Wyszukiwanie tanich połączeń lotniczych uchodzi za wiedzę tajemną. Podobno najlepiej próbować podczas równonocy, a osoby rudowłose mogą jeszcze coś wyhaczyć w noc Kupały. Tymczasem wystarczy ci internet. Jaki portal do wyszukiwania tanich połączeń lotniczych jest najlepszy?

Wyszukiwanie tanich połączeń lotniczych może wydawać się skomplikowane, ale wystarczy internet i odpowiedni portal. Wszystkie wyszukiwarki lotów wydają się działać uczciwie, jednak ceny biletów mogą znacznie się różnić. Jak to się dzieje, że jedni znajdują loty za kilkaset złotych, a inni za kilkadziesiąt?

Zbieranie danych

Wyszukiwarki tanich lotów gromadzą dane z różnych źródeł, w tym:

Strony linii lotniczych: Bezpośrednie przeszukiwanie witryn przewoźników w celu uzyskania aktualnych cen i dostępności. Systemy rezerwacji globalnych (GDS): Systemy takie jak Amadeus, Sabre i Travelport, które agregują oferty wielu linii lotniczych i udostępniają je agencjom turystycznym i wyszukiwarkom. Strony internetowe biur podróży: Przeszukiwanie witryn internetowych agencji podróży, które mogą mieć unikalne oferty lub zniżki.

Algorytmy wyszukiwania

Algorytmy stosowane przez wyszukiwarki analizują zebrane dane w celu znalezienia najlepszych ofert. Oto jak działają:

Analiza cen: Porównywanie cen lotów na różnych trasach i w różnych okresach w celu zidentyfikowania najtańszych opcji. Filtry i preferencje użytkownika: Umożliwiają użytkownikom dostosowanie wyników wyszukiwania poprzez ustawienie preferencji, takich jak liczba przesiadek, linie lotnicze, czas wylotu itp. Monitorowanie trendów: Śledzenie historycznych danych cenowych i analizowanie trendów, aby przewidzieć, kiedy bilety mogą być najtańsze.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Wyszukiwarki tanich lotów często aktualizują swoje bazy danych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić użytkownikom najświeższe informacje. Obejmuje to:

Dynamiczne ceny: Ceny biletów lotniczych mogą zmieniać się kilka razy dziennie. Wyszukiwarki stale monitorują te zmiany i aktualizują swoje oferty. Powiadomienia cenowe: Użytkownicy mogą ustawić alerty cenowe, które informują ich, gdy cena biletu na wybraną trasę spada poniżej określonego poziomu.

Doświadczeni poszukiwacze tanich lotów traktują wyszukiwarki jako narzędzie, a nie miejsce zakupu biletów. Często korzystają z kilku jednocześnie, jak maklerzy giełdowi. Nie potrzebujesz jednak takiej wiedzy, by znaleźć tanie połączenie.

Najlepsze portale do wyszukiwania tanich lotów

Istnieje wiele wyszukiwarek lotów, każda z różnymi funkcjami. Niektóre podają najtańsze połączenia między dwoma lotniskami, inne znajdą najciekawsze trasy do dowolnego miejsca. Wybierz portal, który najlepiej pasuje do Twojego stylu podróżowania i ciesz się tanimi lotami.

Azair – tak zmyślna, że nieważne, jak wygląda

biletylotnicze.pl – przyzwoita i niezwykle uczciwa

Kayak – bardzo elastyczna

Kiwi – ogromnie przejrzysta

Momondo – przewiduje, zaplanuje i nic ci nie sprzeda przy okazji

Skyscanner – ikona wyszukiwarek połączeń lotniczych

Ryanair – ograniczona i dla zdeterminowanych

Azuon – płatny, ale potężny młot na każdą linię lotniczą

Azair

Wyszukiwarka typu konkret. Co prawda jej design został wyrwany z samego serca estetyki oprogramowania Windows 95 i Azair nie wygląda ładnie, ale umie kilka kosmicznych rzeczy. Zignorowanie jej istnienia może się bardzo nie opłacać.

