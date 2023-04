Wyszukiwarka Google jest jak powietrze. Można zaryzykować stwierdzenie, że większość z nas nie wyobraża sobie bez niej życia. Przedstawiamy najciekawsze triki i sztuczki, dzięki którym wyszukiwanie treści stanie się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Jak efektywnie wyszukiwać treści w wyszukiwarce internetowej?

Korzystanie z wyszukiwarki Google wydaje się dziecinnie łatwe. Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo lub frazę i nacisnąć Enter albo kliknąć w Szukaj w Google lub Szczęśliwy traf. No właśnie, pewnie niektórzy nawet nie zauważyli tej drugiej opcji, chociaż jest ona widoczna na stronie głównej. W odróżnieniu od pierwszej możliwości, po kliknięciu której wyświetla się lista wyników wyszukiwania, funkcja Szczęśliwy traf niemal zawsze przechodzi na stronę, która jest pierwsza na liście wyników wyszukiwania danej frazy.

To dopiero rozgrzewka i wierzchołek góry lodowej. Wyszukiwarka Google kryje w sobie wiele użytecznych oraz łatwych do opanowania funkcji, które znacznie ułatwiają wyszukiwanie różnego rodzaju informacji. W tym poradniku przedstawiamy ciekawe funkcje wyszukiwarki Google, które być może zmienią sposób w jaki z niej korzystacie. Wybraliśmy najbardziej przydatne triki, które łatwo zapamiętać.

Szybkie ustawienia

Warto już na początku wspomnieć o tej funkcji. Znajduje się ona z prawej strony paska wyszukiwania. Dostępnych jest tutaj wiele bardziej i mniej przydatnych funkcji. Można na przykład ustawić język wyszukiwania czy wygląd przeglądarki (motyw jasny lub ciemny). Na uwagę zasługuje także Szukanie zaawansowane. Możliwe jest zadanie bardzo konkretnego zapytania, precyzując na przykład język wyszukiwania, zakres liczb czy wykluczając jakieś słowa z wyników. Możliwości jest bardzo dużo.

Typ wyszukiwanych informacji

Pod paskiem wyszukiwania można wybrać typ informacji, które związane są z danym słowem czy słowami kluczowymi. Jest między innymi grafika, wideo (z serwisu YouTube) czy wiadomości. Można także wybrać opcję zakupy, a wyświetlone zostaną dostępne w sklepach internetowych przedmioty, które zostały wyszukane na podstawie wpisanych słów kluczowych. Wyszukiwać można też książki oraz fragmenty ich treści, o ile są one dostępne w usłudze Google Książki.

Jest nawet wyszukiwarka lotów oraz możliwość rezerwacji hoteli na całym świecie.

Wyszukiwanie obrazem, a wyszukiwanie obrazów

To dwie zupełnie inne funkcje. Pierwsza służy do wyszukiwania przedmiotów, których zdjęciem dysponujemy. Przyda się na przykład wtedy, gdy nie wiemy co znajduje się na zdjęciu ani jak się nazywa. Innymi słowy funkcja ta służyć może do identyfikowania sfotografowanych przedmiotów.

Na stronie głównej wyszukiwarki należy kliknąć ikonę aparatu,

a następnie wybrać obraz z lokalnego dysku twardego lub wkleić link do wyszukiwanego obrazu i kliknąć "Szukaj".

Na poniższym przykładzie widać, że wyszukiwarka bez problemu zidentyfikowała iPhone’a 14, a jako pierwsze na liście wyszukiwania znajduje się dokładnie to zdjęcie, które zostało użyte jako wyszukiwany obiekt. Opublikowane zostało ono w naszym poradniku na temat wyboru odpowiedniego modelu iPhone’a.

Druga opcja jest z pewnością bardziej popularna i częściej wykorzystywana. Chodzi o wyszukiwanie obrazu, który związany jest z daną frazą. Aby wyszukać obraz należy kliknąć w funkcję „Grafika”, która znajduje się w prawym górnym rogu, a następnie wpisać frazę i nacisnąć Enter.

Wyniki wyszukiwania stanowić będą obrazy.

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Warto krótko wspomnieć o narzędziach do filtrowania wyników wyszukiwania. W przypadku obrazów można w nich wybrać rozmiar, dominujący kolor, typ, okres opublikowania oraz typ praw użytkowania.

Podobne narzędzia dostępne są także w przypadku wyszukiwania stron, ale są one mniej rozbudowane.

Warto jeszcze wspomnieć o funkcji Safe Search. Włączenie jej zapewnia, że wyniki wyszukiwania nie będą zawierać treści dla dorosłych, na przykład związanych z przemocą. Warto włączyć tę funkcję, gdy z komputera korzysta dziecko.

