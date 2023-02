Jaki monitor 4K kupić? To oczywiście zależy od naszych potrzeb oraz budżetu – zwykle jednak taka rozdzielczość kojarzona jest z monitorem do pracy i na tym się skupimy. Poza wskazaniem najciekawszych modeli, pokażemy, na co warto zwracać uwagę przy zakupie.

Jaki monitor 4K? Monitory 4K UHD (o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli) wciąż ewoluują. Matryce typu TN (do takich zastosowań) słusznie odeszły już do lamusa, a powoli coraz ciekawszą propozycją (cenowo i wytrzymałościowo) robią się panele OLED. Coraz częściej można się spotkać z modelami o wysokim odświeżaniu (monitory 4K 120 Hz, a nawet 4K 144 Hz nie są już żadną nowością, a w zeszłym roku debiutowały panele UHD z odświeżaniem 240 Hz!) oraz wyposażonymi w technologię HDR.

Normą jest też wsparcie dla AMD FreeSync i NVIDIA G-SYNC Compatible, ale wszystkie te funkcje przemawiają do najbardziej zamożnych graczy (których stać na komputer zdolny renderować gry w 4K przy wysokim FPS, chociażby z pomocą DLSS, czy FSR). Jeżeli szukacie monitora do gier, to znajdziecie je w oddzielnym TOP 10, poświęconym właśnie monitorom dla graczy (uwzględniającym również panele 4K UHD). W osobnym zestawieniu znajdziesz też TOP 10 polecanych monitorów bez takiego podziału.

Jaki monitor 4K UltraHD wybrać?

Jak wybrać najlepszy monitor 4K do naszych potrzeb?

W niniejszej publikacji skupimy się na wskazaniu najlepszych monitorów 4K do zastosowań, w których taka rozdzielczość ma obecnie największe „wzięcie” – to jest w pracy, z tym tylko zastrzeżeniem, że pominiemy tu pracę z grafiką – ten temat wyczerpuje jeszcze jeden TOP 5 polecanych monitorów dla fotografa i grafika.

Zanim przejdziemy do omówienia wybranych przez nas monitorów, warto zwrócić uwagę na trzy istotne (w przypadku pracy) cechy monitora. To na nich należy się skupić szukając tego jedynego, z którym spędzimy zapewne kolejną dekadę, jako że monitora nie wymienia się równie często, co reszty podzespołów komputera lub (całego) laptopa.

Typ matrycy ma znaczenie

Poszukując nowego monitora do pracy powinniśmy skupić się raczej tylko na egzemplarzach z panelami typu IPS. Względem alternatywy w postaci paneli VA oferują lepsze kąty widzenia (co jest szczególnie istotne, gdy pracujemy w większym zespole i czasem trzeba coś pokazać komuś obok) oraz zwykle w tej samej cenie dysponują szerszym gamutem kolorów. Dodatkowo panele VA obecnie często są stosowane w zakrzywionych matrycach, co świetnie sprawdza się w grach, ale w pracy potrafi przeszkadzać (zwłaszcza jeżeli zajmujemy się projektami wykreślnymi).

Panel IPS to nadal najlepszy wybór, jeżeli szukamy monitora 4K do komfortowej pracy

Pewną alternatywą stają się monitory z panelem organicznym (OLED) – oferują idealne kąty widzenia, znacznie bardziej nasycone kolory oraz oczywiście idealny kontrast. Jeżeli jednak nie chcemy wydać majątku na panel z klasycznym układem subpikseli RGB, to należy mieć na uwadze, że monitory OLED na matrycy WRGB (od LG) mają ogromne problemy z czytelnością drobnej czcionki. Do tego należy pamiętać, że panele te nadal nie są całkowicie wolne od ryzyka wypaleń, a dodatkowo nie są aż tak jasne, jak ich odpowiedniki IPS (co w połączeniu ze zwykle co najwyżej antyrefleksyjną powłoką oznacza problemy z czytelnością obrazu w jasnym pomieszczeniu). Niech Was zatem nie zmyli wysoka cena – z wyjątkiem bardzo specyficznych zastosowań (pracy z grafiką), to nie są dobre monitory do pracy.

Ergonomia to podstawa zdrowego życia i wygodnej pracy

Kupując nowy monitor na pewno nie można oszczędzać na jego ergonomii. Regulacja wysokości i pochylenia to absolutna podstawa, ale nie zaszkodzi, jeżeli monitor będzie można również obrócić w lewo lub prawo bez przestawiania jego nóżki (to ponownie przydatne przy pracy w zespole). Warto pamiętać, że nie każdy monitor posiada funkcję obrotu do pionu (pivot), więc jeżeli na takim usytuowaniu nam zależy, to upewnijmy się, że funkcja ta jest wymieniona w specyfikacji.

