God of War do ogrania na PC. Jakiś czas temu byłoby to wielkim zaskoczeniem, teraz to po prostu realizacja planów Sony, o jakich mówi się nie od dziś.

God of War na PC

Sony zadeklarowało, że największe hity, jakie dotychczas miało zarezerwowane na wyłączność swoich konsol będą pojawiać się także na PC. I nie można powiedzieć, że realizowane jest to bez większego rozgłosu. Do tej pory preferujący PC mogli sięgnąć chociażby po Days Gone, Horizon Zero Dawn czy Detroit: Become Human. W zeszłym miesiącu zapowiedziano Uncharted: Legacy of Thieves Collection, a dla niektórych najlepsze zostawiono na deser.

Oficjalnie potwierdzono, że wersji PC doczeka się również God of War. Gdyby ktoś miał wątpliwości to od razu zaznaczamy, iż mowa o tytule z 2018 roku, o którym możecie poczytać w naszej recenzji. Kiedy można spodziewać się premiery? 14 stycznia przyszłego roku. Już teraz w sklepach Steam oraz Epic Games Store trwa przedsprzedaż, w obydwu obowiązuje cena 219 złotych.

Jakość God of War w wersji PC

Drogo, w sam raz, a może wyjątkowo kusząco? Odpowiedzi będą pewnie różne. To bezsprzecznie jedna z najlepszych gier wydanych na Playstation 4, ale też licząca już kilka lat. No i jest jeszcze kwestia tego, jak bardzo zostanie podrasowana.

Póki co musimy zadowolić się jedynie deklaracjami twórców, a z ich realizacją jak wiadomo bywa różnie. Brzmią obiecująco, bo mówią nie tylko o rozdzielczości 4K i zniesionym limicie klatek na sekundę, ale też wyższej rozdzielczość cieni, ulepszonych odbiciach i SSDO. Nie zabraknie też obsługi technologii NVIDIA DLSS oraz NVIDIA Reflex, obsługi monitorów ultrapanoramicznych i odpowiednio przygotowanego sterowania z szerokimi możliwościami personalizacji.

Mocna marka z konsol PlayStation

Z pewnością nie jest tak, iż Sony oddaje God of War posiadaczom PC, bo właściciele konsol PlayStation mają tej serii dość. Jednocześnie ujawniono bowiem, że sprzedaż omawianej gry przekroczyła 19,5 mln (do sierpnia tego roku). Wynik zostanie zapewne mocno podrasowany w najbliższych miesiącach.

Warto też pamiętać, że trwają prace nad God of War Ragnarök, który w przyszłym roku ma trafić na PlayStation 5 i PlayStation 4. A w świetle dzisiejszych informacji być może również na PC.

Źródło: PlayStation