Wyszukiwanie z wykorzystaniem operatorów

A teraz coś z pozoru bardziej zaawansowanego. Operatory służą do precyzowania wpisywanych fraz. W przypadku, gdy w polu wyszukiwania wpiszemy kilka słów to w wynikach pojawią się strony, które zawierają je wszystkie, ale w dowolnej kolejności i nie koniecznie obok siebie. Będą też takie strony, na których znajdują się tylko niektóre z wyszukiwanych słów. Takie wyniki nie są jednak precyzyjne, ale z pomocą przychodzą operatory logiczne, czyli wstawiane w pole wyszukiwania znaki, które doprecyzowują zapytanie. Poniżej znajduje się krótki opis najpopularniejszych z nich wraz ze sposobem ich działania:

aby wyszukać kilka słów kluczowych dokładnie w takiej formie jak zostały wpisane wystarczy ująć je w cudzysłów, np. „lwica goni antylopę”,

aby wyszukać strony zawierające jedno z wpisanych słów kluczowych należy użyć operatora OR, na przykład "koń OR słoń",

aby wyszukać strony zawierające wszystkie wpisane słowa kluczowe należy użyć operatora AND, na przykład "koń AND słoń",

aby wykluczyć jakieś słowo z wyników należy użyć operatora „-”, czyli minus. Wpisując frazę lamborghini -aventador, wynikami będą wszystkie strony, na których znajduje się słowo lamborghini i nie znajduje się słowo aventador,

aby wymusić uwzględnienie jakiegoś słowa w wynikach wyszukiwania należy użyć operatora „+”, czyli plus. Wpisując frazę lamborghini aventador +roadster, wynikami będą wszystkie strony, na których znajdują się informacje na temat tego samochodu w wersji roadster

operator „*” zastępuje dowolne słowo. Jeśli zatem w wyszukiwanej frazie między słowami wpiszemy „*”, na przykład „czerwone * auto” to w wynikach otrzymamy strony, na znajdują się frazy z dowolnym słowem między „czerwone” i „auto”.

Są także operatory zaawansowane:

aby wyszukać frazę na danej stronie należy użyć operatora „site:”, na przykład fraza „recenzja apple watch site:benchmark.pl" umożliwi szybkie wyszukanie recenzji smartwatcha marki Apple w naszym serwisie,

dzięki operatorowi „define:” można w łatwy sposób zamienić wyszukiwarkę Google w słownik,

operator „cache:” przydaje się wtedy, gdy chcemy wyświetlić stronę, która chwilowo nie działa. Po wspinaniu „cache:benchmark.pl” wyświetli się wersja strony zapisana w pamięci przeglądarki,

w przypadku, gdy wynikiem wyszukiwania ma być tylko dany typ plików należy skorzystać z operatora filetype:, na przykład „poradnik filetype:pdf”,

operatory "intitle:", "inurl:" oraz "allintitle:" lub "allinurl:" umożliwiają wyszukiwanie stron, które w tytule lub w adresie URL mają wpisane słowa. W przypadku pierwszych operatorów w wynikach uwzględnione będzie co najmniej jedno ze wskazanych słów kluczowych, a w przypadku drugich wszystkie wpisane słowa, na przykład “allintitle:recenzja scyzoryk szwajcarski”,

operator "numrange:" pozwala na ograniczenie wyników wyszukiwania do informacji związanych z danymi numerami, na przykład „usa numrange:2020-2023”.

Wyszukiwarka Google jako kalkulator

Z wyszukiwarki korzystać możemy jak z tradycyjnego kalkulatora z tą różnicą, że moc obliczeniowa, którą dysponują serwery firmy Google jest nieporównywalnie większa niż biurowego kalkulatora.

Można w niej wykonywać proste obliczenia – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, także z zastosowaniem nawiasów oraz nieco bardziej zaawansowane operacje, na przykład logarytmy czy funkcje trygonometryczne. Są także wbudowane stałe matematyczne i fizyczne, takie jak na przykład liczba Pi czy prędkość światła.

Przeliczanie miar i wag

Wyszukiwarka potrafi także konwertować jednostki miar i wag.

Wyszukiwarka Google ma także przydatną funkcję przeliczania miar i wag. Niestety tylko te mniej skomplikowane zapytania można zadać w języku polskim, na przykład:

o prędkość – zapytanie "100 km/h w mph",

o czas – zapytanie "1 rok w sekundach",

o wagę – zapytanie "100 ton w gramach".

Google zna także odpowiedź na trudniejsze pytania, na przykład „masa ziemi w tonach”. Niestety nie pojawią się odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w języku polskim. W takim przypadku Google wyświetli odpowiedzi z innych stron, na przykład z Wikipedii. W przypadku języka angielskiego pole do popisu jest jeszcze większe.

Inne triki w wyszukiwarce

Google pozwala między innymi także na sprawdzanie kursów walut i przeliczanie danej kwoty w jednej walucie na inną. Należy użyć międzynarodowego symbolu waluty i wpisać odpowiednie zapytanie, na przykład "1 usd in pln" czy "345 eur in gbp".

Można też sprawdzić która godzina jest w dowolnym mieście na świecie. Wystarczy wpisać „czas w” i dodać nazwę miasta.

Podobnie jest z prognozą pogody. Zamiast „czas w” wystarczy wpisać „pogoda w” i dodać nazwę miasta.

Wyszukiwarkę wykorzystać można także do sprawdzania pisowni wyrazów. Jeśli w pole wyszukiwania wpiszemy słowo w niepoprawnej formie to nad wynikami wyszukiwania wyświetlona zostanie podpowiedź i wyświetli się prawidłowa forma.

Wyszukiwarka Google ma ogromne możliwości

Przedstawione wyżej funkcje wyszukiwarki Google to zaledwie zajawka tego co potrafi to narzędzie. To jednak jedne z najbardziej przydatnych funkcji, które z pewnością przydadzą się Wam na co dzień. Warto się z nimi zapoznać i zacząć z nich korzystać. Na pewno usprawnią one korzystanie z Internetu.