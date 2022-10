Nowy RTX 4090 to nie żart – to prawdziwy tytan wydajności, którego od dziś można normalnie zakupić w lokalnych sklepach. Zastanawiasz się, jaki model wybrać? Dziś przyjrzymy się dokładnie karcie od Gigabyte – GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G – zapraszamy do recenzji!

Po tym, jak wczoraj zapoznaliśmy Was z naszą recenzją karty NVIDIA RTX 4090 Founders Edition, dziś pora sprawdzić, czy wybierając znacznie większe konstrukcje autorskie realnie zyskujemy. Dobrze przeczytaliście – autorska karta od Gigabyte jest odczuwalnie większa od karty NVIDII!



Pudełko też jest duże, ale jednocześnie bardzo „standardowe” – z pewnością nie czuć w nim czynnika „premium”.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G jest duży, ale nie jest przesadnie ciężki

W opakowaniu, poza samą kartą, odnajdziemy jeszcze zestaw podtrzymujący kartę, tylko że tym razem nie są to bardziej ozdobne podpórki, tylko niemal przemysłowy system montażu karty do obudowy na dołączone w zestawie śruby. Takie rozwiązanie jest tylko pozornie na wyrost – karta waży 2 kg (zatem o 0,2 kg mniej od konstrukcji NVIDII), ale jest przy tym bardzo długa i wysoka, przez co wywiera spore naprężenie na złączu PCI-E płyty głównej (na zasadzie działania dźwigni).



System do bezkompromisowego montażu – tak zabezpieczony PC można nawet wysłać kurierem bez dużego ryzyka uszkodzenia podzespołów.

Krótszy, bardziej pozaginany element przytwierdzamy do tyłu karty, a następnie łączymy go z przykręconym do obudowy elementem o kształcie litery L. Jego rozstaw idealnie pokrywa się z otworami montażowymi płyty głównej (ATX), w które wkręcamy dołączony adapter, aby jednocześnie trzymały samą płytę główną. To nie tylko zajmuje znacznie mniej miejsca w obudowie, ale również jest dużo bardziej godne zaufania niż zwykłe „podpórki”.



Przy testowanej teraz karcie Gigabyte nasz „referencyjny” RTX 4090 wygląda dosyć skromnie…

Stosowanie takiego wzmocnienia jest szalenie istotne, gdyż karta sama w sobie ma dużo mniejszą sztywność konstrukcji od modelu NVIDII – jest również przytwierdzana tylko na dwa śledzie, mimo że realnie chłodzenie w tym modelu zajmuje ich niemal cztery… Pełne wymiary karty to 340 mm na długość, 75 mm na szerokość oraz 150 mm na wysokość – choć tu realnie potrzeba doliczyć około 30 mm, ze względu na konieczność podpięcia kabla zasilającego.



Aluminiowy radiator zdolny rozproszyć 450 W energii musi być bardzo solidnie zaprojektowany albo bardzo masywny…

W nieco lepszej sytuacji będą osoby wyposażone w najnowszą generację zasilaczy z natywnym przewodem 16-pin PCI-E 5.0 – tu może uda się około centymetra miejsca zaoszczędzić między kartą a bokiem obudowy. Cała reszta nabywców będzie musiała skorzystać z dołączonego w zestawie adaptera na 4 przewody 8-pinowe. Co ciekawe, karta może działać bez podpinania jednego z nich, wtedy jednak tracimy możliwość podnoszenia limitu mocy ponad 450 W, a co za tym idzie - podkręcania karty.



Windforce, jakiego nie znacie – czyli odświeżone chłodzenie Gigabyte

Jak łatwo zauważyć, zdecydowana większość karty to jej chłodzenie. Jest to kolejna iteracja systemu Gigabyte Windforce, tym razem z dodatkowymi ciepłowodami (łącznie jest ich 10), które transportują ciepło powiększonej komory parowej do radiatora. Radiator podzielono na dwa bloki – ten najbardziej po prawej stronie działa przelotowo, co naturalnie poprawia oddawanie ciepła.



Może i nie jest to najwyższy model chłodzenia od Gigabyte, ale technologicznie to najwyższa półka.

