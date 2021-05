Testujemy Sharp IG-GC2EU-B - miniaturowy oczyszczacz z jonizatorem, który podłączysz nawet w samochodzie. Pomysł niegłupi, a urządzenia działa bez zarzutu!

niewielkie rozmiary i waga

możemy go używać w samochodzie, w pracy, czy w szafie

wyposażony w jonizator i dwa filtry PM10

trzy tryby pracy

zasilanie przez USB - może godzinami pracować podłączony do power banka

4,4/5

Sezon grzewczy się skończył, więc temat smogu również nieco przycichł - co oczywiście nie oznacza, że przestał istnieć. Zapewne wielu z nas ma w domu oczyszczacze powietrza, ale rozmiary tych urządzeń powodują, że są one stacjonarne. Co w przypadku jeśli chcemy zabrać oczyszczacz ze sobą? Wtedy trzeba się zaopatrzeć w przenośny oczyszczacz powietrza, taki jak Sharp IG-GC2EU-B. Przypomnijmy tylko, że na naszych łamach mieliśmy okazję recenzować model Sharp FP-J60EUW.

Sharp IG-GC2EU-B - miniaturowy oczyszczacz powietrza z jonizatorem

Jak się go używa? Wyjątkowo prosto. Podłącza się go do zasilania przez port USB, otwiera prowadnicę nawiewu by odsłonić wylot powietrza i włącza za pomocą przycisku. Za pomocą tego samego przycisku można regulować wydajność pracy urządzenia (3 tryby pracy - niski, średni i turbo).

Jak działa urządzenie Sharpa? Powietrze zasysane jest z dwóch otworów wentylacyjnych na dole, a uwalniane (wraz ze strumieniem jonów) przez nawiew z góry, którego to przesłonę można regulować.

Jako, że to przenośne urządzenie jest skromnych rozmiarów - a więc jego możliwości klasycznego oczyszczania powietrza za pomocą filtrów są siłą rzeczy ograniczone - jego olbrzymią zaletą jest wyposażenie w generator jonów Plasmacluster (dalej określany w tekście jonizatorem). Warto podkreślić, że jest to ten sam model, który jest używany w "dużych" oczyszczaczach Sharpa, czyli High Density 25000. Działanie technologii Plasmacluster polega na aktywnym oczyszczaniu powietrza, to znaczy przez emisję dodatnich i ujemnych jonów, które neutralizują zanieczyszczenia. Z czym poradzi sobie poradzi sobie jonizator Plasmacluster? Z pleśnią, roztoczami, wirusami, bakteriami, nieprzyjemnymi zapachami oraz elektrycznością statyczną (szczególnie przydatne np. w samochodzie).

Aby zapewnić stabilną emisję jonów, jonizator trzeba co jakiś czas wymieniać. Niezbyt często - po upływie około 6 lat (17,5 tysiąca godzin), jeśli przez ten czas urządzenie pracowało po 8 godzin na dobę. Wewnątrz urządzenia znajduje się nie tylko jonizator, ale dwa filtry klasy PM10.

Na panelu sterowania oprócz włącznika znajduje się wskaźnik trybu pracy oraz konieczności wymiany modułu Plasmacluster (unit).

Sharp IG-GC2EU-B - specyfikacja

Model Sharp IG-GC2EU-B Zalecany dla kubatury 3,6 m3 Filtry 2 x PM10 Jonizator Plasmacluster IZ-C90M Gęstość jonów (Turbo/Normal/Low) [cm3] 75000/25000/7000 Regulacja kątu nawiewu od 20 do 55 stopni Poziom głośności (Turbo/Normal/Low) [dB] 36/23/19 Wymiary [mm] i waga [g] śr. górna: 74; śr. dolna: 65, wys. 165 i 265 gramów Pobór prądu (Turbo/Normal/Low) [W] 1.8/0,7/0,5 W Długość przewodu zasilającego [m] 1,5

Sharp IG-GC2EU-B - w biurze

Jedno jest pewne - jonizator przy naszym stanowisku na pewno nam nie zaszkodzi, a może przecież usunąć z naszego bezpośredniego otoczenia wiele szkodliwych cząstek oraz ładunki elektrostatyczne (przecież siedzimy otoczeni komputerami, drukarkami, routerami i innymi urządzeniami). W przypadku normalnego "biurowego szumu", urządzenie jest praktycznie niesłyszalne - jeśli mowa o pierwszym i drugim trybie działania. Jeśli pracujesz w ciszy (co się raczej rzadko zdarza - jednak w pandemicznych czasach z pewnością zdarzają się sytuację, kiedy siedzimy w biurze sami) to szum wentylatorka urządzenia może ci przeszkadzać - dotyczy to zwłaszcza trybu turbo.

Niektórych może drażnić słyszalna praca urządzenia w trybie turbo, jednak należy pamiętać, że jest to tryb "awaryjny", który używamy tylko w sytuacjach, gdy zależy nam na szybkim i efektywnym oczyszczeniu powietrza, na przykład z dymu papierosowego. Przy normalnej pracy używamy trybu pierwszego i drugiego, które są znacznie bardziej komfortowe.

