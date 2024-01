Są różne routery - do domu, gamingowe, mobilne. TP-Link ER706W jest inny. To router do pracy: poważny jak poniedziałkowy poranek i nieugięty jak sys-admin. Został zaprojektowany tak, żeby zapewnić dostęp do sieci niezależnie od tego, co się wydarzy.

Router TP-Link ER706W to urządzenie przeznaczone do pracy w firmach, jest więc wykonane utylitarnie: prosta obudowa z wytrzymałej i dobrze odprowadzającej ciepło blachy, bogaty zestaw portów i prosty panel wskaźników LED.

Mocną stroną ER706W są jego możliwości jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jest rozbudowany firewall, zautomatyzowane narzędzia do ochrony przed DoS oraz atakami ARP.

TP-Link ER706W jest wyposażony w sprzętowy silnik wspomagający pracę VPN i obsługuje protokoły IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP

Dwupasmowy WLAN w routerze ER706W jest zgodny ze standardem AX3000 i wykorzystuje wszystkie zwiększające przepustowość, stabilność i zasięg technologie WiFi6

Kluczowa dla biznesowych zastosowań ER706W jest jego kompatybilność z platformą Omada, pozwalającą zarządzać wieloelementowymi sieciami z jednego interfejsu, także zdalnie

Płatna współpraca z marką TP-Link.

Są routery, o którym marzy każdy użytkownik. Routery oferujące szybkość i bezpieczeństwo, zapewniające możliwość połączenia ze wszystkim, co masz w domu i do tego łatwe w obsłudze oraz wyglądające elegancko lub bajerancko, co kto woli. Ale są też routery, o których marzą specjaliści. Routery oferujące rzeczy, które zwykłym użytkownikom nie tylko się nie przydadzą, ale o których prawdopodobnie nie słyszeli oraz to, co routery domowe - może za wyjątkiem wyglądu. Takim routerem jest TP-Link ER706W.

TP-Link ER706W: konstrukcja i złącza

Oczekiwałeś eleganckiej obudowy, pasującej do mebli z IKEA? A może wymyślnych kształtów i podświetlenia RGB, w sam raz dla gamera? Pewnie, że nie oczekiwałeś - ten router nie ma stać w pokoju, ani służyć do grania. TP-Link ER706W ma zapewniać internet w firmie i wygląda odpowiednio do tego celu: jest po prostu prostokątnym pudełkiem z grafitowoszarej blachy. Solidnym. Prostym. Utylitarnym. Na spodniej stronie znajdują się mocowania pozwalające zawiesić urządzenie na ścianie, a po bokach - otwory wentylacyjne. Właśnie - wybór blachy jako materiału jest przemyślany: router jest nie tylko pancerny, ale też dużo lepiej, niż te w plastikowych obudowach odprowadza ciepło.



Router TP-Link ER706W ma pięć gigabitowych portów RJ45, z czego jedno służy jako WAN, a pozostałe cztery WAN/LAN, co umożliwia pracę z wieloma łączami jednocześnie.

Z przodu znajduje się pięć gniazd RJ45 - jedno z nich to gigabitowy port WAN, a kolejne cztery to także gigabitowe porty WAN/LAN. Oprócz tego, pod plastikową zaślepką znajdziemy slot SFP., także obsługujący gigabitową transmisję i także z podwójną funkcją WAN/LAN. Kawałek dalej - gniazdo USB 3.0 A, za pomocą którego można podłączać zarówno urządzenia pamięci masowej, jak i modem sieci LTE.



Router TP-link ER706W może pracować w pozycji poziomej lub pionowej, zarówno stojąc na biurku, jak i zawieszony na ścianie

Diody stanu pozwalają na pierwszy rzut oka sprawdzić podstawowy stan pracy routera (SYS), sieci bezprzewodowej (WLAN), łącza SFP (SFP) i USB (oczywiście - USB). Porty RJ45 mają swoje własne diody stanu. Z tyłu znalazło się miejsce do uziemienia urządzenia, oraz slot do zamków Kensington Lock - widać, że ten sprzęt może znaleźć się w miejscach, gdzie lepiej będzie go przypiąć… Na koniec, trzy gniazda antenowe, z dostarczonymi w komplecie z dwupasmowymi antenami WiFi 2,4 i 5 GHz, o zysku odpowiednio 3 i 4,5 dBi. W środku siedzi 128 GB pamięci NAND flash, oraz 512 GB pamięci DRAM DDR4.

Co może TP-Link ER706W jeśli chodzi o bezpieczeństwo?

Hardware może powiedzieć dużo o tym, do czego przeznaczony jest dany sprzęt. Jeśli przeczytaliście poprzedni fragment to wiecie, że w tym przypadku jest to ciężka, niezawodna praca. I rzeczywiście, TP-Link ER706W ma zapewnić nieprzerwany i płynny dostęp do internetu dużej liczbie użytkowników, więc korzystając z pełnej gamy portów WAN może używać jednocześnie wiele różnych łączy, dzieląc obciążenie ruchu pomiędzy różne interfejsy z wykorzystaniem funkcji równoważenia pasm multi-WAN, co może robić z uwzględnieniem zapotrzebowania aplikacji, zapewniając odpowiednie kawałki cyfrowej rury stosownie do wymagań.

Doskonałym uzupełnieniem jest tu wbudowane gniazdo USB, które jak już mówiłem pozwala podłączyć do routera modem LTE, mogący stanowić "plan B", na wypadek awarii jednego lub kilku głównych łączy, obsługiwany przez funkcję Failover.



Gniazdo USB obsługujące modemy LTE pozwala zaopatrzyć router TP-Link ER706W w awaryjne łącze komórkowe, a port SFP zwiększa elastyczność w wyborze łącz

Bardzo dobrze wygląda też kwestia bezpieczeństwa. Wbudowany firewall wykorzystuje kontrolę dostępu opartą na źródłowym i docelowym adresie IP, zapewnia filtrowanie grup WEB i filtrowanie adresów URL, a także chroni przed atakami typu DoS dzięki zautomatyzowanym narzędziom TCP/UDP/ICMP Flood Defense. Na pokładzie jest blokowanie skanowania TCP z uwzględnieniem technik Stealth FIN, Xmas i Null, a także blokowanie przychodzących z zewnątrz pakietów ping. Wiązanie adresów IP-MAC i skanowanie ARP a także rozsyłanie pakietów GARP pozwala chronić urządzenia przed atakami wykorzystującymi protokół ARP do prób manipulacji mapowaniem adresów IP do MAC wewnątrz sieci.

Żeby ułatwić zarządzanie bezpieczeństwem można też bardzo prosto rozdzielić ruch z różnych działów, sal czy na co tam dzieli się czyjś biznes za pomocą sieci wirtualnych, bo router TP-Linka obsługuje VLAN 802.1Q. No i oczywiście oprócz izolowania ruchu zyskujemy też łatwiejsze zarządzanie uprawnieniami oraz lepszą wydajność.



Na obudowie routera ER706W znajduje się punkt do podpięcia uziemienia

Właśnie, a jak już mowa o czymś wirtualnym, to kolejną supermocą routera TP-Link ER706W, która prawdopodobnie nigdy nie zostałaby wykorzystana przez użytkowników domowych, a która jest niezbędna w środowisku korporacyjnym, czyli po prostu w firmach, są jego potężne możliwości w kwestii pracy z VPN.

Przede wszystkim, obsługiwane są wszystkie popularne protokoły VPN: od IPsec, przez SSL, Wireguard i PPTP aż do L2TP wraz z ich wszystkimi możliwościami i zaletami, oferując od 50 aż do 100 tuneli (w IPsec). Jednak najważniejszym elementem jest wbudowany w router sprzętowy silnik akcelerujący działanie VPN.

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sercem routera WLAN jest - cóż - sieć WLAN. Pora więc powiedzieć parę słów o tym, co pod tym względem reprezentuje sobą TP-Link ER706W. Jak już pisałem przy antenach, router wyposażony jest w dwupasmowe WiFi zgodne ze standardem AX3000 o szybkości maksymalnej do 2402 Mbps w paśmie 5 GHz i 574 Mbps w paśmie 2,4 GHz. TP-Link korzysta tu z dobrodziejstw technologii WiFi 6, w tym HE160, czyli kanałów szerokości 160 MHz, wielodostępu z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access) używającego częstotliwości podnośnych oraz 1024 QAM, zwiększającej przepustowość przez modulację amplitudy, MU-MIMO, czyli obsługa w trybie MIMO wielu klientów na raz i oczywiście technologia kształtowania wiązki (Beamforming).



Router TP-Link ER706W jest wyposażony w trzy dwupasmowe anteny o wysokim zysku, które można ustawiać pod różnymi kątami

Skutki są takie, że router pozwala uzyskać bardzo dobry zasięg i stabilny dostęp do sieci. Testy przeprowadziliśmy w PRL-owskim bloku z wielkiej płyty, w 80 metrowym mieszkaniu, którego połowa ścian jest z żelbetonu, tworząc labirynt cieni i ekranowanych zakamarków - to prawdziwy koszmar z punktu widzenia sieci bezprzewodowej. Trzeba przyznać, że TP-Link ER706W poradził sobie z nim bardzo dobrze, zapewniając używalne parametry pracy nawet w szczególnie miejscach, chociaż kilka architektonicznych pułapek pokonało nawet i jego. We współpracy z notebookiem wyposażonym w kartę zgodną z WiFi6 udało się uzyskać transfer maksymalny 1542 Mbps i średnio 960 Mbps w paśmie 5GHz i maksymalnie 470 Mbps oraz średnio 223 Mbps w paśmie 2,4GHz.

