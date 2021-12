Testujemy dysk ADATA XPG Gammix S70 Blade – to specjalna wersja modelu ADATA XPG Gammix S70, która ma przyciągnąć większe grono klientów. Czym się różni i czy rzeczywiście warto go wybrać?

ADATA XPG Gammix S70 Blade to jeden z topowych SSD pod PCI-Express 4.0 - propozycja zainteresuje wymagających klientów, którzy oczekują możliwie najlepszej wydajności.

Dysk bazuje na konstrukcji zwykłego modelu ADATA XPG Gammix S70, ale producent zastosował mniejszy radiator, dzięki czemu nośnik zmieści się też do laptopów i konsoli PlayStation 5.

Producent udziela na dysk 5-letniej gwarancji z ograniczeniem zapisu danych - parametr TBW powinien być wystarczający do większości codziennych zastosowań.

4,7/5

Dyski SSD pod PCI-Express 4.0 cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów – takie konstrukcje oferują świetne osiągi, a do tego są dostępne w coraz lepszych cenach. Przykład? Chociażby model ADATA XPG Gammix S70, który w testach zaskoczył nas świetnymi osiągami, a ostatnio mocno potaniał. To jeden z ciekawszych modeli pod PCIe 4.0.

Wracamy jednak do tematu, bo niedawno w ofercie firmy ADATA pojawił się podobny model - XPG Gammix S70 z dopiskiem Blade. Producent zachwala dysk jako dobrą propozycję dla kompaktowych komputerów, laptopów i... konsoli PlayStation 5, czyli sprzętów, gdzie nie ma dużo miejsca na dysk SSD. Co się zmieniło? Czy nowy model powtórzy sukces poprzednika? Nośnik tak nas zainteresował, że postanowiliśmy go ściągnąć na redakcji i sprawdzić w praktyce.

ADATA XPG Gammix S70 vs S70 Blade - czym się różnią dyski?

Obecnie w ofercie producenta znajdziemy trzy serie dysków SSD pod PCI-Express 4.0: XPG Gammix S50 Lite, XPG Gammix S70 i XPG Gammix S70 Blade. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji nośników:

Model ADATA XPG Gammix S50 Lite ADATA XPG Gammix S70 ADATA XPG Gammix S70 Blade Pojemność » 512 GB

» 1 TB

» 2 TB » 512 GB

» 1 TB

» 2 TB » 512 GB

» 1 TB

» 2 TB Interfejs PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 Kontroler Silicon Motion SM2267

(8-kanałowy) Innogrit Rainier IG5236

(8-kanałowy) Innogrit Rainier IG5236

(8-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Transfery

(odczyt/zapis) » 512 GB: 3800/2800 MB/s

» 1 TB: 3900/3200 MB/s

» 2 TB: 3900/3200 MB/s » 512 GB: 7400/2600 MB/s

» 1 TB: 7400/5500 MB/s

» 2 TB: 7400/6400 MB/s » 512 GB: 7400/2600 MB/s

» 1 TB: 7400/5500 MB/s

» 2 TB: 7400/6400 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 512 GB: 191 000/510 000 IOPS

» 1 TB: 380 000/540 000 IOPS

» 2 TB: 490 000/540 000 IOPS » 512 GB: 425 000/510 000 IOPS

» 1 TB: 740 000/750 000 IOPS

» 2 TB: 750 000/750 000 IOPS » 512 GB: 425 000/510 000 IOPS

» 1 TB: 740 000/750 000 IOPS

» 2 TB: 750 000/750 000 IOPS Dodatkowe radiator

(grubość dysku 4,3 mm) radiator

(grubość dysku 15 mm) radiator

(grubość dysku 4,3 mm) Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat Współczynnik TBW » 512 GB: 370 TB TBW

» 1 TB: 740 TB TBW

» 2 TB: 1480 TB TBW » 512 GB: 370 TB TBW

» 1 TB: 740 TB TBW

» 2 TB: 1480 TB TBW » 512 GB: 370 TB TBW

» 1 TB: 740 TB TBW

» 2 TB: 1480 TB TBW Cena » 512 GB: 320 zł

» 1 TB: 670 zł

» 2 TB: 1200 zł » 512 GB: -

» 1 TB: 590 zł

» 2 TB: 1460 zł » 512 GB: -

» 1 TB: 770 zł

» 2 TB: 1500 zł

Czym się różnią modele XPG Gammix S70 i S70 Blade? Producent zastosował te same komponenty, które powinny przekładać się na takie same osiągi. Różnica między dyskami sprowadza się do... radiatora - nowy model jest wyraźnie mniejszy, dzięki czemu powinien się zmieścić do bardziej kompaktowych urządzeń. Ot cała zagadka rozwiązana!

