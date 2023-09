Szukając taniego routera dobrze postawić na sprawdzoną markę, nawet jeżeli nie będzie to teoretycznie najszybszy router w danej cenie – w takie zalecenia potencjalnie wpisuje się właśnie D-Link DIR-X1530. Sprawdzimy, czy faktycznie jest to sprzęt godny polecenia.

ocena redakcji:









4,3/5

Płatna współpraca z marką D-Link.

W czasach, gdy za dostęp do Internetu potrafimy płacić nawet ponad 100 zł miesięcznie, wydawać by się mogło, że na sprzęt, który ma takie szybkie łącze obsłużyć, wypadałoby wydać nieco więcej niż 200 zł, a tymczasem statystyka pokazuje, że najchętniej kupowane są właśnie routery za tę kwotę zł. Ten przedział zwykle faktycznie pozwala już uzyskać lepsze osiągi niż na routerze dostarczonym przez usługodawcę i, po prawdzie, faktycznie dla większości użytkowników domowych taki sprzęt realnie wystarczy. W ten właśnie segment routerów za 200-300 zł wpisuje się idealnie nowy D-Link DIR-X1530 z obsługą Wi-Fi 6, zatem postanowiliśmy przyjrzeć mu się nieco bliżej.



Kartonik adekwatny do segmentu – ot, tyle, aby sprzęt do nas dotarł kurierem w całości.

Kompaktowy i nieco odświeżony wygląd

Razem z routerem w opakowaniu otrzymujemy przewód sieciowy z końcówkami RJ45 (np. do podpięcia komputera albo modułu GPON od światłowodu) – ten ma klasycznie długość nieco ponad 1 m. Zasilacz OEM z przewodem o długości 1,5 m również nie pozwoli routera odsunąć przesadnie daleko od kontaktu. Poza tym mamy oczywiście instrukcję szybkiego podłączenia. Anteny są przytwierdzone na stałe, zatem nie musimy ich sami przykręcać przed pierwszym uruchomieniem.



W przypadku tanich routerów nic nas w pudełku nigdy nie zaskoczy.

Obudowa routera została wykonana z zaskakująco wysokiej jakości plastiku – wszystko jest tu dobrze spasowane i router (gdyby nie jego rozmiar) mógłby uchodzić za propozycję ze znacznie wyższego segmentu. Wspomniane anteny możemy regulować w dwóch płaszczyznach, co pozwala z powodzeniem zamontować router nawet bezpośrednio na ścianie (i nadal skierować anteny w górę).



Nowy wygląd dobrze wpasowuje się w dzisiejsze trendy, ale jednocześnie nie robi tego kosztem jakości użytych materiałów.

Na szczycie urządzenia wykonano dwa otwory wentylacyjne, którymi ciepło (grawitacyjnie) opuszcza ukryte w środku komponenty. Na przedniej ściance mamy aż cztery diody (w tym segmencie nierzadko producenci ograniczają się do jednej…), które szybko komunikują o statusie kluczowych modułów routera (każdego zakresu Wi-Fi, modemu oraz zasilania). Powoli też zaczynamy się godzić z tym, że niezależne diody (lub jak w tym przypadku jakiekolwiek diody…), sygnalizujące pracę złączy LAN, odchodzą do lamusa.



Ścięte krawędzie routera wykończono na połysk, podczas gdy reszta ma bardziej twardą i matową fakturę.

Z tyłu routera w końcu da się odczuć budżetowość tej konstrukcji – do naszej dyspozycji D-Link oddaje tylko trzy złącza LAN (1 GbE). Jest również gigabitowe złącze WAN oraz przycisk do szybkiego parowania urządzeń bezprzewodowych (WPS), z którego naturalnie radzimy nie korzystać (ta funkcja poważnie osłabia bezpieczeństwo sieci). Nie uświadczymy tu żadnego złącza USB, co w sumie aż tak nie zaskakuje w tym segmencie cenowym.



Złącza nie są ekranowane, ale w sumie nikt tego nie oczekiwał :P

Od spodu odnajdujemy drugi element (po regulacji ułożenia anten) niezbędny do powieszenia routera na ścianie – otwory montażowe. Tutaj również widać kolejne oszczędności – nóżki routera są całkowicie plastikowe, co w połączeniu z jego piórkową wagą (300 g) potencjalnie może powodować, że grubsze przewody sieciowe będą router „ustawiać po swojemu”, choć w naszych testach tego finalnie nie zaobserwowaliśmy. Ogólnie router jest faktycznie niewielki – pomijając anteny, jego wymiary to niespełna 20 cm na 14 cm oraz 5,5 cm wysokości.

