Właśnie szukasz solidnego oczyszczacza powietrza, który ma być nie tylko wydajny, ale również cichy, energooszczędny i elegancki? Zatrzymaj wzrok na modelu Sharp FP-J60EUW, bo spełnia on wszystkie te wymagania.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,5/5 Plusy - zautomatyzowana praca wymagająca minimalnej ingerencji użytkownika; - technologia Plasmacluster High Density 25000 (jonizator powietrza wysokiej mocy); - filtr wstępny, HEPA i węglowy; - do pomieszczeń do 48 metrów kwadratowych; - czujniki kurzu, zapachów i natężenia światła; - wymienny moduł generatora jonów; - bardzo wysoka kultura pracy; - niski pobór energii; - prosty w obsłudze panel sterowania; - łatwa wymiana filtrów i jonizatora; - efektowny i elegancki wygląd Minusy - wysoka cena; - brak Wi-Fi i obsługi przez aplikację / pilota zdalnego sterowania

Oczyszczacze powietrza japońskiej firmy Sharp cieszą się wielką popularnością głównie z jednego powodu - wyposażenia w technologię Plasmacluster, czyli jonizator powietrza. W dużym skrócie, pozwala on na neutralizację nawet tak drobnych cząstek jak wirusy. Więcej na temat wielkości (czy też małości) szkodliwych cząstek znajdziecie w naszej recenzji oczyszczacza powietrza z funkcją nawilżania Sharp KC-A50EU.

Jeśli jednak nie potrzebujesz nawilżacza, a imperatywem jest dla Ciebie nie tylko Plasmacluster, ale i cicha praca oraz niski pobór energii, to zobaczcie co potrafi bohater dzisiejszego testu, czyli model Sharp FP-J60EUW.

Oczyszczacz powietrza Sharp FP-J60EUW - cichy i efektywny

Co to jest Plasmacluster? Jony z ładunkiem dodatnim (H+ (H2O)m) i jony z ładunkiem ujemnym (O2– (H2O) n) są jednocześnie uwalniane do powietrza, po czym natychmiast łączą się z powierzchnią bakterii, grzybów, wirusów, alergenów, itp., przekształcając się rodniki hydroksylowe (OH), o bardzo silnym działaniu utleniającym. Jest to wyjątkowa technologia oczyszczania powietrza, która hamuje aktywność bakterii itp., rozkładając w wyniku reakcji chemicznej białka znajdujące się na ich powierzchni.

Sharp FP-J60EUW - cena

Oczyszczacz powietrza Sharp FP-J60EUW kosztuje obecnie około 2900 złotych. Jest to model z wyższej półki, ale pomimo tego, jest to już naprawdę spora kwota. Zerknijmy, co też potrafi to urządzenie.

Sharp FP-J60EUW - najważniejsze cechy

wyposażenie w Plasmacluster (jonizator powietrza) z technologią High Density 25000

czujniki zapachu, kurzu i natężenia światła

potrójny system filtrów (filtr wstępny, pochłaniający zapachy i HEPA)

oczyszczanie aktywne (jonizator) i pasywne (filtry)

dodatkowe tryby pracy (Pollen, Ion Spot i Ion Shower)

cicha praca i energooszczędność (tryb Sleep sprawdzi się nawet w sypialni dziecka)

Sharp FP-J60EUW - specyfikacja techniczna

Model Sharp FP-J60EUW Rodzaj oczyszczacz powietrza z technologią Plasmacluster High Density 25000 Czujniki / filtry zapachu, kurzu i światła / wstępny, węglowy i HEPA Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia jonizatora tak Głośność pracy (dB) 15/40/43 (w zależności od wybranego trybu pracy) Zalecana powierzchnia do oczyszczania do 48 m2 Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm 416 x 728 x 291 Waga 10 kg Dodatkowo Tryb pracy Pollen (usuwanie alergenów), Ion Shower (zwiększona emisja jonów) i Ion Spot (przedni regulowany wywiew powietrza) Pobór mocy (W) od 3,6 do 38

Monitor jakości powietrza PM2.5

Oczyszczacz jest wyposażony w czujniek jakości powietrza PM2.5. I faktycznie po otwarciu okna w czasie zwiększonej emisji smogu, urządzenie natychmiast wykrywało zanieczyszczenia i zwiększało szybkość obrotową wentylatora. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości PM2.5 w zakresie od 10 μg/m3 do 499 μg/m3.