Otwory montażowe w standardzie VESA pozwalają obejść ograniczenia tańszych monitorów w kwestii ergonomii, ale nawet w droższych monitorach dobrze, aby były obecne

Część producentów idzie nawet o krok dalej w kwestii ergonomii i oferuje swoje monitory fabrycznie wyposażone w uchwyt mocowany do krawędzi blatu z regulacją położenia na ramieniu (co pozwala dodatkowo łatwo regulować odległość monitora od naszych oczu). Jeżeli jednak nasz wymarzony monitor dostępny jest tylko z podstawową regulacją, to warto sprawdzić, czy nie posiada otworów montażowych VESA – jeżeli będą obecne, to można osobno dokupić zaawansowany uchwyt z pełnym zakresem regulacji.

Rozmiar też ma znaczenie

Przeglądając oferty w sklepach możemy odruchowo ograniczyć się do (obecnie) dosyć skromnych rozmiarów monitora, czyli przekątnej poniżej 30”. W praktyce jednak rozdzielczość 4K pozwala komfortowo korzystać nie tylko z paneli 32-calowych, ale również jeszcze większych - o przekątnej przekraczającej 40”! Oczywiście tak duży monitor musi się nam jeszcze zmieścić na biurku, ale jeżeli to możliwe, to polecamy w pierwszej kolejności (do pracy) postawić na rozmiar, a dopiero potem na dopłatę do lepszych parametrów.



Monitory dla graczy zaczynają korzystać z paneli OLED z telewizorów - można kupić za mniej niż 5000 zł monitor gamingowy OLED o przekątnej 48" (Gigabyte Aours FO48U powyżej)!

Z pozostałych istotnych cech obecnie warto jeszcze wskazać obecność złącza USB-C (w roli wejścia obrazu), zwłaszcza jeżeli to będzie również wspierać ładowanie zwrotne podpiętego urządzenia (Power Delivery o mocy przynajmniej 60 W). Obsługa wyższego odświeżania jest mile widziana, ale w typowo biurowych zastosowaniach nie jest konieczna (a dodatkowo zwykle nie będzie wspierana przez „niegamingowy” sprzęt. Oczywiście funkcje ochrony oczu muszą być obecne, ale to na tę chwilę standard w każdym dostępnym monitorze.

Polecane monitory 4K UHD

Philips 278B1 - 27 cali, IPS Ocena benchmark.pl









4,4/5 Najtańszy z polecanych przez nas monitorów to i tak wydatek rzędu 1500 zł. Owszem, bez problemu znajdziemy znacznie tańsze monitory 4K, ale zwyczajnie nie uważamy, aby były godne polecenia w przypadku, gdy szukamy sprzętu na lata z myślą o komfortowej pracy. Philips 278B1 odznacza się bardzo rozbudowaną opcją regulacji ułożenia (włącznie z pivotem), a do tego posiada wbudowany koncentrator USB (4 wejścia USB 3.2). To, co najbardziej nas tutaj przekonało, to obecność czujnika oświetlenia, który sprawia, że jasność panelu automatycznie dopasowuje się do warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Miłym dodatkiem są też wbudowane głośniki (oraz wyjście na słuchawki). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 4x USB 3.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

LG 27UN880 - 27 cali, IPS, PD 60 W Ocena benchmark.pl









4,5/5 Propozycja od LG z serii UltraFine Ergo nie tylko oferuje nowszy panel typu NanoIPS, ale również podnosi bardzo wysoko poprzeczkę w kwestii ergonomii. Fabrycznie otrzymujemy tutaj uchwyt mocowany do blatu (krawędzi lub obecnego w nim otworu), za sprawą którego położenie monitora można dowolnie dostosować do naszych potrzeb (włącznie z odwróceniem zupełnie do tyłu, aby pokazać coś komuś siedzącemu po drugiej stronie biurka). Istotną zaletą jest obecność złącza USB-C z Power Delivery 60 W – możemy podpiąć nowoczesnego laptopa jednym kablem, co zapewni mu dostęp nie tylko do wyświetlania obrazu w 4K, ale również do podpiętych do monitora peryferiów, a ponadto jeszcze będzie go ładować. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 350 cd-m2

