Pamiętacie legendarnych „Hirołsów”? Właśnie powrócili, choć bardzo nietypowo. Oto bowiem bohaterowie Erathii stanęli za sterami okrętów w World of Warships. Dziwne połączenie? Może i tak, ale zrobione z rozmachem. Ciekawi jakie czekają nas tutaj atrakcje? Sprawdzamy.

Płatna współpraca z Wargaming

Legenda Heroes of Might & Magic powraca

Heroes of Might & Magic III to gra-legenda – co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Żadna późniejsza odsłona tej niezwykłej strategicznej serii z domieszką RPG, choć grywalności odmówić im nie sposób, nie zdołała zbliżyć się do statusu tak kultowej produkcji. Niestety, dziś w zasadzie pozostały nam jedynie miłe wspomnienia, bo od 2016 roku słuch o serii Heroes of Might & Magic, czy jak kto woli Might & Magic: Heroes (bo taką nazwę nosiły już ostatnie dwie części) niemal zaginął. Przynajmniej aż do teraz.

Oto bowiem na skutek zupełnie nieoczekiwanej współpracy firmy Wargaming z Ubisoftem (do którego należą do marki Might & Magic) bohaterowie trzecich „Hirołsów” zasilili właśnie szeregi dowódców okrętów w World of Warships. Przyznacie sami – pomysł na skojarzenie ze sobą bitew morskich i fantastycznych postaci ze świata magii i miecza wydaje dość osobliwy. Ale kto wie, może w tym szaleństwie jest metoda. Możecie sprawdzić to sami, bo stosowna aktualizacja już śmiga na serwerach World of Warships. Ja tymczasem zapytałem twórców tejże skąd w ogóle wziął się pomysł na taki właśnie crossover. Oto co mi odpowiedzieli.

Wywieś banderę Gryfa Królestwa Erathii na swoim okręcie

Okazuje się, że koncepcja na połączenie obu uniwersum przyszła całkiem naturalnie. Baza graczy World of Warships w większości jest w podobnym wieku co społeczność zgromadzona wokół Heros of Might & Magic 3. A że zespół odpowiedzialny za okręty nie boi się myśleć nieszablonowo to i pomysł na tak nietypowe połączenie jak bitwy morskie z legendarną strategią wydał im całkiem ciekawy. Trzeba było tylko nakłonić do współpracy Ubisoft. Okazało się to jednak prostsze niż można byłoby sądzić.

Dość powiedzieć, że wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik, dzięki czemu do gry trafiło aż 6 charakterystycznych bohaterów Heroes of Might & Magic III, z Katarzyną Irofist i Sandro na czele. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tych postaciach i ich rolach w World of Warships odsyłamy do artykułu na Polygamii.

Twórcy World of Warships mieli jednak więcej ciekawych pomysłów na wykorzystanie kultowej marki. Sentymentalną podróż w przeszłość podkreślić ma zatem specjalna, dostępna w zbrojowni mapa, po której wędrówka przypominać ma eksploracje krainy Erathia. Także i tutaj grając odkrywamy bowiem kolejne ukryte sekcje, a wraz z wędrówką uzyskujemy dostęp do nowych dowódców, dodatkowych zasobów i różnego rodzaju bonusów. Wszystkiemu zaś towarzyszy oryginalna ścieżka dźwiękowa z Heroes of Might & Magic III, co bardziej ma wprowadzić nas w klimat dawnej legendy.



Specjalna mapa ze skarbami w World of Warships



Dla przypomnienia - tak wyglądała eksploracja świata w Heroes of Might & Magic III (tu w wersji HD)

Kultowe „Hirołsy” w nowym wydaniu

Spytacie pewnie po co to wszystko. Wszak od premiery kultowej „trójki” już wkrótce minie ćwierć wieku - pamiętający ją gracze to już więc powoli usuwające się w cień dinozaury. No dobrze, może nieco przesadzam, ale nie da się ukryć, że w grach zaczyna królować nowe pokolenie wychowane na sieciowych potyczkach w Call of Duty, Fortnite czy choćby World of Tanks. Dla nich „Hirołsi” to już trochę zamierzchła przeszłość, szczególnie, że od ponad 7 lat żadna nowa część tej serii nie ujrzała światła dziennego. Czy to się zmieni? Nie wiadomo.

Zapytałem jednak twórców World of Warships, czy nie boją się, że cała akcja z tym niecodziennym crossoverem będzie miała ograniczony zasięg, wyłącznie do tychże growych dinozaurów 35+, którzy z nostalgią wspominają dawne czasy. I co się okazało? Że żadnych obaw tutaj nie ma, bo ta współpraca od początku obliczona była na to, by sprawić frajdę przede wszystkim społeczności graczy w World of Warships. A ta w dużej części składa się z takich grających oldbojów, którzy z pewnością mają swoje miłe wspomnienia związane z serią Heroes of Might & Magic.

Ta niezwykła współpraca World of Warships z marką Heroes of Might & Magic III rysuje się więc jako wydarzenie od fanów, dla fanów. I najlepszym tego potwierdzeniem okazała odpowiedź na moje ostatnie pytanie, który zamek HOMM3 rządzi i dlaczego jest to Cytadela. Zgadnijcie co odpowiedzieli twórcy – „tu nie ma co dyskutować, Cytadela i koniec tematu”.

Cała naprzód! Witaj przygodo!

Jeśli i Wy chcielibyście spróbować swoich sił w tym niecodziennym crossoverze, zobaczyć inspirowaną Erathią mapę, usłyszeć oryginalne głosy Katarzyny Żelaznej Pięści z Zamku i Sandro z Nekropolii oraz po prostu trochę powspominać „stare, dobre czasy” to pamiętajcie, że cała akcja trwa tylko od 19 października do 9 listopada 2023 roku. Co istotne, zdobyci w jej ramach kapitanowie, czyli bohaterowie Heroes of Might & Magic III zastają w grze na stałe.

Dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoją przygodę z World od Warships mamy coś specjalnego. Korzystając z poniższego linka do założenia konta z miejsca otrzymacie też 2 miliony kredytów na start, 200 Dublonów i 7 dni konta Premium. No i oczywiście kapitanów z Heroes of Might & Magic III - Katarzynę Ironfist, Mephalę, Solmyra, Nymusa, Gunnara i Sandro.

Płatna współpraca z Wargaming