Choć Synology znane jest przede wszystkim ze znakomitych urządzeń NAS, świetnie radzi sobie też w segmencie monitoringu wizyjnego. Nowość w ich ofercie - Synology VisualStation VS600HD to mała stacja robocza do zarządzania monitoringiem, która sprawdzi się w trudnych warunkach.

Płatna współpraca z marką Synology

Stworzenie własnego systemu monitorowania jest obecnych czasach bardzo proste. W zasadzie wystarczą kamery IP, jakiś pojemny magazyn do przechowywania nagrań (może być chmura) i spinająca wszystko aplikacja. Takie kompleksowe rozwiązanie oferuje między innymi firma Synology, której serwery NAS i serwery serii DVA dużo lepiej spełniają się w roli rejestratorów CCTV oferując znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż ewentualna, zewnętrzna chmura. Znakomitym uzupełnieniem systemu monitoringu autorstwa Synology okazały się zaprezentowane w 2023 roku kamery Synology BC500 i Synology TC500. Nie tylko przynosiły one bowiem pełną kompatybilność w ramach całego tego rozwiązania CCTV, ale też nie wpływały na limit licencji domyślnie zawartych w zakupionym urządzeniu Synology NAS (2 licencje bezpłatne) bądź Synology DVA (8 licencji bezpłatnych). Dzięki temu rozbudowa własnego monitoringu firmowego bądź domowego stała się znacznie prostsza.

Oczywiście do zarządzania kamerami niezbędne jest połączenie sieciowe z serwerem NAS i zainstalowaną tam aplikacją Synology Survelliance Station. Z pozoru wystarczy do tego dowolny pecet podłączony do tej samej sieci. Nie zawsze jednak i w każdych warunkach jest to możliwe. Jeśli myślimy o kompleksowym rozwiązaniu pozwalającym na transmisje wideo na żywo, z wielu kamer jednocześnie, znacznie istotniejsze stają się duże ekrany. I właśnie dla takich sytuacji powstało Synology VisualStation VS600HD – ultrakompaktowy system pomocniczy do Synology Surveillance Station, który idealnie sprawdzi się przy braku miejsca bądź też w przypadku ograniczeń budżetowych.

Czym jest Synology VisualStation VS600HD?

W błyskawicznym skrócie Synology VisualStation VS600HD to zamknięty w niewielkiej obudowie klient Surveillance Station, pozwalający na stworzenie ściany wizyjnej z podglądem na żywo nawet z 50 strumieni wideo, na dwóch ekranach. I wszystko to bez użycia komputera czy klienta mobilnego. Co istotne, ów zewnętrzny, lokalny interfejs daje nam dostęp do niemal wszystkich funkcji systemu monitorującego zbudowanego w oparciu o NAS Synology. Możemy tu więc zarządzać kamerami, mapować zabezpieczenia, a nawet korzystać ze sztucznej inteligencji w przypadku sparowania urządzenia z rejestratorami z serii DVA czy kamerami Synology.

VisualStation VS600HD posiada dwa gniazda USB 3.0, do których bez problemu podłączymy klawiaturę i myszkę, co dodatkowo przekłada się na łatwość konfiguracji i obsługi tego sprzętu. Dla jasności trzeba tu jednak dodać, że VisualStation VS600HD to nie jest rozwiązanie całkowicie nowe. Podobne sprzęty Synology oferuje już od ponad 10 lat. Każda kolejna odsłona jest jednak lepsza od poprzedniej. W czym lepsze jest VS600HD? No cóż, sporo wyjaśnia tu już sama nazwa.

Specyfikacja techniczna VisualStation VS600HD

System: Linux Dostępne gniazda: 2x USB 3.0

1x RH-45 1GbE

1x wyjście audio 3.5 mm

1x wejście audio 3.5 mm

2x HDMI (obsługiwane rozdzielczości wideo - 4K/30Hz i 1080p/60Hz) Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 50 Obsługiwane kodeki wideo: H.264/H.265 Obsługiwane kodeki audio: PCM/G711/G726/AMR Łączna liczba klatek na skundę: H.264 - 600FPS@720p (50 kanałów - po 12 kl/s)

360FFPS@1080p (36 kanałów - po 10 kl/s)

280FFPS@3M (28 kanałów - po 10 kl/s)

180FFPS@5M (18 kanałów - po 10 kl/s)

120FFPS@4K (12 kanałów - po 10 kl/s)



H.265 - 600FFPS@720p (50 kanałów - po 12 kl/s)

380FFPS@1080p (38 kanałów - po 10 kl/s)

280FFPS@3M (28 kanałów - po 10 kl/s)

