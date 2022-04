70mai M500 to kamera samochodowa z wbudowaną pamięcią. Współpracuje z czujnikami ciśnienia w oponach, jest mała, wygląda dobrze, ma solidny uchwyt i obsługuje się ją łatwo za pomocą telefonu. To jeden z najciekawszych wideorejestratorów na rynku w 2022 roku. Recenzja

Recenzja 70mai M500. Powiew świeżości w nudnym świecie kamer samochodowych

70mai, ale wy mi zaimponowaliście w tej chwili. Nie wiem jak wam się to udało, ale zrobiliście wideorejestrator, który nie jest nudny! Mały, smukły, nowoczesny i nawet wygląda jakby go projektował człowiek z pomysłem, a nie pomocnik stażysty w drugim dniu pracy. Nie myślałem, że kiedykolwiek to napiszę o rejestratorze samochodowym, ale 70mai Dash Cam M500 po prostu mi się podoba.

Gdybym nie kupił wcześniej swojego 70mai A500s, tobym na sto procent kupił M500. Czy najważniejsza rzecz, czyli jakość filmów jest równie wysoka? Zaraz się przekonamy. Zapraszam do recenzji.

Najważniejsze zalety 70mai M500:

wbudowana szybka pamięć (nie trzeba używać karty pamięci microSD),

kilka wersji pojemności pamięci do wyboru,

bardzo szeroki kąt widzenia obiektywu, aż 170 stopni,

proporcje wideo 4:3 (rejestruje więcej na wysokość),

współpraca z czujnikami ciśnienia powietrza w oponach (TPMS),

tryb parkingowy ze stałym zasilaniem,

wbudowany odbiornik GPS (zapis lokalizacji i prędkości),

łączność Bluetooth do akcesoriów

łączność Wi-Fi do obsługi za pomocą telefonu,

program na telefon po polsku,

sterowanie głosowe (aktualnie nie po polsku).

Mała i dobrze wyglądająca

Atrakcyjne, zaokrąglone krawędzie, matowa obudowa z wyodrębnionym, błyszczącym miejscem w którym wbudowano obiektyw, szczeliny wentylacyjne, które nie są brzydkie, elegancki minimalizm, a do tego bardzo małe wymiary. Pod względem wielkości i stylistyki 70mai M500 oceniam bardzo pozytywnie.

W obudowie jest tylko jeden przycisk i jedno złącze USB-C. I tyle! Prostota i świetnie przemyślana ergonomia. Brak małych, frustrujących przycisków do obsługi menu.

Nie ma też wyświetlacza. I bardzo dobrze!

Brak wyświetlacza oznacza, że niska obudowa nie zasłania nadmiernie widoku przez przednią szybę samochodu. Ma to wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Wideorejestrator 70mai M500 można w większości ukryć za lusterkiem wewnętrznym.

Uchwyt jest bardzo prosty w użyciu i solidny

Wsuwasz kamerę do wnętrza ramki i tyle! Żadnych denerwujących zaczepów, żadnego przypinania, żadnego pasowania na milimetry. Ramka od rejestratora samochodowego 70mai M500 jest bardzo solidna i jednocześnie łatwa w mocowaniu oraz odczepianiu kamery.

Wnętrze ramki jest pokryte gumą, która zabezpiecza kamerę przed wysuwaniem się i amortyzuje drgania. Kamera nie wpada w żadne słyszalne wibracje na nierównościach.

Ramka wyposażona jest w panel z nałożoną dwustronna taśmą klejącą. Jest on regulowany tylko w pionie, ale jak się okazało nie jest to wielki problem, bo obiektyw kamery ma pole widzenia aż 170 stopni, więc bez problemu obejmuje przestrzeń od słupka lewego do prawego, nawet w większych samochodach.

Uchwytu nie przyklejamy bezpośrednio do szyby, lecz nakładamy najpierw naklejkę elektrostatyczną (bez kleju). Dopiero do niej przyklejamy uchwyt z kamerą.

Przewód zasilania ma długość 3,5 metra, a dołączona ładowarka samochodowa ma 2 porty: 2,4 A i 1,0 A (oba 5 V).

Wideorejestrator z wbudowaną pamięcią

Nie potrzebujesz karty microSD. Nie musisz się zastanawiać czy Twoja karta pamięci jest wystarczająco szybka, czy nie jest za stara, czy nie trzeba jej już wymienić, czy ma wystarczającą pojemność. I to jest piękne!

70mai Dash Cam M500 ma własną, wbudowaną pamięć o szybkości odczytu 230 MB/s i szybkości zapisu 150 MB/s. To więcej od większości popularnych kart microSD.