Co istotne, wszystko jest bardzo ciasno spasowane, co pozwoliło zredukować wysokość termopadów. Same termopady znajdziemy również pod metalowym backplate, zatem karta stanowczo nie powinna narzekać na brak przewodnictwa cieplnego. Zmianie uległy również same wentylatory – wszystkie trzy mają rozmiar 10 cm i posiadają podwójne kulkowe łożyskowanie z „nano-grafitowym” smarowaniem (brzmi groźnie). Ogólnie powinny pracować ciszej i dłużej od poprzednich wersji chłodzenia Windforce.



Specjalnie zaprojektowane śmigła mają odpowiednio kierować powietrze, co dodatkowo ma kartę wyciszyć.

Obudowa, w której wentylatory są osadzone, została wykonana z plastiku i jest tym, co odróżnia wersję Gaming od zwykłego „Windforce”. No bo co może być bardziej „gaming” niż spora dawka RGB? Wentylatory posiadają dookoła pierścienie, które zdają się świecić. Ale tego nie robią :) To tylko materiał, który reaguje na punktową wiązkę światła wyprowadzonego spod środka wentylatora. Gdy wentylator zaczyna się kręcić, to ulegamy iluzji jakoby cały pierścień się rozświetlał. Oznacza to oczywiście, że podczas gdy aktywny jest tryb Zero-Fan (karta jest półpasywna), to podświetlenie nie działa.



Patent nawet ciekawy – RGB aktywuje się tylko, gdy gramy!

Dodatkowo podświetlony jest również szczyt karty w postaci logo producenta. Wszystkimi kolorami możemy sterować w aplikacji Gigabyte RGB Fusion (ta sama, co w przypadku sterowania RGB płyty głównej Gigabyte). Do wyboru mamy 9 animacji oraz dostęp do pełnej palety barw. Każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie, włącznie z opcją całkowitego wyłączenia RGB.

Dwa BIOSy i jeden przełącznik

Poza RGB i złączem zasilania na szczycie odnajdziemy również przełącznik BIOSów obecnych na karcie. Określono je mianem OC i Silent. Domyślnie aktywny jest ten pierwszy, w którym karta ma bardziej agresywną krzywą pracy wentylatorów, ale jeżeli zależy nam na ciszy (którą ma dawać obniżenie prędkości pracy wentylatorów o 10%), to śmiało można z tej opcji skorzystać. Ważne, aby nie robić tego, gdy komputer jest włączony.



Przełącznik jest bardzo dyskretny – a przy okazji – złącze zasilania sygnalizuje prawidłowe podpięcie białą diodą.

Na śledzie wyprowadzono w tym modelu całkowicie standardowy zestawy złączy – 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1. Drugi śledź pełni rolę otworu wentylacyjnego, aby pomóc wydalić ciepło z karty poza obudowę.



Dołożenie trzeciego i czwartego śledzia nie poprawiłoby wentylacji – powyżej mamy już osłonę wentylatorów.

Specyfikacja Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G

Model Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G Generacja: Ada Lovelace

(TSMC N4) Długość: 340 mm Szerokość: 75 mm Wysokość: 150 mm Złącza wideo: 3x DisplayPort 1.4a

1x HDMI 2.1 Układ graficzny: AD102-300 Jednostki cieniujące: 16384 Jednostki teksturujące: 512 Jednostki rasteryzujące: 192 Rdzenie Tensor: 512 (4. gen) Jednostki RT: 128 (3. gen) Taktowanie bazowe: 2230 MHz Taktwanie Boost: 2520 MHz Pamięć wideo: 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo: 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo: 1008 GB/s Współczynnik TDP: 450 W Minimalna moc zasilacza: 1000 W Zasilanie: 1x 16-PIN lub (przez adapter) 4x 8-PIN Cena: 10 699 zł

Platforma testowa, czyli na czym testowaliśmy kartę od Gigabyte?

Zasadniczo testy samego układu NVIDIA GeForce RTX 4090 znajdziecie bezpośrednio we wczorajszym teście, gdzie również dokładnie opisaliśmy nowe funkcje (jak DLSS 3.0 lub podwójny enkoder AV1), które niesie za sobą wybór tego układu. Dziś skupimy się tylko na porównaniu karty Gigabyte RTX 4090 Gaming OC 24G z modelem NVIDIA Founders Edition. Oznacza to oczywiście, że korzystaliśmy z dokładnie tej samej platformy testowej.

Nasza platforma testowa:



Ledwo wszedł!

