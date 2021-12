Uchwyt samochodowy na telefon przyda się każdemu kierowcy. Pytanie tylko jaki wybrać? Uchwyt na kratkę, z przyssawką, grawitacyjny, magnetyczny, z ładowaniem bezprzewodowym, a może jeszcze inny? tutaj znajdziesz najlepszy uchwyt do auta, idealny dla Twoich potrzeb.

Najlepszy uchwyt samochodowy

Wiele nowoczesnych pojazdów ma własne nawigacje, duże wyświetlacze, systemy multimedialne i telefoniczne, ale w praktyce i tak wsiadamy do samochodu ze smartfonem i chcemy mieć do niego łatwy, szybki dostęp. Dlatego uchwyt samochodowy to w zasadzie obowiązkowe akcesorium do każdego auta. Przyda się każdemu kierowcy, niezależnie od wieku, zawodu czy typu pojazdu. Oto ranking samochodowych uchwytów na telefon.

Jaki uchwyt na telefon do samochodu kupić?

Jaki typ uchwytu na telefon wybrać?

Ze względu na mocowanie do wnętrza pojazdu:

Uchwyt z przyssawką - Najczęściej mocowany do szyby. Największą zaletą jest niska cena i łatwość montażu / demontażu. Gumowa lub silikonowa przyssawka zazwyczaj trzyma mocno, ale może twardnieć przy niskich temperaturach, wtedy trzyma gorzej. Ponadto przyssawka pasuje w zasadzie tylko do idealnie gładkich powierzchni. Jest dobra na szybę, ale nie koniecznie na deskę rozdzielczą. Wiele osób lubi uchwyty na szybę, ponieważ można mieć telefon na linii wzroku (np. szybki podgląd nawigacji).

- Mocowany na deskę rozdzielczą lub szybę. Największą zaletą jest możliwość stosowania na powierzchniach, które nie są idealnie gładkie. Ponadto niektóre uchwyty tego typu nie zasłaniają widoku przez szybę. Taśma klejąca jest bardziej uniwersalna od przyssawki, ale wadą jest utrudniony demontaż. Taki uchwyt czasami jest bardzo trudno odczepić i przenieść w inne miejsce lub do innego pojazdu. Uchwyt na kratkę - Wsuwany do kratki wentylacyjnej samochodu. Zaletą jest to, że nie zasłania widoku przez szybę. Główna wada - zazwyczaj trzyma się słabiej od dobrej przyssawki lub taśmy klejącej. Nierówności, dziury lub wibracje mogą sprawić, że uchwyt obciążony przez telefon może wypaść z kratki nawiewu.

- Wsuwany do kratki wentylacyjnej samochodu. Zaletą jest to, że nie zasłania widoku przez szybę. Główna wada - zazwyczaj trzyma się słabiej od dobrej przyssawki lub taśmy klejącej. Nierówności, dziury lub wibracje mogą sprawić, że uchwyt obciążony przez telefon może wypaść z kratki nawiewu. Uchwyt na zagłówek - Dla pasażerów z tyłu. Służy głównie do trzymania telefonu lub tabletu podczas oglądania filmów.



źródło grafiki: amazon.pl

Ze względu na trzymanie telefonu:

Uchwyt manualny - Klasyczny, zaciskany ręcznie. Tani, prosty i zazwyczaj zapewniający mocne trzymanie telefonu.

- Czujnik wykrywa przyłożenie telefonu i za pomocą silniczka zaciska uchwyt. Wymaga zasilania, ale niektóre modele korzystają z energii słonecznej (solar). Uchwyt magnetyczny - Telefon trzymany jest na płaskiej płytce dzięki magnesom. Wymaga przyklejenia stalowej blaszki lub magnesu do telefonu, albo użycia odpowiedniego etui. Zaletą jest szybkość i łatwość podłączania i zdejmowania telefonu.

- Telefon trzymany jest na płaskiej płytce dzięki magnesom. Wymaga przyklejenia stalowej blaszki lub magnesu do telefonu, albo użycia odpowiedniego etui. Zaletą jest szybkość i łatwość podłączania i zdejmowania telefonu. Uchwyt MagSafe - Najlepszy uchwyt do iPhone. Wykorzystuje magnesy wbudowane w nowsze modele iPhone (nie wymaga nakładania blaszek i innych dodatków na telefon). Bardzo mocne trzymanie, odporne na wstrząsy. MagSafe od razu ładuje telefon bezprzewodowo.

Ze względu na ładowanie:

Uchwyt bez ładowania - Tylko trzymanie telefonu. Oddzielny przewód ładujący można podłączyć ręcznie (USB, Lightning).