180FFPS@5M (18 kanałów - po 10 kl/s)

130FFPS@4K (13 kanałów - po 10 kl/s) Lokalny wyświetlacz - dostępne funkcje: podgląd na żywo/odtwarzanie nagrań

obsługa stopklatki

obsługa eMap

sterowanie PTZ ((pan-tult-zoom)/Patrol Zużycie energii: 15,49 W (96-kanałowe, pełne obciążenie)

5.85 W ((tryb bezczynności) Wymiary (wys. x szer. x gł.): 4,84 x 150 x 50 mm Waga 360 gramów Cena i gwarancja: około 2600-2900 zł / 36 miesięcy

Bo liczą się klatki

Na wstępie przypomnę tylko, że poprzednie modele Visual Station nosiły nazwy VS240HD, VS360HD oraz VS960HD. I każda z tych nazw wskazywała ich możliwości. I tak VS240HD potrafiło „obsłużyć” maksymalnie 24 kamery IP, VS360HD – 36 kamer, a VS960HD – aż 96 strumieni wideo. W przypadku tworzenia ściany wizyjnej składającej się z wielu źródeł istotniejszym parametrem jest jednak wydajność sprzętu, czyli w tym przypadku maksymalna ilość wyświetlanych klatek na sekundę.

Dlaczego tak? Bo nie wszystkie kamery znajdujące się w naszym systemie monitoringu muszą mieć tę samą rozdzielczość. Stąd też nazwy VS600HD nie należy odczytywać skrótowo, jako obsługi nawet 60 kamer IP, bo akurat w tym przypadku max to 50 strumieni wideo o TEJ samej rozdzielczości, a raczej maksymalną obsługiwaną ilość klatek na sekundę. Podobnie było zresztą w przypadku poprzednich modeli, bo tam przy maksymalnej liczbie kanałów w rozdzielczości 720p każdy z nich wyświetlany był z prędkością 10 kl/s. W podobnych warunkach VisualStation VS600HD potrafi wyświetlić nie 10, a 12 kl/s.

Łączna liczba klatek na sekundę przy podglądzie na żywo przy użyciu kodeka H.264 (po lewej) oraz kodeka H.265 (po prawej)

Budujemy własny system monitorujący

Na potrzeby testu VisualStation VS600HD stworzyłem w domu niewielki system dozoru domowników korzystając z serwera Synology NAS DS723+, wyposażonego w dwa 4TB dyski tego producenta (HAT3300), oraz czterech kamer – wspominanych już wcześniej Synology BC500 i Synology TC500. Proces konfiguracji NAS, dzięki aplikacji mobilnej, jest bajecznie prosty, a późniejsze dodawanie kamer do Surveillance Station to właściwie kwestia sekund, bo jeśli nie chcemy bawić się w zaawansowane ustawienia wystarczy skorzystać z szybkich ustawień domyślnych.

I tu pojawia się główny bohater naszego testu, czyli VisualStation VS600HD. Cały proces dodawania kamer do naszego systemu można bez problemu wykonać również i w tym urządzeniu. Działa ono dokładnie tak samo jak aplikacja Synology Surveillance Station z miejsca wykrywając podłączone do switcha PoE kamery i informując nas o dalszych niezbędnych krokach.

Co ciekawe, w zestawie z VisualStation VS600HD otrzymujemy też wyjątkowo przydatny adapter montażowy w standardzie VESA (VESA 75mm/100mm), z pomocą którego możemy łatwo zapanować na kablami po prostu przykręcając urządzenie z tyłu monitora bądź telewizora. Pozwala to też nam zaoszczędzić miejsce na biurku. Producent zadbał zaś, by sprzęt ten był odpowiednio wentylowany, nie trzeba więc obawiać się o jego ewentualne przegrzanie się.

Surveillance Station pod specjalnym nadzorem

VisualStation VS600HD to faktycznie sprzęt do zadań specjalnych. Nie ma ruchomych części mechanicznych - nie ma więc obawy o jakiekolwiek ich uszkodzenie. Kompaktowa obudowa zapewnia zaś odpowiednią wytrzymałość i odporność na drgania, a całość może pracować w dość szczególnych warunkach między -20 stopni, a 40 stopni Celsjusza. Czemu o tym wspominam? Bo nie da się ukryć, że urządzenie to kierowane jest bardziej do firm, w których monitoring może być kluczowy.

