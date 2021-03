Testujemy Vestfrost VP-A1M30WH - inteligentny oczyszczacz powietrza, który jest wyposażony nie tylko w jonizator, ale i odkażanie przez UV-C. Jest przyjemny dla oka i obsługiwany również przez aplikację. To wszystko sprawia, że korci mnie jego zakup...

Jak wszystkie inne nowoczesne urządzenia, również oczyszczacze powietrza wciąż ewoluują. Dziś nikogo już nie dziwi obsługa przez aplikację w smartfonie, czy obecność jonizatora powietrza, jak w testowanym przez nas Sharp KC-A50EU. Pora więc na kolejną nowinkę - dodatkowe odkażanie filtrowanego powietrza przez światło ultrafioletowe (UV-C). Przy okazji zajrzyjcie do naszego zestawienia polecanych oczyszczaczy powietrza - to dobry moment na zakup, bo ceny nie są tak wysokie jak w okresie kiedy sprzęt tego typu cieszy się największą popularnością (czyli jesień czy początek zimy).

Tak się składa, że do naszej redakcji zawitał oczyszczacz powietrza Vestfrost VP-A1M30WH, który został wyposażony w cały zestaw sprzętowych nowinek - w tym diody UV-C LED.

Oczyszczacz powietrza Vestfrost VP-A1M30WH - nie tylko jonizator, ale i UV-C

Vestfrost VP-A1M30WH - cena

Oczyszczacz powietrza Vestfrost VP-A1M30WH można obecnie kupić w cenie 999 złotych. Ze względu na bogate wyposażenie, nie jest cena specjalnie wygórowana.

Vestfrost VP-A1M30WH - najważniejsze cechy

wyposażenie w jonizator powietrza (Plasma ION) oraz UV-C LED

oczyszczanie pasywne (filtry) i aktywne (jonizator plazmowy i UV-C LED)

potrójny system filtrów (filtr wstępny, węglowy i HEPA)

prosta obsługa przez panel sterowania

wbudowane Wi-Fi i obsługa przez aplikację

niewielkie wymiary i estetyczny wygląd

Jak działa technologia Plasma ION? To emisja jonów dodatnich i ujemnych, uwalnianych się do pomieszczenia wraz z oczyszczonym powietrzem. Jony neutralizują zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu oraz te przylegające do powierzchni (ściany, podłoga) i tkanin (zasłony, dywan).

Vestfrost VP-A1M30WH - specyfikacja techniczna

Model Vestfrost VP-A1M30WH Rodzaj oczyszczacz powietrza z jonizatorem plazmowym i UV-C LED Filtry / czujniki wstępny, węglowy i HEPA H13 / kurzu Możliwość ręcznego włączenia jonizatora/odkażania UV-C tak/tylko przez aplikację Głośność pracy (dB) 17/39/48 (w zależności od wybranego trybu pracy) Zalecana powierzchnia do oczyszczania do 42 m2 Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm 352 x 494 x 220 Waga 5,8 kg Dodatkowo Wskaźnik PM 2,5, blokada rodzicielska, tryb nocny Pobór mocy (W) do 38 watów Wi-Fi / obsługa przez aplikację Tak (Tuya Smart)

Generalnie urządzenie ma wszystko, co powinien mieć nowoczesny oczyszczacz powietrza - a nawet więcej. A mowa oczywiście o odkażaniu światłem ultrafioletowym. Światło UV-C skutecznie usuwa różne patogeny i niszczy te, które przedostały się przez system filtrów. Diody pobierają minimalne ilości energii i mają zerową emisję ozonu. A gdzie znajdują się owe diody emitujące światło ultrafioletowe? Wewnątrz. Odkażają one nie tylko powierznię filtra, ale i przepływające powietrze.

Trzeba również zwrócić uwagę na to, że urządzenie nie ma typowego czujnika PM 2.5 - jego rolę pełni czujnik kurzu o zwiększonej czułości. Czy to jest istotna wada? Takie rozwiązanie stosują czasem również inni producenci, tak jak choćby Sharp, który przecież jest bardzo znanym producentem doskonałej jakości oczyszczaczy. Takie rozwiązanie ma się równie dobrze sprawdzać przy detekcji cząsteczek pyłów zawieszonych.

Vestfrost VP-A1M30WH - w użytkowaniu

Obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta. Działaniem Vestfrost VP-A1M30WH możemy sterować za pomocą przedniego panelu, lub też aplikacja. Obsługa panelu jest banalnie prosta, ale i aplikacja nie daje większych powodów do narzekań, chociaż możemy tam wykonać nieco więcej czynności.