70mai M500 dostępny jest w trzech wersjach pojemności pamięci:

32 GB

64 GB

128 GB

Czujniki ciśnienia w oponach (TPMS)

Z aplikacją na telefon i z kamerą można połączyć czujniki mierzące ciśnienie powietrza w oponach, o nazwie 70mai External TPMS Sensor. W tym przypadku łączność odbywa się przez Bluetooth, więc obsługa tych czujników nie jest możliwa w starszych kamerach A500S, A800S, A400, M300 itp.

Czujniki ciśnienia w oponach są bardzo łatwe w instalacji. Po prostu nakręcamy je na wentyle w kołach według oznaczeń i dodajemy w aplikacji. Ważne jest to, że w razie wykrycia spadku ciśnienia kamera samochodowa 70mai M500 powiadomi nas o tym dźwiękowo. Po instalacji czujników można profilaktycznie jechać na wyważanie kół, ale nie jest to absolutnie konieczne. Sensory zasilane są z baterii CR1632 (po jednej na każdy).

Warto dodać, że czujniki ciśnienia można dokupić oddzielnie, żeby rozłożyć ten koszt np. na kolejny miesiąc. Jednak wiele sklepów oferuje sensory TPMS w zestawie z kamerą 70mai M500.

Jak dodać czujniki ciśnienia do aplikacji? O tym przeczytasz trochę dalej w tej recenzji.

Sterowanie głosowe

Kilka czynności można wykonać szybko, za pomocą komend głosowych. Obecnie język polski nie jest wspierany, ale komendy po angielsku nie są trudne. Ponadto nie trzeba mówić z idealnym angielskim akcentem, żeby kamera to zrozumiała.

Oto dostępne komendy:

Take a photo - zapis zdjęcia

Shoot a video - zabezpieczenie nagrania wideo

Enable sound recording - włączenie mikrofonu

Disable sound recording - wyłączenie mikrofonu

Open hotspot - włączenie Wi-Fi

Close hotspot - wyłączenie Wi-Fi

Tryb parkingowy

Jeśli ktoś chce mieć włączony monitoring auta również na postoju, to model 70mai M500 oferuje taką funkcję. Trzeba tylko podłączyć go do adaptera stałego zasilania 70mai Hardwire Kit UP03.

Tryb parkingowy jest aktywny. Po wykryciu wstrząsu kamera natychmiast się aktywuje i rozpoczyna nagrywanie. Film taki zostanie zabezpieczony przed nadpisaniem. Ponadto gdy wejdziemy do samochodu po takim incydencie, zostaniemy poinformowani głosowo o tym zdarzeniu.

Wbudowany GPS

Tutaj sprawa jest prosta - rejestrator pozwala nałożyć na film dane o lokalizacji geograficznej nagranego filmu oraz prędkości naszego pojazdu. Opcja precyzyjnego ustalenia miejsca niebezpiecznego zdarzenia na drodze może się przydać, zwłaszcza gdy jedziemy w nieznaną nam trasę. Możliwa jest dezaktywacja jednocześnie lokalizacji i prędkości, ale nie samej prędkości.

Trasa jest zapisana w plikach, więc można ją wyświetlić na mapie w programie 70mai.

Aplikacja na telefon jest bardzo przydatna

Ciekawe jest to, że aplikacja 70mai samoczynnie łączy filmy w jedną linię czasową, dzięki czemu nie musimy przeglądać ich po kolei, żeby sprawdzić gdzie jest poszukiwany fragment. Możemy płynnie przewijać podgląd, aż do miejsca które chcemy zapisać w pamięci telefonu. Następnie aplikacja zapyta nas jak długi fragment wideo chcemy zachować. Nie trzeba zapisywać całej minuty lub dwóch, można wskazać np. kawałek o długości 10 lub 20 sekund. Świetna funkcja!

Kolejną użyteczną funkcją jest możliwość dodania do wybranej kamery czujników zewnętrznych. W tym przypadku są to wspomniane wcześniej sensory ciśnienia powietrza w oponach (TPMS). Aby to zrobić trzeba pod modelem 70mai M500 wybrać opcję Połączenia wewnętrzne w samochodzie i tutaj dodać czujniki ciśnienia w oponach.

Dodawanie każdego czujnika jest proste, wystarczy zeskanować kod QR na nim. Oczywiście czujniki muszą być podłaczone do wentyla w odpowiednim kole (LF - lewe przednie, RF - prawe przednie, LR - lewe tylne, RR - prawe tylne).

Co ciekawe czujniki TPMS pokazują zarówno ciśnienie, jak i temperaturę powietrza w oponach.