Przede wszystkim Azair zna się na tanich liniach lotniczych. Jest to wyjątkowe, ale ma swoją wadę. Wyszukiwarka lotów porusza się głównie po Europie, a w Azji zna tylko Tajlandię. O obydwu Amerykach nigdy nie słyszała. Pomijając te drobne ogranicznia, wie wszystko na temat podniebnych podróży. Potrafi szukać, uwzględniając:

najtańsze połączenia dokądkolwiek lub do wskazanej lokalizacji

miejscem wylotu może być wybrany port lotniczy lub okoliczne

podpowiada tanie połączenia z lotniskami w obrębie tego samego państwa

można ustawić jej dowolny czas pobytu oraz wielomiesięczny zakres wyszukiwania

uwzględnia wskazane liczby przesiadek lub ich wykluczenie

cena jest dla niej żelaznym priorytetem (potrafi bez szacunku dla twojego zdrowia i nerwów podpowiadać połączenie Warszawa – Berlin z noclegiem w Rzymie tylko dlatego, że jest tanie)

Jakie wady ma wyszukiwarka tanich lotów Azair?

Przede wszystkim jest rzadko aktualizowana. Ceny biletów lotniczych podawane przez Azair potrafią różnić się nawet o kilkanaście procent od cen wskazywanych przez linie lotnicze oraz dystrybutorów. W samej wyszukiwarce zakupu nie można dokonać, więc weryfikacja dzieje się samoczynnie. Oprócz tego bywa szalona. Trzeba jej dobrze ustawić filtry lub z uwagą odczytywać jej propozycje, jeśli nie chce się spędzić tygodnia w podróży do Hiszpanii. Nie wie o istnieniu obydwu Ameryk, a Chiny i Japonia żyją w izolacji względem Azair oraz reszty świata. Nie jest to żadna wada, jeśli celem są tanie połączenia budżetowych linii lotniczych w granicach Europy.

Zaskakująco rzetelna wyszukiwarka połączeń lotniczych. Ceny wyszukiwanych lotów zgadzają się z cennikami linii lotniczych, a narzut przy zakupie biletu w wyszukiwarce nie przekracza kilku procent. Jest dobrym wsparciem, jeśli wiesz, gdzie chcesz dotrzeć i nie chcesz lub nie możesz korygować terminu podróży.

biletylotnicze.pl wyszuka ci tani bilet na wtedy, kiedy go potrzebujesz i nie nakłania do rzeczy niewygodnych, takich jak przełożenie wyjazdu z sierpnia na listopad. Wystarczą jej do tego:

oferty ponad 900 linii lotniczych (tanich i rejsowych)

możliwość zmiany terminu, ale bez podpowiedzi, który jest najkorzystniejszy (można go wyszukać, ale nie trzeba)

dostępne filtry pory startu i lądowania (można wykluczyć lądowanie o trzeciej w nocy na lotnisku odciętym od cywilizacji), a także klasy biletu lub pożądanego miejsca przesiadki

planowanie przelotów Multi City np. Warszawa – Kopenhaga – Londyn – Madryt – Warszawa

bardzo dobre oferty gotowych okazji

Jakie wady ma wyszukiwarka biletylotnicze.pl?

Wytrawnych przeszukiwaczy okazji będzie irytować brak podpowiedzi co zrobić, żeby było taniej. Wyszukiwarka nie przewiduje cudownych rozwiązań w stylu z Warszawy do Paryża przez Tokio. Jest dostępna tylko w wersji webowej. Ma ograniczoną, ale wartościową grupę odbiorców. Jest przeznaczona dla ludzi aktywnych zawodowo, którzy dysponują deficytem czasu i nie mogą go przeznaczyć na wysokowyspecjlizowne strategie postępowania na rynku biletów lotniczych. Z ich perspektywy wyszukiwane oferty można oceniać jako bardzo uczciwe.

Kayak

Wyszukiwarka połączeń lotniczych dostępna w wersji desktopowej i mobilnej. Bardzo popularna wśród niepoprawnych poszukiwaczy okazyjnych ofert i nie zmienia tego fakt, że trafność jej wyszukiwań bywa krytykowana. Jest to przypadłość wszystkich wyszukiwarek lotów, które wartość oferty oceniają nie tylko pod względem ceny. Kayak na przykład ma filtr wyszukiwania po najniższym wskaźniku śladu węglowego.

Trudno też zmusić wyszukiwarkę Kayak do wyświetlenia szalonej albo bardzo taniej oferty. Choć można próbować, bo opcji wyszukiwania lotów jest bardzo dużo:

wyszukiwanie podróży „wszędzie” z priorytetem terminu i ceny

do wyboru jest filtr miejsca odlotu, ale także wybranego czasu, długości lotu, przedziału cenowego, lotów dziennych i nocnych, wyszukiwania połączeń z kilku pobliskich lotów jednocześnie oraz elastyczne daty (wyszukiwanie połączeń w okresie +/- 3 dni)

ma wyszukiwanie Multi City

wyszukiwarka może posegregować ceny połączeń z uwzględnieniem opłat za bagaż lub bez niego

można zadysponować alert cenowy dla interesującego połączenia lub kierunku podróży

Jakie wady ma wyszukiwarka tanich lotów Kayak?

