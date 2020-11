Dlaczego warto wybierać sprzęt w ramach jednego ekosystemu, czyli sprzętu od jednego producenta? Jakie korzyści z tego wynikają? Oto kilka przykładów na bazie Samsung.

Ekosystem to harmonia sprzętu i oprogramowania

Smartfon flagowy, wypasiony smartwatch i prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Używanie takiego zestawu to przyjemność. Warto jednak uświadomić sobie, że wrażenia jakich doświadczamy w czasie korzystania z nich, tylko częściowo są zasługą sprzętu. Bardzo duży wpływ ma również oprogramowanie oraz to, jak te urządzenia się ze sobą dogadują.

Jesteś na mieście i nagle przypomina Ci się, że musisz coś zanotować. Nie ma problemu. Dyktujesz na smartwatchu notatkę głosową i masz do niej dostęp na telefonie, tablecie, a nawet komputerze. Wszystko synchronizuje się automatycznie. Gdy wrócisz do domu lub biura Twoja notatka będzie tam na ciebie czekała. Tutaj właśnie zaczyna się magia ekosystemu, którego możliwości sięgają znacznie dalej.

W tej publikacji przedstawię krótko podstawowe korzyści wynikające z używania ekosystemu, na przykładzie telefonu, słuchawek i smartwatcha. Warto zapoznać się z ich pełnymi recenzjami - linki umieszczam poniżej.

Dlaczego warto wybrać sprzęt od tego samego producenta?

Najczęściej wszystko zaczyna się od telefonu. Kupujesz np. Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20 FE albo Galaxy M21 i cieszysz się jego możliwościami. Jeśli jednak chcesz dokupić do niego smartwatch, to najlepszym pomysłem jest wybór zegarka tego samego producenta. Dlaczego?

Po pierwsze dlatego, że w ramach ekosystemu firmy Samsung posługujesz się tym samym kontem, które służy do synchronizacji wszystkich Twoich danych, do których udzielisz dostępu. Dane z aplikacji na smartwatchu będą przekazywane automatycznie do smartfonu. Kontakty, notatki, muzyka, dane na temat kondycji, statystyki sportowe, wiadomości i wiele innych informacji.

Drugi powód jest jeszcze bardziej oczywisty: urządzenia tego samego producenta dogadują się ze sobą najlepiej. Dokupując do smartfonu Galaxy smartwatch innego producenta z pewnością nie będzie można skorzystać z synchronizacji, w ramach jednego konta Samsung.

Innymi słowy do smartfonu Galaxy lepiej kup smartwatch Galaxy, słuchawki Galaxy, a najlepiej jeszcze tablet Galaxy. Wtedy masz pewność, że produktywność, funkcjonalność i wrażenia z użytkowania będą najlepsze.

Odbieraj rozmowy i wiadomości na tablecie lub zegarku

Kolejny przykład działania ekosystemu Samsung? Prosze bardzo! Leżysz sobie na kanapie w domu. Przeglądasz strony, czytasz e-booka albo grasz na tablecie Galaxy Tab S7. Nagle słyszysz, że ktoś do Ciebie dzwoni na smartfon który zostawiłeś w innym pokoju. Na szczęście z kanapy wstawać nie musisz, bo bez problemu odbierzesz rozmowę na tablecie albo na smartwatchu.

Jak to możliwe? Właśnie dzięki ekosystemowi Samsung, który w sposób dyskretny łączy te urządzenia.

To samo dotyczy wiadomości. Synchronizacja w ekosystemie Samsung pozwala odebrać je na tablecie lub smartwatchu i szybko na nie odpowiedzieć. Można nawet dyktować tekst głosowo. Masz więc pełną swobodę i zawsze jesteś w kontakcie. Nawet jeśli nie masz przy sobie smartfonu i tabletu, to przecież nosisz na nadgarstku smartwatch.

Na trening weź tylko zegarek i słuchawki

Smartfon przydaje się często, bo jest naszym podręcznym komunikatorem, aparatem, notatnikiem i asystentem. Trzeba jednak przyznać, że w czasie biegania lub ćwiczenia na siłowni wygodniej jest mieć przy sobie tylko smartwatch i słuchawki.

To w zupełności wystarczy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisać wybraną playlistę lub album offline, w pamięci Galaxy Watch3. A jeśli masz zegarek z łącznością komórkową (wersja LTE), to już w ogóle rewelacja, bo po prostu strumieniujesz muzykę w czasie rzeczywistym przez Internet. Nie musisz jej ściągać na smartwatch.

Ta sama łączność LTE na zegarku pozwala również przesyłać notatki, statystyki fitness, kontakty i wiele innych danych ze smartwatcha na telefon.

Pobieraj aplikacje na zegarek

Już sama możliwość i swoboda instalowania na zegarku aplikacji takich jak Spotify, jest dużą zaletą. W Galaxy Watch3 jest to rzecz oczywista, ale na wielu konkurencyjnych zegarkach nie można instalować aplikacji wcale, albo wybór jest znacznie mniejszy.

To dlatego, że Samsung Galaxy Watch3 ma na pokładzie zaawansowany system Tizen, który poza szeroką funkcjonalnością daje też dostęp do sklepu z aplikacjami. Wiele z nich jest darmowych.

