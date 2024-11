be quiet! Pure Base 501 to obudowa, która z pewnością przypadnie do gustu estetom – jest minimalistyczna, elegancka i atrakcyjna wizualnie. Przyjrzeliśmy się jej bliżej, aby ocenić jej mocne strony oraz ewentualne wady.

4/5

Dobry komputer musi dobrze wyglądać. Co to znaczy dobrze? Tutaj zdania są podzielone, bo to kwestia gustu. Jednym bardziej do gustu przypadnie efektowny, podświetlany sprzęt, a innym stosowana i elegancka obudowa.

Jeśli wolicie tę drugą opcję, mamy coś specjalnego. Niedawno w ofercie firmy be quiet! pojawiła się obudowa be quiet! Pure Base 501, która wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym wzornictwem. Co więcej, ma być dostępna w przystępnej cenie. Brzmi ciekawie? Sprzęt trafił do naszej redakcji na testy, więc sprawdziliśmy go w praktyce.

Porównanie modeli be quiet! Pure Base 501

be quiet! Pure Base 501 to następca testowanego przez nas modelu be quiet! Pure Base 500 (i usprawnionej wersji Pure Base 500FX). Mamy do czynienia z tę samą bazą. Od premiery zwykłej „pięćsetki” jednak minęło już sporo czasu, więc producent zdecydował się się na wprowadzenie kilku usprawnień i odświeżenie designu.

Nowa obudowa dostępna jest w trzech wariantach: standardowym, zoptymalizowanym pod kątem lepszego chłodzenia podzespołów (Pure Base 501 Airflow) oraz zoptymalizowanym pod kątem lepszego chłodzenia podzespołów z przeszklonym panelem bocznym (Pure Base 501 Airflow Window). Wersja standardowa występuje tylko w kolorze czarnym, natomiast w wersjach zoptymalizowanych można wybierać między kolorem czarnym a białym.

Model be quiet! Pure Base 501 be quiet! Pure Base 501 Airflow be quiet! Pure Base 501 Airflow Window Typ Midi Tower Midi Tower Midi Tower Materiały stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS, szkło Wymiary i waga 450 x 231 x 463 mm – 6,66 kg 450 x 231 x 463 mm – 6,8 kg 450 x 231 x 463 mm – 7,2 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Miejsca na napędy/panele brak brak brak Panel I/O » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 368 mm 7x 368 mm 7x 368 mm Miejsca na wentylatory » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Tył: 1x Pure Wings 3 140mm PWM » Przód: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Tył: 1x Pure Wings 3 140mm PWM » Przód: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Tył: 1x Pure Wings 3 140mm PWM Miejsca na chłodnice » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 178 mm 178 mm 178 mm Filtry przeciwkurzowe » Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce Maty wyciszające » Prawy bok » Prawy bok » Prawy bok Maksymalna długość zasilacza 200 mm (ATX) 200 mm (ATX) 200 mm (ATX) Ścianki » Przód: pełny metalowy

» Lewy: pełny metalowy

» Prawy: pełny metalowy » Przód: siatka mesh

» Lewy: pełny metalowy

» Prawy: pełny metalowy » Przód: siatka mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny metalowy Dodatkowe » Prawy: pionowy montaż karty graficznej » Prawy: pionowy montaż karty graficznej » Prawy: pionowy montaż karty graficznej Cena MSRP

(obecna) 400 zł 420 zł (czarna)

440 zł (biała) 460 zł (czarna)

480 zł (biała)

Należy zauważyć, że nowa wersja obudowy jest droższa od poprzedniej. Podstawowy model be quiet! Pure Base 501 ma kosztować około 400 zł, podczas gdy przewiewne warianty będą odpowiednio droższe: około 420-440 zł za wersję be quiet! Pure Base 501 Airflow oraz około 460-480 zł za model be quiet! Pure Base 501 Airflow Window.

Prostota i elegancja

Do testów przekazano nam model be quiet! Pure Base 501 Airflow Window w białym kolorze, który można uznać za najciekawszą wersję tej obudowy. "Skrzynka" pozwoli na stworzenie efektownych zestawów w białej kolorystyce, która ostatnio cieszy się coraz większą popularnością wśród entuzjastów i moderów.

