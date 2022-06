Tym razem testuję Mi Robot Vacuum-Mop 2 - niedrogiego robota sprzątającego marki Xiaomi. Kosztuje nieco mniej niż odkurzacze, które miałem okazję recenzować w ostatnim czasie. Czy warto go kupić? Czy tańszy znaczy gorszy? Oto moja recenzja Mi Robot Vacuum-Mop 2.

4/5

Mi Robot Vacuum-Mop 2

Mi Robot Vacuum-Mop 2 to przystępny cenowo robot sprzątający, a jego specyfikacja techniczna nie odbiega od droższych tego typu urządzeń. Odkurzacz może pochwalić się między innymi siłą ssania 2700 Pa, mopem ciśnieniowym, dużym zbiornikiem na kurz oraz nawigacją wizualną. Testowany model, jak każdy inny szanujący się robot, sterowany jest za pomocą aplikacji instalowanej na smartfonie. Jednak dość tej teorii. Przejdźmy zatem do praktyki i przekonajmy się czy warto kupić robota sprzątającego Mi Robot Vacuum-Mop 2.

Unboxing

Producenci takich urządzeń przyzwyczaili nas już do tego, że w opakowaniu znajdują się tylko niezbędne rzeczy. Nie znajdziemy w nich raczej części zapasowych. Tak jest i w tym przypadku. Poza robotem, w pudełku znajduje się przyrząd do czyszczenia, kabel zasilania, szczotkę boczną, zbiorniki na kurz i wodę, ściereczkę do mopowania oraz stację dokującą.

Warto zwrócić uwagę na pojemność zbiornika na kurz, która w tym przypadku jest dość imponująca i wynosi aż 550 mililitrów. Dzięki tak dużemu zbiornikowi nie trzeba często zaglądać do jego wnętrza i go czyścić. Standardem w droższych modelach jest 470 mililitrów.

Nieco mniejszy jest za to zbiornik na wodę, a pomieści 250 miliitrów. To stosunkowo niewiele, ale producent sugeruje, że wystarczy na umycie 150 metrów kwadratowych powierzchni. Podczas testów, które przeprowadzałem, po umyciu 26 metrów pozostawało około 70% objętości początkowej.

Szczotka boczna wyposażona została w 6, a nie jak to zwykle bywa 5 ramion, co ma przyczynić się do skuteczniejszego wmiatania kurzu w stronę otworu ssącego. Ja nie zauważyłem, żeby miało to istotny wpływ na lepsze odkurzanie. Mi Robot Vacuum-Mop 2 odkurza dobrze, jak większość porządnych robotów.

Konstrukcja i jakość wykonania

Testowany odkurzacz to standard w swojej klasie. Jest dobrze wykonany, a jego poszczególne elementy są dobrze spasowane. Średnica urządzenia wynosi 35 centymetrów, a wysokość 8 centymetrów.

W górnej części zlokalizowano dwa przyciski. Jeden służy do włączania zasilania i inicjowania sprzątania, a drugi do uruchamiania czyszczenia punktowego oraz powrotu do stacji dokującej. Obok znajduje się system nawigacji wizyjnej, który spełnia swoją funkcje, ale nie radzi sobie tak dobrze jak znany z droższych modeli skaner laserowy LiDAR.

Jako przykład podam proces tworzenia mapy mieszkania. Za pośrednictwem skanera, mapa tworzona jest dużo szybciej, ponieważ jego zasięg jest znacznie większy. Wystarczy, że robot stanie w jednym miejscu i obróci się, a w tym czasie powstanie niemal gotowa mapa pomieszczenia. Urządzenie z nawigacją wizyjną musi zwiedzić każdy zakątek by utworzyć mapę. W moim przypadku stworzenie mapy 26 metrów kwadratowych powierzchni trwało prawie pół godziny.

Teraz o tym co pod spodem. W oczy rzucają się dwa duże, gumowe koła, które zainstalowano na amortyzatorach, znanych między innymi z odkurzaczy marki Roborock. Dzięki temu robot dobrze radzi sobie z pokonywaniem przeszkód, takich jak na przykład niewysoki próg. Warto też dodać, że zastosowano tutaj tak zwaną pływającą szczotkę główną, dzięki czemu dostosowuje się ona do wszelkich nierówności sprzątanej powierzchni. Długość tej szczotki, a zarazem szerokość otworu, którym kurz trafia do zbiornika to 17 centymetrów. Szczotka posiada gęste włosie, przez co częściej trzeba ją czyścić, ponieważ wkręcają się w nią włosy. Równie dobrze z odkurzaniem radzą sobie szczotki gumowe, a jest przy nich dużo mniej pracy. Na szczęście moduł szczotki można bardzo łatwo zdemontować i wyczyścić.

Producent chwali się, że Mi Robot Vacuum-Mop 2 posiada system mopowania pod ciśnieniem, ale na stronie produktu nie znajdziemy wyjaśnienia co to oznacza. Z konstrukcji wynika jednak, że w trakcie mycia mop dociskany jest do podłogi, ale nie wiadomo z jaką siłą.

Funkcje inteligentne i aplikacja Xiaomi Home

Moje pierwsze wrażenie związane z tym odkurzaczem nie było dobre, ponieważ miałem problem z połączeniem go ze swoim iPhonem. Zakończyło się na kontakcie z infolinią firmy Xiaomi, ale na szczęście tam szybko uzyskałem pomoc. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z łączeniem odkurzaczy, ale w przypadku Mi Robot Vacuum-Mop 2 okazało się, że niezbędne jest utworzenie hotspota z innego smartfona i sparowanie urządzeń za pośrednictwem takiej sieci. Łączenie z pomocą sieci Wi-Fi kończyło się niepowodzeniem.

Warto przy tej okazji dodać, że w przypadku większości robotów sprzątających należy korzystać z sieci 2,4 GHz, nie 5 GHz. Ja używałem odpowiedniej częstotliwości, ale problem był inny. Do tej pory nie wiem jaki, ale ostatecznie wszystko zadziałało, a do codziennego korzystania z odkurzacza nie trzeba za każdym razem tworzyć hotspota.

Aplikacja Xiaomi Home dla iPhone’ów jest nieco toporna. Nie działa tak płynnie jak większość z nas by sobie tego życzyła, ale nie ma tragedii.

Zabawę z aplikacją można zacząć dopiero po zakończeniu procesu skanowania, o którym wspomniałem już wcześniej. Przed utworzeniem mapy, czyli przed pierwszym sprzątaniem większość funkcji jest niedostępna.

Dodam też, że słabo wypadło automatyczne wydzielenie pomieszczeń. System zidentyfikował tylko łazienkę, a resztę powierzchni zakwalifikował jako jedno pomieszczenie. Musiałem więc ręcznie dokonać podziału i wyznaczyć sypialnię, kuchnię, korytarz oraz salon.

Aplikacja nie oferuje niczego nadzwyczajnego, ale jest wszystko co potrzebne do komfortowej obsługi odkurzacza.

Do wyboru mamy cztery tryby odkurzania:

cichy,

normalny,

silny,

turbo.

Przedostatni przeznaczony jest do czyszczenia dywanów, a ostatni do czyszczenia dywanów z długim włosiem. Po ich aktywowaniu pojawia się ostrzeżenie o zwiększonym hałasie oraz skróceniu czasu pracy na baterii.

Są także trzy poziomy ilości wody wykorzystywanej do mycia podłogi:

niski,

średni,

wysoki.

Ja zazwyczaj korzystam ze średniego poziomu. Wody jest wystarczająco dużo, a podłoga szybko schnie.

W aplikacji wybrać można pomieszczenie lub pomieszczenia, które mają zostać sprzątnięte. Wskazać można także obszar, w którym pracować ma odkurzacz oraz punkt, wokół którego będzie sprzątane. Ostania opcja przydaje się wtedy, gdy coś się rozsypie lub rozleje.

Jest możliwość ustawiania harmonogramów pracy - można zdefiniować w jakich dniach i o której godzinie rozpocznie się sprzątanie. W trakcie tworzenia harmonogramu nie ma niestety możliwości wyboru poszczególnych pomieszczeń.

Nie zapomniano o możliwości ustawienia wirtualnej ściany oraz obszarów zabronionych. Dzięki pierwszej z wymienionych opcji można ustawić wirtualną barierę, której odkurzacz nie przekroczy. Można także zdefiniować obszary, w których zabronione jest odkurzanie lub mopowanie. Te funkcje sprawiają, że nie trzeba martwić się o to, iż odkurzacz wjedzie w niepożądane miejsce lub zacznie mopować dywan.

Jak sprząta Mi Robot Vacuum-Mop 2?

Odkurzanie

Odkurzacz jest cichy, szczególnie na wysokich obrotach. Oto wyniki pomiarów hałasu jaki generuje on w poszczególnych trybach (mierzone z odległości około 1 metra):

cichy: 56 dB,

normalny: 60 - 61 dB,

silny: 62 - 63 dB,

turbo: 65 - 66 dB.