Sharp IG-GC2EU-B - w samochodzie

Jedna uwaga - urządzenie przeznaczone jest do pracy z akumulatorami 12 woltowymi. Ciężarówki, czy autobusy mogą mieć akumulatory 24V, co należy wziąć pod uwagę. A nie, chwila - mam i drugą. Urządzenie nie powinno znajdować blisko anteny samochodowej, bowiem może powodować zakłócenia radia. Instrukcja wspomina jeszcze o tym, by urządzenie trzymać w oddaleniu od klucza elektonicznego pojazdu z powodu ewentualnych zakłóceń, ale producent zapewnia, że przy dobrze ekranowanych kablach takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają.

Skoro mamy już za sobą tę wyliczankę, to trzeba powiedzieć, że osoby spędzające dużo czasu w samochodzie z pewnością docenią te urządzenie - które wystarczy umieścić w uchwycie na kubek i podłączyć do portu USB (lub przejściówki do gniazdka zapalniczki). Przemieszczając się po miastach po prostu jesteśmy narażeni na zwiększoną emisję spalin i warto zadbać, by wewnątrz samochodu oddychało nam się lepiej.

Nie bez znaczenia jest również usuwanie elektrostatyki dzięki jonizatorowi. W samochodach znajduje się duża ilość tworzyw sztucznych, a przez tarcie potrafi wytworzyć się naprawdę spory ładunek. Dzięki zwiększeniu ilości jonów możemy zaobserwować choćby mniejsze kurzenie pulpitu konsoli samochodu, zwiększenie poziomu wilgotności, a kierowca będzie odczuwał mniejsze zmęczenie jazdą.

Jasne, samochodowe filtry wypada regularnie wymieniać, a klimatyzację czyścić, ale... zapewne mało który posiadacz samochodu ma to ogarnięte zawsze w 100%. Warto więc zapewnić sobie wsparcie samochowej wentylacji dzięki przenośnemu jonizatorowi. Możliwość usunięcia z wnętrza samochodu zanieczyszczeń z zewnątrz, klimatyzacji (grzybów i alergenów) czy nieprzyjemnych zapachów (dym papierosowy, czy jedzenie) również jest nie do pogardzenia.

Sharp IG-GC2EU-B - w... szafie

Spokojnie - nie trzeba kombinować z doprowadzeniem zasilania do szafy. Wystarczy power bank i maleństwo Sharpa może usunąć z naszej szafy nieprzyjemne zapachy, czy odświeżyć ubrania. Przed pójściem spać podłączyłem oczyszczacz do powerbanka o pojemności 10000 mAh, który był naładowany w 3/4. Ustawiłem Sharpa na drugi poziom szybkości działania i... udałem się na zasłużony odpoczynek. O 9 rano oczyszczacz nadal pracował, a poziom naładowania power banka spadł zaledwie do połowy (2/4).

Ustawiłem go więc na pełne obroty (tryb turbo) i naładowany do połowy power bank pozwolił na pracę oczyszczacza do godziny 16 (z minutami). Jest to więc naprawdę energooszczędne urządzenie i solidny power bank zapewni jego pracę na długie godziny.

Chciałbym móc wam opowiedzieć, jak to dzięki temu urządzeniu z mojej szafy zniknął obrzydliwy fetor, ale niestety muszę was rozczarować...

Może i utrzymuję w szafie porządek daleki od wzorowego, ale też też dbam o to, by zawsze było tam schludnie i pachnąco. Tym niemniej mam wrażenie, że oczyszczaczowi Sharpa udało się wyeliminować zapach plastikowego worka, który mnie ostatnio drażnił. To wszystko właśnie dzięki zastosowaniu jonizatora, bowiem niewielkie filtry PM10 mają tu znaczenie drugorzędne.

Czy warto kupić Sharp IG-GC2EU-B?

Sharp IG-GC2EU-B kosztuje obecnie około 700 złotych, a więc całkiem sporo. Tym niemniej dla każdego gadżeciarza i miłośnika czystego powietrza to naprawdę ciekawa sprawa. Sam jestem gadżeciarzem z dziada pradziada, ale... zastanowiłbym się dwa razy przed wydaniem 700 złotych na takie urządzenie.

Nie twierdzimy tu bynajmniej, że takie urządzenie może zastąpić domowe oczyszczacze powietrza. Nie - małego Sharpa należy traktować jako uzupełnienie domowej atmosfery (odświeżanie szafy), oczyszczacz do samochodu, bądź do biura (jeśli pracodawca nie zadbał o takie wyposażenia twojego miejsca pracy).

W porównaniu do typowego, stacjonarnego oczyszczacza możliwości tego urządzenia są bardzo skromne (do 3,6 metra sześciennego), ale nie zapominajmy, że jest to przenośny jonizator, który powinien znakomicie sprawdzić się choćby w aucie.