Nadal mamy do czynienia ze zwykłą obudową w stonowanej stylistyce, która pozwoli na stworzenie uniwersalnego zestawu. W wersji Window zastosowano panel boczny z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze komputera (przy czym warto pamiętać, by komputer stał po prawej stronie biurka).

Przedni panel wykonano z siatki mesh, co powinno zapewniać efektywną wentylację podzespołów (co zweryfikujemy podczas testów obudowy). Maskownicę można łatwo zdjąć, a pod spodem znalazł się filtr przeciwkurzowy osłaniający przednie wentylatory – w razie potrzeby można go szybko zdemontować i wyczyścić.

Na górnej krawędzi umieszczono panel ze złączami, ustawiony pod kątem, co ułatwia dostęp, gdy komputer stoi na biurku lub obok niego. Do dyspozycji oddano bogatszy zestaw portów względem starego Pure Base 500 (czy 500FX/DX): jedno złącze USB typu C, dwa porty USB 3.0 oraz złącze audio typu combo (do obsługi słuchawek z mikrofonem). Duży przycisk służy do włączania komputera, a mniejszy – do jego restartowania.

Na górze znalazł się duży filtr przeciwkurzowy dla górnych wentylatorów. Osłona jest mocowana na magnesy, więc w razie potrzeby można ją łatwo zdjąć i oczyścić. Szkoda, że tym razem nie przewidziano wyciszanego topu, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego modelu Pure Base.

Prawy panel boczny został wykonany z litej blachy, ale od spodu wygłuszono go cienką matą tłumiącą hałas. Drugi bok natomiast został wykonany z hartowanego szkła, dzięki czemu można tutaj łatwo wyeksponować zamontowane wewnątrz obudowy podzespoły.

Z tyłu bez większych niespodzianek. Producent przewidział otwór na tylny panel płyty głównej, grill osłaniający tylny wentylator, a także siedem zaślepek dla kart rozszerzeń. Na samym dole znajduje się otwór na zasilacz.

Obudowa stoi na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami, które zapewniają stabilność całemu komputerowi. Na spodzie umieszczono też duży filtr powietrza, chroniący zasilacz oraz dolny wentylator. Co ważne, filtr można łatwo wysunąć do przodu i wyczyścić bez podnoszenia czy unoszenia komputera.

Dobrze przemyślana konstrukcja

Wnętrze obudowy podzielono na dwie komory, dzięki czemu można zbudować schludny i dobrze wentylowany komputer. Warto zauważyć, że Pure Base 501 bazuje na szkielecie wcześniejszego modelu Pure Base 500, jednak wprowadzono tutaj kilka usprawnień.

W głównej komorze zmieści się płyta główna formatu mini-ITX, mATX lub ATX. Producent przewidział tutaj sporo przepustów, które ułatwią aranżację okablowania i podłączenie wtyczek.

Rzecz jasna udostępniono siedem miejsc dla kart rozszerzeń. Specyfikacja dopuszcza karty o długości do 368 mm, więc nie powinno być problemu z montażem większych konstrukcji pokroju GeForce RTX 4090 czy Radeon RX 7900 XTX.

Producent przewidział także możliwość pionowego montażu karty graficznej, co z pewnością docenią osoby chcące wyeksponować wnętrze swojego komputera. W zestawie znajduje się stelaż umożliwiający montaż śledzi w obróconej pozycji. Niestety, adapter do podłączenia karty do złącza PCI-Express (tzw. riser PCI-Express) trzeba dokupić osobno – koszt takiego dodatku to ok. 300 zł.

Podobnie jak w poprzednim modelu, obudowa pozwala na montaż nawet pięciu dysków 2,5 cala lub dwóch 3,5 cala.

Dwa nośniki 2,5 cala można zamontować w głównej komorze, dzięki czemu będą tam widoczne (warto jednak pamiętać, że dolne miejsce może być przysłonięte przez dłuższe karty graficzne). Dwa kolejne dyski można przykręcić do stelaża za tacką na płytę główną (te będą już jednak ukryte).

