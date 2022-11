Synology dołącza do swojej oferty drugi, bardziej przystępny router zgodny z Wi-Fi 6. Jest to również kolejny model zgodny z wyjątkowym systemem SRM w wersji 1.3, dzięki czemu znacząco wyprzedza konkurencję na tle funkcjonalności – czy jest to jednak opłacalny wybór do domu?

Niespełna pół roku temu mieliśmy okazję testować dla Was router Synology RT6600ax – przełomowy w swojej kategorii sprzęt w ostatecznie całkiem korzystnej cenie w odniesieniu do jego możliwości. Wtedy jako wadę wytknęliśmy brak możliwości tworzenia sieci mesh z użyciem tańszych punktów dostępowych, gdyż te wtedy jeszcze nie istniały. Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży Synology WRX560 ten stan rzeczy się zmienia, zatem jeżeli czekaliście na ten model albo po prostu szukacie bardzo funkcjonalnego, ale nieco tańszego routera, to zapraszamy do niniejszej recenzji.



Niestety diody nie zdradzają nic na temat aktywności LAN.

Synology WRX560 to nie jest mały router!

Router Synology, podobnie jak reszta ich produktów, zapakowany został w ekologiczny karton. W środku sprzęt został jeszcze dodatkowo schowany w materiałową koszulkę, co daje bardzo miłe wrażenie obcowania z produktem wysokiej klasy. Poza routerem w pudełku czeka na nas jego zasilacz (półtora metra przewodu zasilającego) oraz przewód sieciowy (RJ45 Cat 5e 24AWG) o długości metra.



Nie ukrywamy, że przewód zasilający jest tu nieco za krótki, aby zawsze pozwalał na komfortowy montaż.

Synology WRX560 z pewnością zaskoczył nas swoim rozmiarem. Analizując zdjęcia na stronie producenta, spodziewaliśmy się nieco drobniejszego urządzenia, tymczasem nowy model jest jednym z większych routerów, jakie mieliśmy okazję testować. Wynika to głównie z faktu zastosowania konstrukcji skrywającej anteny wewnątrz obudowy. Anten tych w tym przypadku jest łącznie sześć – zakres 5 GHz korzysta z czterech, a zakres 2,4 GHz z dwóch. Wysokość nowego routera to ponad 23 cm, ale niemniej imponujące są pozostałe wymiary – blisko 20 cm szerokości i 7 cm głębokości. Całości tego obrazu dopełnia masa równa 1,35 kg – więcej od niejednego laptopa 14”…



Design, przynajmniej według nas, nieco nawiązuje do uniwersum Gwiezdnych Wojen - a Waszym zdaniem?

Nie jest to oczywiście sprzęt mobilny, choć trudno też nazwać go całkowicie stacjonarnym, jako że producent zapomniał przewidzieć montaż routera na ścianie lub suficie – koniecznie zatem trzeba dla niego przewidzieć odpowiednio dużą przestrzeń na regale. Za jego stabilną pozycję odpowiadają cztery gumowe nóżki i faktycznie robią to dobrze – router stoi w miejscu, nawet ciągnięty przez kilka grubszych kabli sieciowych.



Wentylacja jest tu w pełni grawitacyjna.

Z lewego boku wyprowadzono złącze USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gbps) oraz dwa przyciski – jeden pozwala włączyć lub wyłączyć moduł sieci bezprzewodowej, a drugi odpowiada za aktywowanie protokołu szybkiego dołączania do sieci bezprzewodowej (WPS) – ten ostatni oczywiście można całkowicie dezaktywować w ustawieniach. To miło, że do tych potencjalnie często używanych przycisków otrzymujemy relatywnie łatwy dostęp. Mniej miło, że nadal złącze USB jest tylko jedno, co drastycznie ogranicza potencjał obecnego w tym routerze systemu SRM.



Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie, podobnie jak jakość użytych materiałów.

Z tyłu u podstawy urządzenia odnajdziemy pozostałe złącza i przyciski. Synology WRX560 oferuje łącznie 5 złączy RJ45, z czego cztery oferują podstawową przepustowość 1 Gbps (w tym jedno z nich to złącze WAN), a ostatnie złącze jest typu combo – może pracować zarówno jako WAN, jak i LAN, a do tego ono jedno oferuje bardziej współczesną przepustowość 2,5 Gbps. Biorąc pod uwagę, że droższy model z tej rodziny routerów posiada identyczny zestaw złączy, to nie spodziewaliśmy się w tej kwestii postępu, niemniej należy odnotować, że w naszym odczuciu jest to suboptymalne rozwiązanie w tym przedziale cenowym, wymuszające kompromisy ze strony użytkownika.



