Już wkrótce do World of Warships zawitają dowódcy i mapa z Heroes of Might and Magic III. Najnowszą zawartość sprawdzą przedpremierowo uczestnicy Poznań Game Arena 2023.

Studio Wargaming informuje o współpracy z twórcami legendarnych "Heroesów". Aktualizacja, która wejdzie w życie 18 października, wprowadzi do World of Warships sześciu ikonicznych bohaterów HoMaM III jako dowódców okrętów. Ponadto do gry trafią nowa mapa i pamiątkowa flaga.

Postacie z Heroes III w World of Warships

Szóstka legendarnych postaci opuściła krainy Erathii, by wpłynąć na wody Warships i wziąć na swoje barki odpowiedzialność dowodzenia okrętami. Każdy z bohaterów ma własną ścieżkę dialogową i 10 punktów umiejętności do wykorzystania w trakcie morskich potyczek.

Dwójka dowódców – Katarzyna Ironfist, która przeszła szkolenie na niemieckich okrętach oraz Sandro, prowadzący amerykańskie jednostki do bitwy – będzie dubbingowana przez oryginalnych aktorów z Heroes of Might and Magic III. Poza tym duetem, w WoW zagoszczą między innymi Mephala i Solmyr.

Ponadto gracze odbiorą flagę Heroes of Might and Magic III stworzoną specjalnie na tę okazję.

Nowa mapa i DLC

W tytule pojawi się proceduralnie generowana mapa, którą będzie można odnaleźć w zbrojowni. Inspirowanym grą Heroes of Might and Magic III terenom towarzyszyła będzie oryginalna ścieżka dźwiękowa z kultowej strategii.

Co więcej, przygotowano nową paczkę DLC, którą można znaleźć na stronach World of Warships i Heroes of Might and Magic III HD Edition na platformie Steam. Zestaw zawiera ikonicznego dowódcę Sandro, trzy dni konta premium oraz szereg innych bonusów. Do pakietu trafiła również gra Heroes of Might and Magic III HD Edition. Od 18 października do 8 listopada paczkę można będzie kupić ze zniżką 50 procent.

Więcej informacji na temat aktualizacji na oficjalnej stronie internetowej gry.

źródło: materiały prasowe