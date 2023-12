Kontrolery do gier

Turtle Beach Stealth Ultra to kontroler do konsol Xbox i komputerów PC nieco nietypowy, bo wyposażony w wyświetlacz, a do tego pozwalający na obłędną personalizację. Świetny gamepad, który każdemu graczowi da mnóstwo radości!

4,7/5

Płatna współpraca z marką Turtle Beach.

Grasz na Xboksie? Jesteś graczem nad graczami? Grasz od poniedziałku do piątku, a później, tak dla relaksu - również w weekendy? Niczego nie zostawiasz przypadkowi, a kiedy grasz - dajesz z siebie wszystko? W takim razie potrzebujesz topowego kontrolera. Kontrolera klasy Ultra-Premium, który daje radę w najbardziej wymagających grach lub przenosi nasze emocji na nowy poziom! Jest spora szansa, że to właśnie dla ciebie powstał Turtle Beach Stealth Ultra!

Turtle Beach Stealth Ultra na wideo

Ten kontroler to prawdziwe centrum dowodzenia! Oferuje topową wydajność i możliwości personalizacji, których nie da się opisać - tego po prostu trzeba doświadczyć. Podobnie jak wysokiej jakości wykonania, którą widać w doskonałym spasowaniu całej konstrukcji.

Turtle Beach Stealth Ultra łączny się po Wi-Fi z konsolami Xbox i komputerami PC oraz przez Bluetooth - jeśli ktoś gra na urządzeniach z systemem Android. Sprzęt potrafi pracować na jednym ładowaniu aż do 30 godzin, a możliwość doładowania go zamkniętego w etui to ukłon w kierunku tych często podróżujących.

Znajdziemy tu również superprecyzyjne i wytrzymałe analogi AntiDrift oraz wspomniany przeze mnie wcześniej kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,5 cala, na którym możemy zmieniać ustawienia gier, podświetlenie RGB, czy np. odczytywać powiadomienia z social mediów. Turtle Beach Stealth Ultra to kontroler, który nie ma ograniczeń - absolutnie topowy pad do konsoli Xbox, który pewnie chciałby znaleźć pod choinką każdy topowy gracz z obozu Zielonych.