Z tyłu odnajdziemy też przycisk zasilania oraz dodatkowy, odpowiedzialny za resetowanie i restartowanie urządzenia.

Specyfikacja routera Synology WRX560

Standard sieci: Przewodowe: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

Bezprzewodowe: IEEE 802.11ax/ac/a/n @5GHz;

IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Anteny: 6 wewnętrznych dookólnych Transmisja: 2,4 GHz: MU-MIMO 2x2;

5 GHz: OFDMA + MU-MIMO 4x4 Procesor: 4 rdzenie 1,4 GHz Pamięć RAM: 512 MB Pamięć FLASH: b/d Szerokość kanałów: 20/40/80/160 MHz Szyfrowanie: WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, WEP Obsługa USB: Tak, 1 x USB 3.2 Gen 1;

Serwer multimedialny;

Serwer Samba;

Serwer FTP;

Serwer wydruku;

Modem GSM Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP;

Dual WAN;

Agregacja WAN;

DDNS;

Obsługa modemów 3G/4G (USB);

VPN Porty: 3 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet;

1 x RJ45 WAN Gigabit Ethernet;

1 x RJ45 WAN\LAN 2,5 GbE Przyciski: Reset/Restart, WPS, LED, Wi-Fi, Power Dodatkowe funkcje: Kształtowanie wiązki;

OFDMA;

1024-QAM;

QoS (adaptacyjny/tradycyjny/manualny);

Port Forwarding;

DMZ Host;

VPN (L2PT/OVPN/PPTP/IPSec);

UPnP;

Kontrola rodzicielska;

Historia URL;

IPTV Zapora sieciowa: Tak;

Dodatkowa ochrona przed wirusami;

Kwarantanna zainfekowanych komputerów w sieci Wymiary: 194 x 233 x 66 mm;

(szerokość x głębokość x wysokość);

masa 1350 g Limity transmisji: 2.4 GHz: 600 Mbps (N/AX);

5 GHz: 1733 Mbps (AC) / 2400 Mbps (AX) Gwarancja: 2 lata;

aktualizacje do końca 2027 roku Cena w dniu testu: 1279 zł

Synology WRX mocno stoi stroną sprzętową

Od strony sprzętowej mamy do czynienia z nieco słabszymi podzespołami niż w przypadku flagowego modelu RT6600ax. Procesor jest o 400 MHz niżej taktowany na każdym z czterech rdzeni, a pamięci operacyjnej jest o połowę mniej. Nie są to krytyczne różnice i szczerze powiedziawszy nie odczuwaliśmy ich w żaden sposób podczas typowo domowych testów. Jedynie mniejsza pojemność RAM może dać się we znaki, jeżeli planujemy używać na routerze wirtualizacji lub obsługiwać nim monitoring CCTV.

Synology dosyć wyraźnie rozróżnia swoje dwa nowe routery od strony sprzętowej – również w kwestii samego Wi-Fi

Największa jednak różnica czeka na nas w temacie radia – Synology bowiem postanowiło tańszy model pozbawić jednego z zakresów 5 GHz, których RT6600ax miał dwa. Szczęśliwie zakres, który pozostawiono, to ten, który daje tak dużą przewagę nad konkurencją w droższym modelu – mowa o tym zdolnym do obsługi częstotliwości do 5,9 GHz włącznie. Przekłada się to ponownie na możliwość znacznie bardziej elastycznego dobierania kanałów oraz używania tych, które dla większości routerów są całkiem niedostępne – jest to szalenie istotne, jeżeli chcemy wykorzystać kanał o szerokości 160 MHz w zatłoczonej przestrzeni (np. w bloku mieszkalnym lub kompleksie lokali usługowych).



Taką przewagę w dostępie do wolnego pasma dają routery Synology.

Jak na router z Wi-Fi 6 przystało, Synology oferuje oczywiście wszystkie nowinki technologiczne, które ten standard wprowadził, takie jak OFDMA czy szyfrowanie WPA-3. Jest to również sprzęt zgodny z IEEE 802.11r, co pozwala na funkcjonowanie w ramach sieci określanej mianem „domowego Mesh” – mowa oczywiście o płynnym przełączaniu pomiędzy punktami dostępowymi o lepszym sygnale dla urządzenia klienckiego.

Synology SRM to nadal najlepszy system operacyjny dla routerów – domowych i biznesowych

Niezmiennie Synology oferuje najbardziej rozbudowany, a zarazem najbardziej przystępny w kwestii interfejsu, system operacyjny w swoich routerach. To w zasadzie jeden z nielicznych producentów, u którego oprogramowanie routera faktycznie należy określić mianem systemu operacyjnego – tym sterujemy przez przeglądarkę (lub w nieco okrojonej wersji przez aplikację), analogicznie jak np. systemem Windows.