Obecność technologii High Density 25000 w jonizatorze oznacza jeszcze lepszą wydajność w usuwaniu zarówno mikroorganizmów, jak i nieprzyjemnych zapachów czy pleśni. Wedle producenta jest to najwyższej jakości generator jonów dostępny na polskim rynku. Liczba w nazwie oznacza stężenie 25000 jonów na centymetr sześcienny - w trybie zwiększonej emisji jonów wartość ta może sięgnąć nawet 100000.



Źródło: SHARP

Sharp FP-J60EUW - w użytkowaniu

Trudno sobie wyobrazić oczyszczacz, który byłby jeszcze prostszy w obsłudze. Oczywiście można znaleźć tanie oczyszczacze, które w zasadzie wyposażone są tylko we włącznik, ale Sharp FP-J60EUW to zupełnie inna klasa jakościowa.

Panel sterowania to w zasadzie tylko kilka przycisków, które udostępniają nam najważniejsze funkcje - i naprawdę niczego więcej tu nie potrzeba. Możemy zmienić tu odczyty wyświetlacza (pobór mocy/zanieczyszczenie), ustawić czasowy wyłącznik urządzenia, zmienić prędkość pracy wentylatora i włączyć tryb Pollen lub Sleep (Pollen, sen, wolno, średnio i szybko - przycisk ten również służy do wyłączenia/włączenia jonizatora), oraz uruchomić tryby Ion Spot (kierunkowa emisja jonów - np. celem odświeżenia garderoby czy zasłon) czy Ion Shower (zwiększona emisja jonów). Nie zabrakło tu trybu blokady rodzicielskiej, czy uruchomienia urządzenia z poprzednimi ustawieniami (np. po zaniku zasilania).

Ciekawą opcją jest możliwość wymiany modułu jonizującego - i to wymiany wyjątkowo łatwej.

Solidny wlot powietrza z tyłu nie pozostawia żadnych wątpliwości - to urządzenie potrafi przefiltrować całą masę powietrza.

Powietrze wciągane jest przez większość tylnej powierzchni urządzenia. Wylot odchylony jest po kątem 20 stopni do tyłu - to wszystko po to, by powietrze swobodnie obiegało całe pomieszczenie, równocześnie nie powodując dyskomfortu domowników.

Wymiana filtrów? Bułka z masłem. Jeśli trzymacie w domu tresowanego szympansa, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, również on nie będzie miał problemów z wykonaniem tej czynności.

Tak prezentuje się filtr HEPA (zdjęcie na górze), a tak filtr węglowy (zdjęcie na dole), który to pomoże nam w pozbyciu się nieprzyjemnych zapachów.

Sharp FP-J60EUW - czy warto kupić?

Tu mamy ciężki orzech do zgryzienia. O ile nie mamy żadnych zastrzeżeń co do efektywności (a nawet i do efektowności) urządzenia, to jego cena jest po prostu wysoka. Z drugiej strony otrzymujemy sprzęt wysokiej klasy z naprawdę potężnym generatorem jonów i może to być inwestycja na długie lata. Sharp FP-J60EUW przeznaczony jest do pomieszczeń do 48 metrów kwadratowych.

To nie tani oczyszczacz z dyskontu, który w zasadzie generuje tylko hałas i mieli powietrze bez widocznego efektu, ale zaawansowane urządzenie, które doskonale radzi sobie z tym, do czego zostało stworzone - z wyjątkowo efektywnym oczyszczaniem powietrza.

Pomimo jego zalet i wysokiej jakości wykonania w tej cenie widzielibyśmy jeszcze bardziej bogate wyposażenie - choćby w pilota zdalnego sterowania. Na pewno jest to świetny oczyszczacz, który z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom, którzy nie chcą się bawić dziesiątkami ustawień. Po prostu włącz i ciesz się czystym powietrzem. Cicha i automatyczna praca sprawia, że zapomnisz o jego istnieniu - bez konieczności ingerencji i uwagi domowników.

Sharp FP-J60EUW - ocena

zautomatyzowana praca wymagająca minimalnej ingerencji użytkownika

technologia Plasmacluster High Density 25000 (jonizator powietrza wysokiej mocy)

filtr wstępny, HEPA i węglowy

do pomieszczeń do 48 metrów kwadratowych

czujniki kurzu, zapachów i natężenia światła

wymienny moduł generatora jonów

bardzo wysoka kultura pracy

niski pobór energii

prosty w obsłudze panel sterowania

łatwa wymiana filtrów i jonizatora

efektowny i elegancki wygląd

wysoka cena

brak Wi-Fi i obsługi przez aplikację / pilota zdalnego sterowania

88% 4,4/5

Może Cię również zainteresować: