Strona WWW to sposób konwersacji z internautą. 3hosting.pl nauczy nas tej sztuki

Prowadzenie własnej witryny WWW nie kończy się na postawieniu jej na serwerze. Koszt hostingu i domeny są oczywiście istotne, ale ważne jest by firma hostingowa dbała o klienta i jego zasoby. Jak należy to rozumieć? Odpowiedzią jest oferta 3hosting.pl.

Prowadzicie swój biznes? A macie własną stronę? Nawet jeśli odpowiedź twierdzącą możecie udzielić tylko na to drugie pytanie, to w pewnym sensie niewiele różnicie się od przedsiębiorców. Bo prowadzenie własnej witryny, która może być jedynie manifestacją hobby, prywatną wizytówką, ale też folderem reklamowym czy maszynką do monetyzacji tego co tworzycie, nie różni się znacząco od prowadzenia własnej działalności.

Nie ma tu co prawda stresu związanego z kwestiami administracyjnymi, podatkowymi, ale sukces waszej witryny zależy od podobnych czynników co sukces firmy. Również przeszkody na jakie trafiamy, a także to jak jesteśmy traktowani przez większość firm oferujących usługi hostingowe są synonimem wyzwań biznesowych.



Witryna benchmark.pl. Zarządzanie nią to jak prowadzenie własnej firmy. Odbiorca widzi tylko treść, ale pod nią kryje się bogactwo mechanizmów dbających o to, by tekst trafił do czytelnika.

Nie trzeba tu sięgać daleko wzrokiem. Założenie własnej strony, wykupienie hostingu, jest tak proste jak założenie firmy. Czy jednak na tym kończą się wyzwania? Wręcz przeciwnie, one dopiero się zaczynają. I tak jak początkujący przedsiębiorcy bywają mamieni łatwością rejestracji działalności, tak firmy hostingowe łapią klientów w pułapkę cen promocyjnych. Tak jak przyszli właściciele witryn WWW są zachęcani rozbudowanymi możliwościami hostingu, tak początkujący przedsiębiorcy emocjonują się perspektywą ogromnych zysków. Bo jak mam firmę to od razu mam pieniądze, jak mam stronę to nie trzeba nic więcej. Nic bardziej błędnego.

Usługi domen i hostingowe tylko wydają się tanimi

Przyjrzyjmy się ofertom jednych z największych firm hostingowych w Polsce. Takich jak home.pl czy nazwa.pl. Zakres ich usług jest bardzo szeroki, można z ich pomocą wprowadzić do internetu wielki biznes, a jednak nie każdy jest cudownym dzieckiem branży IT. Wielu posiadaczy witryn WWW, nawet jeśli chce swoje pomysły przekuć na zyski, nie ma zbyt wielkiego pojęcia o tym co będzie w przyszłości potrzebne, a co najważniejsze ile to faktycznie kosztuje.

Firmy hostingowe wiedzą o tym i stosują tak zwane niedomówienie. Nie postępują nieetycznie, a jednak traktują przyszłego klienta jako naiwną jednostkę. I tak w home.pl dostajemy hosting z 50 GB dyskiem NVMe (jeszcze szybszy niż standardowy dysk SSD) za około 80 złotych. Cena jak z bajki, szybko się na to decydujemy, aby potem dostać zimny prysznic.

Ogromna dysproporcja kosztów usług w okresie promocyjnym i po jego upływie to bolączka polskiej branży hostingowej.

W postaci ceny za odnowienie usługi, która jest już nawet kilkanaście razy wyższa. To samo dotyczy domen i innych dodatkowych usług. Trzeba przyznać, że dziś firmy hostingowe już tak nie kryją się z tymi kosztami na stronie, ale wciąż łatwo pominąć ten drobiazg. Podobnie domeny wydają się bardzo tanie, ale ich odnowienie nie jest już tak korzystne dla portfela, szczególnie, że na etapie początkowym klient jest zachęcany do wykupienia jak największej ich liczby. Bo to robi zasięg. Tylko, że ten zasięg trzeba potem utrzymać.



W przypadku 3hosting.pl migracja już istniejących witryn ma wyjątkowo sens. Nie tylko ze względu na wygodę procesu, ale i faktyczne oszczędności jakie zyskamy.

Migracje i przesiadki na inne usługi czy usługodawców to pozorny tylko sposób na wydobycie się ze studni wysokich opłat. Najczęściej jest podobnie jak z przenoszeniem kredytu między bankami, ostatecznie kosztuje nas to więcej, a oczekiwanego efektu brak.

