 2x większe karty pamięci, co przekłada się na praktycznie miesiąc ciągłego nagrywania w pętli. Posiada przy tym nieco mniejszy zakres ruchów w pionie (55°). Pod resztą względów oferuje to samo, co Tenda CP6, choć tutaj usługa zapisu w chmurze jest nieco tańsza (210 zł/rok). Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 2560x1440 (2K)

Karta pamięci microSD

Wymiary 88 x 88.2 x 119 mm

Waga 252 g

Reolink RLC-810A POE – kamera IP 4K, zasilana przez kabel sieciowy Ocena benchmark.pl









4/5 Do większych obiektów przyda się nieco większy zasięg oraz jakość nagrań. Reolink RLC-810A POE nie tylko posiada dużo wyższej klasy matrycę (nagrywanie 4K przy 25 FPS w formacie h.265) i obiektyw (2.0F), ale również pozwala wykrywać ruch i rejestrować obraz w ciemności aż do 30 m (co zawdzięcza aż 18 diodom IR). Jej jedyny mankament to nieco wąski kąt widzenia (84°), przez co nie sprawdzi się w małych pomieszczeniach – posiada za to certyfikat IP66, więc można ją stosować na zewnątrz budynku. Poza standardowym zasilaczem mamy też możliwość zasilania kamery kablem sieciowym (PoE), przy czym tu kolejna uwaga – kabel sieciowy to jedyna opcja komunikacji z tą kamerą. Sterować możemy przez aplikację, a zapisywać nagrania na karcie (do 256 GB) oraz w chmurze (darmowy plan pozwala na tydzień pętli). Najlepiej jednak sprawdzi się w połączeniu z systemem automatyki obiektowej (Inteligentnym Domem), dzięki obsłudze protokołów takich, jak RTSP czy RTMP. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px

Karta pamięci microSDXC

Wymiary 192 x 66 mm

Waga 485 g