W dolnej części obudowy (tzw. piwnicy). przewidziano koszyk z dwoma miejscami – można tutaj zamontować jeden dysk 2,5 cala i jeden 3,5 cala lub dwa dyski w rozmiarze 3,5 cala (większe dyski są montowane na podkładkach tłumiących wibracje). Co ważne, koszyk w razie potrzeby można przesunąć lub całkowicie zdemontować (co pozwala zwiększyć dostępną przestrzeń na zasilacz i/lub chłodnicę).

W dolnej części obudowy znajdziemy też miejsce na zasilacz, które zostało wyłożone gumowymi podkładkami tłumiącymi drgania. Standardowo przewidziano tutaj ok. 250 mm miejsca, ale po przesunięciu klatki na dyski przestrzeń ta będzie zmniejszona do ok. 220 mm (uwzględniając też miejsce na okablowanie). W praktyce może to ograniczać montaż najpotężniejszych jednostek o mocy >1000 W.

Chłodzenie i wentylacja podzespołów

Obudowa be quiet! Pure Base 501 Airflow Window została zaprojektowana z myślą o efektywnej wentylacji komputera. Świadczy o tym nie tylko przewiewny front, ale też konstrukcja dostosowana do montażu wydajnego chłodzenia podzespołów.

W obudowie można zamontować chłodzenie procesora o wysokości do 178 mm, więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet największe coolery wieżowe. Oprócz tego przewidziano miejsce na maksymalnie sześć wentylatorów.

Standardowe wyposażenie obejmuje dwa wentylatory be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM – jeden z przodu wtłacza chłodne powietrze na wysokości karty graficznej, a drugi, umieszczony na tylnej ściance, wydmuchuje ciepłe powietrze na zewnątrz komputera.

W razie potrzeby można zamontować dodatkowe wentylatory z przodu i/lub u góry obudowy. Konstrukcja umożliwia również instalację dwóch dużych chłodnic: 240/280/360 mm z przodu (po przesunięciu klatki na dyski mogą to być nawet grubsze modele) oraz 240 mm u góry. Idealne rozwiązanie na przykład dla chłodzenia AiO.

Test obudowy be quiet! Pure Base 501 Airflow Window

W obudowie zamontowaliśmy nowoczesną platformę testową, która śmiało może służyć jako przykład wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej do pracy.

Obudowa be quiet! Pure Base 501 to nowy model, jednak jej konstrukcja korzeniami sięga 2019 roku, co sprawia, że montaż podzespołów nie jest tak wygodny, jak w nowszych, lepiej zaprojektowanych modelach. Warto jednak skorzystać z dołączonej instrukcji obsługi, która w prosty i przejrzysty sposób opisuje poszczególne etapy składania komputera.

Należy mieć na uwadze, że wnętrze obudowy nie jest szczególnie przestronne, a niektóre podzespoły mogą ograniczać miejsce dla innych części. Podczas montażu płyty głównej w formacie ATX, koniecznym może być odkręcenie maskownicy ze stelażem do przykręcenia 2,5-calowych dysków. Obudowa obsługuje długie karty graficzne, jednak w przypadku najdłuższych modeli może wystąpić problem z instalacją chłodnicy na froncie. Najdłuższe konstrukcje będą również zasłaniać dolne miejsce do wyeksponowania dysku 2,5 cala.

Obudowa oferuje sporo przepustów do ukrywania i prowadzenia przewodów, jednak boczna osłona może utrudniać wyprowadzenie i podłączenie niektórych wtyczek do płyty głównej (szczególnie tych podłączanych równolegle do laminatu). Przydałoby się też więcej miejsca nad płytą główną, bo osoby z większymi dłońmi mogą mieć problem z podłączeniem wtyczek zasilających do płyty głównej. Na pochwałę zasługuje jednak duża przestrzeń na przewody za tacką na płytę główną — po zdemontowaniu koszyka na dyski 2,5- i 3,5-calowe można wykorzystać dodatkowe miejsce do ukrycia wiązek z zasilacza, co powinno ułatwić aranżację kabelków.

be quiet! Pure Base 501 – wentylacja podzespołów

Obudowa be quiet! Pure Base 501 Airflow Window ma zapewniać dobrą wentylację podzespołów. Jak jest w praktyce? Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji, obejmującej dwa wentylatory be quiet! Pure Wings 3 140 mm PWM – jeden z nich dostarczał chłodne powietrze od frontu, a drugi odprowadzał nagrzane powietrze z tyłu obudowy. Sterowaniem prędkości obrotowej zajmowała się płyta główna, działająca na standardowej krzywej prędkości obrotowej.