Dlatego najlepiej od razu pomyśleć nie o tym ile wynosi zapisana dużą czcionką cena od, która widnieje na pierwszej stronie dostawcy usług hostingowych, domen i innych atrakcji IT. A o tym ile to będzie nas kosztowało w przyszłości. Bo przecież strony WWW raczej nie chcemy mieć tylko na jeden sezon. A zarabianie na usługach internetowych w pewnym momencie staje się narkotykiem, o ile wiemy jak go odpowiednio dawkować.

3hosting oferuje tanie usługi nie tylko na papierze

Zadziwiającym jest to, że ludzie potrafią oszczędzać na tak ważnych rzeczach jak usługa hostingu w stopniu, który daje zysk co najwyżej porównywalny z kolacją w przeciętnym lokalu. 3hosting nie jest liderem najniższych cen w pierwszej fazie funkcjonowania naszej pierwszej, czy też kolejnej, strony WWW. Jednak cena 150 zł (netto), za opcję hostingu z dyskiem NVMe 50 GB, to cena gwarantowana dziś i przy odnowieniu. To nawet nie cena świetna, to cena rewelacyjna.



Oferta 3hosting.pl jest bardzo przejrzysta.

3hosting.pl stara się zarabiać na klientach tam gdzie wydatek można sensownie uzasadnić, a tam gdzie z zysku może zrezygnować robi to bez wahania. Przykładem są ceny za domeny najwyższego poziomu. Domena .pl odnawiana jest z pominięciem marży rejestratora, po tak zwanych kosztach, w cenie 50 zł (netto), a proces migracji użytkowników zajmuje nie więcej niż 24 godziny od zgłoszenia. Również odnowienie domen o innych końcówkach jest najtańsze na rynku w Polsce.

Jednak choć domena to klucz do sukcesu internetowego przedsięwzięcia, to nie jest niezbędnym paliwem. Tym jest to co zaoferujemy poprzez witrynę (twórczość, towary, treści itp), a tu pojawia się kolejny problem, którego rozwiązanie w przypadku większości firm hostingowych jest kosztowne, a nawet nieosiągalne.



Na stronie głównej panelu 3hosting.pl dostaniemy szybkie podsumowanie funkcjonowania naszych witryn. Klikając na strzałkę zagłębimy się w dokładniejsze statystyki.

Nie wystarczy wystawić na wirtualną internetową półkę reklamową czy sklepową produktu. Trzeba też zadbać o to, by klient do niego dotarł. I to w miarę możliwości jak najszybciej, bo każda sekunda, gdy nasza strona WWW nie jest obiektem zainteresowania w sieci to sekunda stracona.

Dajemy ci wszystko, ale zrób to sam. Tak mówi większość dostawców hostingu

Ponownie wróćmy do oferty home.pl i nazwa.pl. Przekopując się przez ofertę hostingu, który przybiera różne nazwy, bo w pewnym momencie są to oferty własnych serwerów, ale nawet wczytując się w opis najprostszych usług, nabieramy przekonania, że mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne nam narzędzia, a nawet więcej. To ryzyko, że płacimy za to czego i tak nie wykorzystamy potrafi przyćmić perspektywa skalowalności usług, ale zapominamy, że nie wystarczy kupić wyścigowego samochodu i nauczyć się nim jeździć. Potrzebny jest nam zespół, który zadba, by ta jazda cały czas była na najwyższych obrotach. Gdy zespołu brak, a my sami musimy dłubać w garażu, konkurencja odjedzie nam w mgnieniu oka.

I tak samo jest w przypadku witryn WWW i przedsięwzięć internetowych. Nie powinniśmy się winić, za naszą niewiedzę w temacie odpowiedniej optymalizacji witryn, ich pozycjonowania, układu. To zadanie, do którego wykonania trzeba sztabu ludzi, a przynajmniej osoby dobrze zorientowanej w temacie. Dziś bez wykonania tych niezbędnych kroków nasza strona przepadnie w gąszczu wyników wyszukiwania. A przecież nie zawsze oferujemy coś na tyle wyjątkowego, by każdy potencjalny klient od razu wiedział gdzie tego szukać.

Dostępność preinstalowanego Wordpressa, opcja stworzenia wizytówki naszej firmy, możliwość instalacji niezliczonych rozszerzeń, czy rozbudowane funkcje tworzenia dodatkowych podstron i automatyzacji ich wypełniania, to atrakcje, które pozornie budują w nas przekonanie, że mamy wszystko co nam potrzebne.



Panel użytkownika 3hosting.pl przedstawia najważniejsze dane dotyczące funkcjonowania stron w sposób czytelny nawet dla początkującego użytkownika.

Wystarczy jednak zadać jedno bardzo proste pytanie - dlaczego moja strona jest tak daleko w wynikach wyszukiwania? I od razu zrozumiemy, że tworzenie witryn to dopiero początek zabawy. Niby firma hostingowa daje nam wszystko, ale i tak najważniejsze musimy zrobić samodzielnie.