Panel sterowania zrealizowany w formie systemu okienkowego - to znacznie ułatwia obsługę routera.

O systemie Synology SRM 1.3 rozpisaliśmy się całkiem mocno przy okazji recenzji droższego modelu, zatem zainteresowanych odsyłamy do tego opisu systemu Synology SRM 1.3. Tu tylko na szybko przypomnimy, co router Synology ma do zaoferowania od strony oprogramowania:

możemy dowolnie konfigurować sieć Wi-Fi dla obu zakresów (w tym sieć gości) – włączając w to ustalanie harmonogramów, filtrów oraz łączenie zakresów;

możemy udostępniać w sieci lokalnej oraz przez chmurę również zdalnie pliki z podpiętych przez USB nośników pamięci – również w formie serwera DLNA dla urządzeń multimedialnych;

możemy tworzyć sieci wirtualne (każdy port LAN może odpowiadać za osobną podsieć);

możemy przełączać się pomiędzy nawet trzema źródłami Internetu (2x WAN + modem USB);

możemy zarządzać połączeniem z VPN;

mamy dostęp do pakietu Safe Access – QoS, kontrola rodzicielska i ogólnie bezpieczeństwo użytkowania sieci na poziomie wykraczającym ponad to, co oferuje wszelka konkurencja.



Poziom kotroli nad użytkownikami jest w Synology na znacznie wyższym poziomie niż w typowych domowych routerach.

Wspomniana wcześniej aplikacja mobilna zbiera te najważniejsze ustawienia w całkiem przyjazny interfejs dla telefonów. Działa również zdalnie, zatem możemy z pracy modyfikować dzieciom dostęp do sieci i reagować na alerty dotyczące ich zachowania.



Aplikacja dostępna jest zarówno w AppStore, jak i w sklepie Google.

Testy wydajności – jak testowaliśmy router Synology WRX560?

Podobnie jak w przypadku poprzednio testowanego Synology RT6600ax, tym razem również router przez 2 tygodnie pracował dzielnie jako główne źródło Internetu w redakcji i wywiązywał się z tego zadania bez najmniejszego problemu. Same testy przeprowadziliśmy jednak w kontrolowanych warunkach, w których to router mógł wykazać swój pełen potencjał. Na początku sprawdziliśmy hipotetyczną przepustowość złączy WAN i tutaj bez niespodzianek – wydajność jest praktycznie identyczna, co w droższym modelu.

Pomiar przepustowości WAN i LAN routera Synology WRX560 [Mbps]

WAN 1GbE pobieranie 926 WAN 1GbE wysyłanie 910 WAN 2,5GbE pobieranie 2201 WAN 2,5GbE wysyłanie 2155 LAN->LAN 911 2x (LAN -> LAN)

średnia prędkość 908

Jeżeli zatem posiadacie dostęp do szerokopasmowego łącza o przepustowości ponad 2 Gbps, to wykonując test szybkości Internetu przekonamy się, że jest to jeden z obecnie nielicznych routerów, które pozwolą je w pełni wykorzystać – niestety nie bezpośrednio do jednego z komputerów (jako że delegując złącze 2,5 Gbps do WAN, dla LAN zostają nam już tylko złącza 1 Gbps…), ale do rozdzielenia go na kilka stanowisk już jak najbardziej. Identycznie również działa złącze USB 3.0, oferując dostęp do danych z prędkością limitowaną przez 2,5 Gbps interfejsu LAN (lub nieco wolniejsze Wi-Fi) w przypadku odczytu oraz do 90 MB/s w przypadku zapisu.

Testujemy Wi-Fi w routerze Synology WRX560

Testy sieci bezprzewodowej przeprowadziliśmy w naszej typowej dla pojedynczych routerów lokalizacji – możecie zatem te wyniki porównywać z innymi testami. Jest to piętrowy dom jednorodzinny o powierzchni około 220 m2 ze zbrojonym betonowym stropem między kondygnacjami.



Router oznaczono pomarańczowym kwadratem.

Do testów zasięgu oraz przepustowości połączenia w różnych lokalizacjach użyliśmy najwyższej klasy ultrabooka (HP Spectre X360 14), wyposażonego w układ Wi-Fi 6 (Intel AX201), natomiast do testów wydajności Wi-Fi w różnych konfiguracjach i rozmiarach plików użyliśmy zintegrowanej w naszej platformie testowej karty Wi-Fi 6E (Intel AX210).