Równie ważne jest to, że wiele programów na smartfonie, ma swoje odpowiedniki na smartwatchu, więc w ramach ekosystemu mogą one synchronizować ze sobą dane.

Zdalne robienie zdjęć - smartwatch i S Pen

Ciekawym zastosowaniem smartwatcha, jest funkcja zdalnego robienia zdjęć przy wykorzystaniu aplikacji Camera Controller.

Wyobraź sobie, że robisz zdjęcie z bliskimi osobami na imprezie. Ustawiasz smartfon i włączasz obiektyw ultraszerokokątny, żeby objąć większą grupę osób lub piękny widok za Wami. Nie musisz martwić się o idealne kadrowanie, po prostu sprawdzasz podgląd na smartwatchu Galaxy Watch3 i od razu wiesz, czy stoicie prawidłowo, czy trzeba się przesunąć.

Dotykasz wyświetlacza w zegarku, zapisujesz zdjęcie i od razu na smartwatchu sprawdzasz, czy jest w porządku.



zdjęcie podglądu z aparatu - aplikacja Camera Controller

Skoro już wspomniałem o zdalnym sterowaniu aparatem, to dodam, że można to robić również za pomocą aktywnego piórka S Pen, w które wyposażony jest Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Bez problemu przełączysz aparat tylny na przedni i zapiszesz zdjęcie lub film. Różnica jest taka, że nie masz podglądu na smartwatchu, lecz na smartfonie.

Centrum sterowania

Opisywany ekosystem łączy jedno, wspólne konto Samsung, ale warto tutaj wyróżnić także bardzo przydatną aplikację SmartThings. To ona pełni rolę domowego centrum sterowania. Wystarczy jeden raz dodać wszystkie urządzenia Samsung działające w sieci domowej i zostaną one zapamiętane oraz zsynchronizowane. Dostęp do nich będzie miała każda osoba, zalogowana na to samo konto Samsung.

W ten sposób z poziomu jednej aplikacji będzie można sterować telewizorem np. takim jak Samsung QLED Q800T, soundbarem np. Samsung Soundbar Q800T, klimatyzatorem, oczyszczaczem powietrza, robotem odkurzającym, a nawet płytą kuchenną, lodówką i pralką. Wszystko oczywiście w ramach połączonego ze sobą ekosystemu Samsung. To rozwiązanie proste, wygodne i oszczędzające czas.

W SmartThings pojawiają się też akcesoria ubieralne, takie jak np. słuchawki Samsung Galaxy Buds Live. One również synchronizują się w ramach konta Samsung, więc można ich używać na różnych urządzeniach podpiętych do jednego profilu. Nie trzeba ich rozłączać i na nowo parować, co jest bardzo wygodne.

Telefon naładuje słuchawki i smartwatch

Ta funkcja też stanowi część ekosystemu Samsung, choć nie polega na zdalnym zarządzaniu i synchronizacji. Chodzi o Wireless PowerShare, czyli niezwykle przydatną opcję, która pozwala sprawnie uzupełnić energię np. w słuchawkach Galaxy Buds Live lub zegarku Galaxy Watch3. Po jej włączeniu wystarczy położyć akcesorium na tylnej części smartfonu. Działa to na zasadzie indukcji i nie wymaga żadnych przewodów. Funkcja Wireless PowerShare jest szczególnie przydatna w podróży.

Bezproblemowa współpraca

Ciekawostką, ale całkiem przydatną jest to, że urządzenia ubieralne Galaxy są natychmiast rozpoznawane przez smartfon Galaxy. Wystarczy otworzyć wieczko od słuchawek Samsung Galaxy Buds Live i słuchawki pojawiają się na ekranie telefonu. To nie tylko ułatwia szybkie łączenie, ale również automatyzuje proces pobierania odpowiednich wtyczek i przypisywania sprzętu do aplikacji Galaxy Wearable.

Optymalizacja działania, to kolejna cecha dobrego, dojrzałego ekosystemu. Projektanci sprzętu i programiści współpracują, by wszystkie urządzenia Galaxy działały ze sobą maksymalnie szybko, łatwo, stabilnie i bezpiecznie i przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Taką pewność można mieć wyłącznie używając sprzętu należącego do tego samego ekosystemu.

Dotyczy to również aktualizacji. Wyobraźcie sobie, że łączycie smartfon Samsung ze smartwatchem innego producenta. Jedni programiści wiedzą jak działa telefon, a drudzy jak działa zegarek. Gdy jednak kupujecie smartfon Galaxy i smartwatch Galaxy, to zachowujecie pełną zgodność. W takim przypadku o wiele łatwiej jest zrobić sprawnie działającą, funkcjonalną aktualizację systemu i aplikacji.

Wymierne korzyści i spokojna głowa - podsumowanie

Dlaczego warto używać sprzętu Samsung? Przede wszystkim dlatego, że urządzenia mobilne, RTV i niektóre AGD łączy jedno konto i mogą być zarządzane zdalnie np. za pomocą smartfonu. Są one zaprojektowane tak, aby współdziałały ze sobą najlepiej jak się da, z zachowaniem pełnej funkcjonalności, stabilności, jakości i bezpieczeństwa. To jest właśnie ekosystem, czyli środowisko w którym sprzęt i oprogramowanie współpracuje, aby zapewnić najlepsze wrażenia użytkownikowi, czyli Tobie.

Artykuł powstał we współpracy, z firmą Samsung.