Kartę oczywiście sprawdziliśmy pod kątem podkręcania. Okazało się, że w naszym modelu trafiliśmy na znacznie lepsze pamięci, które potrafiły pracować w grach z taktowaniem podbitym o 1470 MHz (powyżej tej wartości wydajność zaczynała spadać przez korekcję błędów). Samo GPU osiągnęło identyczny wynik, co model Founder Edition – zatem imponujące 195 MHz wyższe taktowanie względem bazowego (2910-2925 MHz w grach). Wyniki podkręcania znajdziecie na kolejnych trzech wykresach z testów syntetycznych. Wydajność w grach nie różniła się w znaczący sposób od tego, co po podkręceniu oferował model Founders Edition.

Testy syntetyczne – 3DMark

Zaczynamy klasycznie - od 3DMarków, które najdokładniej wychwytują różnice pomiędzy kartami (przynajmniej w ramach tej samej architektury GPU). Tutaj pozostawiliśmy pełen przekrój GPU które załapały się do nowej procedury, ale w dlaszych testach gier pozostawiliśmy na wykresie już tylko kilka starszych kart dla lepszego kontekstu.

3D Mark - Time Spy Extreme(DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 16 277 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 15 991 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 15 691 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 20 636 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 19 424 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 19 261 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 27 490 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 25 809 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 25 677 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Biorąc pod uwagę brak różnic w zegarach samego układu (co nieco zaskakuje, zważywszy na obecność hasła „OC” w nazwie) nie dziwi brak różnic w wynikach syntetycznych. Karta nadal stanowczo dominuje nad poprzednią generacją, ale robi to równie dobrze, co w teorii tańszy model Founders Edition.

Testy w grach – czy większe chłodzenie pozwoli karcie wyżej boostować?

Kartę Gigabyte przetestowaliśmy kolejno w tych samych grach, co model NVIDII. Na wykresach obecne są dwa wyniki ukazujące wydajność w zależności od wybranego BIOS karty (Silent/OC).

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G` 172

118 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 171

120 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 116

81 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 115

81 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 86

69 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 85

69 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 123

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 122

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 62

50 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 149

109 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 147

107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 133

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 133

95 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 123

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 121

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 113

79 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 111

78 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 175

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 173

130 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 149

125 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 148

123 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

68 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 79

62 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 101

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 100

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 115

73 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 114

73 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 74

50 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 74

50 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 155

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 153

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 104

66 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 201

145 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 195

137 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyniki, jakie osiąga karta Gigabyte, nie odbiegają zwykle poza wartość błędu pomiarowego od tego, co uświadczymy na karcie NVIDII, ale jednak tendencja jest jasna – karta Gigabyte wypada nieco szybciej z aktywnym BIOSem OC oraz ciut wolniej po aktywowaniu BIOSu Silent. Co więcej, w tych samych warunkach (niezależnie od wybranego BIOSu) pobiera również nieco więcej prądu. Może to wynikać z naszego pecha i zwyczajnie trafiliśmy na gorszy kawałek krzemu, który wymaga wyższego napięcia do utrzymania tego samego taktowania. Chłodzenie raczej na tym etapie nie stanowiło problemu – w obu kartach GPU nie przekraczało 70°C.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming w tych samych testach notuje nieco wyższe wykorzystanie limitu energetycznego niż NVIDIA Founders Edition

Uśredniając dane ze wszystkich testów należy uznać, że karta Gigabyte pobiera o około 10-15 W więcej od karty z premierowych testów, ale w tych najbardziej wymagających grach różnica ta wzrasta nawet do 30 W. Takiej zależności natomiast nie odnaleźliśmy w zastosowaniach profesjonalnych – tu zużycie energii jest całkowicie w normie, a wyniki już zupełnie nie różnią się od tych uzyskanych przez model NVIDII - ciekawych ponownie odsyłamy do wczorajszej recenzji, do rozbudowanego działu z takimi testami.

Pomiar zużycia energii

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 661 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 716 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 732

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 424 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 425 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Jak sprawdza się chłodzenie Windforce w praktyce?

Z całą pewnością chłodzenie dużo bardziej świeci od tego w modelu NVIDII. Jednak pod względem kultury pracy dzieli je całkiem sporo. Gigabyte stosuje nieco głośniejsze łożyska, a dodatkowo używa trzech wentylatorów (więcej źródeł dźwięku). Wentylatory te są tego samego (z grubsza) rozmiaru, ale te na karcie Gigabyte zawsze, nawet w trybie „silent”, kręcą się szybciej (o 200-300 RPM), utrzymując tę samą temperaturę rdzenia (65°C).



