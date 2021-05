Pięć sposobów na to, aby dobrze się bawić i nie płacić za mapy, nawigacje i miejsca noclegowe. Poznaj najlepsze aplikacje turystyczne na tegoroczne wakacje.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby nie zgubić się w dzikich ostępach to dobry telefon i pasująca Ci aplikacja turystyczna. Oferowana przez nią nawigacja nie zgłupieje w Parku Narodowym i otoczeniu granitowych bloków. Najlepiej zadziała, jeśli masz dobry zasięg internetu, ale naładowana bateria także wystarczy, żebyś się nie pogubił. Dla jakich aplikacji turystycznych warto zostawić papierową mapę i kompas w domu?

Najlepsze aplikacje turystyczne

Mapy.cz: darmowa i dobra na każdą wycieczkę

Traseo: dużo sprawdzonych szlaków i trochę turystycznej celebry

Mapa Turystyczna: dobra na górską wycieczkę, bezradna na płaskim terenie

Polskie Szlaki: niezliczone inspiracje gdzie iść i co zobaczyć

Grupa Biwakowa: dla turystów odważnych i łypiących na okazje

Wiele wskazuje na to, że latem 2021 podróże małe i duże przestaną interesować sanepid, policję, a nawet strażników leśnych. Nie oznacza to, że zbliżające się wakacje będą pozbawione ryzyka. Koronawirus skutecznie wytrzebił turystyczne pewniaki i pozwolił rozkwitnąć nowościom. Opnie na TripAdvisor z marca 2020, można wyrzucić na śmietnik. Za to Lasy Państwowe uznały, że chętnie przenocują kilku biwakowiczów więcej. Jak szukać atrakcji i które aplikacje turystyczne przydadzą się na szlakach latem 2021?

Aplikacja, która ma wszystko, żebyś się nie zgubił i zaplanował ciekawą wycieczkę: wyszukiwanie atrakcji i tras turystyczynych, nawigacja i mapy offline. Trasy oraz interesujące obiekty można zapisywać i udostępniać każdemu, kto się nawinie. Jeśli delikwent nie ma aplikacji, odczyta współrzędne z mapy webowej. To wszystko za darmo i nie koniecznie z logowaniem. Rejestracja przydaje się, dopiero kiedy chcesz zapisać ustaloną wcześniej trasę lub dodać zdjęcie obiektu, który spotkałeś na swojej drodze.

pobierz na Androidapobierz na iOS

Jak wyznaczyć trasę z Mapy.cz?

Podgląd mapy jest dostępny z warstwą satelitarną, turystyczną, zimową i podstawową. Na ich bazie możesz tworzyć własne ścieżki lub korzystać z tych, które zaproponuje Ci aplikacja.Wybierasz miejsce startowe i zaznaczasz ustalenie trasy pieszej lub rowerowej. Regulujesz czas, który chcesz przeznaczyć na podróż i masz gotową drogę do przebycia. Możesz też ustalać trasy z punktu A do punktu B oraz korygować propozycję aplikacji. Drugim sposobem na potraktowanie Mapy.cz jak przewodnika jest zaznaczenie punktu startowego i funkcja "propozycja wycieczek". Aplikacja podpowie, co w najbliższej okolicy jest ciekawego do zobaczenia.

Zamiast zwiedzania można w aplikacji wyznaczyć trasę do bankomatu, szpitala, supermarketu, restauracji lub miejsca noclegowego. Oprócz tras pieszych i rowerowych dostępne są trasy samochodowe, a w niektórych lokalizacjach także wodne oraz przeznaczone do biegów narciarskich. Dla tras podawany jest profil wysokościowy i informacje o warunkach pogodowych.

Dla kogo jest aplikacja Mapy.cz?

Aplikacja jest dla każdego, kto podróżuje. Spełnia wymagania niedzielnych turystów oraz miłośników wysokogórskich szlaków. Działa doskonale poza zasięgiem Internetu. Wystarczy pobrać jedną z niezliczonych map offline dostępnych bez opłat dodatkowych z poziomu aplikacji.

Czy Mapy.cz ma wady?

Tak, ale nie są znaczące. Nie ma opcji dodania własnych map offline, ale nie ma takiej potrzeby. W aplikacji czeka do pobrania bez opłat nawet mapa Zimbabwe. Gorzej jest z podziałem geopolitycznym. Aplikacja w obszarach transgranicznych zachowuje się, jakby Schengen obowiązywało wszędzie.



Przykład problemów z ustaleniem trasy w rejonie Obwodu Kaliningradzkiego: trasa samochodowa wymaga przekroczenia dwóch granic państwowych i to się może nie udać w 4 godziny. Zmuszona do podróży po Polsce znajduje trasę rowerową, która liczy mniej kilometrów. Porównywalna samochodowa też istnieje.

Jest też ewidentnym szczurem lądowym i trasa przez most na rzece nie jest jej pierwszym wyborem:



Jeden z wielu przykładów, kiedy aplikacja unika przeprawy przez rzekę, choć wydawałaby się naturalna w tej sytuacji.

Traseo

Aplikacja z nawigacją, systemem pogodowym oraz wyszukiwarką tras turystycznych, ale przede wszystkim duża społecznościówka. Bardzo łatwo w nią wsiąknąć i zrobić sobie w Traseo pamiętnik z podróży. Jest opcja korzystania z tras innych użytkowników oraz nagrywania własnych wycieczek i prezentowania ich śladów w aplikacji. Dzięki temu Traseo ma ogromną bazę tras i to z kategorii wszelkich: piesze, rowerowe, wodne, narciarskie i motocyklowe.

pobierz na Androidapobierz na iOS

Wyszukiwarka tras w Traseo

Mechanizm nawigacji oraz wyznaczania tras jest podobny jak w Mapy.cz, ale na odmiennym widoku mapy. Należy zaznaczyć obszar, w którym wycieczka Cię interesuje i wybrać sposób przemieszczania się. Aplikacja wyświetli trasy wędrówek innych użytkowników lub zachęcona Twoimi pieniędzmi także regularne szlaki turystyczne.

Ile kosztuje Traseo?

Aplikacja jest płatna i trudno dobrze z nią żyć, jeśli abonamentu nie wykupisz. Przede wszystkim dlatego, że nawet mapy online ze szlakami turystycznymi wymagają warstwy, która jest dostępna tylko w abonamencie. Bez tego do wyboru pozostaną Ci tylko trasy innych użytkowników. Subskrybcja wygląda całkiem przyzwoicie:

Fakt istnienia abonamentu też nie jest dyskwalifikujący. Amistad, czyli developer, udostępnia całkiem przyzwoitą aplikację, więc czemu mu nie zapłacić za kawał dobrej roboty? Dlatego, że oferta jest nierynkowa. Komplet opcji, za który płacisz w subskrypcji Traseo, konkurencyja aplikacja oferuje za darmo. Na dodatek, wykupienie opcji Silver w Traseo to nie koniec opłat. Pojawiają się, jeśli potrzebujesz, aby aplikacja była użyteczna bez zasięgu Internetu.

Płatne mapy offline w Traseo

Możesz dodać własną mapę offline lub kupić ją za pośrednictwem Traseo. Pytanie, czy darmowa wersja Locus Map lub OsmAnd nie będzie lepszym miejscem, żeby ich używać. Zakup gotowej mapy przez Traseo to koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu PLN, a subskrybent nie ma żadnych zniżek. Jest nawet gorzej, bo po zalogowaniu do aplikacji webowej swoich map offline nie zobaczysz. Są zapisane w pamięci telefonu i nigdzie indziej.

Niby fajnie, mapa jest całkowicie Twoja, ale cała współpraca z Traseo dużo Cię kosztuje. Płacisz Amistad abonament, zalogowałeś się i zwiększasz mu bazę tras turystycznych, bo udostępniasz innym użytkownikom swoje wędrówki. Dlaczego nie możesz pożyczać map na kilka dni w niskiej cenie lub zapisać w chmurze własnych? Czyżby developer nie chciał dać Ci nawet kilku GB powierzchni na dane? Krzywo to wypada i płacisz za turystycznego Facebooka.

