Viofo A139 Pro to pierwszy na polskim rynku wideorejestrator wyposażony w sensor Sony Starvis 2, który nie dość, że nagrywa doskonałe filmy, to jeszcze może zarejestrować obraz zza samochodu i z jego wnętrza. Sprawdziłem jak daje sobie radę na co dzień.

4,7/5

Płatna współpraca z Viofo

Całkiem niedawno miałem przyjemność testowania dla was kamery samochodowej Viofo WM1. To była dobra kamera. Nagrywała filmy w przyjemnej dla oka jakości, była niedroga i taka… dyskretna. Viofo A139 Pro to już… nieco inna para kaloszy. To wideorejestrator na wypasie, który w cenie około półtora tysiąca złotych w swoim wszystko mającym wariancie pozwala na nagrywanie filmów z tego, co dzieje się na drodze przed naszym samochodem i za naszym samochodem, a do tego na rejestrowanie obrazu z wnętrza!

Viofo A139 Pro występuje w kilku wersjach. Możemy wybrać sam główny moduł z sensorem Sony Starvis 2 - to pierwsza kamera na polskim rynku z tym sensorem, ale możemy zdecydować się też na główny moduł z dodatkową kamerą na tył, a także na wariant z dołączoną kamerą do wnętrza. W tej opcji 3-kanałowej sprzęt trafił na nasze testy.

Sprawdź Viofo A139 Pro na naszym filmie!

Co potrafi 3-kanałowa wersja Viofo A139 Pro?

Mamy tu sensor Sony Starvis 2, który pozwala na nagrania w rozdzielczości 4K w trybie HDR z głównej kamery - z centralnego modułu, z serca całego systemu. Sztosik! W dodatkowych rejestratorach mamy z kolei też cenione moduły Sony IMX291. Do tego:

kąt widzenia obiektywu to 140 stopni w przypadku kamery na przód oraz po 170 stopni w przypadku pozostałych kamer,

przysłona f/1.6,

GPS, Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz w głównym module, do którego podpinamy pozostałe kamery,

G-Sensor i rozpoznawanie wstrząsów,

komunikaty w języku polskim,

obsługa kart pamięci do 256 GB,

nagrywanie w pętli, automatyczne rozpoczynanie nagrywania i inne typowe dla wideorejestratorów funkcje,

oraz zaawansowane tryby parkingowe.

Specyfikacja produktu Viofo A139 Pro (3CH) Kąt widzenia 140, 170 stopni

Funkcje dodatkowe GPS, Wi-Fi

Aparat (nagrywanie) 4K 3840x2160 px

Jasność obiektywu f/1.6

Wymiary (wys/sz/gł) 30 x 111 x 60 mm rozwiń

Jakość filmów robi wrażenie

Jak prezentują się filmy nagrywane przez Viofo A139 Pro? W naszym filmie wstawiliśmy przebitki z poszczególnych modułów, więc zachęcam do obejrzenia i samodzielnego wyciągnięcia wniosków. W mojej ocenie jest super, a obraz z głównego modułu to już w ogóle sztos - wyraźny, radzący sobie z prześwietleniami, bardzo stabilny. Świetne są też ujęcia nocne, na co wpływ ma pewnie spory sensor o rozmiarze 1 na 1/8 cala.

Wygoda obsługi i mnogość opcji konfiguracji

Tak jak i mniejsza i tańsza i mniej zaawansowana kamera, czyli Viofo WM1, tak i Viofo A139 Pro zaskakuje wygodą obsługi. Na głównym module znajdziemy 5 przycisków, którymi włączamy lub wyłączamy urządzenie, włączamy lub wyłączamy nagrywanie, zabezpieczamy zarejestrowane wideo, a także włączamy lub wyłączamy mikrofon, czy sieć Wi-Fi. Znajdziemy tu również porty do podpięcia pozostałych dwóch kamer, a nawet zewnętrznego mikrofonu.

Dzięki Wi-Fi możemy połączyć kamerę z aplikacją, co jest super wygodne i łatwe, i trwa moment. Aplikacja zaś, jak już pewnie wiecie, również należy do tych przemyślanych i pozwala na łatwe zarządzenie pracą wideorejestratora. Zmienimy tu parametry obrazu, sposób pracy trybu parkingowego i takie tam. Słowem, całe centrum kontroli mamy na smartfonie, co jest super. Podczas codziennej eksploatacji docenia się też komunikaty głosowe w języku polskim.

Cieszy również to, że mimo poziomu zaawansowania Viofo A139 Pro to całkiem nieduża, zgrabna kamera. Mowa o głównym module, gdyż pozostałe kamery są wręcz niezauważalne - małe, dyskretne, przyjemnie komponujące się we wnętrzu samochodu. Kamery montuje się za pomocą przylepców - tu warto nakleić na szybę najpierw folię elektrostatyczną dołączoną do sprzętu, by później bez problemu móc zdjąć kamery z szyb samochodu.

Zaawansowane tryby parkingowe jako dopełnienie całości

Viofo A139 Pro ma GPS, dzięki czemu pokazuje nam na nagraniu lokalizację i prędkość, G-Sensor i rozpoznawanie ruchu, co sprawia, że uruchamia się automatycznie i automatycznie potrafi zabezpieczyć nagranie, czy np. włączyć się w trybie parkingowym, kiedy ktoś przebiegnie lub przejedzie, a nawet - o zgrozo - uderzy w nasz samochód.

Jeśli mamy podpiętą kamerę na stałe do instalacji elektrycznej pojazdu, to możemy korzystać z zaawansowanych trybów parkingowych. Tu mamy do wyboru włączanie nagrywania podczas wykrywania ruchu czy uderzeń, możliwość stałego nagrywania w trybie poklatkowym czy z niższym bitratem. Działa to doskonale i przydaje się, zwłaszcza kiedy parkujemy na jakimś zatłoczonym parkingu.

Warto, czy nie warto? Oto jest pytanie…

Tym kierowcom, którzy jeżdżą dużo, a kierowcom transportu międzynarodowego czy przedstawicielom handlowym to już w ogóle - bezsprzecznie polecić można właśnie bohatera tego filmu, czyli Viofo A139 Pro, bo kamera ta potrafi wszystko! Rejestruje bardzo dobrej jakości obraz i pozwala na zapis zdarzenia drogowego w kompleksowy sposób.

W wariancie 3-kanałowym mamy zapis sprzed maski naszego auta, za jego tylną szybą, a także wideo z wnętrza samochodu. No bardziej kompleksowego materiału już ogarnąć się nie da! Innymi słowy, doskonały sprzęt, zaprojektowany z myślą o tych, którym zależy na możliwie pełnym i wiarygodnym zapisie wydarzeń, które na drodze występują losowo i spotkać mogą każdego z nas!

Opinia o Viofo A139 Pro (3CH) Plusy świetna jakość nagrań,

moduł na tył i do wnętrza samochodu,

łatwa obsługa,

rozbudowana aplikacja,

bezobsługowość na co dzień,

zaawansowane tryby parkingowe, Minusy trzeba ogarnąć okablowanie - ukryć je w podsufitce