Środkowy wentylator kręci się w przeciwną stronę niż pozostałe dwa, dzięki czemu nie dochodzi do zawirowań powietrza w chłodzeniu.

To akurat jest powiązane z tym ciut większym poborem energii, ale raczej nie do tego stopnia, aby usprawiedliwić finalny efekt. A tym jest o 3-5 dB(A) większe natężenie dźwięku chłodzenia w zależności od obciążenia karty. Po podkręceniu temperatury podskoczyły o 5°C i całość stała się o blisko 3 dB(A) głośniejsza. Przyznamy, że spodziewaliśmy się innego rezultatu po tak dużym chłodzeniu, choć z drugiej strony to nadal nie jest (relatywnie do wydajności) głośna karta. Przynajmniej wyjaśniło się, dlaczego Gigabyte zaleca do tego modelu dosztukować zasilacz o mocy 1000 W (dla modelu Founders Edition NVIDIA uznała, że wystarczy 850 W, z czym niekoniecznie się zgadzamy).

Czy warto kupić kartę graficzną Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC?

Testowana karta ma jedną zasadniczą przewagę nad modelem Founders Edition. Można ją faktycznie kupić tu i teraz, w naszych rodzimych sieciach sklepów. Dostępna jest w cenie 10 699 zł, zatem dokładnie tysiąc złotych więcej niż sugerowana cena modelu od NVIDII. Otrzymujemy w tej cenie cały pakiet dobrodziejstw, jakie wnosi seria RTX 4000 (w tym DLSS 3.0, który dokładnie przetestowaliśmy tutaj), a w szczególności ogromny skok wydajności względem poprzednich generacji kart, zatem cena w tym kontekście nadal nie wydaje się mocno przesadzona (jak na flagowy model GPU).



Przed zakupem upewnijmy się, czy mamy odpowiednio dużą obudowę i mocny zasilacz.

Nie jest to również topowy model od samego Gigabyte (a w zasadzie to ich najbardziej podstawowy model, wyposażony dodatkowo w RGB), zatem nie było podstaw oczekiwać pobicia osiągów modelu NVIDII. Mimo wszystko liczyliśmy, że chociaż tamten poziom zostanie utrzymany, wtedy dopłata 1000 zł do RGB wyglądałaby lepiej (ale nadal źle). Czy to w takim razie zła karta? Tu stanowczo musimy zaprzeczyć – gdyby to była pierwsza karta, jaką przyszłoby nam testować, to podobnie pialibyśmy z zachwytu, jak miało to miejsce wczoraj. Zwyczajnie tak bardzo udany jest sam układ NVIDIA RTX 4090 (w pełni zasłużone 5/5 gwiazdek) i jego otoczka funkcji, jakie wnosi poza wydajnością.



RTX 4090 to układ na tyle udany, że nie potrzebuje topowego chłodzenia, aby radzić sobie bardzo dobrze.

Testowany model od Gigabyte dobrze radzi sobie z układem RTX 4090, nawet jeżeli nie robi tego tak wyśmienicie jak konstrukcja Founders Edition. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem karty z tym GPU, ale szukacie oszczędności względem znacznie droższych konstrukcji autorskich, to (zważywszy na brak możliwości zakupu wersji Founders Edition) tej klasy karta w zupełności powinna Was zadowolić. Zakładając, że zależy wam na RGB, bo jeżeli nie, to o 700 zł tańszy jest ten sam model, ale bez światełek.

Opinia o Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Plusy bardzo wysoka wydajność układu RTX 4090,

24 GB szybkiej pamięci GDDR6X,

DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

całkiem atrakcyjnie prezentujące się RGB,

sterowanie RGB w aplikacji z opcją synchronizacji z resztą RGB w PC,

przyzwoita kultura pracy karty pod obciążeniem,

duży potencjał podkręcania,

dwa BIOSy (wygodne przełączanie miedzy cichą a wydajną pracą),

w zestawie solidna podpora, przykręcana do obudowy. Minusy przesadnie duży rozmiar karty – nie zmieści się do większości obudów,

większy pobór energii od modelu Founders Edition.

Nasza ocena karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G na tle innych kart z tym GPU: 80% 4/5