ADATA XPG Gammix S70 Blade - ceny dysków

Co ciekawe, nowy dysk jest dostępny w wyraźnie wyższych cenach (póki co na rynku są dostępne tylko dwie wersje pojemnościowe).

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB – 770 zł

ADATA XPG Gammix S70 Blade 2 TB – 1560 zł

Jesteście ciekawi, czy dysk ADATA XPG S70 Blade rzeczywiście jest warty dopłaty. Sprawdźmy to!

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB - rzut okiem na dysk SSD

W nasze ręce trafił model XPG Gammix S70 Blade o pojemności 1 TB.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, XPG Gammix S70 Blade bazuje na tych samych komponentach co zwykły XPG Gammix S70 - na pokładzie znalazł się 8-kanałowy kontroler Innogrit Rainier IG5236, kości pamięci Micron 3D TLC NAND (brandowane ADATA), a całość wspomaga 1 GB pamięci DDR4 DRAM oraz dynamicznie przydzielany bufor działający jak szybka pamięć SLC NAND.



Dysk ADATA XPG Gammix S70 Blade przy mocniejszym obciążeniu potrafi rozgrzać się do 70 stopni Celsjusza, co powoduje spadki wydajności – polecamy zastosować tutaj dodatkowe chłodzenie (radiator dodawany w zestawie pozwolił obniżyć temperaturę do 62 stopni Celsjusza)

Domyślnie na dysku nie zamontowano żadnego radiatora, ale, ze względu na ilość generowanego ciepła, zdecydowanie zalecamy zamontować go pod dodatkowym chłodzeniem (np. w slocie M.2 z radiatorem – takie rozwiązania są powszechne na współczesnych płytach głównych do komputerów PC).

Producent zadbał też o sprzęty bez dodatkowego chłodzenia. W zestawie znajdziemy metalową blaszkę (do naklejenia), która ma wspomagać odprowadzanie ciepła. Co prawda nie jest to tak wydajne rozwiązanie co duży, masywny radiator z modelu S70, ale za to nie powinno ono sprawiać problemów w sprzętach, gdzie nie ma dużo miejsca na dysk SSD (czyli np. w laptopach i konsoli PS5).



Model ADATA XPG Gammix S70 wykrozystuje dużo większy radiator



Dysk ADATA XPG Gammix S70 Blade testowaliśmy z dodawanym radiatorem

Producent deklaruje, że nośnik S70 Blade oferuje takie same osiągi jak zwykły model S70 – transfery sekwencyjne mają sięgać 7400/5500 MB/s, a liczba operacji losowych 740 000/750 000 IOPS (odpowiednio dla odczytu i zapisu). Teoretycznie powinien być to jeden z wydajniejszych modeli pod PCI-Express 4.0. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się po testach.

Nim przejdziemy do testów, warto jeszcze wspomnieć kilka słów na temat wytrzymałości nośnika. Producent udziela na dysk 5-letniej gwarancji, która została ona ograniczona dosyć wysokim współczynnikiem TBW na poziomie 740 TB (przy codziennym użytkowaniu komputera trudno będzie wykorzystać ten limit - żeby go osiągnąć trzeba dzień w dzień przez 5 lat zapisywać 40 TB danych).

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT i płytą główną z chipsetem AMD X570 - to popularna konfiguracja, któa zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

Platforma testowa:

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 2.13.27.501.

Warto dodać, że nośnik ADATA XPG Gammix S70 Blade działał z oprogramowaniem w wersji 3.2.F.2A (nowszym niż w przypadku modelu ADATA XPG Gammix S70, gdy mieliśmy go w testach).

CrystalDiskMark 6 – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 7461 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 7093 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6618 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5010 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3870 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 3477 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3464 Patriot VPN100 512 GB 3428 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3415 Corsair MP400 2 TB 3127 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 3127 Toshiba RC500 500 GB 1762

CrystalDiskMark 6 – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 2348 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2209 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 1845 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1738 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 1377 Corsair MP400 2 TB 1354 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1348 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 1298 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 1217 Toshiba RC500 500 GB 1210 Patriot VPN100 512 GB 765 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 755

CrystalDiskMark 6 – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 749 Corsair MP400 2 TB 691 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 689 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 688 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 606 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 553 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 550 Patriot VPN100 512 GB 475 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 467 Kioxia Exceria Plus 2 TB 464 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 406 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 389