Sprzęt ten zapewnia też znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa ograniczając użytkownikom dostęp tylko do wyznaczonego im obszaru (upraszczając wszystko poprzez osobne urządzenie, którego nie trzeba tak szczegółowo konfigurować jak peceta), chroniąc przy tym główny serwer nagrywający przed nieupoważnionym dostępem. Logowanie do systemu jest tu zaś niemal identyczne jak z poziomu aplikacji Surveillance Station, z tą różnicą, że nie potrzebujemy nawet podpiętej klawiatury, bo wystarczy myszka i automatycznie pojawiająca się na ekranie klawiatura ekranowa.

Co istotne, zakres opcji dostępnych z poziomu klienta VisualStation VS600HD pokrywa się niemal dokładnie z tymi oferowanymi poprzez aplikację desktopową. Możemy tu więc na bieżąco monitorować obraz z kamer dowolnie dostosowując do naszych potrzeb ich układ. Możemy też przeglądać już nagrane materiały i otrzymywać alarmy o wykrytym ruchu, ludziach, pojazdach czy podejrzanych zachowaniach (w zależności od dostępnych funkcji posiadanego serwera czy kamery).

Niesamowicie przydatna może okazać się też funkcja eMapy, która pozwala nie tylko przypisać kamery do określonego miejsca, co przy dużej ich ilości znacząco ułatwia zarządzanie nimi, ale też zaimportować plany swoich budynków (w tym także wielopiętrowych) co jeszcze dokładniej umożliwia nam szybkie namierzenie lokalizacji, z której właśnie wysyłany jest alert.

W centrum aplikacji znajdziemy oczywiście całą masę dodatkowych opcji znacząco rozbudowujących możliwości naszego systemu monitoringu łącznie z wdrożeniami na wielką skalę. Pod tym względem VisualStation VS600HD, wraz z rejestratorem Synology, to naprawdę kompleksowe rozwiązanie. Co najważniejsze, oferowana przezeń wydajność jest naprawdę dobra. Podczas moich kilkudniowych testów nie uświadczyłem w zasadzie żadnych problemów. Oczywiście widok z kamer ma delikatnie opóźnienie, ale są to dosłownie milisekundy.

Pewnym minusem tego rozwiązania jest jednak fakt, że nie wszystkie funkcje Surveillance Station da się uruchomić z jego poziomu. Dla przykładu by móc skorzystać z inteligentnego wyszukiwania nagrań zdarzeń specjalnych trzeba sięgnąć po aplikację Synology Surveillance Station Client, bo ta opcja nie działa poprzez przeglądarkę (a na niej bazuje VisualStation VS600HD).

VisualStation VS600HD – czy warto zainteresować się tym sprzętem?

Jeśli ktoś korzystał z wcześniejszych modeli VisualStation, do nowej wersji z pewnością nie trzeba go będzie namawiać. Oferując nieco lepsze możliwości konfiguracyjne, optymalizację pod kątem nowoczesnej ściany wizyjnej i wsparcie rejestratorów NVR sprzęt ten może być świetnym wyborem dla wszystkich tych, którzy poszukują wydajnego i niezawodnego rozwiązania do monitorowania firmy, domu czy gospodarstwa.

Visual Station VS600HD nie zabiera dużo miejsca, oferuje prosty montaż, bezgłośną pracę i wielofunkcyjny pulpit bezpieczeństwa z podglądem na żywo, którego obsługa jest wyjątkowo intuicyjna. Przy większej ilości kamer, a także w sytuacji ich ciągłej rozbudowy, to rozwiązanie niemal doskonałe.

Opinia o Synology VisualStation VS600HD

Plusy:

scentralizowane monitorowanie bez potrzeby posiadania komputera czy urządzenia mobilnego

możliwość stworzenia ściany wizyjnej z podglądem na żywo obrazu z nawet 50 kamer IP

niewielkie wymiary i opcja montażu z tyłu monitora/telewizora przy pomocy dołączonego uchwytu VESA

bardzo dobra kultura pracy i wytrzymałość na czynniki środowiskowe

możliwość podłączenia klawiatury i myszki

łatwa i szybka konfiguracja oraz prosta obsługa

porty USB zapewniają dodatkową możliwość eksportu nagrań

znakomita funkcja eMap z opcją dokładnego mapowania posiadanych zabezpieczeń

dedykowany klient to znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa (pozwala chronić główny serwer nagrywający przed nieupoważnionym dostępem)

wraz urządzeniami z serii DVA lub kamerami Synology możliwe staje się wykorzystanie sztucznej inteligencji do szybszej analizy nagrań

Minusy:

nie wszystkie opcje Surveillance Station dostępne są z poziomu tego urządzenia

cena może niektórym wydać się dość wygórowana

Ocena końcowa 88% 4.4/5





Płatna współpraca z firmą Synology