Specyfikacja testowanego routera D-Link DIR-X1530

Procesor: 2 rdzenie, 900 MHz RAM: 256 MB Pamięć Flash: 128 MB Standard sieci: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 4 dookólne Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 1200 Mbps (802.11ax MIMO 2x2);

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11ax MIMO 2x2) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 3 x RJ45 LAN (1000 Mbps);

1 x RJ45 WAN (1000 Mbps) Przyciski: WPS, Reset/Restart Wymiary: 194 (sz.) x 139 (gł.) x 55 (wys.) mm (190 mm wysokość z antenami);

waga: 0,3 kg Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Serwery wirtualne: Port Forwarding , UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect;

Sieć gości;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2 dla 5 GHz;

MU-MIMO 2x2:2 dla 2,4 GHz;

VPN - PPTP (klient/serwer), L2TP (klient);

VLAN;

IPTV/VOIP;

Kontrola rodzicielska;

Kontrola przepustowości (QoS);

Kompatybilność z Alexa i Google Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 229 zł

Podzespoły stawiające na stabilną pracę

Od strony technicznej mamy tu do czynienia ze sprawdzonym SoC Realtek RTL8198D – dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 900 MHz. Posiada on wbudowane 256 MB RAM i 128 MB Flash, co wyróżnia go na tle konkurencji (mającej zwykle 128 MB RAM w tym segmencie cenowym). Jednocześnie oferuje tylko najbardziej podstawową przepustowość Wi-Fi 6 – 1200 Mbps dla 5 GHz (dla połączenia MIMO 2x2 w standardzie AX, dla AC to już tylko 867 Mbps). Za propagowanie sygnału odpowiadają wspomniane już cztery anteny dookólne – każda oferuje zysk na poziomie 5 dBi. Oczywiście wspierane jest OFDMA, czyli główna zaleta sieci Wi-Fi 6 względem starszego Wi-Fi 5.

Odświeżony panel i aplikacja mobilna robią tu świetną robotę

Routery D-Link dawniej kojarzyliśmy z niespecjalnie intuicyjnym oprogramowaniem, co w sumie zaczęło się zmieniać już na początku lat 2020 i obecnie można śmiało powiedzieć, że D-Link oferuje jeden z bardziej przyjaznych interfejsów użytkownika. Dotyczy to zarówno aplikacji mobilnej (D-Link Wi-Fi) jak i panelu w przeglądarce. Nadal aplikacja nie daje nam pełnej kontroli, ale robi to głównie z uwagi właśnie na łatwość obsługi – ostatecznie te najbardziej zaawansowane ustawienia nie są nam potrzebne na co dzień.

Przez telefon możemy zarządzać podstawowymi parametrami naszej sieci bezprzewodowej (w tym dostęp do niej łatwo przekazać w formie kodu QR), kontrolą rodzicielską (o niej więcej za moment) czy też ogólnie urządzeniami podpiętymi do naszej sieci. Ogólnie przez aplikację możemy też (a nawet powinniśmy, bo tak jest łatwiej) przeprowadzić pierwszą konfigurację samego routera.

W panelu dostępnym przez przeglądarkę w końcu doczekaliśmy się polskiej wersji interfejsu, ale również kilku usprawnień w GUI. Tutaj ustawień mamy znacznie więcej, ale wszystko zostało dobrze opisane, tak że nawet laik nie powinien się pogubić na tyle, aby coś namieszać. Co ważne, mamy pełną kontrolę nad Wi-Fi – możemy regulować kanał komunikacji oraz jego szerokość. Oba dostępne zakresy Wi-Fi można też połączyć w jedną sieć (SSID), tak aby urządzenia same określały, z jakim zakresem preferują się łączyć.

Tutaj również możemy precyzyjniej ustawić funkcję QoS, przypisując jeden z trzech poziomów priorytetu dla urządzeń obecnych w sieci (w zasadzie to można wybrać jedno urządzenie z najwyższym priorytetem oraz dwa z podwyższonym, a reszta automatycznie trafia do puli niskiego priorytetu). Są również narzędzia statystyczne, pozwalające w czasie rzeczywistym analizować ruch w naszej sieci.