Pomiar zasięgu routera Synology WRX560 [dBm]

mierzone z pomocą Intel AX201 w HP Spectre X360 14, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -41

-43 Lokalizacja testowa nr 2 -51

-48 Lokalizacja testowa nr 3 -69

-65 Lokalizacja testowa nr 4 -68

-64 Lokalizacja testowa nr 5 -69

-63 Lokalizacja testowa nr 6 -80

-73 Lokalizacja testowa nr 7 -38

-40 Lokalizacja testowa nr 8 -54

-42 Lokalizacja testowa nr 9 -66

-57 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Zaskakujące, ale wyniki pomiaru siły sygnału na Synology WRX560 są nieco lepsze od tych, które uzyskaliśmy na droższym RT6600ax. Zwłaszcza w kontekście zakresu 2,4 GHz. W szczególności najodleglejsza lokalizacja powinna na tym skorzystać. Zobaczymy, czy przełoży się to na przepustowość w zakresie, w którym ma ona znaczenie - 5 GHz.

Pomiar przepustowości Wi-Fi [Mbps]

mierzone z pomocą Intel AX201 w HP Spectre X360 14, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 1123

921 Lokalizacja testowa nr 2 1022

744 Lokalizacja testowa nr 3 442

141 Lokalizacja testowa nr 4 566

200 Lokalizacja testowa nr 5 457

154 Lokalizacja testowa nr 6 97

13 Lokalizacja testowa nr 7 1184

965 Lokalizacja testowa nr 8 941

651 Lokalizacja testowa nr 9 651

280 Legenda: Zakres 5 GHz pobieranie

Zakres 5 GHz wysyłanie

Tutaj już wyraźnie widać cięcia dokonane po stronie sprzętowej, a jednocześnie sama przepustowość nadal jest wyśmienicie wysoka (znacznie powyżej podobnie wycenionego, i chyba najbliższego w kwestii funkcjonalności, routera QNAP QHora-301W). Synology WRX560 okazał się uzyskiwać około 300 Mbps niższy wynik od swojego droższego brata RT6600ax, zarówno w kwestii wysyłania, jak i pobierania. W znaczniej części naszego budynku uzyskiwaliśmy bardzo dobry rezultat, pozwalający w pełni wykorzystać potencjał łączy o przepustowości nawet 600 Mbps, a w bezpośrednim otoczeniu routera (i za pierwszą ścianą) Wi-Fi okazywało się szybsze od kabla. Dopiero w najodleglejszym pomieszczeniu za zbrojoną ścianą o grubości 25 cm jakość sygnału spadła już poniżej akceptowalnego progu, choć zgodnie z oczekiwaniem (ze względu na lepszy zasięg) w tym przypadku wyniki wyszły o około 30% wyższe niż w RT6600ax.

Pomiar prędkości przesyłania mniejszych plików [Mbps]

mierzone z pomocą Intel AX210, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 898

1212

1014

492 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 674

762

548

169 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 54

38

42

32 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 12

12

11

9 Legenda: LAN (1GbE) -> LAN (1GbE)

Wi-Fi (5 GHz) -> LAN (2,5GbE)

LAN (2,5GbE) -> Wi-Fi (5 GHz)

Wi-Fi (5 GHz) -> Wi-Fi (5 GHz)

Nieco wolniejszy procesor i być może również mniej pamięci operacyjnej przekładają się na minimalnie gorsze radzenie sobie tańszego routera Synology z obsługą najmniejszych plików. To nadal bardzo dobre wyniki, w zasadzie na poziomie „enterprise”, ale warto mieć na uwadze, że nie aż tak dobre, co w 300 zł droższym Synology RT6600ax. Na pochwałę zasługuje tu prędkość komunikacji pomiędzy dwoma bezprzewodowymi klientami – co prawda nie mamy tu całego dodatkowego zakresu, który pozwala na komunikację bez strat, ale i tak w bliskim otoczeniu routera przesyłanie plików między dwoma urządzeniami przebiega tylko minimalnie wolniej przez Wi-Fi niż po kablu.

Sprawdzamy, ile energii zużywa Synology WRX560 [W]

Spoczynek 7 Spoczynek z USB (dysk SSD) 9 Obciążenie Wi-Fi (1 zakres) 10 Obciążenie Wi-Fi (2 zakresy) 11 Obciążenie pełne (Wi-Fi + LAN) 13 Obciążenie pełne + USB (SSD) 15

Zasilacz dołączony w zestawie dysponuje mocą 30 W, ale sam router w praktyce potrzebuje znacznie mniej energii, nawet uwzględniając pełne obciążenie 4,5 W na złączu USB. W praktyce potrzebuje tej energii znacznie mniej niż często tu przywoływany RT6600ax. Przy takim zasilaczu wręcz prosiłoby się o implementację zasilania PoE dla złączy LAN – pasowałoby to również do segmentu cenowego, w jakim Synology tym modelem się plasuje.

