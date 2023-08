Smartwatch dla dzieci powinien nie tylko dawać radość młodym użytkownikom, ale też pozwalać rodzicom na dbanie o bezpieczeństwo swoich pociech. Obie funkcje doskonale spełnia Garett Kids Essa 4G

ocena redakcji:









4,7/5

Płatna współpraca z marką GARETT

Dawniej dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw na podwórku było bardziej skomplikowane niż dziś, prawda? Sam pamiętam, że swój pierwszy telefon komórkowy dostałem w gimnazjum - była to jakaś wielka i niewygodna Motorola, która pozwalała na wysyłanie SMS-ów i dzwonienie.

Cóż, czasy raczkującej technologii mobilnej nie były łatwe dla rodziców, którzy chcieli dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Dziś jest zdecydowanie łatwiej! Dziś można sprezentować dziecku funkcjonalnego smartwatcha, który nie tylko da rodzicom wgląd w to, gdzie przebywa dziecko, ale i dziecku da sporo radości. Tak jak przykładem opłacalnego smartwatcha dla dorosłych jest GARETT GRC Maxx, tak przykładem doskonałego inteligentnego zegarka dla dzieci jest GARETT Kids Essa 4G.

Sprawdźcie GARETT Kids Essa 4G na wideo!

Design i jakość wykonania

GARETT Kids Essa 4G to przemyślany, ładny smartwatch. Prostokątny wyświetlacz zamknięto w świetnie spasowanej plastikowej obudowie, a całość może pochwalić się wodoodpornością na poziomie normy IP67. Docenić trzeba też magnetyczną złączkę ładowarki, która sprawnie wskakuje na swoje miejsce, kiedy podpinamy smartwatcha do prądu.

Jak na zegarek dla dzieci Essa jest dość duża, ale bardzo lekka i wyposażona w miękki, przyjemny w dotyku, gumowy pasek. Co ważne, nad dotykowy ekran wystaje ramka koperty zegarka, która dobrze chroni tak ekran, jak i kamerkę.

Na prawym boku znajdziemy przycisk do wybudzania zegarka i powrotu do ekranu głównego oraz pokrętło pomocne w nawigowaniu po systemie. Lewy bok to z kolei szufladka na kartę SIM.

Co potrafi GARETT Kids Essa 4G?

GARETT Kids Essa 4G może pochwalić się kilkoma godnymi pozazdroszczenia cechami i funkcjami. Duży wyświetlacz o przekątnej 1,83 cala sprawia, że obsługa i czytelność są na super poziomie. Podobnie jak pisanie wiadomości SMS, czy dzwonienie - w tym również wideorozmowy.

Całość pracuje na - uwaga - Androidzie w wersji 8.1 i to jest dobry pomysł, gdyż Android 8.1 zapewnia ciągłość użytkowania aplikacji WhatsApp i kompatybilność z nowymi wersjami. Do tego mamy tu oczywiście Bluetooth i Wi-Fi.

Co wyróżnia ten zegarek i sprawia, że to solidna propozycja na rynku urządzeń dla najmłodszych?

GPS / GEO-OGRODZENIE - aplikacja GARETT Tracker pozwala na podejrzenie aktualnej lokalizacji zegarka oraz na ustawienie obszaru, po którego przekroczeniu otrzymamy powiadomienie na nasz telefon. W ten sposób będziemy doskonale wiedzieli, kiedy nasza pociecha wybiera się na spacer poza dozwolonym terenem.

Wyświetlacz IPS HD o przekątnej 1,83 cala.

Łączność 4G LTE - czy to trzeba tłumaczyć? Wkładamy do zegarka kartę SIM i w każdej chwili będziemy skontaktować się z naszym dzieckiem.

SOS - po skonfigurowaniu numeru alarmowego w aplikacji GARETT Tracker, zegarek pozwala na wykonanie połączenia pod ten numer po przytrzymaniu przycisku.

Face Unlock, czyli możliwość obdlokowania zegarka za pomocą wbudowanej kamerki.

Wytrzymała bateria, potrafiąca pracować nawet 4 dni i to z aktywną kartą SIM.

WhastApp - ceniony i super popularny komunikator.

Android 8.1, czyli stabilność i funkcjonalność.

1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci na zdjęcia, muzykę, gry etc.

Jak korzysta się z tego smartwatcha?

Cóż, bardzo wygodnie! Odtwarzanie muzyki, dyktafon, kalkulator, stoper, alarmy, a nawet plan lekcji - oto funkcje, które młodsza młodzież w wieku szkolnym doceni na pewno, bo są niezwykle przydatne. Essa to jednak również zegarek mocno rozrywkowy! Dowód? Proszę bardzo!

Wystarczy choćby podłączyć do niej słuchawki Bluetooth, zgrać ulubioną muzykę i już można sobie skakać na placu zabaw bez smartfona w kieszeni i słuchać ulubionej muzyki.

Rzecz jasna smartwatch liczy też kroki - więc jak chcemy jako rodzice dbać o aktywność naszej pociechy, to będzie doskonałym narzędziem, które pozwoli dyskretnie podglądać, jak aktywna jest nasza pociecha.

Z perspektywy rodzica docenić trzeba na pewno aplikację GARETT Tracker, która pozwala na kompleksowe zarządzanie urządzeniem - oferuje nie tylko podgląd jego lokalizacji, ale również dostęp do książki telefonicznej, konfigurowanie numeru SOS, czy powiadomienia SMS. Z poziomu aplikacji możemy nawet zablokować urządzenie.

Cieszy fakt, że GARETT Tracker jest aplikacją bardzo czytelną i łatwą w obsłudze - uczymy się jej dosłownie kilka minut, a później nie ma dla nas tajemnic. Największą chyba jednak z perspektywy rodzica zaletą Essy 4G jest to, jak sprzęt dobrze współgra z oprogramowaniem. Zegarek + aplikacja tworzą przemyślany i przyjemny na co dzień ekosystem - przyjemny w użytkowaniu i przyjemny w kontrolowaniu.

Warto wybrać GARETT Kids Essa 4G?

Cóż, funkcjonalność broni się sama, a wygoda obsługi jest na solidnym poziomie. Urządzenie doskonale sprawdza się jako miernik aktywności naszej pociechy, pozwala nam bezinwazyjnie w zasadzie troszczyć się o jej bezpieczeństwo, a samemu dziecku daje sporo radości i po prostu przydaje się na co dzień.

Reasumując, GARETT Kids Essa 4G to dobry sprzęt. Zegarek jest ładny, lekki, przemyślany i działa stabilnie. Jest też doskonale wyceniony, co jest jego bezsprzeczną zaletą i czyni go w zasadzie bezkonkurencyjną propozycją w swojej półce cenowej.

Opinia o Garett Kids Essa 4G Plusy cena

4G LTE

numer SOS

kamerka

funkcje stworzone z myślą o dzieciach

aplikacja do zarządzania zegarkiem

informacje o lokalizacji zegarka

GEO-OGRODZENIE Minusy mógłby być odrobinę mniejszy

Ocena Garett Kids Essa 4G 94% 4.7/5

Płatna współpraca z marką GARETT