Ostatecznie kwestia kontroli rodzicielskiej zasługuje na osobny akapit. Co najważniejsze, D-Link nadal udostępnia tę funkcję całkowicie za darmo (dawniej zdarzało się, że była ona schowana za subskrypcją). Działa ona w taki sposób, że w aplikacji tworzymy profil użytkownika (członka rodziny), przypisujemy mu urządzenia, z których korzysta i ustalamy (w formie grafiku), w jakich przedziałach czasowych każdego dnia tygodnia ma mieć dostęp do sieci. Na koniec możemy jeszcze wybrać, jakie domeny mają być zawsze blokowane (np. tiktok.com).

D-Link DIR-X1530 poradzi sobie nawet z gigabitowym Internetem

Testy rozpoczęliśmy od sprawdzenia interfejsów przewodowych. Funkcja routera działa tutaj bardzo dobrze i przez port WAN bez problemu faktycznie da się przepuścić nawet pełen gigabit na sekundę, przynajmniej w kwestii pobierania (wysyłanie zwykle wypada ciut gorzej w tańszych routerach). Podobnie bardzo dobrze działa przełącznik sieciowy wbudowany w D-Link DIR-X1530.

D-Link DIR-2150 – pomiary przepustowości WAN I LAN [Mbps]

WAN Download 902 WAN Upload 851 LAN -> LAN 912 2x LAN -> LAN 451

Sieć bezprzewodowa wyróżnia się stabilnością

Testy modułu bezprzewodowego przeprowadziliśmy w naszej stałej lokalizacji (dom jednorodzinny, dwie kondygnacje ze zbrojonym stropem, około 220 m2) z użyciem wybitnego laptopa biznesowego HP Spectre X360 14, wyposażonego w układ Intel AX201 (Wi-Fi 6). W testach uwzględniających obustronną komunikację bezprzewodową wspomagaliśmy się układem Intel AX210 (Wi-Fi 6E) zintegrowanym z płytą główną naszej platformy testowej. W czasie prowadzenia testów (jak zwykle) równolegle propagowana była inna sieć Wi-Fi na skrajnie odległych kanałach obu zakresów.



Router oznaczono na pomarańczowo i znajduje się on na wyższej kondygnacji.

D-Link DIR-2150 – pomiar siły sygnału Wi-Fi [dBm]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -32

-29 Lokalizacja testowa nr 2 -57

-52 Lokalizacja testowa nr 3 -71

-67 Lokalizacja testowa nr 4 -68

-65 Lokalizacja testowa nr 5 -72

-66 Lokalizacja testowa nr 6 -87

-73 Lokalizacja testowa nr 7 -38

-35 Lokalizacja testowa nr 8 -59

-54 Lokalizacja testowa nr 9 -70

-65 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Pokrycie sygnałem Wi-Fi nieco nas rozczarowało, choć oddać D-Link trzeba, że zasięg jest faktycznie w całym domu, włącznie z garażem. Jednocześnie musimy zaznaczyć, że przy zasięgu na poziomie -80 i gorszym zaczęliśmy już regularnie tracić pakiety w zakresie 5 GHz, zatem w tych najodleglejszych pomieszczeniach konieczne będzie korzystanie z zakresu 2,4 GHz.

D-Link DIR-2150 – pomiar przepustowości Wi-Fi 5 GHz [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 736

421 Lokalizacja testowa nr 2 521

345 Lokalizacja testowa nr 3 220

174 Lokalizacja testowa nr 4 207

159 Lokalizacja testowa nr 5 176

121 Lokalizacja testowa nr 6 27

23 Lokalizacja testowa nr 7 622

478 Lokalizacja testowa nr 8 534

330 Lokalizacja testowa nr 9 367

254 Legenda: Pobieranie

Wysyłanie

D-Link DIR-2150 – pomiar przepustowości Wi-Fi 2,4 GHz [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 184

