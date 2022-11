Nagrywasz podcasty, let’s play’e bądź inne materiały na Youtube? No to Vocaster Two jest właśnie dla Ciebie. Ten zaawansowany, ale i wyjątkowo prosty w obsłudze, przenośny interfejs audio to sprzęt z gatunku tych, o których nie wiesz, że potrzebujesz, dopóki ich nie spróbujesz.

Focusrite Vocaster Two – test interfejsu audio, nie tylko dla podcasterów

Czy jest ktoś to nie wie co to jest podcast? Dla pewności, słowem wyjaśnienia – to forma publikacji internetowej – rozmowy na różne tematy, najczęściej w postaci nagrania dźwiękowego, choć zdarzają się i audycje z wideo takie jak choćby nasza rozmowa o przeszłości i przyszłości gier. Co istotne, podcasty wciąż cieszą się niesłabnącą popularności. Czemu? Bo dotykają coraz to nowych, ciekawych tematów, których o których ciężko usłyszeć w radio czy telewizji.

Cały czas jest też tu przestrzeń na nowe audycje i materiały. Dobrze wie o tym firma Focusrite, która w 2022 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom twórców takich treści, zaprezentowała dwa nietuzinkowe interfejsy audio – Vocaster One i Vocaster Two. I właśnie ten drugi model, dedykowany dla dwuosobowych podcastów, otrzymaliśmy do testów. A jako że wcześniej bawiliśmy się już w tworzenie idealnego stanowiska dla streamera/youtubera po prostu nie mogliśmy odmówić sobie sprawdzenia co jest takiego niezwykłego w tym sprzęcie. Zobaczcie naszą wideorecenzję Focusrite Vocaster Two.

Najważniejsze cechy Focusrite Vocaster Two:

niewielki, przenośny Interfejs audio z podwójnym złączem mikrofonowym XLR (i słuchawkowym) – dla hosta i gościa

studyjna jakość dźwięku, także dzięki funkcji automatycznego wzmocnienia (Auto Gain)

Zakres wzmocnienia – 70dB

możliwość nagrywania rozmów prowadzonych przez telefon czy Internet

interfejs posiada dwie stereo szyny loopback

łatwe wyciszanie mikrofonu zarówno hosta jak i gościa

cztery dostępne presety głosowe, które zmieniają/ulepszają jakość dźwięku

opcja łączności po Bluetooth

przycisk zasilania phantom 48V dla mikrofonów pojemnościowych

wyjście liniowe pozwalające podłączyć interfejs bezpośrednio do aparatu czy kamery

możliwość podłączenia do komputera czy iPada i skorzystania z aplikacji Vocaster HUB, czyli wirtualnej reżyserki

Świetnie brzmiące podcasty – to wcale nie musi być trudne

Nim powiecie, że nagrywanie podcastów w ogóle nie jest trudne, bo wystarczy mikrofon podłączony do komputera i jakiś program do rejestracji audio, zważcie na jedną rzecz – jaka będzie wówczas jakość dźwięku. Nie problem nagrać dowolną audycje, trudniej zrobić to dobrze. A przynajmniej tak, by głosy rozmówców nie były przesterowane i aby jakość dźwięku nie drażniła słuchaczy.

I właśnie po to powstał Vocaster Two - by dać nam gwarancję studyjnej jakości nagrywanych materiałów, i to w dowolnym miejscu i czasie, z uwagi na niewielkie wymiary i przenośność tego sprzętu.

Oczywiście, może się wydawać, że z racji bardziej profesjonalnego charakteru interfejs ten będzie trudny do opanowania, ale wierzcie, nam, dopiero początkującym w temacie tworzenia podcastów, zapoznanie się z najważniejszymi funkcjami tego sprzętu i ustawienie wszystkiego – od podpięcia wszystkich kabli, po regulację wzmocnienia mikrofonów i wybranie ulepszeń głosowych, zajęło dosłownie kilkadziesiąt minut. A warto wiedzieć, że Vocaster Two ma dużo więcej do zaoferowania.

Focusrite Vocaster Two – czy warto kupić?

Jeśli chciałbyś/chciałabyś tworzyć podcasty, jesteś influencerem bądź też szukasz czegoś do nagrywania komponowanych przez siebie utworów muzycznych Focusrite Vocaster powinien znaleźć się na Twojej liście zakupów „do rozważenia”. To świetny sprzęt warty swojej ceny. Docenisz to, gdy tylko tego spróbujesz.

Ocena Focusrite Vocaster Two:

niesamowite ułatwienia całego procesu powstania podcastów czy nagrywania innych treści audio

stylowy, elegancki wygląd, niewielka waga i studyjna jakość dźwięku

dwa wejścia mikrofonowe i wyjścia słuchawkowe – osobno dla hosta i gościa

łatwa regulacja poziomu wzmocnienia sygnału wejściowego oraz poziomu głośności odsłuchu

funkcja Auto Gain upraszczająca wstępną konfigurację wzmocnienia mikrofonów

przyciski wyciszania mikrofonów oraz ulepszania brzmienia głosu (4 gotowe presety do wyboru)

możliwość zdalnego łączenia się z rozmówcą – bezproblemowe nagrywanie rozmów prowadzonych przez telefon czy komunikator internetowy

prosta w obsłudze aplikacja Vocaster HUB



górna, matowa część interfejsu dość szybko „łapie” zabrudzenia i smugi od palców

dość wysoka cena