W ostatnim roku ilość użytkowników rejestrujących się na OnlyFans niesamowicie wzrosła. Co oferuje ten serwis i dlaczego zyskał tak wielką popularność?

Jak działa OnlyFans?

OnlyFans to sieć społecznościowa uruchomiona w 2016 roku. Wyróżnia ją możliwość udostępniania treści płatnych (takich jak zdjęcia, filmy i transmisje na żywo), do których dostęp mają jedynie użytkownicy opłacający subskrypcję. W przeciwieństwie do innych serwisów, OnlyFans akceptuje każdy rodzaj twórców i zapewnia gotowe narzędzie, dzięki któremu mogą łatwiej zarabiać. Oprócz wpływów z subskrypcji, możliwe jest otrzymywanie pieniędzy z prywatnych wiadomości i napiwków. Wystarczy po założeniu konta dodać informacje o płatnościach, zweryfikować konto i ustawić koszt subskrypcji. I już, można zacząć publikowanie płatnych treści.

Do czego OnlyFans jest używane?

OnlyFans ułatwia każdemu użytkownikowi dzielenie się dowolnymi treściami z obserwującymi oraz zarabianie. Nie ma tutaj algorytmów jak na Facebooku ani moderatorów, którzy usuną czyjeś wpisy. W efekcie dość szybko pojawiły się materiały pornograficzne i wielu chętnych na ich publikowanie, a wrzucanie treści na OnlyFans stało się poniekąd synonimem pracy dla dorosłych.

Jednak to wcale nie oznacza, że chcąc osiągnąć sukces na OnlyFans trzeba wyskakiwać z ciuchów. Sporą część platformy zajmują celebryci i osoby, które chcą zarabiać na swojej profesji. Znajdziemy tu trenerów fitness, muzyków, YouTuberów, cosplayerów, kucharzy i wielu innych.

Liczba chętnych stale rośnie, a serwis zgromadził już ponad 120 mln użytkowników. Nie da się ukryć, że pandemia i przymusowe siedzenie w domach miało ogromny wpływ na skok popularności w 2020 roku. Wiele osób tracąc pracę przesiadło się na zarabianie przez Internet i niektórzy trafili właśnie na OnlyFans.

Czy OnlyFans jest bezpieczne?

Właściciele OnlyFans starają się zapewnić najlepszy poziom bezpieczeństwa. Informacje takie jak nazwisko, adres czy dane konta bankowego są dobrze chronione i w pełni zaszyfrowane. W celu zwiększenia bezpieczeństwa konta zalecane jest włączenie weryfikacji dwuetapowej.

Jednak oprócz bezpieczeństwa danych, wiele osób może niepokoić to, że popularność treści dla dorosłych nakłoni nieletnich do udostępniania swoich rozebranych zdjęć. Coraz więcej niepełnoletnich twórców decyduje się sprzedawać swoje nagie filmy i zdjęcia. Zgodnie z regulaminem OnlyFans, użytkownicy muszą mieć skończone 18 lat, a konta wymagają weryfikacji. Jednak zdarzały się przypadki, że osoby znacznie młodsze pomyślnie rejestrowały się na portalu.

W oświadczeniu dla BBC OnlyFans powiedział, że zawsze szybko interweniuje w przypadkach kont założonych przez osoby nieletnie: „Stale sprawdzamy nasze systemy, aby upewnić się, że są jak najbardziej niezawodne. Jeśli zostaniemy powiadomieni o osobie niepełnoletniej, która uzyskała lub próbowała uzyskać nielegalny dostęp do platformy, zawsze podejmiemy natychmiastowe kroki w celu zbadania i zawieszenia konta ”.

Mimo wszystko, rodzice powinni być czujni i rozmawiać ze swoimi dziećmi o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i skutkach lekkomyślnego udostępniania swoich prywatnych zdjęć.

Czy OnlyFans jest legalne?

Portal działa legalnie i jest własnością brytyjskiej firmy Fenix International Limited. Tim Stokely (założyciel OnlyFans) chciał stworzyć witrynę, w której twórcy mogliby zarabiać na swoich treściach bez udziału reklamodawców. Udało mu się zrealizować tę wizję i każdy użytkownik może legalnie pracować i rozliczać się z zarobionych pieniędzy.

Czy z zarobków na OnlyFans trzeba zapłacić podatek?

Jeżeli chcecie zarabiać na OnlyFans pamiętajcie, że z każdych zarobionych pieniędzy należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. No i trzeba mieć na uwadze, że 20% zysków wędruje do OnlyFans, który jest też odpowiedzialny za pobieranie podatku VAT od każdego zakupu dokonanego przez użytkownika.

OnlyFans daje wiele możliwości tym, którzy chcą zarabiać dzięki portalom społecznościowym. Większa swoboda w publikowaniu treści na pewno przyciągnie jeszcze niejednego twórcę, a także kolejnych internautów spragnionych rozrywki.

Źródła: OnlyFans, New York Times, BBC

Warto zobaczyć również: