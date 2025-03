Uniwersalne słuchawki z gamingowym twistem! Test Mad Dog GH750K

Mad Dog GH750K to nauszne słuchawki Bluetooth, które zaskakują uniwersalnością, ale nie zapominają o gamingowym rodowodzie marki. Świetna propozycja łącząca lifestyle i gaming w dobrych pieniądzach.

Przyznaję, że jestem fanem minimalizmu i wierzę, że mniej znaczy więcej. Jednak mam kilka wyjątków od tej reguły, takich jak włoskie rowery i... sprzęt gamingowy. Bo jeśli coś jest gamingowe, to musi się rzucać w oczy, musi błyszczeć i migać podświetleniem RGB i w ogóle. Czy jednak na pewno? Choć gamingowe błyskotki mają w moim sercu swoje specjalne miejsce, to bezprzewodowe słuchawki Mad Dog GH750K ze swoją stonowaną stylistyką, lekko tylko pokazujące gamingowy twist przekonały mnie do siebie z miejsca. Zwłaszcza, że w cenie 250 zł to nie tylko ładne i lekkie, ale i dobrze grające, mocno uniwersalne słuchawki.

Stylówa na propsie!

Mad Dog GH750K to nowość w ofercie producenta, która przyciąga uwagę od pierwszego spojrzenia, swoją nienachalną stylistyką. Zanim przejdziemy do konkretów, zatrzymajmy się na chwilę przy estetyce tych słuchawek, bo są one pewną hybrydą minimalizmu i agresywnego designu, co widać na każdym kroku - logo marki na obu końcach pałąka, miękki, perforowany materiał na pałąku i sprytnie składany mikrofon. Te słuchawki są idealnym kompromisem między gamingowym zacięciem a lifestylowym klimatem, i “usiadły mi bardzo”.

Ważne jest również to, że design idzie w parze z wygodą. Duże muszle z pianki "memory" wygodnie układają się na uszach, a miękki pałąk przyjemnie leży na głowie - pomyślano tu o komforcie podczas długich sesji przed komputerem czy w trakcie spacerowania, podczas pracy etc. Miękka pianka tu i ówdzie i waga 175 gramów najlepiej świadczą o trosce producenta o komfort.

Garść technikaliów

Mad Dog GH750K mają sporo do zaoferowania zarówno pod względem dźwięku, jak i funkcjonalności. Specyfikacyjnie prezentuje się to następująco:

pasmo przenoszenia mikrofonu od 100 do 8000 Hz,

czułość 121 dB,

impedancja 30 Om,

pasmo przenoszenia słuchawek od 20 do 20000 Hz,

membrany o średnicach 40 mm.

Zaznaczmy, że Mad Dog GH750K to słuchawki podwójnie bezprzewodowe - możemy je sparować ze smartfonem przez Bluetooth 5.0 lub z komputerem po Wi-Fi 2.4 GHz. Jeśli jednak ktoś woli rozwiązania zwane dziś dumnie “vintage”, czy tam “retro” to spokojnie połączy swój sprzęt z tymi słuchawkami kablem mini jack 3,5 mm. Nie da się ukryć, że ta różnorodność połączeń zwiększa uniwersalność słuchawek, które świetnie nadają się do grania, rozmów, słuchania muzyki i konsumpcji multimediów. Na plus także sprytnie zaprojektowany adapter 2.4 GHz z przejściówką USB-C na USB-A - gracze to docenią!

Funkcjonalnie - bajka!

Gdy tylko dorwałem się do Mad Dog GH750K, pomyślałem: “ O, gamingowe słuchawki z lifestylowym twistem". Podczas zabawy z tym sprzętem okazało się jednak, że Mad Dog GH750K to słuchawki bardzo uniwersalne. Owszem, czuć w nich gamingowy sznyt, bo potrafią zagrać na tyle szeroko i przestrzennie, by grało się w nich nader wygodnie.

Tak, dźwięk jest wyrazisty i głęboki, idealny zarówno do gier, jak i do słuchania muzyki - jakościowo sprawnie miesząc się w rynkowej średniej dla podobnie wycenianego sprzętu. Bas jest wyraźny, ale nie dominuje - co ważne, bo fakt ten sprawia, że dźwięk jest dynamiczny i rozrywkowy. I to pewna oczywista zaleta Mad Dog GH750K - jest rozrywkowo, a do tego na tyle przestrzennie, by w grach wiedzieć, skąd ktoś biegnie, strzela etc.

Cieszy też funkcja "answer/hang up phone", umożliwiająca odbieranie lub kończenie rozmów bez sięgania po telefon. Dlaczego to takie fajne? Otóż, można sobie grać, słuchać podcastu, czy np. pracować w pocie czoła i nie przerywać zabawy. Lub pracy, wiadomo. Na plus ocenić trzeba też sprytnie chowany mikrofon i klasycznie rozstawione przyciski do obsługi wraz z łatwo wyczuwalnym "kółkiem głośności" - rolka, kółko (jak zwał, tak zwał) to bezsprzecznie lepsze rozwiązanie niż dwa osobne klawisze pozwalające na sterowanie głośnością.

Po prostu i aż optymalne słuchawki

Jak można podsumować przygodę z Mad Dog GH750K? Otóż, zabrzmi to może mało entuzjastycznie, ale liczę, że nabierze pozytywnego wydźwięku za moment - to ze wszech miar optymalne słuchawki, które sprawdzą się w różnych sytuacjach. W cenie około 200-250 zł będą doskonałym wyborem dla osób szukających sprzętu do wszystkiego, który sprawdzi się w pracy, po wyjściu z domu, a także podczas grania - i to zaskakująco dobrze. Jeśli nie oczekujesz topowych osiągów, a stawiasz na wszechstronność, szukając sprzętu, który sprawdzi się w grach i wielu innych życiowych sytuacjach, Mad Dog GH750K będą rozsądnym - co tam rozsądnym - bardzo dobrym wyborem.

Plusy

atrakcyjna cena

pokrętło regulacji głośności

niezły mikrofon

łączność Bluetooth i Wi-Fi

stonowana stylistyka

komfort użytkowania

dobre wykonanie

dobra jakość dźwięku

Minusy

brak ANC

dla niektórych mogą być za duże