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB, USB typu C

Samsung ViewFinity S8 - 32 cale, IPS, HDR400, PD 90 W Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejna propozycja to już podbicie przekątnej do tych optymalnych dla rozdzielczości 4K 32”. Najnowsza seria monitorów Samsunga wyjątkowo udanie weszła na ten segment rynku, oferując bardzo nowoczesne monitory zdolne pokryć w całości nie tylko standardową przestrzeń kolorów (sRGB), ale również rozszerzony gamut DCI-P3 – co więcej, robią to z perfekcyjną fabryczną kalibracją, co potwierdziły nasze testy. Monitor odznacza się również certyfikatem HDR 600. Obie te cechy w praktyce oznaczają, że poza pracą sprawdzi się również idealnie przy oglądaniu filmów. Na pochwałę zasługuje również jeszcze bardziej rozbudowany moduł USB-C – ładowanie z mocą 90 W zadowoli nawet bardzo wydajne laptopy biznesowe, a dodatkowo tak podpięty (jednym przewodem) komputer dostanie również dostęp do przewodowego połączenia sieciowego, jeżeli takie podłączymy do wbudowanej w monitor karty sieciowej. Od strony ergonomii mamy tu pożądany standard, który można rozszerzyć dokupując uchwyt VESA. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 600 lumenów

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, RJ-45, 1x USB, USB typu C, 2x USB 3.0 Typu A, 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Zobacz recenzję

ASUS ProArt Display PA32UCR-K - 32 cale, IPS (mini LED), HDR1000, PD 80W Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jedną z obecnie najlepszych propozycji monitorów o przekątnej 32” jest ASUS ProART PA32UCR-K. To już w zasadzie monitor, który bez najmniejszego problemu zaspokoi również grafików komputerowych – połączenie podświetlenia mini LED z powłoką kropek kwantowych (Quantum Dot) pozwala na osiągnięcie idealnego pokrycia wszystkich popularnie stosowanych przestrzeni kolorów, a za sprawą wyśmienitej fabrycznej kalibracji - również ich idealne odwzorowanie. Ponad 1000 nit jasności rozłożonej na blisko 600 stref wygaszania oznacza idealny kontrast i sprawia, że jest to również idealny ekran do cieszenia oczu widowiskowymi filmami (oraz grami, jeżeli nie przeszkadza na nieco powolne działanie matrycy). Naturalnie obecne jest złącze USB-C (choć w tym przypadku bez przekazywania połączenia sieciowego) i system montażowy VESA. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 3x HDMI, USB typu C, 3x USB 3.2 typu A gen 1

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Dell U4320Q – 42,5 cala, IPS, PD 90 W Ocena benchmark.pl









4,7/5 Na koniec przygotowaliśmy największą, ale, jak widać, wcale nie najdroższą propozycję. Niemalże 43-calowy DELL U4320Q to bardzo dobre narzędzie do pracy, w której cenimy sobie przestrzeń roboczą lub wręcz potrzebujemy pracować jednocześnie na kilku maszynach (na co pozwala opcja PBP, czyli wyświetlanie jednocześnie nawet czterech różnych sygnałów FHD). Nie zapomniano tu o funkcjonalności USB-C z PD (90 W), a dla naszej wygody z boku monitora wyprowadzono dwa dodatkowe, łatwo dostępne złącza USB dla akcesoriów (w tym jedno typu C). Fabryczna podstawka oferuje regulację w trzech płaszczyznach, ale można ją w razie potrzeby wymienić na ramie w standardzie VESA. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 42,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 8 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza słuchawkowe, 2x HDMI, 2x USB 3.1, USB typu C, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Który ze wskazanych to najlepszy monitor 4K UHD?

Jak zwykle w naszych TOPach staramy się wskazywać najciekawsze propozycje w różnych cenach, zatem każdy z wymienionych monitorów będzie wyśmienitym wyborem w swoim przedziale cenowym. Oczywiście te droższe propozycje odznaczają się lepszymi parametrami pracy lub większą funkcjonalnością, ale to nie oznacza, że w każdym przypadku odczujemy tę różnicę. W naszym odczuciu złotym środkiem są panele o przekątnej 32” z przyzwoitą specyfikacją – jak chociażby pokazany wyżej Samsung ViewFinity S8.

Na koniec jeszcze tylko zwrócimy uwagę na istnienie monitorów o innych proporcjach (21:9 i 32: 9), które mogą okazać się lepszą opcją niż zakup dwóch klasycznych monitorów. Tutaj, zwłaszcza w przypadku proporcji 32:9, dominują już zakrzywione panele VA (i OLED), co przy takiej szerokości panelu jest już poniekąd uzasadnione. Niemniej da się odszukać też płaskie modele na panelu IPS (5120x2160 px).