Wtedy pojawia się słowo klucz - statystyki. Firmy takie jak home.pl, nazwa.pl, oferują oczywiście statystyki jako element swoich usług, ale są to statystyki skoncentrowane przede wszystkim na podsumowaniu działania naszych witryn w ramach naszego konta u usługodawcy, ewentualnie prostej analizie, której daleko do funkcji tak rozbudowanych jak Google Page Speed czy GTMetrix.

Przeciętny właściciel witryny WWW nie zdaje sobie sprawy z tego, że o pozycji witryny w wyszukiwarce decydują takie drobiazgi jak odpowiednio sformułowana nazwa strony, treść nagłówków w tekście, a nawet długość akapitów czy układ elementów graficznych. I choć poświęca masę czasu, by witryna była jak najkompetentniejsza treścią, to nie wystarczy.

Czy jesteśmy więc skazani na dodatkowe, niemałe, koszty optymalizacji witryn, czy w ramach hostingu można jednak dostać takie narzędzia? I to podane w sposób zrozumiały dla przeciętnego posiadacza witryny WWW. Jeszcze niedawno zaprzeczyłbym, jednak po zapoznaniu się z ofertą 3hosting.pl, wierzę, że jest szansa, by było inaczej.

Statystyki i AI, kluczem do sukcesu witryny

3hosting.pl od samego początku daje nam do zrozumienia - samo posiadanie strony, jak by nie była rozbudowana i szybko działająca, co również zapewnia firma, nie zagwarantuje sukcesu. Powinniśmy wiedzieć też jak naszą stronę widzi odbiorca. I to nie tylko klient, ale tez algorytmy Google, które najczęściej są tym pierwszym etapem weryfikacji atrakcyjności naszej strony. To od nich zależy, czy strona WWW trafi do wskazanej grupy docelowej. Kontrolowanie współpracy witryny WWW z Google zapewniają narzędzia analityczne.

Nie zawsze niezbędna jest komunikacja ze wsparciem klienta. Często pomóc możemy sobie samodzielnie, a dzięki 3hosting.pl jest to bardzo wygodne.

Twórcy 3hosting.pl postanowili więc wzbogacić panel użytkownika o funkcje, które dotychczas były udziałem jedynie korzystających z bardzo dużych inwestycji IT, a jednocześnie zdjąć z niego konieczność przegryzania się przez rozbudowane opcje Google Analytics podobnych mu narzędzi. I tak:

ruch na stronie WWW jest przedstawiony wprost w panelu hostingu

właściciel strony WWW wie jak szybko wczytuje się jego witryna u użytkownika i jaka ocenę nadaje mu Google

słowa kluczowe są automatycznie wykrywane, a właściciel witryny dostaje sugestie jakich zmian należy dokonać, by pozycjonowanie SEO w Google było jeszcze lepsze

panele użytkowników są dostosowane do charakteru użytkownika, którym może być odbiorca końcowy, ale też agencja lub freelancer, które pełnią rolę takiego dodatkowego zespołu wspierającego zarządzanie witrynami WWW

zapewniona jest komunikacja pomiędzy użytkownikami w przypadku wielopoziomowego zarządzania daną witryną WWW

Firma WeNet, która jest twórcą 3hosting.pl, oprócz zapewnienia powyższych narzędzi, wprowadzenia usług w cenach atrakcyjnych przez cały czas użytkowania, stawia też na edukację.



Podsumowanie szybkości witryny. Jeśli nie wszystko jest jasne wystarczy kliknąć na Popraw wyniki, by skontaktować się ze wsparciem klienta.

To swojego rodzaju misja, która powinna być udziałem każdej firmy hostingowej. To co użytkownik dostaje jako podpowiedzi co do swojej witryny, wykorzystuje również mechanizmy AI. Jej największą zaleta jest łatwość analizy i porównywania ogromnych baz danych, a takimi są infromacje o funkcjonowaniu różnych witryn, ich wydajności, stopniu optymalizacji i SEO.

Dzięki AI, 3hosting.pl uczy się jak uczyć swojego klienta. Zadanie AI pytania przez użytkownika o opinię na temat każdej posiadanej strony, skutkuje licznymi poradami. To wszystko po to, by umiał on swoją witrynę WWW postrzegać nie tylko jako ulotkę reklamowo-informacyjną, ale sposób konwersacji z klientem.



Podpowiedzi AI są tym precyzyjniejsze im bardziej rozbudowana i lepiej wyposażona będzie nasza witryna.

I to chyba najlepsze wytłumaczenie, dlaczego warto zainteresować się 3hosting.pl, gdy w głowach kiełkuje wam pomysł na witrynę WWW.

Płatna współpraca z WeNet