CrystalDiskMark 6 – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 78 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 74 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 73 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 71 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 61 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 60 Corsair MP400 2 TB 60 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 60 Toshiba RC500 500 GB 58 Patriot VPN100 512 GB 54 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 50 Kioxia Exceria Plus 2 TB 48

CrystalDiskMark 6 – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 6275 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5839 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5062 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4287 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3258 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3236 Corsair MP400 2 TB 3055 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3018 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 3004 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2520 Patriot VPN100 512 GB 2376 Toshiba RC500 500 GB 1642

CrystalDiskMark 6 – Zapis losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB 2249 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2170 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2161 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2138 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2054 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1986 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 1912 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 1814 Toshiba RC500 500 GB 1642 Patriot VPN100 512 GB 1292 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1292 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1159

CrystalDiskMark 6 – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 678 Corsair MP400 2 TB 648 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 636 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 630 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 539 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 517 Kioxia Exceria Plus 2 TB 419 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 401 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 289 Patriot VPN100 512 GB 288 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 286 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 248

CrystalDiskMark 6 – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 240 Toshiba RC500 500 GB 231 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 231 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 215 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 203 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 194 Corsair MP400 2 TB 189 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 189 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 168 Patriot VPN100 512 GB 153 Kioxia Exceria Plus 2 TB 152 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 148

XPG Gammix S70 Blade w prawie wszystkich testach oferuje ciut lepsze osiągi względem zwykłego modelu XPG Gammix S70 - możemy liczyć na bardzo dobrą wydajność w testach sekwencyjnych, ale przy operacjach losowych czesto ustępuje innym modelom pod PCIe 3.0 i PCie 4.0.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5751 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5751 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5164 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4187 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3407 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3046 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2872 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2751 Corsair MP400 2 TB 2740 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2728 Patriot VPN100 512 GB 2697 Toshiba RC500 500 GB 1564

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 70 Corsair MP400 2 TB 70 Patriot VPN100 512 GB 65 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 65 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 64 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 64 Kioxia Exceria Plus 2 TB 61 Toshiba RC500 500 GB 60 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 58 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 45

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 2623 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2138 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2079 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 1748 Corsair MP400 2 TB 1737 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1623 Toshiba RC500 500 GB 1587 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1437 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 1288 Patriot VPN100 512 GB 1045 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 930 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 716

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,018 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,021 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 0,022 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,025 Corsair MP400 2 TB 0,027 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 0,027 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,028 Patriot VPN100 512 GB 0,029 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,03 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,044 Toshiba RC500 500 GB 0,048

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5525 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5315 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3913 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 3881 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2788 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2747 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2694 Corsair MP400 2 TB 2678 Patriot VPN100 512 GB 2331 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2209 Toshiba RC500 500 GB 1549

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 193 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 181 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 181 Corsair MP400 2 TB 173 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 171 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 168 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 165 Patriot VPN100 512 GB 154 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 145 Toshiba RC500 500 GB 145 Kioxia Exceria Plus 2 TB 142 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 132

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 3287 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3224 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2885 Corsair MP400 2 TB 2769 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2753 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2214 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2019 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 1611 Toshiba RC500 500 GB 1351 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1223 Patriot VPN100 512 GB 1202 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1174

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,019 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 Corsair MP400 2 TB 0,022 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 0,022 Toshiba RC500 500 GB 0,023 Patriot VPN100 512 GB 0,024 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,024 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,024 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 0,024 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,027 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,028 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,033

AS SSD Benchmark pokazuje wyraźną przewagę modelu XPG Gammix S70 Blade - nośnik prawie we wszystkich testach okazuje się liderem rankingu (oferując przy tym często wyraźnie lepsze osiągi względem zwykłego S70).

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 5098 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 5094 Toshiba RC500 500 GB 5093 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5083 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5082 Patriot VPN100 512 GB 5081 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5081 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 5081 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5080 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 5052 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 5052 Corsair MP400 2 TB 5031

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 674 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 656 Corsair MP400 2 TB 643 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 641 Toshiba RC500 500 GB 639 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 639 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 622 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 621 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 561 Patriot VPN100 512 GB 475 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 470 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 409

PCMark 8 to benchmark, który symuluje pracę dysku w typowych, codziennych zastosowaniach - ogólna punktacja nie pokazuje dużych różnic między nośnikami, ale model ADATA wypada bardzo dobrze w teście przepustowości.