Obsługa urządzenia za pomocą panelu jest tak prosta, że nie wymaga nawet zerknięcia do instrukcji - wszystko jest jasne na pierwszy rzut oka. Możemy tu włączać/wyłączać tryb nocny (wolne obroty wentylatora i wygaszenie podświetlenia), ustawiać trzy różne prędkości obrotowe wentylatora (bądź zadowolić się trybem automatycznym), włączać i wyłączać urządzenie (przycisk ten służy również do uruchamiania parowania przez Wi-Fi), włączać i wyłączać jonizator/UV-C (przytrzymanie go przez 5 sekund włącza blokadę rodzicielską) i na koniec ma diodę sygnalizującą konieczność wymiany filtra.

Warto dodać, że po włączeniu funkcji jonizatora i UV-C z panelu, diody ultrafioletowe będą działać przez dwie godziny, a następnie wyłączą się na godzinę. Następnie po każdej godzinie, będą się włączać tylko na pół godziny, a więc nie działają one non stop. Chyba, że ich działaniem będziemy sterować za pomocą aplikacji.

Właśnie - co jeśli chcemy obsługiwać urządzenie przez aplikację? Instrukcja nie wypowiada się na ten temat zbyt szczegółowo. Wymienia się jedynie aplikację Tuya. Szybko okazało się, że pomimo naszych wysiłków automatyczne dodawanie nowego urządzenie nie chce działać. Co robić, jak żyć, jak sparować urządzenie z aplikacją?

pamiętaj, że oczyszczacz obsługuje tylko sieci 2,4 GHz

zainstaluj na smartfonie aplikację Tuya

przytrzymaj przez 5 sekund przycisk włącznika zasilania na oczyszczaczu - powinna pojawić się migająca ikona Wi-Fi

w aplikacji kliknij dodawanie nowego produktu, następnie "dodaj ręcznie", "inne urządzenia" i na końcu "Złącze (Wi-Fi)"

Aplikacja podaje nam poziom pyłów zawieszonych nie tylko wewnątrz pomieszczenia gdzie znajduje się oczyszczacz, ale i na zewnątrz. Możemy zdalnie włączać/wyłączać urządzenie, zmieniać tryb z automatycznego na ręczny, czy też regulować poziom prędkości wentylatora.

Co możemy zrobić w aplikacji, a czego nie możemy zrobić za pomocą przycisków przedniego panelu? Na przykład włączyć/wyłączyć diody LED (sterylizacja światłem UV-C) - można to zrobić tylko za pomocą aplikacji.

Z tyłu oczyszczacza znajduje się otwór wlotu powietrza. Po jego otworzeniu otrzymujemy dostęp do filtrów i możemy je łatwo wymienić.

Tak prezentuje się filtr węglowy, który między innymi usuwa również nieprzyjemne zapachy (filtr dezodoryzujący).

A tak wygląda filtr HEPA - wedle producenta filtry te wraz z UV-C i jonizatorem (Plasma Ion) razem potrafią usunąć nawet 99,97% zanieczyszczeń

Vestfrost VP-A1M30WH - czy warto kupić?

To udana, zgrabna, ciesząca wzrok i nowoczesna konstrukcja. Zastosowano tu nie tylko potrójny system filtrów, ale i jonizatorem wraz z światłem ultrafioletowym (dioda LED o długości fal 200~280 nm), które dodatkowo unieszkodliwia bakterie w oczyszczanym powietrzu. Nie zabrakło tu Wi-Fi i możliwości obsługi przez aplikację.

Jedyną wadą, do której można się przyczepić to brak czujnika pyłów zawieszonych, a zastąpiono go po prostu zwiększając czułość czujnika kurzu. Wskaźnik na przednim panelu wskazuje nam poziom PM 2.5, więc zakładam, że firma z takim stażem zna się na rzeczy. Czy warto kupić oczyszczacz Vestfrost VP-A1M30WH? Powiem tak - osobiście jestem zainteresowany..

Nie będę ukrywał, że oczyszczacz Vestfrost naprawdę przypadł mi do gustu. Jest niewielki, zgrabny i obsługiwany przez Wi-Fi. Oprócz systemu filtrów jest tu również nie tylko jonizator powietrza, ale usuwanie bakterii przy pomocy światła ultrafioletowego (UV-C). To nowoczesna i rozsądnie wyceniona konstrukcja - czyli na poziomie tysiąca złotych (999 złotych). Jasne, można kupić przyzwoite oczyszczacze taniej, ale... nie tak dobrze wyposażone.

Vestfrost VP-A1M30WH - ocena

świetnie wyposażony oczyszczacz powietrza w cenie do 1000 złotych

system potrójnych filtrów (wstępny, HEPA i węglowy)

jonizator i odkażanie światłem ultrafioletowym (UV-C LED)

Wi-Fi i obsługa przez aplikację

prosty w obsłudze panel sterowania

ciekawy i estetyczny wygląd

tryb pracy nocnej (cicha praca i wyłączenie podświetlenia)

małe problemy ze sparowaniem urządzenia z aplikacją

brak typowego czujnika PM 2.5 - jego rolę pełni czujnik kurzu wysokiej rozdzielczości

92% 4,6/5