O ile w trybie cichym i normalnym wyniki zbliżone są do konkurencji, to w przypadkach dwóch ostatnich jest zdecydowanie lepiej. W trybie inne roboty potrafią osiągać ponad 70 dB.

Nie powinno nikogo dziwić, że robot dobrze radzi sobie z odkurzaniem. Na twardych podłogach, takich jak panele czy kafelki, do skutecznego odkurzania wystarczy tryb normalny.

Mopowanie

Nieco gorzej jest w przypadku mycia, ale nie jest to odosobniony przypadek. Wszystkie roboty, które tylko ciągną za sobą ściereczkę albo korzystają z niewielkiej siły docisku nie potrafią umyć podłogi w bardziej zadowalający sposób. Skuteczne mycie zapewnia mechanizm wibrujący lub obrotowe szczotki, ale odkurzacze wyposażone w takie bajery kosztują zdecydowanie dużo więcej.

W przypadku Mi Robot Vacuum-Mop 2 podłoga jest raczej przetarta, a nie umyta. Robot usunie na przykład plamę z rozlanego keczupu, ale zaschnięte plamy nie zostaną usunięte po pierwszym czy nawet drugim mopowaniu.

Wykrywanie dywanów i omijanie przeszkód

Pierwsza z wymienionych funkcji działa dobrze. Gdy odkurzacz najedzie na dywan to po chwili zwiększa moc, by go skutecznie odkurzyć. Minusem jest jednak to, że mop nie jest podnoszony, więc dywan zawsze będzie nieco wilgotny.

Brak skanera LiDAR daje się we znaki podczas omijania przeszkód. Robot dobrze radzi sobie na wolnej przestrzeni i nie gubi się na mapie, ale omijanie nie jest jego najmocniejszą stroną. Gdy odkurzacz natrafi na jakiś przedmiot to delikatnie dotyka go zderzakiem tak jakby chciał wyczuć jego obrys. Jeśli przedmiot jest lekki to bardzo prawdopodobne jest, że zostanie przesunięty. Droższe modele, które wyposażone są w LiDAR, po prostu omijają przeszkodę i nawet jej nie dotykają.

Szybkość działania i czas pracy na baterii

Testowany robot nie należy do sprinterów. Średni czas sprzątania jednego metra kwadratowego wynosi około 1,5 minuty. Wszystkie recenzowane wcześniej przeze mnie roboty robiły to w około jedną minutę.

W trybie normalnym odkurzania, minuta pracy to nieco ponad 1% energii zgromadzonej w akumulatorze.

Czy warto kupić Mi Robot Vacuum-Mop 2?

Mi Robot Vacuum-Mop 2 to warty uwagi robot sprzątający. Jest przy tym niedrogi oraz znacznie bardziej cichy niż konkurencyjne urządzenia. Świętnie sprawdzi się jako odkurzacz. Dzięki szczotkom, które wyposażone są w gęste włókna wybierze kurz z głębokich szczelin. Warto przypomnieć, że jest bardzo cichy, szczególnie przy wyższych wartościach siły ssania.

Nieco gorzej jest ze skutecznością mopowania, ale to standard w konstrukcjach, w których element mopujący nie jest ruchomy. Efekt mycia jest do zaakceptowania, ale należy zapomnieć o tym, że robot poradzi sobie nawet z lekko zaschniętymi plamami.

Jakość wykonania, konstrukcja oraz funkcje smart nie odbiegają od droższych modeli. Aplikacja jest funkcjonalna, ale należy jednak dodać, że system nawigacji wizyjnej nie radzi sobie tak dobrze jak skaner LiDAR. Mapowanie trwa zdecydowanie dłużej, a omijanie przeszkód nie jest jego najmocniejszą stroną.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 charakteryzuje się dobrą relacją ceny do jakości, ale podczas podejmowania decyzji zakupowej warto być świadomym jego wad i zalet oraz tego co potrafią nieco droższe modele.

Opinia o Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Plusy duży zbiornik na kurz,

dobra jakość wykonania,

cichy, szczególnie na wysokich obrotach,

skuteczne odkurzanie,

skuteczne wykrywanie dywanów,

dobra relacja ceny do jakości. Minusy nawigacji wizyjnej nie jest tak doby jak skaner laserowy LiDAR,

problemy z połączeniem odkurzacza ze smartfonem,

nie radzi sobie z zaschniętymi plamami,

dłużysz czas sprzątania niż u konkurencji.