Mapa Turystyczna

Aplikacja o bardzo mylącej nazwie, bo pomaga tylko w turystyce górskiej. Ślepo możesz jej ufać, jeśli zamierzasz wędrować się po Sudetach i Karpatach. Nie ma znaczenia czy znajdziesz się na terytorium Polski, Czech czy Słowacji. Wyznaczenie trasy, nawigacja: wszystko działa bez zarzutu. Wyjątki to szlaki na terytorium Ukrainy lub transgranicznych z nią. Mapa Turystyczna ich nie uwzględnia.

pobierz na Androidapobierz na iOS

Wyszukiwanie w aplikacji Mapa Turystyczna

Manipulując mapą oznaczasz interesujący Cię rejon lub obiekt i wybierasz punkty, które chciałbyś odwiedzieć. Aplikacja na tej podstwie przygotowuje najbardziej optymalną trasę.Warunkiem jest poruszanie się po szlakach górskich. Mapa Turystyczna bardzo dobrze je łączy i wyszukuje optymalne przejścia. Można wykluczyć czarne szlaki, wybrać trasę, która z punku A poprowadzi Cię jedną ścieżką i sprowadzi z powrotem alternatywną.

Czy warto korzystać z Mapy Turystycznej?

Aplikację warto pobrać, jeśli kierujesz się na południe Polski. W każdym innym rejonie w niczym Ci nie pomoże. Nie spełni też oczekiwań stałego bywalca górskich szczytów, który ma dosyć dreptania po szlakach. W każdej innej sytuacji jest doskonała. Można się przyczepić, że zauważalnie wolno wczytuje poszczególne fragmenty mapy i nie jest lekka, ale w zamian najłatwiej w niej zaznaczyć interesujące przystanki na trasie. Oferuje opcję nagrywania śladów wędrówek i zapisywania na swoim koncie oraz pobrania. Aplikacja jest też dobrym źródłem informacji o stanie oraz lokalizacji pól namiotowych i schronisk górskich.

Ile kosztuje Mapa Turystyczna?

Aplikację trzeba uznać za płatną. W darmowej wersji są mapy i szlaki, ale po stracie zasięgu sieci komórkowej będzie problem. Mapy turystyczne z widocznymi szlakami w trybie offline są w niej dostępne tylko po wykupieniu abonamentu, ale jest on uczciwie skonstruowany. Opłaty są podobne jak w Traseo: miesiąc kosztuje około 8 zł, a rok 35 zł. Jest jednak dostępny tydzień testowy, a mapy offline są do pobrania bez dodatkowych opłat. Minus jest taki, że nie ma jak dodać własnych map i w ten sposób zwiększyć zasięgu aplikacji.

Polskie Szlaki

Aplikacja, która jest wyszukiwarką bliskich i dalekich atrakcji turystycznych. W pierwszym momencie może rozczarować, bo podpowiada oczywistości w stylu Sukiennic w Krakowie i Fontanny Neptuna w Gdańsku. Wystarczy jednak zaznaczyć opcję „więcej atrakcji’, a okazuje się, że nawet stali mieszkańcy okolicy mogą być zaskoczeni.

pobierz na Androida

Jak korzystać z Polskich Szlaków?

Domyślnie atrakcje turystyczne w Polskich Szlakach można wyszukiwać według aktualnej lokalizacji lub jeżdżąc palcem po mapie. Można też wybierać je pod względem kategorii. Są one standardowe: muzea, zamki, pałace, szlaki, szczyty, Parki Narodowe, ale także zaskakujące: osobliwości, parki zdrojowe lub ławeczki, rynki i fontanny. Obsługa aplikacji jest banalna. Jeśli atrakcja jest interesująca, wystarczy ją zaznaczyć i zostanie zapisana na liście Twoich aktywnych podróży.