- Tylko trzymanie telefonu. Oddzielny przewód ładujący można podłączyć ręcznie (USB, Lightning). Uchwyt z ładowaniem bezprzewodowym - Przewód podłączamy do uchwytu, a telefon ładowany jest indukcyjnie. Zazwyczaj stosowany do smartfonów z Androidem, z technologią ładowania Qi. Tutaj jedną z najważniejszych cech jest moc ładowania, zalecana wartość to minimum 7,5 - 10 W, a najlepiej 15 W lub więcej.

źródło grafiki: xblitz.pl

Uchwyt do dużego telefonu?

Tutaj ważną rolę grają trzy cechy: szerokość, grubość i ciężar telefonu. Zacznijmy od tej pierwszej.

Szerokość telefonu warto wziąć pod uwagę podczas kupowania uchwytu do auta z mechanicznym zaciskiem. Nie zawsze trzeba zwracać uwagę na deklaracje w calach (np. do telefonów z jakim wyświetlaczem pasuje dany uchwyt). Ważniejsza jest szerokość uchwytu w milimetrach, którą należy porównać do szerokości posiadanego smartfonu. Przykładowo wiele uchwytów jest przewidzianych dla urządzeń o szerokości 65-85 mm, niekiedy 63-90 mm.

Obecnie popularne są duże telefony, ale nawet ich szerokość nie przekracza zazwyczaj 78 mm. Z tym, że wielu z nas ma telefon w etui ochronnym, które mocno zwiększa szerokość - czasami nawet powyżej 85 mm.

Telefony z dużą baterią oraz z założonym etui mogą też być dość grube. Tutaj ponownie warto w miarę możliwości sprawdzać specyfikację uchwytu, by zobaczyć z jak grubym urządzeniem on sobie poradzi.

Trzecią cechą jest masa telefonu. Wiele z nich waży już powyżej 200 gramów, niektóre nawet około 240, a do tego dochodzi jeszcze ciężar etui. Niektóre uchwyty magnetyczne mogą sobie nie poradzić z taką masą i telefon odpadnie podczas wstrząsów. To samo dotyczy uchwytów wkładanych w kratkę wentylacyjną - one trzymają się tylko na plastikowym listku tej kratki. Jeśli telefon jest ciężki, to uchwyt może się przesuwać, a podczas wstrząsów lub wibracji wypaść.



źródło grafiki: samsung.com

Na co jeszcze zwracać uwagę?

Zaletą z pewnością jest możliwość obracania telefonu do orientacji poziomej. Liczy się też zakres ruchu głowicy - ma to wpływ na dostosowanie kąta nachylenia telefonu, w zależności od tego gdzie jest umieszczony i do jak pochyłej powierzchni przyczepiony. Warto zwracać uwagę na wymiary uchwytu i długość ewentualnego ramienia - większe są łatwiejsze w użyciu i sięgają bliżej, ale mogą zasłaniać więcej widoku przez szybę.

Uchwyt do samochodu - ranking

Baseus Gravity SUYL-A01 - tani uchwyt na kratkę do 30 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jest to uchwyt grawitacyjny, więc nie musimy go zaciskać ręcznie. Gdy odkładamy do niego telefon masa urządzenia sprawia, że zaciska się sam. Umieszczamy go w kratce nawiewu - pasuje zarówno do poziomych, jak i pionowych listków nawiewu, ale nie do okrągłych. Kosztuje tylko 30 zł, jest dobrze wykonany i ma otwór umożliwiający podłączenie przewodu ładowania. Uchwyt pomieści smartfony o szerokości 63 - 88 mm. Można jednak spotkać się z opiniami, że ramiona obejmujące telefon mogą być odrobinę za płytkie do utrzymania bardzo grubych smartfonów (głównie tych ekstremalnie pancernych lub z grubym etui). W miarę możliwości warto to sprawdzić w sklepie. Do standardowych smartfonów Baseus Gravity SUYL-A01 będzie jednak bardzo dobry.

Xblitz G250 - magnetyczny uchwyt na telefon do 50 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Uchwyt z przyssawką i teleskopowym ramieniem wyposażonym w blokadę położenia. Idealny na szybę, ale nadający się też na gładką deskę rozdzielczą (możliwość mocowania w górę lub w dół). Ma obrotową głowicę i trzyma telefon za pomocą czterech magnesów neodymowych. Do obudowy smartfonu trzeba przykleić stalową blaszkę (w komplecie są dwie). Bez etui siła trzymania jest bardzo dobra - utrzyma nawet cięższe smartfony. Siła jednak słabnie, gdy blaszkę umieścimy pod pleckami ochronnymi, wtedy cięższe telefony mogą odpaść podczas wstrząsów. Podłączanie i zdejmowanie telefonu jest łatwe. Xblitz G250 to zdecydowanie jeden z najlepszych uchwytów samochodowych do 50 zł. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów mocowanie przyssawką, mocowanie telefonu - magnetyczne