Cena to największa bolączka Synology WRX560 – czy mimo tego warto go kupić?

Czytając powyższą recenzję trudno nie zauważyć, że piszemy o testowanym routerze niemalże tylko w superlatywach. Pora teraz nieco ten entuzjazm ostudzić, tak jak nas ostudził rzut oka na cenę, w jakiej Synology WRX560 trafił dopiero co do sklepów – 1280 zł to obecnie najniższa z ofert, jakie udało nam się potwierdzić. To bardzo dużo w odniesieniu do kosztującego tylko 300 zł więcej Synology RT6600ax. Z drugiej strony nawet w tej cenie trudno wskazać jakąkolwiek alternatywę, w przypadku jeżeli zależy nam na tak doskonałym systemie zarządzania routerem, ale również pod względem czystej wydajności WRX560 nie wypada źle.



Może i jest duży, ale za to stabilny ;)

Poza samymi funkcjami, których próżno szukać w typowych routerach domowych (nawet w tych znacznie droższych modelach), a także poza wyśmienitą prędkością (adekwatną do ceny routera), Synology ma jeszcze jednego potężnego asa w rękawie – gwarancję aktualizacji (całkiem regularnych) dla tego routera aż do 2027 roku! Jeżeli zostanie w tym czasie wydana nowsza wersja systemu SRM, to powinna również trafić na oba tegoroczne modele routerów Synology.

Synology stawia na stabilność oraz wydajność w zastosowaniach biznesowych, ale sprawdzi się również wyśmienicie w domu, jeżeli potrzebujemy maksymalnej kontroli nad domownikami

Czy Synology mogło coś wykonać lepiej? A jakże! Nie da się ukryć, że w tej cenie oczekiwalibyśmy już nieco więcej – chociażby po dwa złącza USB 3.2 oraz RJ45 2,5 GbE… To pierwsze w szczególności, gdyż do wykorzystania pełnego potencjału sytemu SRM potrzeba do routera podpiąć nośnik pamięci (aby instalować na nim dodatkowe aplikacje i z niego hostować multimedia), co oznacza, że musimy wybierać między tym a zapasowym łączem przez modem LTE na USB. O ile routera z więcej niż jednym złączem 2,5 GbE w tej cenie ze świecą można szukać, tak dwa i więcej portów USB to niemalże standard w tym segmencie… Ostatecznie przeszkadza nam również brak możliwości (łatwego) montażu na ścianie/suficie.



Wystarczyło dodać jeszcze jeden port USB i wszyscy byliby szczęśliwi...

Finalnie router odbieramy całkiem pozytywnie – pozwoli na tańsze rozbudowanie sieci „mesh”, jeżeli wcześniej kupiliśmy Synology RT6600ax (choć tu szkoda, że żaden z tych routerów nie obsługuje na tę okazję PoE, aby zrobić to bardziej profesjonalnie), a dla osób dopiero przesiadających się na Wi-Fi 6 zaoferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania domową lub firmową siecią. Całość wyglądałaby znacznie lepiej, gdyby model ten wyceniono na kwotę bliższą 1000 zł, aby bardziej rozdzielić go względem mimo wszystko wyraźnie lepszego modelu RT6600ax. Być może z czasem jego cena faktycznie do tego poziomu spadnie, wytrącając nam z ręki ostatni argument przeciwko Synology WRX560 :)

Opinia o Synology WRX560 Plusy Niesamowicie funkcjonalny i łatwy w obsłudze system Synology SRM,

stabilność i niezawodność,

5 lat gwarantowanych aktualizacji oprogramowania,

dostęp do częstotliwości 5,9 GHz (dodatkowy kanał 160 MHz),

wysoka wydajność Wi-Fi 6,

złącze 2,5 GbE z opcją pracy jako LAN lub WAN,

bardzo wysoka jakość wykonania,

ekstremalnie rozbudowana kontrola rodzicielska,

wygodna aplikacja mobilna, działająca również zdalnie,

obsługa USB 3.2 gen. 1. Minusy Tylko jedno złącze 2,5 GbE,

tylko jedno złącze USB,

brak możliwości montażu na ścianie/suficie,

cena zbyt mocno zbliżona do Synology RT6600ax.

Nasza ocena Synology WRX560 w wysokim segmencie routerów: 96% 4.8/5





