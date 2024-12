Spalił najnowszy procesor AMD. Eksperci podają przyczynę awarii

Temat spalonego procesora AMD Ryzen 7 9800X3D odbił się szerokim echem w branżowych mediach. Niektórzy węszyli tutaj poważną aferę, która mogłaby wpłynąć na odbiór sprzętu. Jak jest w rzeczywistości? Redakcja Gamers Nexus sprawdziła przyczynę awarii.

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych wyborów dla graczy. Kluczową rolę odgrywa tutaj jego specyfikacja. Jednostka wyposażona w 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5, które zostały dodatkowo wzbogacone o pamięć podręczną 3D V-Cache, co zapewnia znakomitą wydajność w grach. Sprzęt nie jest jednak tani, bo trzeba za niego wydać jakieś 2500 - 3000 zł.

Niedawno w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia od jednego z użytkowników serwisu Reddit, który zgłosił, że jego nowo zakupiony procesor uległ uszkodzeniu. Niektóre media sugerowały, że może to być początek większej afery, przypominając podobne problemy z wcześniejszymi modelami z serii Ryzen 7000X3D. Temat zbadała redakcja Gamers Nexus.

Uszkodzony procesor AMD Ryzen 7 9800X3D

Użytkownik TrumpPooPoosPants stwierdził, że miał problem z działaniem komputera z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D i płytą główną MSI MAG X870 Tomahawk WIFI. Po wyjęciu procesora z gniazda, zauważył, że niektóre styki na rewersie procesora są spalone.



Na rewersie procesora widać kilka spalonych styków



Uszkodzeniu uległa też płyta główna

Tematem zainteresowała się firma MSI, która opublikowała następujące oświadczenie:

Niedawno otrzymaliśmy raport użytkownika wskazujący na uszkodzenie procesora AMD Ryzen 7 9800X3D na płycie głównej MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI. W MSI jesteśmy w pełni zaangażowani w jakość naszych produktów i rozpoczęliśmy badanie tego incydentu. Ponadto ściśle współpracujemy z AMD i jesteśmy w kontakcie z GamersNexus, który niezależnie bada ten incydent. Będziemy nadal przekazywać aktualizacje w miarę postępów dochodzenia.

Procesor i płyta zostały odkupione przez redakcję Gamers Nexus w celu zbadania problemu i wyjaśnienia przyczyny usterki.

Problem po stronie użytkownika

Redakcja opublikowała obszerny materiał, w którym wyjaśnia przyczynę usterki. Zachęcamy do obejrzenia go w całości.

Redaktorzy obalili jedną z teorii, jakoby przyczyną usterki było wygięcie elementów montażowych gniazda. Prawdziwą przyczyną problemu okazał się niedokładny montaż procesora, który doprowadził do jego przesunięcia w gnieździe. W efekcie doszło do nieprawidłowego styku procesora z pinami w gnieździe, co spowodowało zwarcie na pinach VDDCR odpowiedzialnych za podawanie napięcia zasilającego z płyty głównej do procesora.

Eksperci ostrzegają użytkowników

Redaktorzy zwrócili uwagę, że przypadkowa sytuacja mogła zdarzyć się każdemu, nawet osobom z dużym doświadczeniem, które złożyły wiele komputerów.

Z całej historii można wyciągnąć wniosek, że należy starannie składać komputery i zwracać uwagę na dokładne podłączenie poszczególnych elementów. W przeciwnym razie nawet drobna pomyłka może nas słono kosztować. Warto również przypomnieć, że niedokładny montaż był przyczyną wielu awarii kart graficznych GeForce RTX 4090.