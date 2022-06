Xblitz Mirror View łączy w sobie lusterko, dwie kamery, automatyczny podgląd w czasie cofania oraz tryb parkingowy, w całkiem atrakcyjnej cenie około 369 zł. Zobacz jakie filmy nagrywa w nocy i w dzień oraz zapoznaj się z najważniejszymi funkcjami. Recenzja Xblitz Mirror View.

Niedrogi wideorejestrator w lusterku, z kamerą cofania - Xblitz Mirror View

Xblitz Mirror View kosztuje 369 zł, ma wyraźny, 5-calowy wyświetlacz, funkcję nagrywania w pętli, tryb parkingowy z wykrywaniem ruchu i w standardzie wyposażony jest w kamerę tylną, która pełni też funkcję kamery cofania, z automatycznym przełączaniem podglądu. Oprócz tego Mirror View działa też jako zwykłe lusterko wsteczne. Zobacz recenzję tego wideorejestratora na poniższym filmie i podziel się opinią, co o nim sądzisz.

Wyświetla obraz na ekranie po prawej stronie, co jest zaletą, bo dzięki temu kierowca może jednocześnie widzieć obraz odbity w lusterku oraz obraz z kamery tylnej. Wyświetlacz absolutnie nie przeszkadza w korzystaniu z lusterka - to bardzo przydatne podczas cofania. Lusterko jest dość duże, w najszerszym miejscu ma około 31,5 cm szerokości, więc widok do tyłu jest po prostu dobry i wyraźny. Warto jednak zaznaczyć, że rozstaw mocowań jest uniwersalny. Kamerę można nałożyć na małe lusterka w niewielkich samochodach osobowych, ale pasuje też do dostawczych.

Połączenie sensora SC2368 i obiektywu HRD pozwala rejestrować dobry obraz kamerą przednią, również po zmroku. Warto dodać, że rejestrator ma też czujnik przeciążeń (G-sensor), więc w razie wykrycia uderzenia może samoczynnie zabezpieczyć ostatni film.

Kamera tylna ma obiektyw o polu widzenia 120 stopni i cztery diody oświetlające przestrzeń za samochodem podczas cofania. Przewód ma długość około 6 metrów i dodatkowy, czerwony kabelek który podłączymy do światła cofania. Dzięki temu, po wrzuceniu wstecznego biegu diody zaczną świecić, a na wyświetlaczu pojawi się widok za samochodem. To wygodne rozwiązanie, które sprawia, że nie musimy pamiętać o ręcznym włączaniu podglądu z kamery cofania. Moduł kamery tylnej jest wodoodporny i przewidziany do montażu na zewnątrz pojazdu.

Xblitz Mirror View oferuje też tryb parkingowy z wykrywaniem ruchu, przydatny gdy samochód ma stałe zasilanie w gniazdku zapalniczki. Po wykryciu ruchu wideorejestrator aktywuje nagrywanie z obu kamer.

Daj znać jakie są Twoje wrażenia po obejrzeniu naszej wideorecenzji. Czy Twoim zdaniem warto kupić Xblitz Mirror View? Napisz opinię w komentarzu.

Xblitz Mirror View - mocne i słabsze strony:

atrakcyjna cena za wideorejestrator w lusterku z dwiema kamerami,

dobra jakość nagrań dziennych z kamery przedniej,

automatyczne przełączanie podglądu z kamery cofania,

5-calowy wyświetlacz,

tryb parkingowy z wykrywaniem ruchu,

łatwy montaż i instrukcja obsługi w po polsku,

długie przewody,

łatwa obsługa menu ustawień.



przeciętna jakość nagrań z kamery tylnej (ale da się nagrać numery z bliskiej odległości),

przewód zasilania ma wtyk prosty, a nie kątowy (zajmuje więcej miejsca).