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB - wydajność w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 10 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 11 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 12 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 17 Corsair MP400 2 TB 17 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 17 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 Toshiba RC500 500 GB 29 Patriot VPN100 512 GB 30

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 66 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 79 Corsair MP 400 2 TB 82 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 86 Toshiba RC500 500 GB 101 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 121 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 132 Patriot VPN100 512 GB 135

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 14 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 14 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 15 Corsair MP400 2 TB 15 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 15 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 18 Toshiba RC500 500 GB 21 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 Patriot VPN100 512 GB 23

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP400 2 TB 6 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 6 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 8 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 9 Patriot VPN100 512 GB 9 Toshiba RC500 500 GB 19 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 20

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 56 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 59 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 59 Corsair MP400 2 TB 59 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 59 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 61 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 61 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 85 Toshiba RC500 500 GB 95 Patriot VPN100 512 GB 97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 99

Co tu dużo mówić, wyniki testów rzeczywistych mocno nas zaskoczyły - nowy model ADATA wypada tutaj po prostu znakomicie, często obejmując topowe pozycje w rankingach.

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB - test bufora

Dysk XPG Gammix S70 Blade korzysta z dynamicznie przydzielanego buforu pSLC, który ma zadanie wspomagać zapis danych - sprawdziliśmy jak sobie on radzi przy bardzo dużych plikach (w tym przypadku posłużyliśmy się plikiem zajmującym prawie 100 GB).

Okazuje się, że realna prędkość zapisu wynosi około 2 GB/s - to dobry wynik jak na testowany model (szczególnie, że osiągi utrzymywały się praktycznie przy całej operacji zapisu pliku).

ADATA XPG Gammix S70 Blade – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy, jak dysk znosi mocne zapełnienie komórek pamięci - w tym celu wypełniliśmy 80% jego pojemności i ponownie sprawdziliśmy osiągi przy rzeczywistym użytkowaniu.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB 10 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (80%) 12

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB 66 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (80%) 68

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB 14 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (80%) 15

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB 5 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (80%) 5

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB 56 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (80%) 57

Mocne zapełnienie dysku nie miało dużego wpływu na osiągi dysku - w większości testów różnica jest marginalna.

Ostry zawodnik! ADATA XPG Gammix S70 Blade mocno nas zaskoczył

I jak, zaskoczeni? Bo my bardzo! Po modelu XPG Gammix S70 Blade nie spodziewaliśmy się zbyt wiele, bo w końcu mamy do czynienia tylko z odświeżoną konstrukcją, ale sprzęt zrobił na nas bardzo dobre wrażenie – to jeden z najciekawszych modeli, jakie mieliśmy okazję sprawdzić w redakcji.

No właśnie, model XPG Gammix S70 Blade to w zasadzie zwykły XPG Gammix S70, tyle tylko, że z mniejszym radiatorem – taki dysk zmieści się nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale też w laptopach i konsoli PlayStation 5. Warto jednak pamiętać, że nośnik potrafi się mocno nagrzewać, więc koniecznie trzeba go wyposażyć w dodatkowe chłodzenie (w zestawie znajdziemy niewielki radiator).

Głównym atutem modelu XPG Gammix S70 Blade jest wydajność – nośnik wypada wprost rewelacyjnie, oferując wyraźnie lepsze osiągi niż zwykły S70 (być może to kwestia nowszego oprogramowania, ale nie byliśmy w stanie tego zweryfikować).

Możemy liczyć na potężne transfery sekwencyjne, ale też bardzo dobre osiągi w testach rzeczywistych. Co ważne, dysk nie wykazuje dużego spadku wydajności przy mocnym zapełnieniu. Gorzej wygląda kwestia parametrów losowych – tutaj nośnik wypada poniżej oczekiwań, oferując parametry zbliżone do tańszych modeli pod PCI-Express 3.0.

Jak to wygląda cenowo? Dyski XPG Gammix S70 Blade obecnie są trochę droższe względem zwykłych modeli XPG Gammix S70 – testowany przez nas wariant o pojemności 1 TB kosztuje około 770 złotych, co plasuje go w średnim segmencie modeli pod PCIe 4.0. Jeżeli szukacie wydajnego nośnika (i będziecie w stanie wykorzystać jego potencjał), na pewno jest to propozycja godna uwagi.

Opinia o ADATA XPG Gammix S70 Blade [1 TB] Plusy Świetne osiągi przy operacjach sekwencyjnych,

Świetne osiągi w testach rzeczywistych,

Brak znaczących spadków wydajności po zapełnieniu,

Zmieści się w mniejszych urządzeniach,

5 lat gwarancji z wysokim współczynnikiem TBW. Minusy Wydajność przy operacjach losowych mogłaby być lepsza,

Wymaga dodatkowego chłodzenia,

Trochę wyższa cena względem zwykłego modelu XPG Gammix S70.