Warto tu zauważyć, że TP-Link ER706W rzadko będzie działał samotnie - w większości scenariuszy będzie stanowił część większej infrastruktury, w skład której będą wchodziły na przykład dodatkowe punkty dostępowe. To pierwszy router WiFi, w którym znalazło się wsparcie dla Omada Mesh, standardu sieci mesh TP-Link, dzięki czemu dołączając sufitowe lub zewnętrzne access pointy z serii Omada można łatwo zbudować jednolitą, centralnie zarządzaną sieć bezprzewodową. Zastosowaniem, w którym ten sprzęt będzie błyszczał jest też zapewnienie równoczesnego dostępu do internetu dużej liczbie użytkowników, przy wykorzystaniu kilku równoległych łączy WAN, czego z przyczyn oczywistych, nie mogliśmy przetestować.

Bo prawdziwą siłę daje (GR)OMADA

W poprzednim akapicie padła wreszcie nazwa technologii, która jest niczym przysłowiowy słoń w pokoju: nie można przejść obok niej obojętnie: Omada. TP-Link Omada to platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN, czyli software defined network), która łączy działanie urządzeń sieciowych - routerów, punktów dostępowych i przełączników - zmieniając je w jeden, centralnie zarządzany organizm. Czyli, mówiąc po ludzku, zamiast konfigurować po kolei każdy elementów sieci, składając ją mozolnie krok po kroku, można zestawić wszystkie urządzenia, połączyć je ze sprzętowym kontrolerem Omada albo chmurą i z jednego miejsca, za pomocą jednego interfejsu konfigurować swoją sieć tak, jakby była jednym wielkim urządzeniem.



Urządzenia z obsługą Omada: TP-Link: kontroler sprzętowy OC200 i przełącznik TL-SG2008P

To dobro, które doceni każdy, kto musiał zajmować się siecią składająca się z wielu elementów. A szczególnie, wieloma sieciami składającymi się z wielu elementów. Bo Omada oznacza zarówno skalowalność funkcjonalności - bardzo łatwo dołączać nowe urządzenia, rekonfigurować usługi itp. - jak i skalowalność wygody: mając do dyspozycji platformę Omada można z równą swobodą zajmować się jedną siecią w jednym budynku, jak i wieloma sieciami w wielu rozproszonych lokalizacjach.

Jak przystało na rozwiązanie XXI wieku, Omada może być zarządzana zarówno lokalnie, jak i przez chmurę, a także, znów jak przystało na rozwiązanie XXI wieku, można to robić za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wprost ze smartfonu czy tabletu. Chociaż chciałoby się tu przywołać obrazek administratora zarządzającego siecią z komfortowego leżaka nad basenem, albo z pięknych Mazur, bardziej prawdopodobny jest admin zdalnie gaszący pożary i rekonfigurujący sieć u klienta, podczas gdy sam tymczasem siedzi u drugiego, robiąc to samo na miejscu: jeśli jakaś technologia pozwoli robić dwa razy więcej w tym samym czasie, to z pewnością tak właśnie się stanie!



Zestaw elementów sieciowych TP-Link Omada, w tym router ER706W, punkt dostępu EAP650, kontroler OC200 i przełącznik TL-SG2008P

Trzeba przyznać, że z punktu widzenia firmowych działów IT to właśnie platforma Omada stanowi największą wartość dodaną przy zakupie sprzętów TP-Link, dzięki centralizacji i automatyzacji pozwalając zmniejszyć obciążenie pracowników, przyspieszyć reakcję na zapotrzebowania i wydarzenia, a także łatwo dostosowywać sieć do zmieniających się potrzeb.

Czy warto kupić router TP-Link ER706W? Opinia

TP-Link ER706W to urządzenie, które nie jest przeznaczone do tego, żeby zapewniać dostęp do internetu czteroosobowej rodzinie z psem w typowym, miejskim bloku. To potężna maszyna do firmy, biura, hotelu czy kawiarni, która potrafi ciężko pracować i jednocześnie oferuje cały szereg możliwości i funkcji, które są w takich miejscach niezbędne, plus takie, które niezbędne nie są, ale ogromnie ułatwiają życie. TP-Link ER706W jest zaawansowanym routerem, który z pewnością sprawdzi się w biznesie sam w sobie, ale jednocześnie może stanowić element znacznie większego i znacznie potężniejszego systemu, w którym dzięki platformie Omada możesz jak z klocków zbudować elastyczną i łatwą w rozbudowie sieć, którą da się zarządzać z jednego miejsca, przez jeden interfejs. Szybko i przyjemnie.



Router TP-Link ER706W to doskonałe urządzenie do obsługi biur, sklepów czy kawiarń

Ocena router TP-Link ER706W 98% 4.9/5





Płatna współpraca z marką TP-Link.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.