Wady i zalety Polskich Szlaków

Wada aplikacji, która może niektórych cieszyć, to wykorzystanie tylko GoogleMaps jako dostępnej nawigacji do tworzenia własnych tras. Niestety, aktywna podróż z interesującymi atrakcjami nie przenosi się automatycznie na mapę i szukanie ich samodzielnie jest uciążliwe. Dlatego Polskie Szlaki należy traktować jako przewodnik i nie ma co liczyć, że przemierzysz z nią szlak w parku krajobrazowym lub nawet ten w obrębie trawnika.



Zaznaczone atrakcje powinny pojawić się na mapie, a tak się nie dzieje. Trzeba je dodać samodzielnie podróżując palcem po mapie.

Ma reklamy i to sporo, ale nie sprzedaje usług turystycznych, co można policzyć na plus. Po informacje o cennikach i godzinach otwarcia aplikacja odsyła do strony internetowej konkretnego obiektu. Nie wprowadza przez to w błąd i nadaje się do planowania interesujących wycieczek.

Grupa Biwakowa

Kompletna nowość i aplikacja tak dzika, jak dziki musi być człowiek, który z niej korzysta. Jest przede wszystkim dla poruszających się kamperami oraz miłośników wszelkiej maści biwaków i noclegów pod chmurką. Wymaga współpracy od użytkownika, ale w zamian pomaga w sytuacji cięższej, niż zdobycie ośmiotysięcznika: opłaty za miejsca parkingowe oraz noclegi.

pobierz na Androidapobierz na iOS

Jak działa Grupa Biwakowa?

Grupa Biwakowa jest bazą tanich oraz darmowych miejsc biwakowych, na które trafili inni użytkownicy. Działa na bazie map z aplikacji Mapy.czy i jej nawigacja, wyznaczanie trasy jest równie inticyjne. Korzystanie z Grupy Biwakowej jest bezpłatne, a dodawanie komentarzy i znanych sobie lokalizacji wymaga tylko wcześniejszego zalogowania.

Co zajdziesz w Grupie Biwakowej?

Obiektami szczególnie wartymi zainteresowania są jednak nie szlaki i obiekty turystyczne, a miejsca postojowe.Rozwiązań jest bardzo dużo, bowiem jedynym warunkiem pojawienia się znacznika biwaku lub parkingu jest fakt, że inny użytkownik aplikacji dostrzegł potencjał tego miejsca, zrobił zdjęcia i dostał się do niego samochodem.

Czasem są to pełnowymiarowe kempingi, czasem łąki bez jakiejkolwiek infrastruktury, ale o powierzchni wystarczającej na zaparkowanie wehikułu, którym się przybyło. Zdarzają się propozycje noclegu w lesie, na skale i w cudzym ogrodzie. Grupa Biwakowa jest też bazą atrakcji turystycznych. Na razie niewielką i bardzo specyficzną. Żeby obiekt pojawił się na mapie aplikacji, dodający musi go ciekawie zaprezentować.

Dla kogo jest Grupa Biwakowa?

Wszystkie wskazywane miejsca na pewno istnieją, ale różnie może być z ich faktyczną dostępnością. Zgromadzona baza dzikich noclegów na terenie Polski jest znaczna, ale wymaga i będzie wymagała ciągłej weryfikacji. Szczególnie że Grupa Biwakowa to młodziutka aplikacja: miała premierę 15 kwietnia 2021 roku i głównie czerpie z zasobów portalu grupabiwakowa.pl W wersji mobilnej radzi sobie nieźle. Pobrań ma ponad 5 000 i lokalizacji oraz wieści ze świata w niej przybywa.

Jaki ostatecznie będzie efekt i czy aplikacja Grupa Biwakowa będzie sprawnie działać? Będzie można stwierdzić za kilka miesięcy. Jak na razie zapowiada się na idealną dla każdego, kto umie wbić śledzia w ziemię.