UWAGA! Jeśli czujniki po podłączeniu nie pokazują żadnych wartości, warto im dać kilka minut, bo bywa tak, że aktywują się dopiero po rozpoczęciu jazdy. Jeśli to nic nie da, to należy wyłączyć aplikację na telefonie, a potem uruchomić ją ponownie. U mnie najpierw pojawił się odczyt z jednego sensora, po chwili z dwóch kolejnych, a po kolejnej chwili z ostatniego. Warto pamiętać też o tym, że ciśnienie w oponach będzie się zwiększać w miarę rozgrzewania powietrza w oponach.

Gdy czujniki wykryją obniżone lub podwyższone ciśnienie w oponach, wysyłają te informacje do kamery 70mai M500, a kamera informuje kierowcę o tym głosowo. Mówi konkretnie w jakim kole jest niepoprawne ciśnienie. Proste i bardzo przydatne.

A jeśli ktoś taki czujnik ciśnienia ukradnie, to…

Niewiele z nim zrobi, bo po zarejestrowaniu jest on przypisany do profilu użytkownika. Oczywiście złodziej może o tym nie wiedzieć i ukraść taki czujnik, a potem go po prostu wyrzucić. Dla osoby okradzionej to niewielkie pocieszenie.

Wróćmy jeszcze na chwilę do aplikacji.

W programie mamy dostęp do ustawień kamery, takich jak: rozdzielczość wideo, czas nagrywania w pętli, tryb parkingowy, HDR, nałożenie informacji o lokalizacji i prędkości, sterowanie głosem, nagrywanie dźwięku z mikrofonu, ADAS (informowanie o zmianie pasa ruchu i wykryciu zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu), jednostki prędkości, formatowanie pamięci i resetowanie ustawień.

Jakość wideo jest dobra

Na koniec została najważniejsza rzecz, czyli jakość wideo w dzień i w nocy. Zobaczcie poniższe filmy i oceńcie sami, czy to co widzicie Wam się podoba. Warto pamiętać, że mowa tutaj o wideorejestratorze za niecałe 500 zł w podstawowej wersji.

Pamiętajcie, że YouTube kompresuje dodatkowo filmy, więc realnie jakość obrazu jest lepsza od tego co widzicie. Ponadto kolejne wersje oprogramowania mogą wprowadzić poprawioną jakość obrazu. W czasie testu używałem najnowszego dostępnego firmware v1.1.13ww.

Kamera ma procesor Novatek NT96580, sensor światłoczuły Omnivision OS05A10 oraz obiektyw o jasności f/2.0 i polu widzenia 170 stopni. Maksymalna rozdzielczość to 2592 x 1944 px z płynnością 30 kl/s (proporcje obrazu 4:3). Taka sama jest też rozdzielczość zdjęć.

I jak wrażenia? Podzielcie się opiniami w komentarzach. Moim zdaniem w dzień jest świetnie, a w nocy po prostu w porządku. W cenie do 500 zł takie filmy z wideorejestratora są w pełni akceptowalne.

Czy warto kupić 70mai M500? Moja opinia

Dla mnie odpowiedź jest prosta - 70mai M500 to jedna z lepszych kamer samochodowych do 500 zł. Mała, smukła, nie zasłania zbyt mocno widoku przez szybę, dobrze wykonana, ładna, prosta w obsłudze za pomocą telefonu i funkcjonalna.

Ma GPS, aktywny tryb parkingowy, HDR, obiektyw o bardzo szerokim polu widzenia 170 stopni, garść bardzo przydatnych funkcji w aplikacji, współpracuje z zewnętrznymi czujnikami ciśnienia w oponach i cechuje się dobrą jakością wideo.

Rzecz jasna w wersjach z większą pamięcią oraz w zestawie z dodatkowymi akcesoriami ten wideorejestrator kosztuje znacznie więcej niż 500 zł, ale w zasadzie można kupić samą kamerę, a czujniki lub przewód do stałego zasilania dokupić później.

Sama kamera 70mai M500 to według mnie bardzo dobra propozycja, w sensownej cenie.

Kup 70mai M500

Aktualną cenę wideorejestratora 70mai M500 znajdziesz w poniższym sklepie.

70mai M500 - ocena

Zalety:

wbudowana pamięć (32, 64 lub 128 GB),

obiektyw 170 stopni (bardzo szeroki pole widzenia),

dobra jakość wideo w dzień i całkiem niezła w nocy,

proporcje wideo 4:3 (rejestruje więcej na wysokość),

współpraca z czujnikami ciśnienia w oponach,

aktywny tryb parkingowy po podłączeniu stałego zasilania,

wbudowany odbiornik GPS (zapis lokalizacji i prędkości),

przewód zasilania o długości 3,5 m,

obsługa za pomocą telefonu przez Wi-Fi,

funkcjonalna aplikacja na telefon po polsku,

sterowanie głosowe,

prosty montaż w uchwycie,

atrakcyjna, nowoczesna stylistyka,

Wady:

obecnie sterowanie głosowe nie działa po polsku (jest np. j. angielski).