Samsung U28R550U to, ciekawy monitor do codziennego użytku w dosyć nietypowym rozmiarze 28”. Producent wyposażył go w 10-bitowy panel IPS o rozdzielczości 4K – zapraszamy do recenzji!

Monitor 4K może kojarzyć się głównie z rozrywką – gry i filmy najczęściej są tym hasłem reklamowane. Tymczasem tak wysoka rozdzielczość jest również nieocenioną pomocą przy pracy. Zwłaszcza, jeżeli taką rozdzielczość połączymy z relatywnie dużą, jak w tym przypadku 28-calową matrycą. Zyskujemy w ten sposób znacznie więcej przestrzeni roboczej na wszelkiego rodzaju przyborniki lub panele kontrolne aplikacji, w której pracujemy. Praca z viewportami również jest znacznie przyjemniejsza przy wyższej rozdzielczości. Ale nie uprzedzajmy jeszcze wyników testu.

Co znajdziemy w opakowaniu Samsunga U28R550U

Monitor dotarł do nas w typowo biznesowym opakowaniu, którego jedynym celem jest zabezpieczenie produktu na czas transportu. W środku poza monitorem znajdziemy jego (48-watowy) zasilacz i kabel HDMI 2.0 o długości 1,5 m. Trochę szkoda, że zabrakło przewodu DisplayPort, ponieważ nie każdy dysponuje sprzętem wyposażonym w HDMI 2.0.



Kątowa wtyczka zasilania idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie gniazdko jest przysłonięte ścianą biurka lub regału.

Podstawka składa się z dwóch elementów, które szybko i bez dodatkowych narzędzi połączymy ze sobą. Jej mocowanie do panelu również jest stosunkowo proste. Z tyłu nóżki wyprofilowano prowadnice do kabli. Głębokość nogi to dokładnie 25 cm, natomiast szerokość to niespełna 47 cm. Pochwalić Samsunga można za to, że noga tylko o 6,5 cm wystaje przed monitor. Daje to nam możliwość położenia klawiatury bardzo blisko monitora.



Prowadnica do przewodów może mieć pewien problem z pomieszczeniem jednocześnie wszystkich możliwych do wpięcia kabli.

Minimalistyczny wygląd i... regulacja

Sama podstawa, jakkolwiek solidnie i estetycznie wykonana, oferuje tylko możliwość odchylenia ekranu do tyłu - zakres regulacji to -2°~15°, przy czym warto zaznaczyć, że pozycja "0" to właśnie te -2° i aby ustawić monitor na 0° trzeba to zrobić "na czuja".



Może i nie ma zbyt wiele możliwości regulacji, ale za to nie zajmuje dużo miejca.

Przechodząc już do samego panelu – pierwsze, co rzuca się w oczy, to brak górnej oraz bocznych ramek. W rzeczywistości oczywiście ramki te są ukryte pod powłoką ochronną matrycy i wynoszą około 6 mm, jednak wizualnie monitor wygląda bardzo schludnie dzięki temu zabiegowi. Dolna ramka wykonana została z plastiku udającego szczotkowane aluminium, co dodatkowo dodaje biznesowego akcentu do ogólnej estetyki. Matryca posiada matową powłokę.



Kiedy nic nie jest wyświetlane, faktycznie można odnieść wrażenie, że poza dolną krawędzią matryca nie posiada obramowania!

Tył monitora wykonano z wysokiej jakości czarnego plastiku. W środkowej części wykonano wgłębienie w kształt okręgu, w którym ukryto porty wejść, a w jego górnej części odnajdziemy otwory montażowe do uchwytu VESA 75x75. Nieopodal mocowania nogi znalazło się natomiast miejsce na podpięcie blokady Kensignton Lock.



Monitor dobrze będzie się prezentować w biurze - tyłem do klienta.

Złącza i przyciski

Ilość portów jest nieco większa, niż norma branżowa przewiduje. Do dyspozycji mamy:

1 x DisplayPort 1.2

2 x HDMI 2.0

1 x miniJack 3,5 mm na słuchawki

1 x serwisowe złącze USB

Porty, mimo iż dostępne są niejako od spodu, i tak posiadają plastikową maskownicę, zatem nigdzie nie atakuje nas surowy metal. Złącze zasilania również zostało tutaj wyprowadzone.



Obecność portu USB zdaje się sugerować możliwość zarządzania monitorem przez dedykowaną aplikację, jednak obecnie takiej możliwości dla konsumentów nie ma.

Menu OSD Samsunga U28R550U

Od spodu monitora umieszczono tylko joystick do sterowania OSD i malutką diodę sygnalizującą pracę monitora. Samo OSD jest całkiem przyjemny w obsłudze, a przemieszczanie się po menu dobrze zaprojektowano – całość działa intuicyjnie oraz, co ważne, OSD posiada polskie tłumaczenie. Podzielono je na cztery sekcje ustawień plus jedna strona z informacjami.



Funkcja MagicUpscale pozwala wyostrzyć obraz ze źródła o niższej, niż 4K rozdzielczości.

Poza ustawieniami kolorów (regulować można składowe RGB w zakresie 0-100) i parametrów podświetlenia znajdziemy tu również funkcję PiP (obraz w obrazie) i PbP (obraz przy obrazie) oraz możliwość aktywowania FreeSync (co jednak dezaktywuje możliwość regulacji szybkości reakcji pikseli). Samsung przygotował też trzy profile MagicBright (Kino/Standard/Dynamiczny), tryb gry i oszczędzania oczu oraz pięć poziomów temperatury barw. Dostępne są też trzy predefiniowane ustawienia gamma.



Joystic, poza aktywacją OSD, oferuje też skrót do sterowania głośnością, jasnością, kontrastem oraz funkcją oszczędzania oczu.

Poniżej znajdziecie wybrane dane ze specyfikacji, jaką udostępnia producent.

Samsung U28R550U – specyfikacja producenta

Przekątna: 28" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840 x 2160 px Czas reakcji: 4 ms (GTG) Maksymalne odświeżanie: 60 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld kolorów) Jasność: 300 cd/m2 (typowe) Podświetlenie: krawędziowe WLED Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: IPS (matowa) Regulacja ułożenia: obrót - brak;

pochylenie 2 stopni w dół i 15 w górę (+/-2°);

wysokość - brak Głośniki: brak Porty: 2x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.2;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm)

1x USB serwisowe Synchronizacja: FreeSync (46-60 Hz) HDR: HDR10 Inne funkcje: PbP oraz PiP;

MagicUpscale;

FlickerFree;

głębia czerni (tylko HDMI);

Kensigton Lock Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 5,0 kg bez podstawki, 5,8 kg z podstawką Wymiary:

(S x W x G) 638,8 x 479,3 x 250,5 mm z podstawką;

638,8 x 374,0 x 64,0 mm bez podstawki; Standard VESA: tak, 75x75 W zestawie dodatkowo: 1 x przewód HDMI 2.0 Kolor: czarny ze srebrną wstawką Pobór energii: 0,3 - 41 W Gwarancja: 2 lata Sugerowana cena: 1530 zł