Spigen Air Vent Magnetic H12 - magnetyczny uchwyt do samochodu do 70 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tutaj plusy należą się za bardzo małe wymiary i solidne trzymanie telefonu. Spigen H12 to kompaktowy uchwyt magnetyczny nakładany na kratkę wentylacji. Ma 6 magnesów neodymowych, więc zapewnia solidne trzymanie telefonu. Raczej nie trzeba się martwić o to, że smartfon odczepi się od uchwytu, już prędzej uchwyt wypadnie z kratki (co kilka ściągnięć telefonu trzeba uchwyt docisnąć). Do tylnej części smartfona trzeba przykleić stalową płytkę, która rzecz jasna pozwala przyczepić telefon zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Klasycznie jednak trzeba brać pod uwagę to, że grubsze etui ochronne może osłabiać magnetyczne trzymanie. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów mocowanie na kratkę, przyczep na telefon - magnetyczny

Samsung Vehicle Dock EE-V200S - uchwyt samochodowy do 80 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Klasyka gatunku. Ten uchwyt i wiele innych na nim wzorowanych, można znaleźć w niezliczonej liczbie pojazdów. Od lat jest niezwykle popularny i bardzo lubiany, a powody są przynajmniej trzy. Po pierwsze: małe wymiary sprawiają, że uchwyt nie zasłania zbyt wiele widoku przez szybę. Po drugie: uchwyt ma mocną przyssawkę, która dobrze trzyma się szyby. Montaż na szybie ma sens, bo nie trzeba mocno odwracać głowy - wystarczy szybki rzut okiem, by sprawdzić nawigację itp. Po trzecie: Samsung EE-V200SA jest prosty, ale solidny i można go obrócić do orientacji poziomej. Pasuje on do urządzeń o szerokości od 67, do 80 mm - warto to wziąć pod uwagę jeśli korzystasz z bardzo dużego telefonu, wraz z założonym etui ochronnym. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów uchwyt zaciskowy, mocowanie na przyssawkę, kompatybilny do 5,7 cali

Xblitz G550 - uchwyt z ładowaniem bezprzewodowym do 100 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Ten elektryczny uchwyt automatycznie rozpoznaje gdy zbliżymy do niego telefon i samoczynnie otworzy, a następnie zamknie zacisk. Drugą zaletą jest to, że po włożeniu od razu zacznie ładować telefon bezprzewodowo (indukcyjnie), pod warunkiem, że smartfon wspiera technologię ładowania Qi. Maksymalna moc ładowania to 10 W, a wydajność ładowania 75%. Pomieści w sobie telefony o szerokości 60 - 85 mm. Uchwyt montowany jest w kratce klimatyzacji. Xblitz G550 to jeden z najlepszych uchwytów samochodowych z ładowaniem bezprzewodowym do 100 zł. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów mocowanie na kratkę, uchwyt elektryczny (czujnik zbliżeniowy), ładowanie IQ

Spigen ITS35W MagSafe - uchwyt samochodowy do iPhone MagSafe, z ładowaniem bezprzewodowym do 180 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 MagSafe to najlepszy rodzaj magnetycznych uchwytów z ładowaniem indukcyjnym. Najważniejsze jest to, że trzyma iPhone 13 i 12 magnetycznie bez konieczności przyklejania blaszki do obudowy. Po prostu nowe modele iPhone mają już wbudowane magnesy, które nie tylko bardzo mocno trzymają telefon, ale też ustawiają go w odpowiedniej orientacji. Są też specjalne etui do iPhone z MagSafe, które nie zmniejszają siły trzymania. Ponadto technologia MagSafe od razu ładuje telefon bezprzewodowo - wystarczy podłączyć uchwyt do ładowarki samochodowej przez przewód Lightning. Uchwyt ma przyssawkę, więc zaleca się jego montaż na szybie (w niektórych przypadkach może trzymać się gładkiego kokpitu). Wyposażony jest też w teleskopowe ramię, wysuwane od 185 do około 316 mm. Dzięki niemu można przesunąć telefon bliżej kierowcy - przydatne w samochodach z mocno oddaloną przednia szybą. Ramię jest pochylane, więc telefon można ustawić tak, aby jak najmniej zasłaniał widok. Spigen ITS35W to po prostu bardzo dobry uchwyt do iPhone. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów uchwyt magnetyczny, mocowanie na przyssawkę, ładowanie bezprzewodowe, do 7 cali

Najlepszy uchwyt do telefonu. Opinia

Moim zdaniem najbardziej uniwersalny, dobrze oceniany i wart zakupu jest uchwyt samochodowy Samsung Vehicle Dock EE-V200S. Mały, wygodny i dość solidny. Jego siłą jest prostota. Natomiast realny wybór każdej osoby jest uzależniony od preferencji i typu telefonu. Np. jeśli używasz nowego iPhone, to najlepszy jest uchwyt z technologią MagSafe.

źródło grafiki otwierajacej: xblitz.pl