Obroty wentylatora na chłodzeniu procesora i karcie graficznej ograniczyliśmy do 50% (na karcie z uwzględnieniem trybu pasywnego w spoczynku). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM 67

18 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 17

14 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 20

13 Temperatura karty graficznej

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM 65

19 Temperatura dysku SSD SATA

GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB 5

2 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB 48

40

Fabryczny system wentylacji całkiem dobrze radzi sobie z chłodzeniem procesora i karty graficznej, jednak dysk M.2 osiąga dość wysokie temperatury. Wentylatory przy maksymalnej prędkości generują delikatnie słyszalny szum powietrza – nie jest on specjalnie irytujący, ale osoby ceniące absolutną ciszę mogą ręcznie dostosować krzywą obrotów, aby nieco obniżyć prędkość "śmigiełek".

Elegancja, która wymaga dopracowania

be quiet! Pure Base 501 to następca popularnego modelu Pure Base 500, wprowadzający odświeżone wzornictwo i kilka nowych pomysłów. Choć konstrukcja wymaga dopracowania, obudowa ma duży potencjał, by zyskać spore grono zwolenników.

be quiet! Pure Base 501 to elegancka, minimalistyczna obudowa, dostępna w wersji standardowej, przewiewnej oraz przewiewnej z przeszklonym panelem. Dodatkowo producent przewidział możliwość wyboru dwóch wersji kolorystycznych: czarnej i białej. Taka konstrukcja pozwala na zbudowanie stylowego, schludnego zestawu, a wersja z oknem dodatkowo umożliwia wyeksponowanie wnętrza komputera.

Model Pure Base 501 bazuje na konstrukcji swojego poprzednika, Pure Base 500, i zmieści wydajny zestaw dla gracza lub konfiguracje do pracy, w tym długą kartę graficzną (z opcją montażu pionowego, chociaż adapter do takiego montażu trzeba jednak zakupić osobno, co wiąże się z dodatkowym kosztem). Minusem konstrukcji jest niezbyt dobre zaplanowanie wnętrza, co może utrudniać instalację podzespołów.

W standardzie obudowa wyposażona jest w dwa duże wentylatory, które zapewniają sprawną wentylację. Przy maksymalnej prędkości fabryczne wentylatory generują lekko słyszalny szum powietrza, więc osoby ceniące ciszę będą musiały jeszcze pobawić się w dostrojenie krzywej obrotów. W razie potrzeby można też dołożyć cztery dodatkowe wentylatory lub zamontować chłodzenie cieczą (np. chłodzenie AiO na procesorze).

Cena wersji standardowej Pure Base 501 wynosi około 400 zł, natomiast bogatsze modele są droższe – na przykład testowana wersja Pure Base 501 Airflow Window w białej kolorystyce to koszt około 500 zł. Biorąc pod uwagę wyposażenie i możliwości obudowy, cena nie należy do najniższych. W podobnym przedziale cenowym konkurencja oferuje obudowy o lepszych parametrach.



Opinia o be quiet! Pure Base 501 Airflow Window Plusy Możliwość wyboru dwóch wersji kolorystycznych,

Możliwość wyboru wersji z panelem bocznym z hartowanego szkła,

Dwa porty USB 3.0 i jeden USB typ C na panelu,

Dużo miejsca na kartę graficzną,

Możliwość pionowego montażu karty graficznej,

Dwa miejsca do wyeksponowania dysków 2,5 cala,

Dużo miejsca na cooler CPU,

Miejsce na sześć wentylatorów,

Dwa wentylatory 140 mm w zestawie,

Miejsce na dwie duże chłodnice,

Dobra wentylacja podzespołów (w wersji Airflow), Minusy Niepotrzebne komplikacje przy montażu podzespołów,

Pionowy montaż karty graficznej wymaga dokupienia drogiego risera PCI-Express,

Dosyć wysoka cena względem podobnych modeli.

Ocena obudowy be quiet! Pure Base 501 Airflow Window 80% 4/5