159 Lokalizacja testowa nr 2 161

152 Lokalizacja testowa nr 3 132

120 Lokalizacja testowa nr 4 145

121 Lokalizacja testowa nr 5 120

105 Lokalizacja testowa nr 6 45

35 Lokalizacja testowa nr 7 181

146 Lokalizacja testowa nr 8 177

141 Lokalizacja testowa nr 9 139

128 Legenda: Pobieranie

Wysyłanie

Transfery osiągane w bezpośredniej bliskości routera są adekwatne do standardu Wi-Fi 6 AX1500, który D-Link DIR-X1530 wspiera. Mamy zatem przepustowość niemalże identyczną z tą osiąganą po kablu, gdy laptop widzi się fizycznie z routerem. Niestety przepustowość ta szybko spada wraz z kolejnymi ścianami lub po zmianie kondygnacji. Bardziej niż byśmy tego oczekiwali. Dobra wiadomość jest taka, że w większości pomieszczeń połączenie było bardzo stabilne i oferowało nadal bardzo przyzwoite 300 Mbps w obie strony.

D-Link przedkłada stabilność łącza ponad jego przepustowość – nawet przy kilku jednocześnie aktywnych użytkownikach możemy liczyć na niezachwiany dostęp do sieci

Dobrze tutaj sprawdza się funkcja OFDMA – testy przeprowadzone z kilkoma dodatkowo obciążającymi router telefonami wykazują, że opóźnienia są cały czas bardzo stabilne i transfer również na tym specjalnie nie cierpi. Ogólnie D-Link DIR-X1530 w kwestii Wi-Fi sprawdzi się wyśmienicie w nawet bardzo dużych mieszkaniach lub mniejszych domach z drewnianym stropem. Jeżeli chcecie korzystać tylko z połączenia bezprzewodowego, to raczej też nie ma sensu przepłacać za łącze szybsze niż 500 Mbps. Jednocześnie nie będzie to najlepszy wybór jeżeli (aktywnych) domowników zwykle jest więcej niż czterech, a do tego w domu nad wyraz dużo urządzeń korzysta z Internetu (IoT) – w tym przypadku dwurdzeniowy SoC może zwyczajnie już nie wyrabiać.

Nowszy oznacza też oszczędniejszy

Ostatnie, co sprawdziliśmy, to pomiary zużycia energii i miło widzieć, że D-Link DIR-X1530 pobiera mniej energii od wolniejszych modeli z poprzedniej generacji. Ogólnie z poborem na poziomie 5 W pod obciążeniem raczej nie zauważycie jego obecności na rachunku za energię.

D-Link DIR-2150 – pomiar poboru energii [W]

Brak aktywności 3 Obciążenie

(1 zakres) 5 Obciążenie

(2 zakresy) 5,5

Czy router D-Link DIR-X1530 to dobry wybór?

Nowa budżetowa propozycja od D-Linka ostatecznie przypadła nam do gustu. W wielu kwestiach znacznie wykracza poza nasze oczekiwania wobec sprzętu z tego segmentu, a w pozostałych zwykle nie zawodzi. Owszem, testowaliśmy routery z większym zasięgiem, ale było to okupione problemami z ich stabilnością. A w tej materii D-Link stanowczo zasługuje na pochwałę – przez cały czas trwania testów nie mieliśmy potrzeby resetowania routera.



Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd to z pewnością zalety tego modelu.

Finalnie w cenie 229 zł, za które obecnie można nabyć D-Link DIR-X1530, jest to uczciwa propozycja, która skutecznie poprawi jakość połączenia bezprzewodowego, jakie oferuje większość routerów „od dostawcy”, a przy tym całkowicie odmieni (oczywiście na lepsze) zarządzanie naszą siecią. Tym samym D-Link DIR-X1530 otrzymuje od nas rekomendację do stosowania w mieszkaniach i mniejszych domach, zwłaszcza przy umiarkowanej ilości domowników.

Opinia o D-Link DIR-X1530 Plusy Wysoka jakość wykonania,

stabilna praca,

pełna obsługa Wi-Fi 6 (OFDMA, WPA-3),

intuicyjny i funkcjonalny interfejs w przeglądarce,

łatwa w obsłudze aplikacja mobilna,

dosyć rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej,

przyzwoita wydajność Wi-Fi – adekwatna do mieszkania i małego domu,

niski pobór energii,

możliwość montażu na ścianie. Minusy Mocno spadająca przepustowość Wi-Fi wraz z odległością od routera,

tylko trzy złącza LAN,

brak USB.

Nasza ocena D-Link DIR-X1530 w niskim segmencie routerów domowych 86% 4.3/5

Płatna współpraca z marką D-Link.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.