Przede wszystkim Kayak nie zawsze priorytetyzuje wyniki tanich połączeń lotniczych. Często też prezentowane ceny odbiegają od oferowanych przez przewoźnika i trzeba je weryfikować. Teoretycznie ułatwia stosowanie kilku sprawdzonych patentów na zdobywanie tanich biletów lotniczych, ale na przykład dodanie zakresu +/- 3 dni względem poszukiwanego terminu wylotu nie jest skuteczne w przypadku każdego przewoźnika i nie o każdej porze roku.

Kiwi

Wyszukiwarka bardzo podobna do Kayak, ale bardziej przejrzysta grafcznie i sprzyjająca ofertom tanich linii lotniczych. Ma bardzo dużą bazę połączeń, bo jest też pośrednikiem, u którego można dokonać zakupu.

W ramach Kiwi dostępne są następujące możliwości wyszukiwania:

filtr przedziału cenowego, czasu przylotu i odlotu

przeloty z opcją Multi City

wyszukiwania połączeń gdziekolwiek, ale z modyfikacjami: np. cała Skandynawia lub tylko w miejsca z plażą, górami i tak dalej

planując przeloty gdziekolwiek można wykluczać wybrane kraje lub rejony świata

wyszukuje podróże z dużą swobodą miejsc docelowych, np. Warszawa – Oslo – Kraków będzie dostępne jako bilet tam i z powrotem

podpowiedzi tańszych terminów podróży, jeśli zaznaczmy ich edycję i wyświetlimy kalendarz

prezentacja wieloletnich trendów cenowych

Jakie wady ma wyszukiwarka tanich lotów Kiwi?

Wyszukiwarka zawyża ceny względem ofert linii lotniczych. Często nie ma najtańszych biletów, choć WizzAir lub Ryanair nadal nimi dysponują. Trzeba weryfikować jej wyniki także w przypadku lotów rejsowych.

Momondo

Aplikacja, która ewidentenie jest dzieckiem bogatej północy. Estetyczna i rozsądna, ale do twoich finansów przykłada skandynawską miarę.

Wyszukiwarka tanich lotów Momondo wersji przeglądarkowej czy mobilnej:

stawia na wygodę, a nie na cenę (łatwo znaleźć lot, który będzie tani, ale standard podróży nie będzie poniżej ludzkiej godności)

pozwala z wyszukiwania wykluczyć przesiadki zakładające samodzielny transfer pomiędzy portami lotniczymi

dostępny jest wybór typu samolotu, wykluczenia nocnych połączeń oraz filtr wyszukiwania uwzględniający konkretną porę dnia dla przylotu lub odlotu

można ograniczyć czas wyszukiwanej podróży

oferuje opcje podróży gdziekolwiek (funkcja explore) i wyszukiwanie połączeń Multi City, a także z oraz na pobliskie lotniska

są dostępne alerty i zapisywanie ulubionych połączeń,

dodaje podpowiedzi w postaci przewidywań, że cena jest najniższa z możliwych albo że nie zmieni się w najbliższym czasie; prezentuje też wieloletnie trendy cenowe

nie sprzedaje biletów: po zakup przekierowuje do strony pośredników i przewoźników

ma dostępny filtr wyszukiwań połączeń do kupienia u konkretnego dystrybutora (przydatne, jeśli masz u któregoś zniżkę)

Jakie wady ma wyszukiwarka tanich lotów Momondo?

Wyszukiwarka bardzo pilnuje, żeby podróż nie była karkołomna, a mniej przejmuje się cennikiem. Teoretycznie wyszukuje połączenia tanich linii, ale potrafi je zignorować ze względów pozacennikowych. Największą wadą jest niejasna informacja na temat linii lotniczych, które przy wyszukiwaniu są brane pod uwagę. Dopiero kiedy Momondo poda pierwsze wyniki, można odczytać, których przewoźników brała pod uwagę tym razem.

Ryanair

Wyszukiwarka tanich lotów Ryanair to kompletne przeciwieństwo Momondo. Spełnia oczekiwania wszystkich zdeterminowanych podróżnych, którym standard przewozu towarów odpowiada. Odważnie i wprost proponuje przelot. Napojów w cenie biletu nie będzie, liczy się dla niej tylko niska cena.

