Lubicie wodę gazowaną, ale boli was wewnętrznie wyrzucanie kilkudziesięciu plastikowych butelek miesięcznie? Sprawdźcie ekspres SodaStream - proste w założeniu urządzenie, które pozwala na domową produkcję wody gazowanej.

Ile plastikowych butelek po wodzie wyrzucacie do śmieci w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca? Nie wiecie, no to czas na czystą matematykę! W moim przypadku królowa nauk powiedziała mi, że… wyrzucam zdecydowanie za dużo plastikowych butelek po wodzie gazowanej. Co jednak zrobić, jak żyćm jeśli lubimy wodę gazowaną? Proste: wybrać ekspres SodaStream i gazować wodę w domowym zaciszu.

Czym jest SodaStream?

SodaStream to ekspres do wody, zwany również saturatorem, dzięki któremu możemy wodę z kranu zamienić w pyszną wodę gazowaną. I to tak gazowaną, jak lubimy: subtelnie lub mocno, bardzo wyraziście. SodaStream to saturator, do którego z jednej strony wkładamy nabój wypełniony dwutlenkiem węgla, a z drugiej strony podkładamy pod małą dyszę specjalną butelkę ze zdrowego plastiku bez BPA i BPS, wchodzącą w skład zestawu.

Co dalej? Dalej pociągamy za wajchę i trzymamy w dolnej pozycji około sekundy, obserwując jak ekspres nagazowuje wodę, nasyca ją dwutlenkiem węgla. Czynność powtarzamy 3 razy, by nabąbelkować wodę w umiarkowanym stopniu i 5 razy, by nagazować ją słusznie.

Po nabąbelkowaniu wody wyciągamy butelkę i tyle, magia się stała. Możemy polewać wodę do szklanek lub zakręcić butelkę i przechowywać sobie naszą wodę w lodówce nawet do 2 tygodni - przynajmniej przez taki okres korek plastikowej butelki utrzyma w środku gaz.

Sprawdź SodaStream w akcji!

Czy SodaStream jest fajnym gadżetem?

Jak smakuje woda nagazowana z SodaStream? Wiele zależy tu od tego, jaką wodę nalewacie do butelki. Jeśli u kogoś z kranu leci woda o umiarkowanie przyjemnym zapachu i/lub smaku - polecam najpierw ją przefiltrować, a następnie wlać do butelki i nagazować. Gdy już wiemy, że wlewamy do butelki wodę zdatną do picia, to mamy pewność, że po nagazowaniu będzie ona smakowała co najmniej tak dobrze, jak woda butelkowana ze sklepu.

W mojej ocenie, ta delikatnie nagazowana woda jest subtelnie musująca, a ta nabąbelkowana na potęgę ma przyjemnie łaskoczący gardło gaz. Latem wybrałbym tę drażniącą, nagazowaną na bogato, jesienią i zimą, taką subtelną i delikatną. Ot, osobiste preferencje.

A co jeśli ktoś woli inny napój niż woda? Tu wystarczy kupić syrop SodaStream, np. Pepsi, Mirinda lub 7Up, który dolejemy do nagazowanej już wody. Albo dodać do nabąbelkowanej wody miodu i cytryny, i przygotować sobie w ten sposób własny, domowy gazowany napój izotoniczny.

Reasumując, woda nagazowana w ekspresie SodaStream smakuje świetnie, a sam ekspres to fajny gadżet na chatę! Zresztą nawet prezentuje się tak, że można się nim pochwalić przed znajomymi - estetyka jest tu bajeczna! Tu jakieś piano black, tam wajcha jak z ekspresów ciśnieniowych do kawy za 2 wypłaty. Słowem, bardzo, bardzo ładny sprzęt!

Bezpieczeństwo i opłacalność

Jeden cylinder z CO2 kosztuje 49 zł. To znaczy, tyle zapłacimy, jak zaniesiemy pusty nabój do sklepu partnerskiego, Media Expert, Careffour, czy Media Markt itd. Stary i pusty nabój zostawiamy w sklepie, a nowy i pełny odbieramy i płacimy za sam gaz. Możemy też oczywiście kupić nowy, zapasowy cylinder z gazem, który kosztuje około 100 zł. Co ważne, wymianę gazu możemy zlecić również online, poprzez stronę SodaStream również płacąc za sam gaz, po wysłaniu do firmy swojego pustego cylindra.

Pomysłem wartym rozważenia jest w ogóle kupno dwóch, a nawet trzech cylindrów. Kiedy bowiem skończy się gaz w jednym z nich, możemy bez stresu zorganizować jego napełnienie, a w międzyczasie bąbelkować wodę dalej korzystając z zapasowego cylindra.

Jeśli wybieramy zapasowy nabój, to może postawmy również na zapasowe butelki? Świetnym rozwiązaniem jest kupno osobnej butelki dla każdego domownika - w ofercie SodaStream mamy 0,5 litrowe oraz 1 litrowe butelki, co pozwala na przygotowywanie różnych napojów i przechowywanie ich w lodówce.

Podkreślimy też, że w saturatorze SodaStream używamy wyłącznie oryginalnych cylindrów! Dlaczego? Nieoryginalny cylinder może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Mało tego, może realnie zagrozić naszemu bezpieczeństwu! Oryginalne cylindry SodaStream przechodzą potrójny system kontroli jakości, a gaz używany przez firmę jest certyfikowany, bezpieczny do spożycia.

Ile kosztuje woda gazowana z SodaStream?

A same koszty? Cylinder za 49 złotych starcza na nabąbelkowanie 60 litrów wody, czyli - w przeliczeniu oczywiście - 40 1,5-litrowych butelek. 1 litr gazowanej wody w plastikowej butelce kosztuje średnio około 1,50 zł – gdy wybierzemy mniejsze butelki, zapłacimy jeszcze więcej, nawet powyżej 4 zł za litr. Przy założeniu, że wypijamy ok. 2 litrów dziennie, 4-osobowa rodzina może wydawać co najmniej około 12 zł dziennie na wodę gazowaną.

Gazując wodę w saturatorze SodaStream, otrzymujemy litr wody gazowanej w cenie 83 groszy, czyli około 6,50 zł dziennie. Mniej o prawie połowę! W skali roku korzystanie z tego ekspresu generuje znaczne oszczędności! Reasumując, SodaStream to doskonała, ekologiczna alternatywa dla gazowanej wody butelkowanej i sprzęt dla wszystkich troszczących się o środowisko.

Artykuł powstał we współpracy z firmą SodaStream, która dostarczyła sprzęt na czas testów.