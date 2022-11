Zastanawialiście się kiedyś jak zmieniły się trendy w grach przez ostatnią dekadę? My postanowiliśmy to sprawdzić posiłkując się przy tym jednym z naszych archiwalnych artykułów z 2010 roku. Sami zobaczcie co z tego wynikło.

Przeszłość, która ciąży przyszłości

Branża elektronicznej rozrywki ciągle się zmienia. Pojawiają się nowe, wypasione technologie, które coraz bardziej zbliżają gry do fotorealizmu, jedne konsole przemijają, inne wchodzą w ich miejsce, a zapaleni gracze mają coraz więcej możliwości, by pielęgnować swoją pasję. Z trendami w grach bywa jednak różnie – coś co w jednym roku „chwyci”, w następnym może dogorywać. Dlatego właśnie, od kilku lat nosiłem z zamiarem aktualizacji mojego starusieńkiego już artykułu – Najważniejsze trendy w świecie gier.

Gdy go pisałem w świecie elektronicznej rozrywki królowały PlayStation 3 i Xbox 360. Dziś mamy już PS5, Xbox Series X i karty graficzne, które w czasie gry potrafią ogrzać niejedno mieszkanie. Niby sporo się zmieniło, ale byłem ciekaw co z tego co wówczas napisałem faktycznie się sprawdziło, co upadło, a co ewoluowało w niespodziewanym kierunku. Okazja ku temu nadarzyła się, gdy w naszej redakcji wylądował nietypowy sprzęt do testów – stworzony z myślą o podcastach interfejs audio Focusrite Vocaster Two. I tak właśnie narodził się pomysł nagrania naszego pierwszego redakcyjnego podcastu w historii benchmarka. Gorąco zapraszamy do jego posłuchania.

Świat gier 2010 vs 2022 – co się zmieniło?

O czym rozmawialiśmy?

o zmianach w dystrybucji gier

o przeniesieniu sceny gamingowej z konsol i PC w nowe miejsce

o pomysłach na granie, które zniknęły i które pojawiły się w innej formie

o płatnych demach

o cenach gier na przestrzeni minionej dekady

o prognozach na przyszłość

Moda przemija, styl pozostaje

Przyznajcie sami – mimo upływu ponad dekady aż tak wielkich zmian w branży gier w porównaniu do tego 2010 roku chyba nie widać, nie uważacie? Niektóre rzeczy wciąż wydają się aktualne (patrz Call of Duty: Modern Warfare 2 i nowe, coraz wyższe ceny gier), tak jakbyśmy utknęli w jednym miejscu bojąc się ruszyć dalej. Pozostaje nam po cichu liczyć, że ktoś w końcu zrobi ten pierwszy, decydujący krok i znów będziemy mogli z wielkim entuzjazmem spoglądać w przyszłość elektronicznej rozrywki.

A co podcastu - pierwsze koty za płoty. Napiszcie nam w komentarzach czy taka formuła Wam się podoba i czy chcielibyście ujrzeć na naszych łamach więcej tego typu tematów.



I jak myślicie? Vocaster Two zdał egzamin? Nasza recenzja wkrótce