Jako jedyna linia lotnicza Ryanair ma przyjazną cenowo wyszukiwarkę. Jest ona ograniczona tylko do bazy połączeń Ryanair, ale są one naprawdę tanie. Jeśli nie są, to Ryanair zrobi wszystko, żeby były. Sposób jest banalny:

W sytuacji, kiedy podróż do rodziny w Birmingham we wskazanym terminie wydaje ci się zbyt kosztowna, wystarczy, że zmodyfikujesz datę wylotu za pomocą kalendarza. Ceny niższe, niż koszty wycieczki do najbliższego miasta powiatowego zawsze będą podświetlone. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią kwotę i przejść do płatności. Jedyna skomplikowana sprawa to ominięcie na tym etapie wszelkich dodatków typu miejscówka, bagaż i ubezpieczenie.

Jakie wady ma wyszukiwarka tanich lotów Ryanair?

Dysfunkcji jest sporo, a najistotniejsza to monopol. Wyszukiwarka dotyczy tylko jednego przewoźnika, a Ryanair nie są jedynymi liniami lotniczymi na świecie. Wszędzie też nie lata, więc nie oferuje całego świata za pół darmo.

Praktycznie nie ma opcji wyszukania podróży z planowaną przerwą w wybranym miejscu. Wyjątki są sporadyczne i zawsze dotyczą przesiadek w obrębie tego samego portu lotniczego. Zawęża to możliwość poczynienia oszczędności dzięki skorzystaniu z połączeń alternatywnego przewoźnika. O ile tańszy by się znalazł.

Skyscanner

Najdłużej działająca wyszukiwarka tanich lotów, która od wielu lat nadal ma swoich miłośników. Dysponuje dużą bazą połączeń, ale jej funkcje to połączone opcje wyszukiwarki Kiwi oraz Kayak i potrafi gorzej od nich radzić sobie z wyszukiwaniem korzystnej ceny dla kierunku w którym chcesz podróżować. Udostępnia statystyki wieloletnich zmian cenowych i bardzo dużo filtrów wyszukiwania.

Niezwykłą i przydatną rzeczą w Skyscanner jest wyszukiwarka przygotowanych okazji. W porównaniu z konkurencją ich ilość jest przytłaczająca i to ona najczęściej, a nie standardowa wyszukiwarka lotów, jest źródłem zadowolenia użytkowników.

Azuon

Aplikacja desktopowa i płatna. Koszt jej używania to minimum 9 USD kwartalnie, ale pozwala na kilka działań, których brakuje pozostałym wyszukiwarkom:

prezentuje termin, kiedy cena została pobrana z bazy przewoźnik a

a ma bardzo dużą swobodę wyszukiwania połączeń pomiędzy kilkoma portami lotniczymi jednocześnie

uwzględnia większość pasażerskich linii lotniczych na świecie

radzi sobie z wyszukiwanie optymalnych cenowo biletów grupowych (pozostałe wyszukiwarki nie wyświetlą biletów dla dwóch osób w różnych cenach, tylko wybiorą wyższą dla dwojga)

(pozostałe wyszukiwarki nie wyświetlą biletów dla dwóch osób w różnych cenach, tylko wybiorą wyższą dla dwojga) ma opcję wyszukiwania dokądkolwiek, odfiltrowania przelotów nocnych, cen uwzględniających bagaż lub nie, opcję podróży Multi City i bardzo dobrze opracowane tendencje cenowe

wyszukuje oferty z uwzględnieniem zniżek, o których ją poinformujesz np. WizzAir Discount Club

Jakie wady ma wyszukiwarka tanich lotów Azuon?

Przede wszystkim cena, jaką trzeba zapłacić za korzystanie z wyszukiwarki zaczynie się zwracać, jeśli kupujesz bilety lotnicze często, minimum raz w miesiącu. Wyszukiwarka nie jest też graficznie bardzo przyjazna, ale wystarczy się przyzwyczaić.

Jakie wyszukiwarki tanich lotów są najlepsze?

Każda z aplikacji jest dla innego podróżującego. O okazje najłatwiej w wyszukiwarce Ryanair. Rayanair chętnie sprzeda ci bilet taniej, niż PKP i umożliwi wycieczkę do Portugalii nawet, jeśli Ciechocinek jest dla ciebie zbyt drogi. Podobnie inspirująca, ale unikająca monopolu jest wyszukiwarka Azair.

Zoptymalizować koszty biletów lotniczych z wykorzystaniem własnych pomysłów pomagają Kiwi, Kayak i Skyscanner. Przeciętny podróżny, który nie ma czasu i siły budować osobistej strategii walki zakupowej z liniami lotniczymi, będzie zadowolony z wyszukiwarek Bilety Lotnicze i Momondo.