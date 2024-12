Zamieniłem Pixela 7 na Pixela 8. Kilka słów o kupowaniu starszych flagowców [OPINIA]

Czy Google Pixel 8 jest wyraźnie lepszy niż Google Pixel 7? Nie. Czy warto było kupić nowszy smartfon? Tak. Czas na kilka słów o tym, dlaczego wymiana starego flagowca na nie najnowszego flagowca to świetny pomysł.

Wymieniłem Google Pixel 7 na Google Pixel 8. Po co? No właśnie ciągle się nad tym zastanawiam. To znaczy, wiem, po co to zrobiłem i nawet się tą wiedzą z wami podzielę, traktując ją jako próbę zarażenia was swoją własną metodą wymiany sprzętu starego na nowy. Wymiany, która wiele może nie zmienia, ale jest też łagodna dla portfela, gdyż bazuje na strategii kupowania starszych flagowców. Starszych i małych albo po prostu podstawowych flagowców, które rok lub nawet czasem i dwa lata po premierze dalej są często świetnymi smartfonami, za to kosztującymi ułamek tego, ile trzeba wycebulić na nowy topowy telefon. Wiem, że nie jest to nic wybitnie oryginalnego, że takie podejście to dość powszechna strategia, ale uznałem, że podzielę się swoimi motywacjami i spostrzeżeniami i może przekonam kogoś do podobnego, racjonalnego (moim zdaniem) konsumpcjonizmu.

Google Pixel 7 vs. Google Pixel 8

Czy między Pikselem 7 a Pikselem 8 znaleźć można jakieś wyraźne różnice? Różni te telefony coś, co wytłumaczyłoby zakup 8? Cóż, trochę tak, ale i trochę nie. Nie zrozumcie mnie źle - różnice są i są istotne, ale podczas korzystania z telefonu niemal się ich nie zauważa. Serio, ten czysty Android doskonale dopasowany do urządzenia śmiga jak zły i to mimo tego, że ani Pixel 7, ani Pixel 8 nie są tytanami wydajności - tak na tle iPhone’ów , jak i flagowców androidowej konkurencji.

No dobra, w czym Pixel 8 jest lepszy od siódemki? Ma lepszy ekran - jaśniejszy i odświeżany w 120 Hz. Ma lepszy zestaw aparatów - nie jakoś wybitnie lepszy, ale radzi sobie ze zdjęciami (prawie) “macro” i ujęcia w gorszych warunkach oświetleniowych wychodzą na nim lepiej, będąc milszymi dla oka. Pixel 8 jest też zauważalnie mniejszy i przyjemniejszy w trzymaniu w łapskach niż siódemka, dłużej daje radę popracować na baterii i mniej się nagrzewa. Nie sprawdzałem tu benchmarkowych cyferek - to wrażenia czysto subiektywne, wypracowane podczas normalnego użytkowania jednego i drugiego telefonu.

Coś jeszcze warto wymienić? Pixel 8 jest nieco ładniejszy, bardziej jakby zwarty, a i wyraźniej zaoblone rogi ekranu też wpadły mi w oko. Wydaje mi się również, że nowszy telefon gra nieco lepiej, ale nie robiłem tu dokładnego odsłuchu, więc to bardzo luźne spostrzeżenie. Ostatnią różnicą jest wsparcie aktualizacyjne, które Pikselu 8 ma skończyć się w 2030 roku, a w przypadku Piksela 7 - w październiku 2025 roku.

Skoro różnice są niezauważalne, to po co nowy smartfon?

To jest dobre pytanie! Skoro Pixel 8 nie jest zatrważająco lepszy na co dzień od Piksela 7, to po co zmieniałem telefony? Moja argumentacja będzie nieco pokrętna, ale co tam. W Pikselu 8 spodobało mi się to, że jest mniejszy od siódemki i to całkiem zauważalnie, a lubię małe telefony. Jakby taki ASUS ZenFone 10 miał lepszy aparat i dłuższe aktualizacje, to już dawno byłby moim telefonem. Zatem - mniejszy rozmiar, to po pierwsze. Po drugie, wsparcie aktualizacyjne do 2030 roku. Wsparcie dla Piksela 7 kończy się za rok, a lubię mieć pod łapą zawsze aktualny system. Po trzecie, ciut lepszy aparat. Robię sporo spacerowych zdjęć, więc ma to dla mnie znaczenie. Po czwarte wreszcie, cena. Akurat tak się złożyło, że odłożyłem parę złotych, a Pixel 8 potaniał do nieco ponad 2000 zł, więc zdecydowałem się tej okazji nie zmarnować. Zwłaszcza że odłożenie paru złotych to u mnie stan występujący raczej sporadycznie.

Dlaczego Pixel 8, a nie Pixel 9?

Skoro przesiadłem się z siódemki na ósemkę, co jest pewnym moim wypracowanym już sposobem na zmianę telefonu - od 4/5 lat siedząc na Pikselach działam w ten sposób - z drobnym wyjątkiem, kiedy to uznałem, że wybór Samsunga A53 może mieć sens. Okazało się, że decyzja ta nie dość, że sensu nie miała w sobie za grosz, to doprowadziła mnie na skraj nerwowego rozchwiania - tak używanie tej lagującej padaki mnie rozstrajało. Wracając! Obrałem strategię wymiany telefonu zawsze na przynajmniej rocznego małego flagowca - małego, czyli takiego podstawowego, bez dopisków “Pro”, “Max”, “Plus”, “Hiper” czy co tam dziś producenci dopisują do nazw swoich telefonów.

Dlaczego unikam wersji “Pro” i pochodnych? Bo są drogie i często są większe (przynajmniej w świecie Androida) niż wersje podstawowe. Dlaczego nie kupuję nowych małych flagowców? Bo są drogie, a “hajs na głupoty” trzeba wydawać rozsądnie. Dlaczego w ogóle Pixel? Bo lubię czystego Androida i mam chorobliwą niechęć do inwazyjnych producenckich nakładek. Pytanie na koniec, choć pewnie odpowiedź już znacie - dlaczego Pixel 8, a nie Pixel 9? Przecież dziewiątka ma lepszy czytnik linii papilarnych, lepszy ekran, jest wydajniejsza i w ogóle? Powody są trzy, choć dwa z nich kluczowe i wymienię je, jak to się ładnie mówi, “od myślników”:

Google Pixel 9 jest za drogi.

Google Pixel 9 jest za duży (Pixel 8 jest przyjemnie kompaktowy, choć Pixel 8a już mniej).

Google Pixel 9 wygląda jak iPhone i Samsung Galaxy S (ładny, ale nudny).

Proste, co nie? Starszy flagowiec, który spełnia wasze wymagania i odpowiada na wasze potrzeby, a przy tym jest tańszy niż nowy flagowiec, mając jednocześnie zapewnione aktualizacje systemowe i bezpieczeństwa na długie lata… no tu się wszystko zgadza! Kupno telefonów zeszłorocznych, jeśli te spełniają zarysowane powyżej wymagania, to strategia, która nie ma prawa się nie udać! No, chyba że ktoś jest gadżeciarzem lub lubi często zmieniać sprzęt, bo takie ma hobby…